Vakio: Leeds joutuu Valioliigan avauksessaan kovimpaan mahdolliseen testiin

Teemu Pukin Norwich avaa liigakauden vierasvoitolla. Championshipistä löytyy useita rivin arvoa nostavia ohipelejä.

1 Liverpool–Leeds U (1)

Valioliiga: Liverpool joutui taipumaan kauden ensimmäisessä kilpailullisessa ottelussa Community Shield -finaalissa Arsenalille rangaistuspotkukilpailun pääteeksi. Viime kausiin nähden matillisesti hankintoja tehnyt Liverpool lähtee kauteen hallitsevan mestarin tittelistään huolimatta selkeänä kakkossuosikkina Cityn takana.

Kahtena edelliskautena Championshipn xG-tilastoja dominoinut Leeds on vihdoin Marcelo Bielsan johdolla Valioliigassa. Leeds on vahvistanut joukkuettaan riittävästi ottaakseen askeleen Valioliigaan. Valenciasta hankittu Rodrigo Moreno voi onnistuessaan nousta merkittävään rooliin Bielsan Valioliiga-projektissa. Sarjapaikan säilyttäminen ei pitäisi koitua ongelmaksi ja potentiaalia riittää parhaimmillaan keskikastiin asti.

Vieraat ovat keskimääräistä sarjanousijaa laadukkaampi kokonaisuus, mutta ”El Locon” luotsaama joukkue joutuu heti avauskierroksella lähes kovimpaan mahdolliseen testiin. Pool ansaitsee kotonaan noin 76 prosentin suosikkiaseman. Suursuosikki kelpuutetaan hieman ylipelattunakin varmaksi.

2 West Ham–Newcastle U (X2)

Valioliiga: West Hamin kausi oli jälleen odotuksiin nähden pettymys, kun sarjapaikka varmistui vasta toiseksi viimeisellä kierroksella. Kesken kauden puikkoihin hypänneen David Moyesin tehtävä ei ole helppo alkavallakaan kaudella, vaikka joukkueessa löytyy laadukkaita yksilöitä etenkin hyökkäyssuuntaan.

Newcastle sijoittautui viime kaudella Steve Brucen johdolla sijalle 13, vaikka peliesitysten perusteella olisi ansainnut jopa pudota. Kesällä vahvoja huhuja aiheuttaneiden uusien omistajien saapumista saadaan St. James Parkilla vielä odottaa. Bournemouthista hankittu kaksikko Callum Wilson ja Ryan Fraser voivat tuoda onnistuessaan lisää kaivattua hyökkäysvoimaa.

West Ham lähtee otteluun hieman alle 50 prosentin ennakkosuosikkina. Vakiossa kotivoiton peliprosentit ovat nousemassa lähes 60 pinnaan, joten kohteessa ei jää muuta vaihtoehtoa kuin ohittaa kotivoitto tylysti.

3 Crystal P–Southampton (2)

Valioliiga: Crystal Palace ylti jälleen viime kaudella sille tutuksi tulleeseen keskikastin sijoitukseen. Muutoksia joukkueessa on nähty varsin vähän. Hyvin viime kaudella QPR:ssä esiintyneen Eberechi Ezen hankinta voi tuoda juonikkuutta hyökkäyspelaamiseen. Sijoitus jäänee todennäköisesti jälkeen viime kaudesta, mutta sarjapaikka tuskin on uhattuna.

Southampton lunasti alun vaikeuksien jälkeen Ralph Hassenhüttlin projektia kohtaan asetetut odotukset joukkueen sijoituttua sijalle 11. Siirtoikkunassa on nähty muutamia pelaajakauppoja kumpaankin suuntaan, mutta merkittäviä muutoksia joukkueen pelivoimaan ei ole syytä olettaa tapahtuvan. Kymmenen parhaan joukkoon sijoittuminen on realismia kaiken osuessa kohdalleen.

Southampton on noin kaksi luokkaa vahvempi ja ansaitsee normaalia pienemmän kotiedun vallitessa 45 prosentin vierassuosikkiaseman. Vakiossa muutaman pinnan alipelattu Soton kelpaa kohteessa varmaksi.

4 Huddersfield–Norwich C (2)

Championship: Huddersfieldin kausi oli putoamisen jälkeen odotetun vaikea joukkueen jäädessä sarjassa sijalle 18. Hudds vaihtoi tauon aikana valmentajaa espanjalaisen Carlos Corberan otettua valmennusvastuun. Muutokset ovat maltillisia, eivätkä odotukset ole ainakaan yhtään viime kauden tasoa korkeammalla. Kausi alkoi nihkeissä tunnelmissa, kun liigacupissa tuli 0–1-kotitappio heikompaa Rochdalea vastaan.

Norwichin visiitti Valioliigassa jäi kauden mittaiseksi. Norwich lähtee alkavaan kauteen yhtenä Championshipn suurimmista ennakkosuosikeista, vaikka menestys putoamisen jälkeen alemmalla sarjatasolla ei ole itsestäänselvyys. Hyökkäyspelaaminen lepää Teemu Pukin harteilla ja tulitukea kaivattaisiin muiltakin.

Perustaso puhuu vieraiden puolesta. Norwich ansaitsee Huddersfieldin vieraana lähes 50 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa vieraiden kannatus on jäämässä viitisen pinnaa vajaaksi, joten Norwichin voitto tarjoaa yhden kierroksen parhaimmista varmaideoista.

5 Barnsley–Luton (1)

Championship: Barnsleyn sarjapaikka säilyi onnenkantamoisilla, kun otteluita voitettiin viime sekuntien osumilla ja Wigan sai pistemenetystuomion. Vastaavaa onnea ei tulevalla kaudella nähdä, mutta kausi starttaa Championshipssä. Kesken viime kauden joukkueen valmennusvastuu ottanut Gerhard Struber pystyi nostamaan joukkueen tasoa ja jatkaa ansaitusti tehtävässään. Kausi alkoi lupaavasti, kun Forest kaatui kotona liigacupissa 1–0.

Luton säilytti sarjapaikkansa loppukauden hyvällä vireellään. Nathan Jonesin tultua joukkueen peräsimeen tekemiseen tuli ryhtiä ja eniten maaleja päästänyt puolustus saatiin tilkittyä aiempaa paremmin. Kausi starttasi positiivisesti, kun Luton eteni liigacupissa jatkoon kaataen Norwichin 3–1.

Astelemat eivät ole viime kaudesta muuttuneet. Kumpikin joukkue taistelee lähtökohtaisesti putoamista vastaan ja vain tämän kauden nousijat ovat ennakkoon heikommissa asemissa. Isännät ansaitsevat lähtökohdiltaan tasaisessa ja runsasmaalisuuteen kallellaan olevassa ottelussa hieman alle 50 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa oikein pelatussa kohteessa tyydytään kotivoittoon varmana.

6 QPR–Nottingham (2)

Championship: QPR ylitti jälleen odotukset päättämällä kautensa sijaan 14. Vaikka sarjapaikka tuntuu olevan viime vuosina sementoitunut keskikastiin, lähtee joukkue alkavaan kauteen selvästi viime kautta kevyemmällä materiaalilla. Liigacupissa QPR taipui viikonloppuna Plymouthin vieraana 2–3.

Forest jäi niukasti maalierolla ulos nousukarsinnoista ollen sarjassa seitsemäs. Kausi oli karvaasta päätöksestä huolimatta odotuksiin nähden hyvä. Muutokset ovat olleet tauon aikana maltillisia, eikä joukkueen pelivoima ole oleellisesti muuttunut. Kausi starttasi viime viikonloppuna nihkeästi, kun liigacupissa tuli 0–1-tappio Barnsleyn vieraana.

Heikentyneeltä QPR:ltä ei sovi alkavalla kaudella odottaa liikoja. Vieraita on syytä pitää noin kaksi luokkaa laadukkaampana kokonaisuutena. Forestin niukka 40 pinnan vierassuosikkiasema on perusteltu. Vakiossa hieman alipelattu Forest tarjoaa edullisen varmavalinnan.

7 Bournemouth–Blackburn (X2)

Championship: Bournemouth putosi ansaitusti. Muutoksia on nähty niin valmennuksen kuin pelaajistonkin saralla, kun pitkään joukkuetta luotsannut Eddie Howe siirtyi sivuun. Tilalle otettiin turvallinen vaihtoehto Howen valmennustiimissä mukana ollut Jason Tindall. Moni Bournemouthin Valioliigan avainpelaajista on odotetusti jättänyt seuran. Materiaali on Championshipin keskimääräiseen joukkueeseen nähden laadukas, mutta kalpenee terävimmälle kärjelle.

Blackburn päätti kautensa sijaan 11, joka oli linjassa niin peliesitysten kuin ennakko-odotusten kanssa. Kausi avattiin liigacupissa 3–2-voitolla Doncasterista. Pelaajistossa on nähty kesän aikana muutoksia ja kokonaisuus vaikuttaa pykälän viime kautta heikommalta.

Bournemouthia on syytä pitää laadukkaampana, mutta muutosta läpikäyvän joukkueen menestykseen suhtaudutaan varauksella. Hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan kotivoiton ohitus kiinnostaa, kun Vakiossa isäntien kannatus on kohonnut lähemmäs 60 pinnaa.

8 Cardiff C–Sheffield W (12)

Championship: Cardiff kamppaili kesällä sarjanoususta, mutta joutui taipumaan välierissä Fulhamille. Kausi alkoi liigacupissa tylyllä 0–3-tappiolla selvästi heikomman Northamptonin vieraana. Neil Harris nosti joukkueen tasoa merkittävästi ottaessaan vetovastuun kesken kauden. Wiganista hankitun Kiefer Mooren toivotaan olevan joukkueen hyökkäyspelistä viime kaudella puuttunut palanen.

Sheffieldin otteet ailahtelivat viime kaudella ja se taantui lopulta aina sijalle 16. Liigacupissa joukkue eteni vaivoin jatkoon rangaistuspotkuilla Walsallin vieraana. Sheffield on heikentynyt tauon aikana. Suurimman haasteen joukkueelle asettaa 12 miinuspisteen tuomio liiton kannattavuus ja kestävyys sääntöjen rikkomisesta, joka liittyy joukkueen vanhan stadionin myyntiin.

Cardiff on joukkueista laadukkaampi. Ennusmerkit vieraiden osalta ovat liiton miinuspistetuomion myötä synkät. Isännät ansaitsevat kotonaan kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Kotivoitto on keräämässä todennäköisyyttään runsaammin peliä ja vaihtomerkki asetetaan vieraiden yllätykselle.

9 Bristol C–Coventry C (X2)

Championship: Bristol vietti pitkän pätkän edelliskaudesta kärkisijojen tuntumassa, mutta lopullinen sijoitus löytyi peliesitysten oikeuttamalta sijalta 12. City on tehnyt muutamia täsmähankintoja ja viime kauden runko on pysynyt hyvin kasassa. Keskikastia korkeammalle rahkeet tuskin riittävät tulevallakaan kaudella.

Coventry kruunattiin kesken jääneen Ykkösliigan mestariksi. Edessä on paluu Championshipiin seitsemän kauden tauon jälkeen. Evakko Birminghamin stadionilla jatkuu alkavallakin kaudella, mikä tuo tekemiseen oman mausteensa Birminghamin operoidessa nyt samalla sarjatasolla. Täsmähankintoja on tehty myös Coventryssä, mutta perustasoltaan joukkue vastaa keskimääräistä sarjanousijaa.

Isäntiä on syytä pitää luonnollisesti hieman sarjanousijaa laadukkaampana. Tasoero ei kuitenkaan ole merkittävän suuri. Isännät ansaitsevat kotonaan noin 45 prosentin suosikkiaseman. Kotivoiton kannatus on päälle 50 pinnan, joten riville haetaan arvoa vieraiden suunnasta.

10 Derby–Reading FC (X2)

Championship: Ennen viime kauden alkua rajusti muuttunut Derby oli lopulta sarjassa kymmenes, mikä oli linjassa odotusten kanssa. Kauden avausottelusta liigacupissa Barrowta vastaan Derby eteni jatkoon rangaistuspotkuilla. Philip Cocun luotsaamassa Derbyssä on epäilemättä potentiaalia parantaa viime kauden suoritustasoa, mutta otteisiin tarvitaan tasaisuutta.

Reading ylitti viime kaudella odotukset reilulla marginaalilla, mitä tulee etenkin joukkueen pelivoimasta kertoviin tunnuslukuihin. Joukkueen vetovastuun ottaa alkavalla kaudella Veljko Paunovic. Kokematon valmentaja on kovassa paikassa lähtökohtaisesti putoamista vastaan taistelevan joukkueen puikoissa. Kausi käynnistyi hyvällä peliesityksellä liigacupissa, kun Colchester kaatui 3–1.

Derby on joukkueista laadukkaampi ja vähemmän muutoksia tauon aikana kokenut joukkue. Isännät lähtevät otteluun ilman kotiyleisöäkin kerran kahdesta voittavana ennakkosuosikkeina. Vakiossa isäntien kannatus on noussut lähes 60 pinnaan, joten yllätystä haetaan asettamalla kotivoitto ohituskaistalle.

11 Preston–Swansea (1)

Championship: Prestonin viime kauden sijoitus oli ailahtelevista otteista huolimatta yhdeksäs. Kausi alkoi liigacupissa 4–0-kotivoitolla Mansfieldia vastaan. Preston jatkaa lähes identtisellä ryhmällä viime kauteen nähden. Alex Neilin valmennuksessa jo neljättä vuotta etenevä projekti voi ottaa tulevalla kaudella kehitysaskeleita ja yltää aina nousukarsintoihin asti.

Swansea kampesi viime kauden päätteeksi mukaan nousukarsintoihin, mutta joutui lopulta taipumaan välierissä Brentfordille. Kausi starttasi liigacupissa 0–2-tappiolla Newportin vieraana. Swansea on muuttunut lyhyen tauon aikana maltillisesti ja joukkueen verrattain laadukas runko takaa edelleen viime kautta vastaavan pelivoiman.

Joukkueiden välinen tasoero on maltillinen ja kallistuu vain hiukan paremmalla materiaalilla operoivien vieraiden suuntaan. Isännät ansaitsevat kauden avausottelussa hieman yli 40 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa oikein pelatussa kohteessa luotetaan isäntiin piikkinä.

12 Millwall–Stoke (1)

Championship: Millwallin viime kausi oli alun vaikeuksien jälkeen menestys. Lopullinen sijoitus oli kahdeksas, nousukarsinnat jäivät kahden pisteen päähän. Millwall lähtee alkavaan kauteen hyvin vähän muuttuneena ja koronatauon jälkeisen vireen pysyessä yllä on joukkueelta lupa odottaa ylemmän keskikastin sijoitusta.

Stoken rämpiminen resursseihin nähden jatkui toista kautta perätysten. Loppukaudesta kohentunut vire nosti sen putoamisuhasta sijalle 15. Jo ennestään Championshipin tasolle vahva materiaali on saanut kesän aikana vahvistuksia, mutta valmennuksen säilyessä muuttumattomana ei Stokea ennen kauden alkua nosteta suurimpien ennakkosuosikkien rinnalle.

Millwall ansaitsee kauden avausottelussa marginaalisen suosikkiaseman. Kumpikin joukkue on tuskaillut hyökkäystehojen kanssa, eikä maalijuhlaa ole kauden avauskierroksellakaan odotettavissa. Vakiossa pelikansan rahat ovat jakautuneet eri tulosvaihtoehdoille oikein ja oikein pelattu kotivoitto kelpuutetaan varmaksi.

13 Sunderland–Bristol R (1X)

Ykkösliiga: Sunderland sijoittautui kesken jääneessä Ykkösliigassa seitsemänneksi jääden niukalla marginaalilla ulos nousukarsinnoista. Ykkösliigan mittarilla ylivoimaiset resurssit omaava Sunderland lähtee jälleen alkavaan kauteen suurimpana ennakkosuosikkina. Kesän aikana saaduista vahvistuksista huolimatta nousu on kaikkea muuta kuin itsestäänselvyys.

Bristol jäi keskikastiin sijalle 14, joka on tarkasti linjassa sen viime vuosien sijoitusten kanssa. Mitään mullistavaa ei tulevallakaan kaudella ole joukkueen osalta odotettavissa Ben Garnerin jatkaessa managerina keskikertaisista tuloksista huolimatta. Suomalaisväriä joukkueeseen tuo alkavallakin kaudella maalivahti Anssi Jaakkola.

Kumpikin joukkue putosi jatkosta viime viikonloppuna käynnistyneestä liigacupista ja pelituntuma on kummankin kohdalla pieni kysymysmerkki. Sunderland ansaitsee tyhjille katsomoille pelattavassa kotiottelussaan noin 55 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa rankasti ylipelatun kotivoiton rinnalle on lisättävä vaihtomerkki.