Suudelmalla kohun nostattanut tähtipariskunta pelaa ensi kaudella samassa joukkueessa: ”En voisi toivoa enempää”

Pernille Harder siirtyy kumppaninsa Magdalena Erikssonin kipparoimaan Chelseaan.

Tanskalainen naisten jalkapallon supertähti Pernille Harder siirtyi jättisummalla Saksan Wolfsburgista Englanin suurseura Chelsean riveihin.

Lontoo oli huippuhyökkääjälle suotuisa vaihtoehto myös siviilielämän puolesta: Chelsean kapteenina toimii Harderin pitkäaikainen seurustelukumppani, Ruotsin Magdalena Eriksson.

– Tämä on äärimmäisen hauskaa kaikilla tasoilla. Olemme eläneet etäsuhteessa kolme ja puoli vuotta, mikä on yli puolet koko suhteestamme, Eriksson tunnelmoi kumppaninsa siirtouutista Expressenille.

Eriksson hehkutti etäsuhteen päättymistä myös Instagram-tilillään, jossa hän julkaisi yhteiskuvan Chelsean paitaa esittelevän Harderin kanssa.

– En voisi toivoa enempää, Eriksson kirjoitti kuvan yhteyteen.

Englannin huippuseura maksoi 27-vuotiaasta Harderista 300 000 puntaa hänen entiselle seuralleen Wolfsburgille.

Summa, joka on euroissa reilut 330000, on tiettävästi korkein koskaan naispelaajasta maksettu siirtokorvaus jalkapallossa.

Samassa joukkueessa pelaaminen ei ole uutta jalkapalloilijaparille. He edustivat samaan aikaan Linköpingiä vuosina 2013–2016. Tuona aikana alkoi myös heidän parisuhteensa. Eriksson ei usko, että yksityiselämä sekoittaisi toimintaa kentällä tai pukukopissa Lontoossakaan.

– En usko että siinä on mitään erikoista, homma toimi Linköpingissäkin. Ei siinä mitään outoa ole, kyse on vain yksityiselämän ja ammattielämän erottamisesta, enkä usko että meillä on ongelmia siinä. Ennemminkin ajattelen, että olen hänelle tiukempi kuin kenellekään muulle.

Magdalena Eriksson nosteli Community Shieldin voittopokaalia Wembleyn stadionilla elokuun lopulla.­

Eriksson ja Harder nousivat otsikoihin viime kesänä naisten jalkapallon MM-kisoissa Ranskassa, kun kaksikon suudelma tallentui valokuviin Ruotsin ja Kanadan välisen ottelun päätyttyä.

Harder oli kannattanut katsomossa kumppaniaan tämän kohdatessa Ruotsin riveissä Kanadan.

Kaksikko oli kertonut avoimesti parisuhteestaan jo kauan aiemmin, ja kuvien herättämä huomio yllätti parin täysin.

– Reaktiot olivat enimmäkseen positiivisia ja monet kirjoittivat meille siitä, kuinka rohkaisimme heitä olemaan avoimia oman seksuaalisuutensa kanssa. Jälkikäteen ymmärsimme, että voimme käyttää asemaamme juuri ihmisten rohkaisemiseen, Harder kertoi keväällä saksalaislehti Elfenin haastattelussa Aftonbladetin mukaan.

Laajalti yhtenä maailman parhaista naisjalkapalloilijoista pidetty tanskalainen johdatti Wolsfburgin neljään perättäiseen Saksan mestaruuteen ja paukutti joukkueen riveissä 105 maalia 114 ottelussa. Vuonna 2018 Harder valittiin UEFAn vuoden naisjalkapalloilijaksi.

Puolustajana pelaava Eriksson on pelannut Chelseassa jo kaudesta 2017 lähtien. Chelsea on Englannin Superliigan hallitseva mestari.