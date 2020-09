Hyökkääjä Marcus Forss, 21, saa kehuja Britanniassa – verrataan kahteen valioliigapelaajaan

”Aina ensimmäisenä treeneissä”. Brentfordin päävalmentaja kehuu Marcus Forssia.

Englantilaisen jalkapalloseuran Brentfordin päävalmentaja Thomas Frank kehui keskiviikkona seuran järjestämässä lehdistötilaisuudessa joukkueen suomalaishyökkääjää Marcus Forssia.

– Hän on pärjännyt todella hyvin. Hänen kehittymisensä parin viime vuoden aikana on ollut silmiinpistävää. Hän ymmärtää, miten kovaa täytyy tehdä töitä joka ikinen päivä, Frank sanoi.

Forss on päässyt kolmessa Championship-ottelussa kahdesti kentälle ja tehnyt yhden maalin. Championship eli mestaruussarja on Englannin toiseksi korkein sarjataso.

Liigacupin toisella kierroksella hän oli avauskokoonpanossa Southamptonia ja kolmannella kierroksella West Bromwichia vastaan.

Brentford eteni yllättäen jatkoon kummankin Valioliigassa pelaavan joukkueen kustannuksella. West Bromwichia vastaan Forss osui peliajalla rangaistuspotkusta ja uudestaan varsinaisessa pilkkukisassa.

Frank ylisti nimenomaan asennetta, mitä Forss näyttää päivittäin harjoituksissa.

– Hän on aina ensimmäisenä treeneissä ja aamiaisella. Hän on kuntosalilla ennen harjoituksia ja tekee siellä ekstraa harjoitusten jälkeen.

Tanskalaisvalmentaja vertasi Forssin harjoitusmotivaatiota kahteen Brentfordin ex-hyökkääjään, nykyään Valioliigassa pelaaviin Neal Maupayhin ja Ollie Watkinsiin.

Maupay oli kaudella 2018-19 Championshipin maalipörssin jaettu kakkonen 25 maalilla. Nykyään hän pelaa Brightonin ykköskärkenä. Viime kaudella Watkins oli sarjan jaettu maalikuningas Aleksandar Mitrovicin kanssa 26 maalilla ja siirtyi kesällä Aston Villaan.

– Forss otti mallia Maupaysta ja Watkinsista, jotka olivat joukkueen parhaat treenaajat. Vaatimustaso on korkealla. Marcuksella on lupaava tulevaisuus Brentfordissa ja potentiaalia kehittyä korkealle. Hän on jälleen yksi esimerkki seuran nuorista, lupaavista pelaajista, Frank sanoi.

– Uskallan kehua häntä nyt, koska näen, miten kovaa hän työskentelee joka ikinen päivä, päävalmentaja päätti.

Turkulaislähtöinen Forss kuuluu Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkueeseen, mutta ei ole vielä pelannut aikuisten A-maajoukkueessa Huuhkajissa.

Brentford kohtaa Fulhamin liigacupissa torstaina puoli kahdeksalta Suomen aikaa.