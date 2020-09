18- ja 20-vuotiaat Englannin pelaajat kutsuivat kaksi tyttöä hotelliin Islannissa – Snapchat-video lähti liitoon dramaattisin seurauksin

Kaksi Englannin jalkapallomaajoukkueen pelaajaa päätyi Snapchat-videolle Islannissa.

Englannin jalkapallomaajoukkueen pelaajat Phil Foden ja Mason Greenwood lähetettiin kotiin kesken maajoukkueen Kansojen liigan avauspelien, kertoi maajoukkueen päävalmentaja Gareth Southgate.

Kaksikko rikkoi koronavirussääntöjä Englannin pelattua lauantaina vieraspelin Islannin pääkaupungissa Reykjavikissä.

Islantilaislehti DV:n mukaan kaksikko kutsui pelin jälkeen hotellille kaksi paikallista nuorta naista, jotka videoivat tapahtumia, kun he olivat matkalla hotellihuoneeseen.

Snapchatiin kuvattu video oli tarkoitettu vain rajatulle yleisölle, mutta se lähti leviämään vastoin tarkoitusta.

– Sain valitettavasti tänä aamuna tietää, että kaksi pelaajaa on rikkonut covid-19-ohjeistuksia liittyen turvakuplaamme. Heidän on nyt matkustettava takaisin Englantiin, Southgate kertoi tiedotustilaisuudessa BBC:n mukaan.

DV:n mukaan Greenwood on poikamies. Fodenia odottavat kotimaisemissa 20-vuotias avovaimo ja kaksivuotias lapsi.

DV:n haastattelemat naiset olivat pahoillaan pelaajille koituneista seurauksista ja vakuuttivat, ettei heillä ollut tietoa karanteenisäännöstä, eikä heitä kielletty ottamasta kännykkävideoita.

Manchester Cityä edustava keskikenttäpelaaja Foden, 20, ja Manchester Unitedissa pelaava hyökkääjä Greenwood, 18, tekivät maajoukkuedebyyttinsä lauantaina Englannin voittaessa Islannin 1–0.

– En mene yksityiskohtiin ennen kuin tiedän asiasta kaiken. Tämä on hyvin vakava tilanne, ja olemme suhtautuneet siihen niin. He ovat olleet naiiveja, ja ymmärrän toki heidän ikänsä, mutta koko maailma on tämän pandemian kanssa tekemisissä ja kaikilla ikäluokilla on vastuunsa tehdä osansa. He ovat pyytäneet anteeksi, Southgate sanoi.

Tiistai-illan Tanska-kohtaamiseen Kööpenhaminassa nuorukaisilla ei siis ole asiaa, ja rikkeen vaikutusta heidän maajoukkueuriinsa saadaan vielä arvailla.

– Tuosta on vielä liian aikaista (puhua). Olen kahden nuoren aikuisen isä ja tiedän, että heillä voi mennä asioita pieleen. Emme kuitenkaan selittele asioita tuolla tässä tapauksessa.