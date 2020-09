Palkanmaksajalta paloivat päreet – sai tiedon superhyökkääjä Kylian Mbappen koronatartunnasta mediasta

PSG:n urheilujohtaja Leonardo kuuli Kylian Mbappen koronavirustartunnasta median välityksellä.

Jalkapalloilun supertähtiin kuuluva Kylian Mbappe on sairastunut koronavirukseen.

PSG:n huippuhyökkääjän koronatartunta ilmeni, kun hän oli Ranskan maajoukkueen matkassa Ruotsissa. Mbappe teki lauantaina Tukholmassa Ruotsia vastaan pelatun Kansojen liigan ottelun ainoan maalin.

Mbappe harjoitteli vielä maanantaina joukkueen kanssa Ruotsissa, ja tieto positiivisesta koronatestin tuloksesta tuli treenien päätteeksi. Sitten Mbappe palasi kotiinsa Ranskaan.

Ranskan maajoukkue unohti kertoa Mbappen tartunnasta ja ennenaikaisesta kotimatkasta hänen seuralleen PSG:lle. Ja se suututti pariisilaisseuran urheilupomon Leonardon, joka sai tiedon Mbappen tilanteesta median välityksellä.

– Tätä on mahdotonta hyväksyä. On kunnioituksen puutetta, ettei seuran kanssa puhuta. He julkaisivat tiedotteen ja lähettivät pelaajan kotiin, mutta kukaan liitosta ei puhunut meidän kanssamme. Me itse puhuimme Mbappen kanssa, Leonardo puhisi RMC-sivuston mukaan.

PSG:n joukkueesta kuusi muutakin pelaajaa on saanut koronavirustarunnan. He ovat Neymar, Keylor Navas, Mauro Icardi, Angel Di Maria, Marquinhos ja Leandro Paredes.

Ranska kohtaa tiistaina vieraissa Kroatian. Mbappe on sivussa vuoden 2018 MM-finalistien kohtaamisesta.