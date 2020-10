Ikonisen rankkarin kehittänyt jalkapallolegenda sairastui koronaan – vietiin kriittisessä tilassa tehohoitoon

Tshekkiläinen jalkapallolegenda Antonin Panenka kiidätettiin sairaalaan tehohoitoon.

Tshekkiläinen jalkapallolegenda Antonin Panenka, 71, on joutunut sairaalahoitoon koronaviruksen takia. Asiasta kertoi keskiviikkona tshekkiläisseura Bohemians 1905, jonka puheenjohtajan Panenka on toiminut.

– Antonin Panenka vietiin tänään teho-osastolle vakavasti sairaana, seura viestitti. Seura vahvisti myöhemmin, että Panenka on saanut koronavirustartunnan.

Panenka on kansainvälisessä jalkapallossa käsite, jonka lähes kaikki tietävät. Kyse on rangaistuspotkusta, jossa vetäjä olettaa maalivahdin heittäytyvän jompaankumpaan nurkkaan. Veskarin liikkeen aikana rankkaria laukova pelaaja tsippaa varsin löysän kudin keskelle maalia.

Tämä ”hidastettu” rankkari tuli tunnetuksi kesällä 1976, kun Tshekkoslovakian Antonin Panenka käytti sitä Euroopan mestaruuskilpailujen loppuottelussa. Kyse ei ollut mistä tahansa pilkusta, vaan arvokisahistorian ensimmäisen rangaistuspotkukilpailun ratkaisseesta osumasta. Panenka sai Saksan liittotasavallan maalivahdin Sepp Maierin heittäytymään vasempaan nurkkaan ja vippasi pallon tyynesti verkon perukoille.

Tshekkoslovakia on juuri voittanut EM-kultaa vuonna 1976, ja ”Panenka” on syntynyt.­

Kun saksalaisten neljäs laukoja Uli Hoeness oli hetkeä aikaisemmin epäonnistunut, Tshekkoslovakia pääsi juhlimaan maanosan mestaruutta. Panenka on myöhemmin kertonut harjoitelleensa usein omintakeista rankkariaan seurajoukkueensa Bohemiansin treenien jälkeen.

1990-luvulla Panenka yritti patentoida rankkaria omiin nimiinsä, mutta asiaa käsitellyt Euroopan unionin virasto ei lämmennyt ajatukselle.

Pelaajanuransa jälkeen Panenka on toiminut Bohemiansin puheenjohtajana. Seura on kärsinyt taloudellisista vaikeuksista, joten legendaarisen pelaajan apu on ollut tarpeen.