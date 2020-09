Perheellinen ex-tähti lähetti sekaryhmälle rivon videon alastomasta naisesta – tylyt seuraukset näkyvät tv:ssä asti

Yaya Tourén kerrotaan viestissään viitanneen videoon ja todenneen, että hän voi järjestää hotellille samanlaisia naisia kuin videolla oleva.

Pitkän ammattilaisuran muun muassa Valioliigassa tehnyt norsunluurannikkolainen futistähti Yaya Touré on päätynyt niin sanotusti myrskyn silmään.

Brittilehdistö kertoo, että Toure on saanut potkut televisio-ohjelmasta WhatsApp-ryhmään lähetettyjen törkyviestien takia.

The Sunin mukaan Toure sai lähtöpassit Soccer Aid -ohjelmasta, jossa jalkapalloilijat pelaavat lastenjärjestö Unicefin järjestämässä hyväntekeväisyysottelussa.

Tourén kerrotaan lähettäneen joukkueen WhatsApp-ryhmään viestin, jossa hän kertoi voivansa järjestää 19 naista pelaajien hotelliin ”tyydyttämään tarpeita”.

Median mukaan viestiä oli ryyditetty rivolla videolla, jossa alaston nainen käyttäytyi seksuaalisesti ja sopimattomasti.

Tourén kerrotaan viestissään viitanneen videoon ja todenneen, että hän voi järjestää hotellille samanlaisia naisia kuin videolla oleva.

Kyseessä olevan hyväntekeväisyysottelun joukkueessa on myös naisia.

Tourén kerrotaan sittemmin poistaneen asiattomat viestinsä.

Yaya Touré, 37, on pelannut muun muassa Manchester Cityssä ja Norsunluurannikon maajoukkueessa. Hän on naimisissa, ja perheessä on kolme lasta.