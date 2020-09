Vakio: Takaisin Valioliigaan tähyävä Norwich on hyvä varma

Arsenal varmistetaan, ManUa ei. Championshipin kärkijoukkue Watford on edullinen pelivalinta Sheffield W:n vieraana.

1 Arsenal–West Ham (1X)

Valioliiga: Arsenal avasi kautensa vakuuttavalla 3–0-voitolla Fulhamin vieraana. Myös Tykkimiesten peliesitys vastasi selviä loppulukemia. Arsenalin pelivoiman kehitys on ollut Mikel Artetan alaisuudessa nousujohteista. Parannuspotentiaalia on alkaneen kauden osalta uusien pelaajahankintojen myötä entisestään.

West Ham jatkoi siitä mihin sen kausi kesällä päättyi. Avauskierroksen kotiottelussa kärsittiin 0–2-tappio ennakkoon heikompaa Newcastlea vastaan. Tappio oli myös pelitapahtumien valossa ansaittu. Viikolla saatiin sentään positiivista nostetta, kun Ykkösliigassa operoiva Charlton kaatui cupissa 3–0.

Tasoero on merkittävä takaisin kuuden parhaan joukkoon pyrkivän Arsenalin eduksi. Vahvalla kokoonpanolla cupissa esiintyneitä vieraita on rokotettava hieman rasituksesta. Arsenal ansaitsee paikallispelissä noin 65 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa Arsenal on kerännyt reilusti liikaa peliä puoleensa, mutta laatujoukkueen ohitus ei inspiroi. Vaihtomerkillä haetaan riville arvoa tasapelistä.

2 Manchester U–Crystal P (1)

Valioliiga: Manchester United lähtee kauteen neljänneksi parhaaksi rankattuna. Edelliskauden jälkimmäinen puolisko sujui vakuuttavasti niin ennen kuin jälkeen koronatauon. Viikon muita myöhempään kautensa starttaava United pääsee avausotteluunsa ennakkotietojen mukaan vahvalla kokoonpanolla ilman poissaoloja.

Crystal Palace avasi kautensa 1–0-kotivoitolla Southamptonia vastaan tasaisista pelitapahtumista huolimatta. Liigacupissa lento loppui lyhyeen, kun Bournemouth oli rangaistuspotkukilpailun päätteeksi parempi 1–0. Palacelta puuttuu ennakkotietojen mukaan useampi potentiaalinen avauskokoonpanon pelaaja, kun Patrick Van Aanholt, Gary Cahill, James Tomkin ja Christian Benteke ovat kaikki sivussa.

United on kaikilla osa-alueilla edellä ja useamman luokan laadukkaampi kokonaisuus. Kausi halutaan aloittaa kotikentällä vahvasti siipirikkoista Palacea vastaan. Kotivoitto toteutuu hieman alle 80 prosentin todennäköisyydellä. Aavistuksen alipelattu United kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

3 Leeds–Fulham (1)

Valioliiga: Leeds pääsi avausottelussaan lähelle pisteitä Liverpoolin vieraana, mutta hävisi ottelun lopulta 3–4. Maalipaikkojen valossa Leeds ei ottelusta pisteitä olisi ansainnut, vaikka peli oli tasatilanteessa aina loppuhetkille asti. Tie nousi Leedsille pystyyn Liigacupissa, kun Hull oli lopulta rangaistuspotkukilpailun päätteeksi parempi 2–1. Leeds tyytyi kuitenkin säästelemään ottelussa avauskokoonpanon miehiään.

Fulhamin otteet jäivät vaisuksi sen kärsiessä avausottelussaan 0–3-tappion kotona Arsenalia vastaan. Fulham eteni Liigacupissa 16 parhaan joukkoon, kun Ipswich kaatui vieraissa 1–0. Myös Fulham kierrätti ottelussa avauskokoonpanoaan runsaasti sitä edeltäneeseen Arsenal otteluun nähden.

Leeds on sarjanousijoista selvästi laadukkaampi ja omaa potentiaalia aina keskikastin sijoituksiin asti. Fulham joutunee taistelemaan sarjapaikkansa puolesta pitkälle kevääseen. Leeds ansaitsee kotiottelussaan noin 60 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa vain hieman ylipelattu Leeds säilyy riveissä varmana.

4 Norwich–Preston (1)

Championship: Norwich aloitti kautensa 1–0-vierasvoitolla Huddersfieldin vieraana. Norwichin peliesitys oli linjassa odotusten kanssa ja voitto myös pelillisesti ansaittu. Norwichin astelemia voi pitää hyvänä alkaneen kauden osalta ja se kuuluu ehdottomasti välitöntä nousua takaisin Valioliigan tavoittelevien joukkueiden ryhmään.

Preston hävisi avauskierroksella kotonaan Swansealle 0–1. Tasapeli olisi ollut tarkempi kuvaus niukasti maalipaikkoja sisältäneestä kohtaamisesta. Preston urakoi myös tiistaina Liigacupissa sen edettyä seuraavalle kierrokselle Derbyä vastaan viime hetken maaleillaan 2–1 päättyneessä ottelussa. Preston pääsi pelaamaan viimeisen reilun puolituntisen miesylivoimalla.

Preston on rankattu hieman sarjan keskimääräistä joukkuetta korkeammalle. Norwich puolestaan kuuluu sarjan terävimpään kärkeen. Prestonin voiton todennäköisyyttä kaventaa viikon cup-ottelun tuoma rasitus, jolta Norwich säästyy pudottuaan jo ensimmäisellä kierroksella. Norwich ansaitsee kotonaan hieman alle 60 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa oikein pelattu kotivoitto merkataan varmaksi.

5 Swansea–Birmingham (1)

Championship: Swansea avasi kautensa 1–0-voitolla Prestonin vieraana, vaikkakin tasapeli olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia vierasvoittoa paremmin. Swansean otteet ailahtelivat viime kaudella, mutta se eteni lopulta aina nousukarsintoihin asti. Joukkueen paikka rankingissa löytyy juuri nousukarsintoja tavoittelevasta tasaisesta ryhmästä.

Birmingham onnistui anastamaan avauskierroksella täydet pisteet Brentfordilta 1–0-voitollaan. Pitkä voitoton jakso tuli päätökseensä, vaikka Birmingham olikin ottelussa pelillisesti vastaantulijana. Birmingham löytyy rankingista ohuesti putoamisviivan yläpuolelle sijoittuvasta ryhmästä.

Swansea on joukkueista useamman luokan laadukkaampi. Kavennettu kotietu normaaliin nähden pitää kuitenkin kotivoiton todennäköisyyden maltillisessa 50 prosentin tuntumassa. Vakiossa isäntien kannatus on säilynyt maltillisena ja kotivoittoon tyydytään varmana.

6 Middlesbrough–Bournemouth (X2)

Championship: Boro joutui taipumaan avauskierroksella Watfordin vieraana 0–1-tappioon. Pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia paremmin. Viikolla Boro tippui ulos Liigacupista hävitessään kotonaan Barnsleylle 0–2.

Bournemouth avasi kautensa 3–2-voitolla isännöidessään Blackburnia. Niukka voitto oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu. Viikolla Bournemouth taisteli itsensä Liigacupissa 16 parhaan joukkoon voittaen Crystal Palacen rangaistuspotkukilpailussa, varsinaisella peliajalla maalittomana päättyneessä ottelussa.

Terävämmin kautensa aloittaneita vieraita on syytä arvostaa hieman korkeammalle jo pelkästään laadukkaamman pelaajamateriaalin myötä. Bournemouth on perusteltua nostaa ottelussa hieman alle 40 prosentin suosikkiasemaan. Vakiossa oikein pelatussa kohteessa on runsas rastitus paikallaan.

7 Brentford–Huddersfield (1)

Championship: Brentfordin epäonni sai jatkoa avauskierroksella, kun vierasottelu Birminghamia vastaan päättyi 0–1. Brentford hallitsi ottelussa pelitapahtumia varsin selvästi ja olisi ansainnut voittaa. Pettymys pyyhittiin nopeasti mielestä, kun keskiviikkona kaadettiin Liigacupissa vahvalla kokoonpanolla pelannut Southampton vieraissa 2–0.

Huddersfield kärsi avauskierroksella ansaitun 0–1-tappion isännöidessään Norwichia. Huddersfieldilta ei sovi odottaa liikoja tulevallakaan kaudella. Kauden kaksi ensimmäistä kilpailullista ottelua ovat olleet heikkoja esityksiä, ja joukkueen arvostustaso on korkeintaan alemmassa keskikastissa.

Brentfordin kausi alkoi epäonnisesti, mutta joukkue kuuluu sarjan laadukkaimpiin kokonaisuuksiin. Vieraiden avauskierroksen otteet eivät vakuuttaneet lainkaan. Brentford ansaitsee rasituksesta huolimatta hieman yli 60 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kärkijoukkue Bees on jäämässä jopa hieman alipelatuksi, joten kotivoitto tarjoaa laadukkaan varmavalinnan.

8 Sheffield W–Watford (2)

Championship: Sheffield yllätti avauskierroksella Cardiffin vieraissa 2–0. Ottelu oli tasainen kohtaaminen pelitapahtumiltaan, joiden valossa Sheffieldin voittoa ei voi pitää täysin ansaittuna. Viikolla Sheffield eteni Liigacupissa seuraavalle kierrokselle optimi avauskokoonpanoaan kierrättäen, kun heikompi Rochdale kaatui vieraissa 2–0.

Watford nappasi täydet pisteet 1–0-kotivoitollaan Boroa vastaan, mutta myös tässä kohtaamisessa pistejako olisi kuvannut pelitapahtumia kotivoittoa tarkemmin. Watford eteni cupissa jatkoon Oxfordia vastaan rangaistuspotkukilpailun kautta 2–1.

Sheffieldin edelliskausi jäi rajusti odotuksista ja parannuspotentiaalia riittää. Arvostustaso ei kuitenkaan nouse toistaiseksi keskikastia korkeammalle. Watford kuuluu alkaneen kauden suurimpiin ennakkosuosikkeihin, vaikka muutoksia Valioliigassa pelanneeseen ryhmään on luonnollisesti tapahtunut. Watford ansaitsee ottelussa hieman yli 40 prosentin vierassuosikkiaseman. Vakiossa pelaajien rahat ovat jakautuneet joukkueiden välille tasaisesti. Kärkijoukkue Watford tarjoaa edullisen varmavalinnan.

9 Reading–Barnsley (X2)

Championship: Reading avasi kautensa vakuuttavasti, kun vierasottelu Derbyä vastaan voitettiin 2–0. Reading oli myös maalipaikkojen valossa voittoon oikeuttavalla tavalla parempi. Readingin cuptaival katkesi tiistaina kotiottelun Lutonia vastaan päätyttyä 0–1-tappioon. Huomionarvoista on se, että Reading ei peluuttanut ottelussa ainuttakaan pelaajaa Derbyä vastaan voiton tuoneesta avauskokoonpanostaan.

Barnsley joutui taipumaan kotonaan Lutonille 0–1, vaikkei joukkueiden välille maalipaikkojen valossa merkittävää syntynyt. Barnsley jatkoi cupissa 16 parhaan joukkoon kaadettuaan Boron vieraissa 2–0. Kauden avausottelun Lutonia vastaan väliin jättänyt Aapo Halme sai Boroa vastaan kauden ensimmäiset peliminuuttinsa.

Reading onnistui viime kaudella ylittämään sitä kohtaan asetetut odotukset. Siltikään Readingin arvostustasoa ei ole syytä nostaa merkittävästi Barnsleyta korkeammalle. Kotivoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa isäntiin on luotettu hurjalla 60 prosentin kannatuksella, jolloin kotivoiton ohitus tarjoaa yhden kierroksen edullisimmista pelivalinnoista.

10 Blackburn–Wycombe (X2)

Championship: Blackburn kärsi viimeksi 2–3-tappion Bournemouthin vieraana. Niukka tappio oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu. Viikolla kärsittiin toinen tappio perätysten, kun Liigacupin ottelu Newcastlen vieraana päättyi 0–1.

Wycombe kärsi sarjanousijoiden välisessä kohtaamisessa Rotherhamia vastaan 0–1-tappion. Wycombe loi ottelun parhaat maalipaikat ja oli epäonninen menettäessään pisteet lisäajalla. Wycombelta ei sovi odottaa liikoja, mutta peräpään ollessa varsin tasaväkinen on sillä mahdollisuudet säilymiseen.

Blackburn on tasoltaan lähellä sarjan keskimääräistä joukkuetta. Wycombe kuuluu sarjanousijana putoamista vastaan taistelevaan kastiin. Isännät peluuttivat cupissa melko vahvaa kokoonpanoa, joten pieni miinus kotivoiton todennäköisyyteen on paikallaan. Perustaso tekee isännistä noin kuusi kertaa kymmenestä voittavia suosikkeja. Vakiossa Blackburn on kerännyt yli 10 prosenttia liikaa peliä puoleensa. Kotivoiton ohitus on rohkea, mutta edullinen pelivalinta.

11 Rotherham–Millwall (X2)

Championship: Rotherham oli viimeksi onnekas saadessaan lisäajan maalillaan 1–0-voiton mukaansa Wycomben vieraana. Täysien pisteiden varastaminen suoran kilpakumppanin kotiluolasta kauden avausottelussa on paras mahdollinen tapa käynnistää kausi ylhäällä.

Millwall tasasi pisteet kotonaan Stoken kanssa maalittomana päättyneessä ottelussa, lopputuloksen kuvatessa melko hyvin tasaisia pelitapahtumia. Millwall eteni tiistaina Liigacupin seuraavalle kierrokselle kaataessaan kotonaan Cheltenhamin 3–1.

Rotherham kuuluu nousijajoukkueena luonnollisesti sarjan vaatimattomimpiin kokonaisuuksiin. Millwall on nostanut tasoaan ja sijoittuu rankingissa hieman sarjan keskimääräistä joukkuetta korkeammalle. Vieraiden rasitus liigacupissa on pieni miinus, mutta 40 prosentin vierassuosikkiasema on siitä huolimatta perusteltu. Kohde on vakiossa oikein pelattu, minkä vuoksi runsas rastitus on tarpeen.

12 Luton–Derby (X2)

Championship: Luton avasi kautensa 1–0-voitolla Barnsleyn vieraana. Voittoa voi kuitenkin pitää tasaisiin pitää tasaisiin pelitapahtumiin nähden ansaitsemattomana. Voittokulku jatkui viikolla Liigacupissa, kun Luton kaatoi Readingin vieraissa 1–0. Lutonin pelivoima on kohentunut merkittävästi siitä mitä se viime kaudella heikoimmillaan oli.

Derby kärsi avausottelussaan tylyn 0–2-tappion kotonaan Readingia vastaan, ja oli myös pelitapahtumien valossa selvästi heikompi osapuoli. Viikolla kärsittiin cupissa 1–2-tappio kotona Prestonia vastaan. Johtoasema menetettiin toisella puoliajalla vajaamiehisenä. Otteiden epätasaisuus oli viime kaudella Phillip Cocun suojattien perisynti, vaikka laatu pelaajamateriaalissa riittää keskimääräistä joukkuetta korkeammalle.

Perustason osalta luokkaero menee vieraiden hyväksi, vaikkakin isännät ovat onnistuneet nostamaan tasoaan. Tasoero pitää vieraat vielä toistaiseksi marginaalisessa suosikkiasemassa. Vakiossa Luton on pelattu 45 prosentin suosikkiasemaan, jolloin kotivoiton ohitus tarjoaa kohteessa parasta etua.

13 Oxford–Sunderland (1)

Ykkösliiga: Oxfordin kausi käynnistyi tuloksellisesti nihkeästi, joukkueen hävittyä vierasottelun Lincolnia vastaan 0–2. Tappio oli kuitenkin Oxfordin hallitsemiin pelitapahtumiin nähden epäonninen. Samaa voi sanoa Oxfordin tiistain Liigacupin ottelusta Watfordia vastaan. Watford eteni seuraavalle kierrokselle rangaistuspotkukilpailun myötä, tasoitettuaan ottelun varsinaisen peliajan päätöslukemiksi 1–1 minuuttia ennen loppuvihellystä.

Sunderland joutui avausottelussaan tyytymään 1–1-tasapeliin isännöidessään Bristolia, vaikka se hallitsi pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla. Sarjan suurimpana ennakkosuosikkina kauteen lähteneen Sunderlandin leirissä ollaan varmasti pettyneitä vaatimattomaan kauden avaukseen.

Kummankin sarjan terävimpään kärkeen lukeutuvan joukkueen avausottelut jättivät tuloksellisesti toivomisen varaa. Sunderland on perustasoltaan pykälää korkeammalla. Isäntien voiton todennäköisyyttä kaventaa hieman tiistainen Liigacupin ottelu. Todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välillä tasaisesti. Vakiossa Sunderland on noussut hieman yli 40 prosentin suosikkiasemaan, jolloin edullisin pelivalinta nojaa isäntien menestykseen.

Vihjesysteemin (6+0) hinta 16 euroa. Peliaika päättyy lauantaina 19.9. kello 16.58.