Miten umpiujosta pojasta tuli futistähti ja sädehtivä tv-persoona? Petri Pasanen heittäytyi täysin elämälle: ”Virheitä ei pidä laskea”

Petri Pasanen aloittaa tv:ssä uudessa roolissa samana päivänä, kun täyttää 40 vuotta.

Petri Pasanen aloittaa syyskuussa C Moren jalkapallolähetysten studioisäntänä. Se on lahtelaiselle luonteva askel kuuden vuoden asiantuntijatyön jälkeen.

Ajatus Pasasesta tv-töissä ei juuri käynyt mielessä pelaajan urheilu-uran huippuvuosina.

Median edustajat oppivat tuntemaan Pasasen hiljaisena ja vetäytyvänä pelaajana: puolustaja ei tuonut itseään millään tavalla esille – pikemminkin pyrki välttelemään haastatteluita.

Hän tarvittaessa hoiti mediavelvollisuutensa, mutta ei tuntunut nauttivan näistä.

Pasanen on itsekin pohtinut muutosta.

– Olin ala-asteella ujo ja rauhallinen poika, joka ei varmasti mennyt pitämään esitelmää. Siitä pisteestä tähän! Voin suositella – ja sanoa lapsillenikin, että antaa mennä vaan.

– Virheitä tulee, niitä ei pidä laskea. Niitä tehdään niin kauan kuin eletään. Se on ihan ok. Antakaa mennä vaan. Se on voimaannuttava tunne.

Huippupuolustaja heittäytyi täysin uuteen maailmaan lähtiessään tv-työhön 2014. Oppi on tarttunut ja näkemykset työstä kirkastuneet vuosien aikana. Nyt studioisäntänä hänellä on mahdollisuus vaikuttaa lähetysten kulkuun ja luonteeseen enemmän kuin aikaisemmassa roolissa.

Uusi otetaan vastaan avoimin mielin. Pasasen debyytti studioisäntänä nähdään 24. syyskuuta Supercupin ottelussa Bayern München–Sevilla.

– Täytän 40 sinä päivänä. Kyllä minua jännittää vähän. Olen kuitenkin jo niin paljon tehnyt virheitä elämässä, ja kaikesta olen päässyt yli, niin miksi en pääsisi yli myös niistä tulevista? Valmistaudun onnistumaan, Pasanen sanoo hymyillen.

–Minulla on oma mahdollisuus vaikuttaa tähän uuteen rooliin. Haluaisin sen myös näkyvän, Petri Pasanen sanoo.­

Oma pitkä pelaajaura jalkapallon huipulla on auttanut Pasasta suhtautumaan palautteeseen tasapainoisesti.

Tv-työssä kokemus ei ole vain peliasiantuntemuksen käyttämistä.

– Kokemus on myös sitä, että on ollut tekemisissä julkisuuden kanssa. Se antaa itseluottamusta, koska palautetta on kohdannut jo niin paljon. Kun urheilijana on paljon julkisuudessa, jossakin vaiheessa tulee tilanne, ettei välitä. Palautetta kunnioittaa, mutta se vain kimpoilee pois, Pasanen sanoo.

– Jos kehutaan tai pommitetaan, sen huomioi, mutta reaktio ei mene ääripäihin. Kannattaa katsoa isoa kuvaa. Vuosi, kaksi tai kolme on tärkeämpää kuin yksi lähetys. Heilahduksiahan tulee aina. Se on inhimillistä.

Pasanen ei juuri käy sosiaalisessa mediassa. Arjessa palaute on yleensä positiivista.

–Jos vaikka kaupassa joku tulee sanomaan jotakin, palaute on aina positiivista. Kukaan ei sano kasvokkain, että ei noin. Käytännössä tiedän, että joku tykkää ja joku ei.

Puolustaja Pasanen ”suolattiin” peliuralla aika ajoin näyttävästi.

–Pelasin Saksassakin, jossa muutama ihminen seuraa jalkapalloa. Kaikella kunnioituksella: nyt ollaan Suomessa, jossa on 5,5 miljoonaa ihmistä, joista kaikki eivät edes seuraa jalkapalloa. Jos olen kestänyt myllyä Saksassa, miksi tämä (tv-palaute) nyt heilauttaisi?

Petri Pasanen aloittaa ruudussa studioisäntänä samana päivänä, kun täyttää 40 vuotta.­

Pasasen lähtökohtana tv-töissä on katsojan näkökulma: mitä katsoja haluaa, mitä hänelle kerrotaan – ja miten huomioidaan sekä lajin läpikotaisin tuntevat että niin sanotut peruskatsojat pyllistämättä kumpienkaan suuntaan?

– Ajattelen aina, että jos olisin itse katsoja, olisiko kiva katsoa tätä? Se edellä olen mennyt ja menen edelleen. Asian pitää aina olla ymmärrettävässä muodossa koko ajan.

Pasanen kertoo kiinnittäneensä huomiota asiantuntijoiden ammattitaidon merkitykseen ensimmäisen kerran kunnolla Ajax-vuosinaan vuosituhannen alussa.

– Amsterdamissa näkyi BBC, ja aloin katsoa snookeria. Tämä oli täysin uusi laji minulle, mutta Steve Davis ja Dennis Taylor kertoivat hyvin selkeästi ilmaisten, että tässä lajissa tehdään näin ja näin. He havainnollistivat asia todella hyvin, Pasanen kertoo.

Nuo kokemukset ovat yhä vahvoina mielessä.

– Myöhemmin olen miettinyt, että kyseessä oli minulle vieras laji, mutta lähetykset olivat hyvin ja mielenkiintoisesti tehtyjä. Tuli oivallus, että vaikka aihe ja katsojat olisivat toisilleen tuntemattomat, on mahdollista kertoa asia kiinnostavasti.

Petri Pasanen sanoo, että omasta huippu-urheilijan urasta on hyötyä myös palautteen käsittelyssä.­

– Sillan voi rakentaa monella eri tavalla. Tässä kuuden (oman tv-)vuoden aikana olen pohtinut paljon, mitä eri tapoja on, Pasanen sanoo.

Oman persoonan tuominen esille alkoi näkyä jo asiantuntijana. Juontajana se korostuu.

– Minulla on oma mahdollisuus vaikuttaa tähän uuteen rooliin. Haluaisin sen myös näkyvän. En halua olla kopio. Haluan tehdä tästä lähtökohtaisesti erilaisen kuin aikaisemmin.

Täydellistä mullistusta ei nähdä.

– Ihmiset ovat juontaneet erilaisia tilaisuuksia varmasti jo antiikin Kreikassa. On tiettyjä asioita, jotka pitää opetella ja oppia. Nämä huomioon ottaen täytyy löytää se oma kulma, Pasanen sanoo.

Pasasen elämää aikatauluttavat töiden lisäksi oma perhe ja junnufutisvalmentaminen. Hänen on mahdotonta määritellä tarkasti sitä, kuinka paljon taustatyötunteja lähetysten eteen hän käyttää esimerkiksi viikoittain. Hän seuraisi rakasta jalkapalloa joka tapauksessa todella paljon.

– Minua pidetään leppoisana tyyppinä, mutta jalkapallon otan perhanan vakavasti. Se on minulle niin iso juttu. Se on iso osa elämääni, eikä minun tarvitse korostaa sitä millään tavalla.

Futistöiden jatkuminen uudessa roolissa maistuu hyvältä ja halu kehittyä ohjaa toimintaa.

– Se on sama kuin aikoinaan kun harjoittelin tai pelasin. Nyt vaan otin tämän roolin omakseni. On selvää, että kehitys menee johonkin suuntaan – muut sitten arvioikoot, tykkäävätkö vai eivät.

Petri Pasanen A-maaottelussa Serbia ja Montenegroa vastaan kesäkuussa 2003.­

Suorat tv-lähetykset antavat sitä jännitystä ja adrenaliinivirtaa, jota moni huippu-urheilija jää kaipaamaan uran loputtua.

– Suorasta lähetyksestä tulee aina pikku kiksit. Sitä kaipaa peliuralta, jolloin pelasi joka viikonloppu ja sai aina palautteen – meni hyvin tai huonosti. Kun lopettaa, niin kukaan ei tavallaan välitä enää. Monelle se on varmasti aika paha aika, kun ketään ei kiinnosta enää, Pasanen sanoo.