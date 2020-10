Video KTP:n Antti Mäkijärven komeasta osumasta leviää maailmalla.

Jalkapallon miesten Ykkösessä pelattiin sunnuntaina kuuma kärkikamppailu, kun sarjanousua havittelevat KTP ja AC Oulu kohtasivat Kotkassa.

Pöytäkirjan mukaan sateisella Arto Tolsa Areenalla ottelua seurasi 1418 katsojaa, mutta kiitos sosiaalisen median, ainakin ottelun avausmaalin on nähnyt tuhannet ja tuhannet silmäparit lisää.

KTP:n hyökkääjän Antti Mäkijärven taidonnäyte, 25 metristä maalin yläkulmaan painunut kaukolaukaus nostettiin ensin Ykkösen Twitter-tilille, josta se levisi maailmalle.

Videon Mäkijärven, 26, komeasta osumasta ovat omilla Twitter-tileillään jakaneet muun muassa urheilusivustot SPORTbible, 433 ja The Sportsman. Sivustojen Twitter-tileillä on järjestyksessä 1,3 miljoonaa, reilut 800 000 ja reilut 91 000 seuraajaa.

Tiistaina video päätyi puolestaan suuren espanjalaismedian AS:n Twitter-tilille. Tällä tilillä seuraajia on 2,7 miljoonaa.

Maali on kerännyt tietysti myös kehuja.

– Tässä maalissa on jotain todella tyydyttävää, kuului 433:n jakoteksti Twitterissä.

– Päivän maali, perusteluja ei tarvita, kehuttiin The Sportsmanin Twitterissä.

– Mikä osuma! hämmästeltiin puolestaan SPORTbiblen Twitter-tilillä.

KTP:n kannalta oli harmillista, että komea maali jäi lopulta laihaksi lohduksi. AC Oulu tuli toisella jaksolla rinnalle ja ohi, voitti ottelun lukemin 2–1 ja kiilasi Ykkösen kärkipaikalle ohi kotkalaisten.

Sarjanousu on kuitenkin yhä KTP:n omissa käsissä, sillä se on pelannut ottelun AC Oulua vähemmän. Eroa joukkueiden välillä on nyt yksi piste.

Hienoja maaleja Kotkassa osataan ainakin tehdä, sillä Mäkijärven kanuunan lisäksi toinenkin kotkalaisten maali on tällä kaudella päätynyt kiertämään maailmaa.

Syyskuun lopussa video Thomas Agyirin kaukolaukauksesta levisi sosiaalisessa mediassa.