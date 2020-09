Vakio: Everton jatkaa väkevästi

Myös Manchester City jatkaa veikkaajien luottoheppana, vaikka viime viikolla tuli yllätystappio.

1 Everton–Brighton (1)

Valioliiga: Evertonin kausi on alkanut puhtaalla pelillä. Viimeksi kaatui vieraissa Crystal Palace 2–1. Brighton koki karvaan tappion, kun kotiottelu Manchester Unitedia vastaan kääntyi viime hetkillä vieraiden hyväksi 3–2. Kaksi pelillisesti vahvasti kautensa aloittanutta ryhmää vastakkain. Ero perustasossa tekee Evertonista kotikentällään noin 57 prosentin ennakkosuosikin.

2 Leeds–Manchester C (2)

Valioliiga: Leeds jatkoi voitokkaana, kun vieraspeli Sheffieldiä vastaan hoitui 1–0. Pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia tarkemmin. City kärsi ruman 2–5-tappion kotonaan Leicesteria vastaan ja antoi henkilökohtaisten virheiden myötä peräti kolme rangaistuspotkua vieraille. City rasittuu viikolla cupissa, mutta ero perustasossa tekee vieraista silti 75 pinnan suosikkeja.

3 Newcastle–Burnley (X2)

Valioliiga: Newcastle oli onnekas saadessaan pisteen matkaansa 1–1 päättyneestä vierasottelusta Tottenhamia vastaan, sillä isännät dominoivat pelitapahtumia. Loukkaantumisista kärsivä Burnley joutui taipumaan kotonaan Southamptonia vastaan niukkaan 0–1-tappioon. Vieraat ovat rankingissa niukasti edellä, mutta poissaolot tasaavat puntteja. Newcastle ansaitsee kotonaan vain marginaalisen suosikkiaseman.

4 Reading–Watford (2)

Championship: Reading jatkaa kauttaan puhtaalla pelillä, kun Cardiff kaatui viimeksi vieraissa 2–1. Pelitapahtumiin nähden voittoa ei voi pitää täysin ansaittuna. Watford voitti kotonaan Lutonin 1–0, ansaiten niukan voittonsa myös pelitapahtumien valossa. Reading on ollut alkukaudesta onnekas. Laadukkaan Watfordin otteet ovat kehittyneet peli peliltä. Noin 45 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierasvoitto varmaksi.

5 Blackburn–Cardiff (2)

Championship: Blackburn jatkoi vakuuttavia otteitaan ja kaatoi Derbyn vieraissa 4–0. Cardiff kärsi kotonaan 1–2-tappion Readingia vastaan, mutta loi ottelussa jopa voittoon oikeuttavan määrän enemmän maalipaikkoja. Roversin kahden viime kierroksen tulosten ei sovi antaa sokaista. Cardiff on joukkueista laadukkaampi kokonaisuus ja kiinnostaa pelivalintana.

6 Swansea–Millwall (X2)

Championship: Swansea haki viimeksi täydet pisteet selkeällä 2–0-voitolla sarjanousija Wycomben vieraana. Millwall tasasi pisteet kotonaan Brentfordin kanssa 1–1, mutta niukka tappiokaan ei olisi ollut pelitapahtumiin nähden vääryys. Swansea löytyy rankingissa niukasti edeltä, mutta Millwall on osoittanut olevansa ikävä vastustaja kenelle tahansa.

7 Nottingham–Bristol C (12)

Championship: Forestin kausi on alkanut kolmella tappiolla. Viimeksi tuli häviö Huddersfieldin vieraana 0–1, ja lukemat olisivat voineet olla rumemmatkin. Bristol nappasi täydet pisteet Sheffieldin kustannuksella 2–0-kotivoitollaan. Forestin alkukauden puolustuspelaaminen on ollut paljon odotettua heikompaa. Paljon maaleja luvassa? Kotijoukkue on niukka suosikki.

8 Middlesbrough–Barnsley (1X)

Championship: Middlesbrough tasasi pisteet toisessa peräkkäisessä ottelussaan, kun vierasottelu QPR:ää vastaan päättyi 1–1. Barnsleyn pelitapahtumien hallinta ei riittänyt tuomaan voittoa, kotiottelun Coventrya vastaan päätyttyä maalittomana. ”Boroa” voi pitää joukkueista aavistuksen laadukkaampana. Kummankin tuskaillessa maalipaikkojen luomisen kanssa pistejako ei yllättäisi lainkaan.

9 Rotherham–Huddersfield (1X)

Championship: Rotherham tasasi pisteet Birminghamin vieraana 1–1. Pistejakoa voi pitää tarkkana kuvauksena pelitapahtumien kulusta. Huddersfield otti kauden avausvoittonsa, kun kotiottelu Forestia vastaan hoitui 1–0. ”Hudds” hallitsi myös pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla. Joukkueiden välinen tasoero on isäntien sarjanousija statuksesta huolimatta maltillinen. Kotivoitto toteutuu noin 40 prosentin todennäköisyydellä.

10 Luton–Wycombe (1)

Championship: Luton kärsi kauden ensimmäisen häviönsä, kun vierasottelu Watfordia vastaan päättyi 0–1. Niukka tappio oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu. Wycomben heikot otteet saivat jatkoa sen hävittyä kotonaan Swansealle 0–2. Luton on nostanut tasoaan, siinä missä Wycombe maksaa vielä oppirahojaan sarjassa. Isäntien 55 prosentin todennäköisyydellä toteutuva voitto käy hyvin varmaksi vakioon.

11 Sheffield W–QPR (1X)

Championship: Sheffieldin peliesitys jäi vaatimattomaksi vierasottelun Bristolia vastaan päätyttyä 0–2-tappioon. Tappio oli myös pelitapahtumien puitteissa ansaittu. QPR tasasi viimeksi pisteet kotonaan Boron kanssa 1–1, mutta niukka voittokaan ei olisi ollut pelitapahtumiin nähden vääryys. Isännät ovat joukkueista laadukkaampi kokonaisuus. Kotivoittoon päädytään hieman harvemmin kuin kerran kahdesta.

12 Charlton–Sunderland (2)

Ykkösliiga: Charlton on kärsinyt kaksi peräkkäistä tappiota. Lincolnin vieraana hävittiin 0–2. Nousua janoava Sunderland jatkoi voitokkaana, kun kotiottelu Peterboroughia vastaan päättyi 1–0. Täksi kaudeksi Ykkösliigaan pudonneen Charltonin kausi ei ole alkanut ongelmitta, eikä joukkue kuulu nousijasuosikkeihin. Sunderland puolestaan kuuluu. Vieraat ansaitsevatkin noin 45 prosentin suosikkiaseman.

13 Hull–Plymouth (1)

Ykkösliiga: Hull jatkaa kolmen pelatun kierroksen jälkeen puhtaalla pelillä, kun viimeksi kaatui vieraissa Northampton 2–0. Plymouth on aloittanut kautensa tappioitta. Viimeksi jouduttiin tyytymään kotikentällä 1–1-pistejakoon Shrewsburya vastaan. Laadukkaampi Hull ansaitsee kotonaan noin 56 prosentin suosikkiaseman. Ykkönen piikiksi päätöskohteessa.