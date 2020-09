Jalkapallolegenda Gary Lineker majoittaa pakolaisen luksuskartanoonsa – ”Meillä on runsaasti tilaa”

Jalkapallolegenda Gary Lineker haluaa auttaa pakolaisia.

Jalkapallolegenda Gary Lineker on luvannut majoittaa pakolaisen kartanoonsa.

Lineker, 59, on lupautunut ottamaan osaa Refugees at home -hyväntekeväisyyskampanjaan. Daily Mirror -lehden mukaan ohjelman kautta on löydetty väliaikainen koti yli 2 200 pakolaiselle tai turvapaikanhakijalle. Avuntarvitsija on muuttamassa Linekerin kotiin lähiviikkoina.

– Lapseni ovat jo aikuisia, joten meillä on runsaasti tilaa kotonamme. Jos pystyn auttamaan tilapäisesti, niin teen sen mielelläni, Lineker sanoi Daily Mirrorille.

Linekerillä on neljä poikaa. The Sunin mukaan perheen Surreyssa sijaitsevassa, noin 4,5 miljoonan euron arvoisessa kartanossa on viisi makuuhuonetta.

Englannin maajoukkueen entinen maalitykki ja nykyinen tv-juontaja kertoi Daily Mirrorille, että hän on tavannut paljon nuoria pakolaisia erilaisten jalkapalloprojektien myötä.

– He ovat aidosti hienoja lapsia ja arvostavat saamaansa apua. Olenkin miettinyt jo jonkin aikaa, että voisin tehdä jotakin tämänkaltaista.

Lineker kommentoi pakolaisten auttamista myös Twitterissä.

– Se, että kotinsa jättäneille annetaan uusi alku, on yksi Britannian hienoimmista arvoista, Lineker kirjoitti.