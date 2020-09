Vakio: Marcus Forssin Brentford on rutosti aliarvostettu

Noin 200 000 euron lisärahan kuorruttaman bonuskierroksen peliaika päättyy lauantaina jo kello 14.28.

1 Crystal P–Everton (2)

Valioliiga: Crystal Palace vastasi edelliskierroksen suurimmasta yllätyksestä, kun se haki 3–1-voiton Old Traffordilta. Manchester Unitedin luokaton peliesitys sai Palacen näyttämään laadukkaammalta mitä joukkue oli, mutta silti pisteet matkasivat ansaitusti Roy Hodgsonin suojattien mukaan. Palacen vahvaa kauden aloituksen arvoa nostavat myös runsaat poissaolot. Sivussa jatkavat Gary Cahill, Patrick van Aanholt ja James Tomkins.

Everton jatkoi pelillisesti vakuuttavia otteitaan, kun WBA kaatui kotona 5–2. Viikolla kaadettiin cupissa heikompi Fleetwood niin ikään 5–2. Carlo Ancelottin luotsaaman projektin suunta on vahvasti ylöspäin. Avauskokoonpanossa riittää laatua palata viime kausilta tuttuihin sijoituksiin kympin sakissa. Sivussa kokoonpanosta ovat rotaatiomiehiin lukeutuvat Cenk Tosun sekä Mason Holgate.

Palace on aloittanut kautensa tuloksellisesti vahvasti, mutta kahden ottelun perusteella joukkueen pelivoimaan ei ole tarpeen tehdä merkittäviä muutoksia. Everton rasittui hieman viikolla cupissa, mutta ansaitsee poissaoloista kärsivää Palacea vastaan silti noin 47 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa viitisen pinnaa alipelatuksi jäänyt Everton kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

2 West Bromwich–Chelsea (2)

Valioliiga: WBA:n kausi on alkanut synkästi. Alla on kaksi tappiota ja kahdeksan päästettyä maalia. Viime kierroksen 2–5-tappio Evertonia vastaan oli ruma, mutta toisen puoliajan miesalivoima edesauttoi sitä. Viikolla kärsittiin cupissa 2–3-tappio viime kauden kilpakumppani Brentfordia vastaan rangaistuspotkukilpailun pääteeksi. WBA:lta sivussa on edellisessä pelissä ulosajon saanut Kieran Gibbs.

Chelsea menetti viimeksi otteen pelistä Liverpoolia vastaan joutuessaan alivoimalle ensimmäisellä jaksolla. Tukkaan tuli lopulta pelitapahtumiin nähden ansaitusti 0–2. Viikolla kohotettiin itseluottamusta voittamalla Barnsley 6–0. Liverpoolia vastaan ulosajon saanut Andreas Christensen on sivussa, kuten myös uusiin hankintoihin lukeutuva Hakim Ziyech.

WBA saa päivää pidemmän palautumisajan cup-otteluista. Chelsea ansaitsee lepohaitasta huolimatta selkeän 70 prosentin suosikkiaseman. Vierasvoitto on kerännyt hieman todennäköisyyttään runsaammin peliä, mutta laadukkaiden suosikkivarmojen ollessa kortilla luotetaan kohteessa vieraiden menestykseen varman muodossa.

3 Burnley–Southampton (2)

Valioliiga: Burnleyn kausi alkoi vaikeasti, kun vierasottelu Leicesteria vastaan päättyi pelitapahtumien valossa ansaittuun tappioon 2–4. Keskiviikon cup-ottelu Millwallia vastaan toi kuitenkin ansaitun 2–0-voiton ja paikan kahdeksan parhaan joukossa. Runsaat loukkaantumiset vaivaavat Burnleyta, kun sivussa ovat avainpelaajiin lukeutuvat Ashley Barnes, James Tarkowski, Jay Rodriguez sekä Ben Mee.

Southamptonin kausi on alkanut taas haasteellisesti. Alla on vain tappioita kilpailullisista otteluista. Viimeksi kärsittiin ruma 2–5-löylytys kotona Tottenhamia vastaan. Viime kauteen nähden vähän muuttuneen joukkueen pelivoimaan ei kuitenkaan kahden avauspelin perusteella ole vielä syytä tehdä suurta korjausta. ”Soton” pääsee otteluun lähes parhaalla mahdollisella miehistöllään, kun täksi kaudeksi puolustusta vahvistamaan hankittu Mohammed Salisu on ennakkotietojen mukaan ainut poissaolija.

Southampton on arvostettava heikosta kauden alustaan huolimatta noin kaksi luokkaa Burnleyta laadukkaammaksi kokonaisuudeksi. Perustaso ja lepoetu nostavat vieraat noin 40 prosentin vierassuosikeiksi. Vakiossa isännät on merkitty vastaavaan suosikkiasemaan, joten Soton tarjoaa edullisen varmavalinnan.

4 Barnsley–Coventry C (1)

Championship: Barnsley kärsi 0–2-tappion Readingin vieraana. Pelitapahtumiin nähden tappiota on vaikea pitää ansaittuna, sillä joukkueet loivat lähes identtisen määrän hyökkäysuhkaa. Viikolla kärsittiin odotettu tappio cupissa Chelsean vieraana, kun suurseura oli parempi 6–0. Barnsley on alkukauden tuloksiaan laadukkaampi, mutta sillä on haasteita murtautua laadukkaille maalipaikoille.

Coventry yllätti kotonaan voittamalla QPR:n 3–2, vaikkei se ottelussa voittoon oikeuttavalla tavalla paremmin esiintynytkään. Avausvoitto kauden ensimmäisessä kotipelissä on omiaan nostamaan sarjanousijan itseluottamusta.

Barnsley kierrätti pelaajistoaan viikolla Chelseaa vastaan, joten rasituksesta ei ole syytä tehdä merkittävää vähennystä isäntien voiton todennäköisyyksiin. Isännät ovat hieman laadukkaampi kokonaisuus sarjanousijaan nähden. Barnsley ansaitsee kotonaan noin 45 prosentin suosikkiaseman. Niukasti alipelattu Barnsley nostetaan kohteessa varmaksi.

5 QPR–Middlesbrough (X2)

Championship: QPR joutui viimeksi nöyrtymään 2–3-vierastappioon sarjanousija Coventryn käsittelyssä. Pelitapahtumiin nähden tappiota ei voi kuitenkaan pitää täysin ansaittuna, sillä maaliodottamat jakautuivat joukkueiden välillä tasaisesti.

”Boro” tasasi pisteet kotonaan Bournemouthin kanssa 1–1, ja pistejakoa voi pitää tarkkana kuvauksena pelitapahtumien kulusta. Middlesbroughin kauden aloitus näyttää tuloksellisesti heikolta, mutta kun huomioidaan vastustajien korkea taso ja peliesitysten laatu, Boron pelivoima on jopa noussut kahden ensimmäisen kierroksen jälkeen.

Middlesbrough on joukkueista noin puoli luokkaa laadukkaampi kokonaisuus. Ohut kotietu pitää isännät kiinni marginaalisessa suosikkiasemassa. Vakiossa isännät nauttivat yli 50 prosentin kannatusta, joten looginen pelivalinta kohteessa on kotivoiton ohitus.

6 Millwall–Brentford (2)

Championship: Millwall haki viimeksi 0–1-vierasvoiton Rotherhamin kustannuksella tasaisista pelitapahtumista huolimatta. Millwallin tie nousi cupissa odotetusti pystyyn, kun kotiottelu Burnleyta vastaan hävittiin pelitapahtumiin nähden loogisesti 0–2.

Brentford sai niin ikään voittotilinsä auki viime kierroksella. Huddersfield kaatui kotona näytöstyyliin 3–0. Cupissa Brentford voitti viime kauden kilpailijansa WBA:n rangaistuspotkukilpailun pääteeksi 3–2. Suomalaisittain merkittävää ottelussa oli Marcus Forssin suuri rooli. Forss toi Brentfordin toisella puoliajalla tasoihin rangaistuspotkusta ja viimeisteli vielä rangaistuspotkukilpailun ratkaisseen maalin.

Brentford saa päivän pidemmän palautumisajan cup-otteluiden jäljiltä. Perustaso yhdistettynä lepoetuun tekee Brentfordista hieman alle 50 prosentin vierassuosikkeja. ”Bees” on jäämässä jälleen rankasti aliarvostetuksi ja vierasvoitto tarjoaa yhden kierroksen parhaista runkomerkeistä.

7 Derby–Blackburn (X2)

Championship: Derby joutui viimeksi taipumaan Lutonin vieraana 1–2-tappioon. Kausi on alkanut kahdella tappiolla, eikä peliesityksissäkään ole toistaiseksi ollut kehumista. Nihkeän startin selittävät osin loukkaantumishuolet. Alkukauden ovat joutuneet jättämään väliin avainpelaajiin lukeutuvat Duane Holmes, Martyn Waghorn ja Tom Lawrence. Kolmikko jatkaa sivussa myös tulevalla kierroksella. Waghorn ja Lawrence vastasivat viime kaudella 22 osumasta, mikä on noin 35 prosenttia Derbyn maaleista.

Blackburn murskasi kotonaan sarjanousija Wycomben 5–0, tasoeron ollessa loppulukemia vastaavalla tasolla. Blackburnin kausi on alkanut odotetusti, mitä tulee joukkueen peliesityksistä kertoviin tunnuslukuihin. Myös Rovers on joutunut tulemaan toimeen ilman kahta avainpelaajaansa, kun alkukauden lasaretissa olleet ja siellä jatkavat Sam Gallagher sekä pitkäaikaispotilas Bradley Dack puuttuvat kokoonpanosta.

Isäntien heikko kauden aloitus on nostanut vieraat voimasuhteissa niukasti edelle. Lisäksi kun huomioidaan isäntien runsaammat poissaolot, nousee Blackburn ottelussa marginaaliseen suosikkiasemaan. Vakiossa kohde on melko tarkasti oikein pelattu. Risti on merkeistä edullisin ja kylkeen otetaan ohut ennakkosuosikki Blackburn osuvuutta lisäämään.

8 Preston–Stoke (X2)

Championship: Preston esiintyi viimeksi odotuksiin nähden laadukkaasti sen tasatessa pisteet Norwichin vieraana 2–2. Voittosarake näyttää kahden ensimmäisen kierroksen jälkeen nollaa, mutta vastustajat ovat olleet Prestonia itseään laadukkaampia. Viikolla kärsittiin odotettu tappio cupissa, kun Brighton oli ansaitusti parempi 2–0.

Stoken pelilliset otteet eivät ole herättäneet luottamusta alkaneellakaan kaudella, vaikka pelaajamateriaali on totutun laadukas. Viimeksi sarjaottelussa hyydyttiin kotikentällä 0–2-tappioon Bristolia vastaan, eikä peliesityksellä pisteitä olisi ansaittukaan. Cupissa kohotettiin itseluottamusta voittamalla selvästi heikompi Gillingham 1–0, ja maalipaikkoja pystyttiin luomaan runsaslukuisemmankin voiton edestä.

Kummankin palautumisaika jää keskiviikon cup-otteluiden jäljiltä lyhyeksi. Paremmin kautensa aloittanut Preston ansaitsee kotikentällään noin 45 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa pelikansa on ottanut jälleen jyrkän kannan Stokea vastaan, kun isännät on merkitty yli 50 prosentin suosikkiasemaan. Kotivoiton ohitus kattaa suuren todennäköisyyskentän ja pelivalinta palvelee järkipelaajaa.

9 Watford–Luton (1)

Championship: Watfordin peliesitys jäi odotuksiin nähden vaatimattomaksi vierasottelun Sheffieldia vastaan päätyttyä maalittomana. Viikolla kärsittiin Liigacupissa 1–3-tappio Newportin vieraana, mutta päävalmentaja Vladimir Ivicin avauskokoonpano ottelussa oli selvästi optimiavausta heikompi. Myös loukkaantumiset ovat vaikeuttaneet Watfordin kauden aloitusta ja sivussa ovat edelleen tärkeät Gerard Deulofeu ja Etienne Capoue. Uusi hyökkäyspään hankinta Stipe Perica kärsii pelikieltoa.

Luton jatkoi vakuuttavia otteitaan, kun kotikentällä kaatui Derby pelitapahtumiin nähden ansaitusti 2–1. Luton kärsi cupissa viikolla 0–3-tappion Manchester Unitedia vastaan, mutta tyytyi sekin kierrättämään runsaasti normaalia avauskokoonpanoaan.

Watford ei ole toistaiseksi saanut itsestään parasta irti, osin loukkaantumistenkin takia. Positiivista on kuitenkin oman maalin säilymien koskemattomana kahdessa avausottelussa. Lutonin parantuneet otteet eivät ole olleet sattumaa, mutta tasoero isäntiin nähden on silti selkeä. Watford ansaitsee kotonaan noin 58 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa hivenen alipelattu kotivoitto tarjoaa edullisen varmavalinnan.

10 Cardiff–Reading (1)

Championship: Cardiff haki viimeksi 2–0-voiton Forestin vieraana, vaikka isännät onnistuivat luomaan runsaammin maaliodottamaa. Kausi ei ole alkanut täysin odotetulla tavalla, mutta walesilaiset on syytä arvostaa lähelle kärkikuusikkoa.

Reading jatkaa kauttaan puhtaalla pelillä. Viimeksi kaatui kotona Barnsley 2–0. Tehtävää helpotti toisen puoliajan pelaaminen ylivoimalla, johon suhteutettuna luotu maaliodottama jakautui joukkueiden välillä tasaisesti.

Cardiff on vieraiden tuloksellisesti paremmasta startista huolimatta selvästi laadukkaampi kokonaisuus. Kumpikaan ei ole omimillaan pallollisena ja isännät saattavat luovuttaa hallinnan vieraille kotikentälläänkin pelatessaan. Cardiff ansaitsee kotonaan hieman yli 50 prosentin suosikkiaseman. Kotivoiton kannatus on jäämässä 10 prosenttia alipelatuksi, joten isännistä saadaan edullinen varmavalinta.

11 Birmingham–Rotherham (X2)

Championship: Birmingham tasasi pisteet Swansean vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa. Pistejakoa voi pitää tarkkana kuvauksena pelitapahtumien kulusta. Birminghamin kausi on alkanut tuloksellisesti hyvin. Tappiottomasti alkanut kausi nostaa viime kaudella pahasti rämpineen joukkueen itseluottamusta, mutta peliesityksissä riittää edelleen petrattavaa.

Rotherham kärsi kotonaan 0–1-tappion Millwallille. Rotherhamin peliesitys oli silti ennakko-odotuksia laadukkaampi, eikä tappiota voi pitää täysin ansaittuna. Sarjanousijan kausi on alkanut hieman odotettua paremmin.

Joukkueiden välinen tasoero on vieraiden sarjanousijastatuksesta huolimatta maltillinen. Kummallakin on haasteita laadukkaiden maalipaikkojen luomisen kanssa. Isännät ansaitsevat kotikentällään noin 45 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotivoitto on kerännyt hämmentävän suuren 68 prosentin kannatuksen. Yli 20 prosenttia ylipelattu kotivoitto ohituskaistalle.

12 Sunderland–Peterborough U (X2)

Ykkösliiga: Sunderland kuittasi avauskierroksen pettymyksen ja haki Oxfordin vieraana 2–0-voiton vakuuttavalla peliesityksellä. Suurimpana ennakkosuosikkina alkaneeseen Ykkösliigaan lähteneen Sunderlandin tavoite on selkeä: vain nousu Mestaruussarjaan kelpaa.

Peterborough otti viime kierroksella niin ikään kauden avausvoittonsa, kotiottelun Fleetwoodia vastaan päätyttyä 2–1. Myös Peterborough kohdalla nousuhaaveita voi pitää realistisena. Joukkue löytyykin rankingista vain hieman tulevan kierroksen vastustajan takaa.

Sunderland on joukkueista hieman laadukkaampi, vaikka kesken jäänyt edelliskausi päättyi joukkueiden osalta tasapisteisiin. Kotivoitolle kellotetaan noin 50 prosentin todennäköisyys. Vakiossa kotivoitto on kerännyt lähes 70 prosentin kannatuksen, jolloin ainoa looginen pelivalinta kohteessa on kotivoiton ohitus.

13 Northampton T–Hull (12)

Ykkösliiga: Northampton sai voittotilinsä auki jo toisella kierroksella, kun Shewsbury kaatui vieraissa 2–1. Pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia vierasvoittoa paremmin. Sarjanousija on kahden ensimmäisen kierroksen jälkeen tappioitta. Peliesitysten taso ei kuitenkaan toistaiseksi anna aihetta nostaa joukkueen pelivoimaa.

Ykkösliigaan pudonnut Hull on aloittanut odotetun vahvasti. Alla on kaksi voittoa, joista viimeisin 1–0 kotona Anssi Jääskeläisen edustaman Crewen kustannuksella. Hull kärsi viikolla ruman 1–5-tappion Liigacupissa West Hamin vieraana, mutta tyytyi säästämään ottelussa runsaasti avainpelaajiaan.

Northampton ei kuulu ole sarjanousijan statuksestaan huolimatta sarjan heikoimpiin kokonaisuuksiin. Sillä on resurssiensa puolesta edellytykset säilyttää sarjapaikka. Tasoero on joka tapauksessa merkittävä sarjan kärkijoukkueisiin lukeutuvaan Hulliin verrattuna. Vieraat ansaitsevat noin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakion pelaajille nimeltään tutumpi Hull on keräämässä todennäköisyyttään runsaammin peliä, jolloin vaihtomerkki on kohteessa tarpeen.