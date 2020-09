Vakio: Belgian vierasvoitto Tanskasta jäämässä alipelatuksi

Englanti ei jätä Islannille mahdollisuuksia Kansojen liigan vierasottelussa. Kupongilla on myös Englannin liigacupin kohteita.

1 Islanti–Englanti (2)

Kansojen liiga: Islanti jäi edellisessä Kansojen liigan turnauksessa voitoitta. Kahdessa edellisissä arvokisoissa odotuksiin nähden erinomaisesti esiintynyt maajoukkue käy läpi sukupolvenvaihdosta. Kolmas peräkkäinen lopputurnauspaikka on uhattuna, sillä Islanti sijoittautui lohkossaan kolmanneksi ja joutuu taistelemaan kisapaikasta myöhemmin syksyllä pelattavissa karsintaotteluissa. Joukkueen runkopelaajista Kansojen liigan ottelun Englantia vastaan jättävät väliin Gylfi Sigurdsson, Johan Berg Gudmundsson, Alfred Finnbogason, Aaron Gunnarsson ja Ragnar Sigurdsson.

Englanti sijoittautui edellisessä Kansojen liigan turnauksessa kolmanneksi voitettuaan pronssiottelussa Sveitsin rangaistuspotkukilpailussa. Tulevan kesän EM-kisapaikka varmistui lohkovoitolla ja peliesitykset olivat parhaimmillaan täysin suvereeneja. Myös Englannin riveistä puuttuu useita normaalisti avauskokoonpanossa esiintyviä pelaajia kuten Harry Maguire, Marcus Rashford ja Jordan Henderson.

Kotijoukkueen poissaolot heikentävät sen pelivoimaa merkittävästi, sillä korvaajia avainpelaajien tilalle ei löydy samaan tapaan kuin laajalla materiaalilla operoivan Englannin riveistä. Englanti ansaitsee Reykjavikissa pelattavassa ottelussa selkeän 70 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa vieraiden kannatus on säilymässä maltillisena, jolloin avauskohteessa vierasvoitto tarjoaa edullisen varmavalinnan.

2 Portugali–Kroatia (1X)

Kansojen liiga: Portugali vei ensimmäisen Kansojen liigan mestaruuden nimiinsä kaatamalla Hollannin finaalissa 1–0. Fernando Santosin aikakausi Portugalin peräsimessä on ollut menestyksekäs ja joukkueelle on muodostunut selkeä peli-identiteetti. Kesällä 2016 voitetun Euroopan mestaruuden jälkeen ja tuolloin jo melko ikääntyneeseen joukkueeseen on löydetty uutta verta, kuten Joao Felix, Philippe Guerreiro ja Bruno Fernandes.

Kroatia joutui pelaamaan EM-kisapaikastaan aina viimeiselle karsintakierroksella asti, mutta eteni lopulta kisoihin Portugalin tapaan lohkovoittajana. Kroatia pääsee uuden Kansojen liiga turnauksen avausotteluihin vahvalla kokoonpanolla ilman merkittäviä poissaoloja.

Portugalia voi pitää joukkueista pykälän verran laadukkaampana. Isännät ansaitsevat tyhjille katsomoille pelattavassa kotiottelussaan hieman alle 60 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa vain hieman ylipelattu ykkönen varmistetaan vaihtomerkillä.

3 Ruotsi–Ranska (2)

Kansojen liiga: Ruotsin lohkovoitto edellisessä Kansojen liigassa nosti sen tasokkaampaan A-liigaan. Paikka ensi kesän EM-lopputurnaukseen selvitettiin niin ikää kunnialla sijoittautumalla karsintalohkossa toiseksi lohkon voittaneen Espanjan jälkeen. Ruotsin joukkueen runko on kokenut, mutta sisään joukkueeseen on vahvasti pyrkimässä viime kaudella läpimurtonsa seurajoukkueissa tehneet Aleksandr Isak ja Dejan Kulusevski.

Hallitsevana maailmanmestarina edellisen Kansojen liigan turnauksen startannut Ranska jäi hieman yllättäen ulos jatkopeleistä, kun ratkaisevassa viimeisessä ottelussa tuli 0–2-tappio Hollantia vastaan. Ranskan joukkueesta jäivät viime hetkellä positiivisten koronavirustestien vuoksi ulos Paul Pogba ja Tanguy Ndombele. Ranskan laajasta materiaalista löytyy keskikentälle kelpo korvaajia, kuten ensimmäisen A-maajoukkuekutsunsa saanut Eduardo Camavinga, jonka kintereillä ovat huhujen mukaan olleet kaikki suurseurat.

Ruotsi lähestyy ottelua puolustuksen kautta ja perustaa hyökkäyspelaamisensa erikoistilanteisiin ja nopeisiin tilanteenvaihtoihin. Ranskan laadukas pallollinen tekeminen tuottaa riittävästi maalipaikkoja myös matalalta puolustavia joukkueita vastaan. Vieraat lähtevät otteluun hieman alle 60 prosentin suosikkiasemasta. Hieman alipelattu vierasvoitto kelpaa kohteessa varmaksi.

4 Tanska–Belgia (2)

Kansojen liiga: Tanskan hyvät otteet edellisessä Kansojen liigan turnauksessa nosti sen mukaan tasokkaampaan A-liigaan. Paikka ensi kesän EM-kisoihin Huuhkajien kanssa samaan alkulohkoon selvitettiin karsintojen kautta. Tanska sijoittautui tasaisessa lohkossa toiseksi pisteen erolla lohkon voittaneeseen Sveitsiin. Tanska lähtee syksyn maajoukkuepelikauden avaaviin otteluihin ilman merkittäviä poisjääntejä.

Belgia oli suvereeni omassa EM-karsintalohkossaan, mutta edellisessä Kansojen liigan turnauksessa se jäi ulos jatkopeleistä maalierolla Sveitsiin nähden. Karsiutumista jatkopeleistä voi pitää peliesityksiin nähden varsin epäonnisena ja Roberto Martinezin joukkueella riittänee nälkää lauantaina alkavassa turnauksessa. Myös Belgia pääsee otteluun ilman merkittäviä poissaoloja, ja lauantaina nähtäneen paras mahdollinen avauskokoonpano.

Tanskalla on kilpailukykyinen joukkue ja lähes jokaiselta pelipaikalta löytyy laatua. Belgia on yksi kilpailun ehdottomista ennakkosuosikeista ja odotukset Martinezin joukkuetta kohtaan ovat korkealla. Belgia ansaitsee ottelussa vieraskentälläkin selkeän 55 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa Belgian kannatus on jäämässä alle 50 pinnan, joten vierasvoitosta on tarjolla edullinen varmavalinta.

5 Luton–Norwich C (12)

Liigacup: Lutonin vahva kevätkausi niin ennen kuin jälkeen koronatauon pitää joukkueen alkavallakin kaudella Championshipissa. Nathan Jonesin nimittäminen uudelleen joukkueen peräsimeen oli onnistunut peliliike seurajohdolta. Loppukaudesta Luton keräsi pisteitä Jonesin alaisuudessa lähes kahden pisteen keskiarvolla.

Norwichin visiitti Valioliigassa jäi vain kauden mittaiseksi ja haasteet jatkuvat syksyllä Championshipissa. Osa viime kauden avainpelaajista siirtynee vielä syyskuun aikana muihin muualle ja kauden avaavasta cupottelusta puuttuu maajoukkuetehtävien vuoksi muun muassa Norwichin ykköshyökkääjä Teemu Pukki. Norwich kuuluu joka tapauksessa alkavan Championshipin kauden kärkijoukkueisiin.

Norwich on perustasoltaan laadukkaampi, mutta todennäköisyyskenttä jakautuu kauden ensimmäisessä kilpailullisessa ottelussa joukkueiden välillä tasaisesti. Myös Vakiossa kohde on rastitettu tasaisesti, tosin vieraille on suotu pieni suosikkiasema. Runsas rastitus on kohteessa tarpeen.

6 Barnsley–Nottingham (X2)

Liigacup: Barnsleyn taistelu viimeisillä kierroksilla tuotti tulosta, kun 2–1-voitto Brentfordista varmisti joukkueen sarjapaikan pisteen turvin. Barnsley jatkaa viime syksynä joukkueen vetovastuun ottaneen Gerhard Struberin alaisuudessa, eikä merkittäviä pelillisiä muutoksia ole odotettavissa.

Forestilla oli viime kaudella hetkensä, mutta kausi päättyi dramaattisesti joukkueen jäätyä ulos nousukarsinnoista maalierolla viimeisellä kierroksella Stokea vastaan kärsityn 1–4-tappion myötä. Forestin jäämistä nousukarsintojen ulkopuolelle ei voi silti pitää suurena vääryytenä, sillä joukkueen onni oli kauden aikana usein myötäinen.

Forest on joukkueista luokkaa laadukkaampi, mutta kauden avausottelussa isännät ovat kotonaan marginaalisia ennakkosuosikkeja. Vakiossa kotivoiton pinnat ovat turhan korkealla isäntien voiton todennäköisyyteen nähden, joten ykkönen asetetaan kohteessa ohituskaistalle.

7 Northampton–Cardiff C (2)

Liigacup: Northampton selvitti tiensä karsintojen kautta Ykkösliigaan. Finaalissa Wembleyllä kaatui Exeter peräti 4–0. Varsinaisessa sarjassa Northampton sijoittautui seitsemänneksi eli viimeiselle nousukarsintoihin oikeuttavalle sijalle, joten siihen nähden joukkueen nousu tuli yllätyksenä.

Cardiff joutui taipumaan Championshipin nousukarsinnoissa Fulhamille yhteismaalein 2–3. Isossa kuvassa kautta voi pitää onnistuneena. Cardiffissa ei lyhyen tauon aikana ole suuria muutoksia nähty, mutta viime kaudella Wiganin riveissä vahvat näytöt 18 maalillaan antanut Kiefer Moore hankittiin täydentämään hyökkäyskalustoa.

Cardiff kuuluu Championshipin ylempään kastiin, kun Northamptonia voi pitää sarjanousijana yhtenä Ykkösliigan vaatimattomimmista joukkueista. Cardiff avaa cupin urakkansa voitolla noin 55 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa pari pinnaa alipelattu Cardiff tarjoaa edullisen varmavalinnan.

8 Birmingham–Cambridge U (1X)

Liigacup: Birminghamin kevätkausi oli murheellinen. Alkukaudesta nousukarsintoja hätyytellyt joukkue tahkosi viimeiset 15 kilpailullista ottelua voitoitta ja säilyi sarjassa kahden pisteen erolla ensimmäiseen putoajaan. Suoritusta voi pitää resursseihin nähden heikkona. Joukkueen uudeksi päävalmentajaksi nimitettiin espanjalainen Aitor Karanka, joka on aikaisemmin luotsannut Englannissa Nottinghamia ja Middlesbroughta.

Cambridge sijoittautui Kakkosliigassa alempaan keskikastiin sijalle 16. Sijoitusta voi pitää melko tarkkana kuvauksena Cambridgen tasosta, eikä keskikastia korkeampia sijoituksia ole realistista odottaa myöskään tulevalla kaudella.

Birmingham tarvitsee uuden projektinsa käynnistämiseksi voiton kauden avausottelusta. Eri sarjatasoilla operoivien joukkueiden välinen tasoero on isäntien hyväksi merkittävä. Birmingham ansaitsee kotonaan selkeän 60 prosentin ennakkosuosikkiaseman. Vakiossa ykkönen on kerännyt yli kymmenen pinnaa liikaa peliä puoleensa, jolloin vähintään vaihtomerkillä on haettava riveille aroa.

9 Reading FC–Colchester (1)

Liigacup: Reading sijoittautui viime kauden päätteeksi Championshipissa sijalle 14. Suoritusta voi pitää hyvänä, sillä odotuksen joukkuetta kohtaan olivat selvästi matalammalla. Odotukset täyttäneestä kaudesta huolimatta valmennusta vaihdettiin ja päävalmentajaksi nimitettiin Veljko Paunovic. Paunovic on päävalmentajana melko kokematon, sillä aikaisempaa kokemusta on ainoastaan MLS:stä Chicago Firen valmentajana.

Colchester eteni aina Kakkosliigan nousukarsintoihin asti, mutta hävisi lopulta Exeterille yhteismaalein 2–3. Kesken kauden ratkenneet nousukarsintasijoitukset saattoivat kuitenkin olla Colchesterin onni, sillä joukkue suoritti pitkin kautta peliesityksiinsä nähden yläkanttiin.

Tasoero on isäntien hyväksi merkittävä. Kotivoitto toteutuu hieman yli 60 prosentin todennäköisyydellä. Myös Reading on kerännyt todennäköisyyttään runsaammin peliä, mutta ykköstä ei raaskita jättää ulos kupongilta. Vaihtomerkillä haetaan riville arvoa.

10 Rochdale–Huddersfield (X2)

Liigacup: Kohde kymmenen arvotaan ottelumuutoksen vuoksi. Arvonta painottuu pelijakauman perusteella. Ristikaksi yhdistelmä kattaa vihjeen kirjoitushetkellä 73 prosentin todennäköisyyden saada arvottu merkki riveihin.

11 Newport Co–Swansea (2)

Liigacup: Newport sijoittautui kesken jääneessä Kakkosliigassa sijalle 14. Newport oli viime kaudella Kakkosliigan selvästi vähämaalisin joukkue. Sen otteluissa nähtiin keskimäärin kaksi maalia per ottelu, joten puolustuspelaamiseen panostettiin ehkä osin hyökkäyksen kustannuksellakin.

Swansea pääsi jatkamaan pelejään heinäkuussa aina nousukarsintoihin asti, mutta joutui lopulta taipumaan Brentfordille yhteismaalein 2–3. Swansean kautta voi pitää ennakko-odotuksiin nähden onnistuneena, vaikka joukkue olikin pitkin kautta peliesityksiinsä nähden onnekas.

Kummankin joukkueen pelituntuma on kauden avaavan cupottelun alla kysymysmerkki. Perustasoltaan vahvempi Swansea ansaitsee vieraissakin lähes 60 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa Joutsenet ovat keränneet hieman liikaa peliä puoleensa, mutta laadukkaiden suosikkivarmojen ollessa kortilla tyydytään kohteessa Swanseaan varmana.

12 Salford–Rotherham (X2)

Liigacup: Salfordin kausi päättyi keväällä Kakkosliigassa keskikastin sijoitukseen, jota voi pitää sarjanousijalle hyvänä suorituksena. Elokuussa alla on kolme hävittyä harjoituspeliä, mutta näiden pohjalta on vaikea arvioida joukkueen tämänhetkistä tasoa. Joukkueen vetovastuussa jatkaa Salfordin Kakkosliigaan nostanut Graham Alexander.

Rotherham pääsi kesken jääneestä kaudesta huolimatta juhlimaan nousua takaisin Championshipiin, josta se putosi viimeistä edeltäneen kauden pääteeksi. Odotukset alkavaa kautta kohtaan ovat haastavat joukkueen operoidessa Championshipin pienimillä budjeteilla, eivätkä suljetuin ovin pelattavat ottelut tilannetta helpota.

Tasoero puhuu kaksi sarjaporrasta ylempänä pelaavan vierasjoukkueen puolesta, eikä isännät saa kauden avaukseensa kotiyleisön tukea. Rotherham ansaitsee ottelussa noin 45 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa oikein pelattuun kohteeseen käytetään vaihtomerkki.

13 MK Dons–Coventry C (2)

Liigacup: MK Dons onnistui välttämään putoamisen keväälle kesken jääneessä Ykkösliigassa, vaikka viettikin valtaosan kaudesta putoamisviivan tuntumassa. Sarjapaikan säilyttäminen edelliskauden nousun jälkeen täytti vähimmäisvaatimukset erikoislaatuiselle kaudelle. Tuleva kausi jatkuu myös pelaajana Donsia edustaneen Russell Martinin alaisuudessa. MK Dons on kohdannut elokuun harjoituspeleissä sekä Arsenalin että Norwichin häviten kummallekin useamman maalin marginaalilla.

Coventry ansaitsi suoran nousun Championshipiin voittamalla kesken jääneen Ykkösliigan. Edellinen vierailu toiseksi korkeimmalla sarjatasolla on seitsemän vuoden takaa. Coventry on valmistautunut kauteen viiden harjoituspelin voimin Ykkös- ja Kakkosliigan joukkueita vastaan. Näistä se on voittanut kolme ja hävinnyt kaksi, mutta myös kokoonpanoja on kierrätetty harjoitusotteluille tyypillisesti runsaasti.

Tasoero puhuu Championship-kauteen valmistautuvan Coventryn puolesta. Maalijuhlia ei kauden ensimmäisessä kilpailullisessa ottelussa välttämättä nähdä. Vieraat ansaitsevat hieman harvemmin kuin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa vieraat on merkattu marginaaliseksi suosikiksi. Vierasvoitto tarjoaa päätöskohteessa edullisen varmavalinnan.