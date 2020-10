Vakio: Manchester City jäämässä alipelatuksi odotetussa vierasottelussa Leedsiä vastaan

Vakiokierros tarjoaa lukuisia rivin arvoja nostavia ohipelejä ylipelatuista kotijoukkueista.

1 Everton–Brighton (X2)

Valioliiga: Evertonin kausi on alkanut puhtaalla pelillä. Viimeksi kaatui vieraissa Crystal Palace 2–1 ja peliesitys oli kahden ensimmäisen kierroksen tapaan vahva. Viikolla Everton eteni jatkoon liigacupin neljännesvälieristä kaataessaan kotonaan West Hamin 4–1. Voitosta huolimatta ottelu toi jobinpostia, kun Allan ja Richarlison saivat ottelussa vammoja. Kaksikon pelikunto lauantain ottelua ajatellen on kysymysmerkki.

Brighton koki karvaan tappion, kun kotiottelu Manchester Unitedia vastaan kääntyi lisäajan kymmenennellä minuutilla vieraiden hyväksi 3–2. Viikolla joukkueet ottivat yhteen uudelleen liigacupissa ja United oli jälleen parempi 3–0. Brighton antoi ottelussa useammille avauskokoonpanon pelaajilleen lepoaikaa. Viime kausi jäi Brightonin kohdalla jälkeen odotuksista – osin epäonnenkin takia. Alkanut kausi on toistaiseksi vastannut kovia odotuksia ja joukkue on viime kautta kilpailukykyisempi.

Kaksi pelillisesti vahvasti kautensa aloittanutta ryhmää vastakkain. Ero perustasossa tekee Evertonista kotikentällään noin 55 prosentin ennakkosuosikin. Vakiossa pelikansa on hullaantunut Evertonin hyvistä otteista siinä määrin että kotivoiton kannatus on kivunnut yli 70 prosentin. Ainoa looginen pelivalinta kohteessa on kotivoiton asettaminen ohituskaistalle.

2 Leeds U–Manchester C (2)

Valioliiga: Leeds jatkoi voitokkaana, kun vieraspeli Sheffieldia vastaan hoidettiin 1–0. Pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia tarkemmin. Leeds on ollut juuri niin väkevä kuin ennakkoon sopi odottaa, muttei kuitenkaan peliesityksistä kertovien mittareiden mukaan aivan toteutuneiden tulosten tasolla. Leedsiltä sivussa ovat edelleen Pablo Hernandez, Adam Forshaw sekä maalivahti Kiko Casilla.

City kärsi viimeksi ruman 2–5-tappion kotonaan Leicesteria vastaan ja luovutti henkilökohtaisten virheiden myötä vieraille peräti kolme rangaistuspotkua. Itseluottamusta paranneltiin viikolla liigacupissa, kun Burnley kaatui vieraissa 3–0. Cityn vahvuudesta ovat poissa loukkaantuneet Joao Cancelo, Sergio Aguero, Gabriel Jesus ja Ilkay Gundogan.

Kyseessä on kenties Valioliiga viikonlopun odotetuin kohtaaminen. Leeds käskyttäjä Marcelo Bielsaa pidetään jossain määrin Pep Guardiolan kuten monen muunkin nykyisen huippuvalmentajan oppi-isänä. Tasoero on Cityn hyväksi merkittävä, vaikka Leeds pyrkinee hyödyntämään Leicesterin tapaan Cityn kenttätasapainon heikkouksia. City on ottelussa selkeä 70 prosentin ennakkosuosikki. Vakiossa on reagoitu vahvasti Cityn viime kierroksen tappioon ja vieraat ovat keränneet vain hieman yli 50 prosentin kannatuksen. Lähes 20 pinnaa alipelattu City on kierroksen ehdoton runkomerkki.

3 Newcastle U–Burnley (X2)

Valioliiga: Newcastle oli onnekas saadessaan pisteen matkaansa 1–1 päättyneestä vierasottelusta Tottenhamia vastaan, sillä isännät dominoivat pelitapahtumia suvereenisti. Pisteiden kerääminen vastoin pelitapahtumia oli Newcastlen tavaramerkki jo viime kaudella, sillä peliesityksillään joukkue olisi ansainnut jopa pudota. Newcastle joutuu edelleen tulemaan toimeen ilman ykkösmaalivahti Martin Dubravkaa. Pitkäaikaispotilaiden lisäksi hyökkääjä Allan Saint-Maximin pelaaminen on epävarmaa.

Loukkaantumisista kärsinyt Burnley joutui taipumaan viime kierroksella kotonaan Southamptonia vastaan niukkaan 0–1-tappioon. Burnleyn kausi on alkanut pistesaldon pyöreästä nollasta huolimatta kelvollisesti, kun huomioidaan sen loukkaantumiset sekä vastustajien taso. Peliesitykset eivät ole olleet niin heikkoja kuin kaksi tappiota antavat ymmärtää. Avauksen miehistä puutuvat edelleen Ben Mee, Jay Rodriguez ja Jack Cork. Lähes koko kuluvan vuoden loukkaantumisen takia sivussa ollut Ashley Barnes on kuitenkin palannut pelikuntoon.

Burnleyta on syytä pitää joukkueista hieman laadukkaampana, mutta tyhjistä katsomoista huolimatta kotietu pitää Newcastlen marginaalisena suosikkina. Vakiossa isäntiin on luotettu liikaa ja kotivoitto on kerännyt yli 50 pinnan kannatuksen. Kotivoiton ohitus kattaa suuren todennäköisyyskentän ja tarjoaa hyvää etua.

4 Reading FC–Watford (2)

Championship: Reading jatkaa kauttaan puhtaalla pelillä, kun Cardiff kaatui viimeksi vieraissa 2–1. Pelitapahtumiin nähden voittoa ei voi pitää täysin ansaittuna, sillä isännät loivat runsaammin maaliodottamaa. Reading esiintyi viime kaudellakin odotettua vahvemmin ja lopullinen sijoitus sijalla 14 on melko lähellä tämänkin hetkistä arvostustasoa.

Watford voitti viimeksi kotonaan Lutonin 1–0 ja ansaitsi niukan voittonsa myös pelitapahtumien valossa. Valioliigasta pudonnut Watford ei ole toistaiseksi saanut itsestään parasta irti, mutta tulokset ovat olleet kelvollisia. Laadukas puolustuspelaaminen kerryttää pisteitä, vaikka hyökkäyspäässä on jääty hieman odotettua tehottomammaksi. Alkukauden loukkaantumispoissaolot ovat myös iskeneet hyökkäyspään pelaajiin.

Reading on sarjan piikkipaikalla, mutta ollut onnekas peliesityksiinsä nähden. Laadukkaan Watfordin otteet ovat puolestaan kehittyneet peli peliltä. Vieraat ansaitsevat ottelussa noin 45 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa Readingin on merkattu suosikiksi, joten vierasvoitto tarjoaa laadukkaan varmavalinnan.

5 Blackburn–Cardiff C (X2)

Championship: Blackburn jatkoi vakuuttavia otteitaan kaataessaan vieraissa Derbyn 4–0. Tätä edelsi 5–0-kotivoitto heikkoa Wycombea vastaan. Kummassakin ottelussa vastustajan heikot otteet ovat saaneet Blackburnin näyttämään huomattavasti tasoaan laadukkaammalta. Rovers löytyy rankingista tasaisesta keskikastista.

Cardiff kärsi viimeksi kotonaan 1–2-tappion Readingia vastaan, mutta loi ottelussa jopa voittoon oikeuttavan määrän maalipaikkoja. Myös kauden avausottelussa kärsitty 0–2-tappio kotikentällä Sheffieldiä vastaan oli selvästi loppulukemiaan tasaväkisempi ottelu. Cardiffin kohtalo oli kesällä nousukarsinnoissa karvas, mutta ainakaan heikentyneenä sitä ei viime kauteen nähden voi tuloksellisesti nihkeästi sujuneiden kolmen kierroksen jälkeen pitää.

Roversin kahden viime kierroksen tulosten ei sovi antaa sokaista. Cardiff on joukkueista laadukkaampi. Isännät ansaitsevat kotonaan hieman yli 40 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa viime otteluissa maaleilla juhlinut Rovers on merkattu peräti 58 prosentin suosikkiasemaan. Maistuva ohipelin paikka.

6 Swansea–Millwall (X2)

Championship: Swansea kausi on alkanut tappioitta. Viimeksi Joutsenlauma haki täydet pisteet selkeällä 2–0-voitolla sarjanousija Wycomben vieraana. Kauden kahdessa ensimmäisessä ottelussa peliesitykset jäivät hyvistä tuloksista huolimatta odotettua heikommiksi, joten korjausta pelivoimaan ei ole tapahtunut.

Millwall on Swansean tapaan tappiotta kolmen kierroksen jälkeen. Viimeksi Millwall tasasi pisteet kotonaan Brentfordin kanssa 1–1, mutta niukka tappiokaan ei olisi ollut pelitapahtumiin nähden vääryys. Millwall pitää vastustajansa poissa laadukkailta maalipaikoilta tehokkaasti, mutta oma hyökkäyspelaaminen kärsii.

Swansea löytyy rankingissa niukasti edeltä, mutta nykyinen Millwall on osoittanut olevansa ikävä vastustaja kenelle tahansa. Isännät ansaitsevat kotonaan noin 45 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotijengin kannatus on turhan korkealla ja suuren todennäköisyyskentän kattava kotivoiton ohitus tarjoaa kohteessa parhaan edun.

7 Nottingham–Bristol C (1)

Championship: Forestin kausi on alkanut kolmella tappiolla. Viimeksi tuli Huddersfieldin vieraana 0–1-tappio ja lukemat olisivat voineet olla rumemmatkin. Forestin viime kausi päättyi dramaattiseen putoamiseen nousukarsinnoista, mikä voi selittää myös jossain määrin alkukauden käynnistymisvaikeuksia.

Bristol on aloittanut kautensa puhtaalla peillä. Viimeksi City nappasi kotonaan täydet pisteet Sheffieldistä 2–0–voitollaan ja ansaitsi selkeän voittonsa myös pelitapahtumien valossa. Alkukauden vahvat otteet ovat antaneet aihetta nostaa Bristolin pelivoimaa, mutta korjaus on toistaiseksi maltillinen keskikastin rankingsijoitukseen.

Forestin alkukauden puolustuspelaaminen on ollut paljon odotettua heikompaa. Bristol on puolestaan onnistunut pitämään vastustajiensa maaliodottamat matalina. Vaikka joukkueiden alkukauden otteet ovat täysin päinvastaiset, ansaitsee Forest kotonaan 39 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa pelaajat ovat reagoineet rajusti ensimmäisen kolmen kierroksen otteisiin ja nostaneet Bristolin peräti 47 pinnan suosikeiksi! Kotivoitto tarjoaa todella edullisen varmavalinnan.

8 Middlesbrough–Barnsley (X2)

Championship: Boro tasasi pisteet toisessa peräkkäisessä ottelussaan, kun vierasottelu QPR:ää vastaan päättyi 1–1. Peliesitys jäi odotuksia heikommaksi, eikä niukka tappiokaan olisi ollut pelitapahtumiin nähden vääryys. Viime kaudellakin vaivannut luovuuden puute hyökkäyspäässä näyttää vaivaavan edelleen.

Barnsleyn hallinta ei riittänyt tuomaan voittoa, kun kotiottelu Coventrya vastaan päättyi maalittomana. Piste on joukkueen ainokainen, mutta kolmen ensimmäisen kierroksen peliesitykset ovat olleet selvästi tuloksia parempia.

Boroa voi pitää joukkueista aavistuksen laadukkaampana. Isännät ansaitsevat kotonaan noin 45 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa Boro on kerännyt lähes 10 prosenttia liikaa peliä puoleensa. Kummankin tuskaillessa maalipaikkojen luomisen kanssa, ei pistejako yllättäisi.

9 Rotherham–Huddersfield (1)

Championship: Rotherham tasasi viimeksi pisteet Birminghamin vieraana 1–1. Pistejakoa voi pitää tarkkana kuvauksena pelitapahtumien kulusta. Sarjanousijan kausi on alkanut jopa hieman odotettua paremmin, vaikka otteluohjelmakin on ollut toistaiseksi suotuisa.

Huddersfieldin kausi alkoi kahdella tappiolla, kun vastaan asettuivat kärkipään joukkueet Norwich ja Watford. Terrierit ottivat kolmannella kierroksella kauden avausvoittonsa, kun kotiottelu Forestia vastaan hoidettiin 1–0. Hudds hallitsi myös pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla.

Joukkueiden välinen tasoero on isäntien sarjanousija-statuksesta huolimatta maltillinen. Kumpikin kuuluu lähtökohtaisesti putoamista vastaan taistelevien joukkueiden kastiin. Kotivoitto toteutuu noin 40 prosentin todennäköisyydellä. Kotivoitto on Vakiossa niukasti alipelattu, joten kohteessa luotetaan Rotherhamin hyvien otteiden jatkumoon.

10 Luton–Wycombe (1)

Championship: Luton kärsi kauden ensimmäisen tappionsa, kun vierasottelu Watfordia vastaan päättyi 0–1. Niukka tappio oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu. Luton on pystynyt jatkamaan viime kauden päätteeksi löytämäänsä virettä, joka on nostanut sen pelivoiman putoamista vastaan kamppailevan ryhmän yläpuolelle.

Wycomben heikot otteet saivat jatkoa joukkueen hävittyä kotonaan Swansealle 0–2. Myös peliesitys oli heikko ja tappio ansaittu. Wycomben kausi on alkanut odotettuakin heikommin, vaikka sitä oli syytä pitää jo ennen kauden alkua sarjan heikoimpana joukkueena.

Luton on nostanut tasoaan, siinä missä Wycombe vaikuttaa maksavan vielä oppirahojaan sarjassa. Kotivoitto toteutuu noin 56 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa isäntiin luotetaan peräti 80 prosentin kannatuksella. Pienissä peleissä Luton on pakko säilyttää riveissä varmana, mutta isommissa järjestelmissä kohteen voi lyödä tukkoon.

11 Sheffield W–QPR (1)

Championship: Sheffieldin peliesitys jäi vaatimattomaksi, kun vierasottelu Bristolia vastaan päättyi 0–2-tappioon. Tappio oli myös pelitapahtumien puitteissa ansaittu. Pöllöjen kauden menestystä vaikeuttaa kentän ulkopuolisista rikkomuksista langetettu 12 pisteen pistevähennys. Viime kausi oli odotuksiin nähden pettymys, mutta kahdella ensimmäisellä kierroksella joukkue esiintyi edukseen.

QPR tasasi viimeksi pisteet kotonaan Boron kanssa 1–1, mutta niukka voittokaan ei olisi ollut pelitapahtumiin nähden vääryys. Ärrien otteet ovat olleet alkukaudesta melko hyvin linjassa odotusten kanssa, eikä viime kauden keskikastin sijoitukseen yltäminen näytä mahdottomalta.

Isäntiä voi pitää niukasti laadukkaampana. Kotivoittoon päädytään noin 49 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa vain hieman yli 40 prosentin kannatuksen kerännyt ykkönen tarjoaa etua ja nousee kohteessa varmaksi.

12 Charlton–Sunderland (2)

Ykkösliiga: Charlton on kärsinyt kaksi peräkkäistä tappiota. Viimeksi tuli Lincolnin vieraana tappio 0–2, eikä peliesityskään oikeuttanut Athleticia pisteille. Charltonin visiitti Championshipissä jäi odotetun lyhyeksi. Resursseiltaan joukkue kuuluu sarjan kärkipäähän, mutta taso on tänä vuonna niin kova, että suora nousu takaisin jäänee todennäköisesti väliin.

Nousua janoava Sunderland jatkoi voitokkaana, kun kotiottelu Peterboroughia vastaan päättyi 1–0. Sunderland on aloittanut kautensa tappioitta. Positiivisinta nousua takaisin Championshipan janoavan joukkueen kannalta ovat laadukkaat peliesitykset tulosten takana.

Joukkueiden välinen tasoero menee vieraiden eduksi selvällä marginaalilla. Sunderland ansaitsee vieraskentästä huolimatta hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa vieraat ovat keränneet hieman liikaa peliä puoleensa. Vaihtomerkkien ollessa kortilla luotetaan Sunderlandin jatkavan laadukkaita esityksiään ja merkataan vieraat ylipelattunakin varmaksi.

13 Hull–Plymouth A (1X)

Ykkösliiga: Hull jatkaa kolmen pelatun kierroksen jälkeen puhtaalla pelillä, kun viimeksi kaatui vieraissa Northampton 2–0. Putoaminen Ykkösliigaan oli kova kolaus edelliset 15 kautta Championshipin ja Valioliigan välillä liikkuneelle seuralle. Välitön nousu takaisin näyttää todennäköiseltä, vaikkei ylivertaiset resurssit olekaan menetyksen tae, kuten Sunderlandin tapauksessa on nähty.

Plymouth on myös aloittanut kautensa tappioitta. Kahdessa peräkkäisessä ottelussa on jouduttu tyytymään pistejakoihin, vaikka otteluihin on lähdetty ennakkosuosikkina. Viimeksi pisteet tasattiin kotikentällä pelitapahtumien hallinnasta huolimatta Shrewsburya vastaan 1–1. Plymouth on rankingissa sarjanousija-statuksestaan huolimatta lähempänä keskikastin joukkuetta kuin häntäpäätä.

Laadukkaampi Hull ansaitsee kotonaan noin 56 prosentin suosikkiaseman. Vakiosa Hull on rankasti ylimerkattu 70 prosentin kannatuksella. Kierros tarjoaa ennestään riittävästi edullisia ohipelin paikkoja, mutta päätöskohteessa myös ylipelattu suosikki pidetään mukana riveissä.