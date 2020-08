Vakio: Allsvenskanin sarjakärki Malmön tahti ei hyydy

Alipelatut AC Kajaani ja AC Oulu nostetaan piikiksi. Hongan naisten menestys on kannattava peli-idea.

1 HJK–IFK Mariehamn (1)

Veikkausliiga: HJK jatkoi voitokkaana, kun viikkokierroksen kotiottelusta SJK:ta vastaan tuli rutiinivoitto 2–0. Tiivis ottelutahti on alkanut näkymään helsinkiläistenkin leirissä loukkaantumisina, mutta sarjan ylivoimaisesti laadukkaimmalla materiaalilla operoivalla HJK:lla löytyy riittävästi syvyyttä penkiltä.

IFK Mariehamn palasi voittokantaan, kun keskiviikon kotiottelu RoPSia vastaan hoidettiin tyylipuhtaasti 4–0. IFK:n hyväksi tuomitut kaksi rangaistuspotkua kaunistelivat lukemia isäntien hyväksi, mutta saarelaiset hallitsivat joka tapauksessa pelitapahtumia selkeään voittoon oikeuttavalla tavalla.

IFK:n neljä voittoa viimeisestä viidestä ottelusta on nostanut sen sarjataulukossa aina viidenneksi asti. Otteluohjelma on ollut suotuisa, eikä saarelaisia voi vielä nostaa arvostustasoltaan kuuden parhaan joukkoon. Liigan parhaan joukkueen asettuessa vastaan on tasoero sarjan suurimpia. Lähes 90 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto ei jätä avauskohteen rastituksen suhteen valinnanvaraa, kun HJK:n voitto on kerännyt alle 80 prosentin kannatuksen.

2 KTP–Jaro (12)

Ykkönen: KTP onnistui hyödyntämään kahden miehen ylivoimansa voittaessaan Kajaanin vieraissa 3–2. Kotkalaisten peliesitys jätti ylivoimasta huolimatta runsaasti toivomisen varaa. KTP on pelannut viisi viimeistä otteluaan tappioitta. Hyvistä tuloksista huolimatta peliesitykset ovat jääneet odotuksista jo useammassa peräkkäisessä ottelussa.

Jaro jatkoi vakuuttavia otteitaan kaataessaan kotonaan MuSan 5–2. Voitto oli neljäs perättäinen ja näiden otteluiden maaliero on hurja 18–3. Jaro on onnistunut maalipaikkoihinsa nähden yläkanttiin, mutta ansainnut toki voittonsa jokaisessa neljässä viime ottelussaan.

Potentiaaliset nousijajoukkueet vastakkain. Vieraat ovat peliesitystensä valossa nousseet rankingissa isäntiä korkeammalle. KTP ansaitsee kotonaan marginaalisen 40 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa oikein pelattu kohde rastitetaan kummankin joukkueen menestysten kautta.

3 Gnistan–VPS (12)

Ykkönen: Gnistanin kurssi ei ottanut kauden avausvoitosta huolimatta kääntyäkseen. Paluu arkeen koitti KPV:n vieraana 1–6-tappion muodossa. Gnistan on kärsinyt läpi kauden loukkaantumisista, eikä avauskokoonpano ole uuden valmennuksenkaan alaisuudessa löytänyt optimaalista muotoaan. Putoamista vastaan joudutaan taistelemaan todennäköisesti viimeisille kierroksille asti.

VPS tasasi pisteet kotona MP:tä vastaan 2–2, mutta peliesitys oli jälleen kaikkea muuta kuin vakuuttava. VPS on hiipunut sarjataulukon osoittamalla tavalla sarjan keskimääräisen joukkueen tasolle tai jopa hieman sen alapuolelle.

Isännät ovat perustasoltaan heikompi kokonaisuus, mutta vieraidenkaan vireessä ei ole kehumista. VPS ansaitsee ottelussa noin 45 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa oikein pelatussa kohteessa on runsas rastitus paikallaan.

4 SJK Akatemia–AC Kajaani (2)

Ykkönen: SJK Akatemia kärsi jälleen ruman tappion, kun vierasottelu MyPaa vastaan päättyi 2–4-häviöön. Nuoren SJK Akatemian kokemattomuus on Ykkösen vaatimustasoon nähden liikaa, eikä peruspelaamisen taso riitä usein ehjiin 90 minuutin peliesityksiin. Putoaminen takaisin Kakkoseen näyttää väistämättömältä.

Kajaani kärsi viimeksi 2–3-tappion KTP:tä vastaan. Ottelua sävyttivät ikävällä tavalla Kajaanin kaksi ulosajoa sekä KTP:n pelaajan vakavalta vaikuttanut loukkaantuminen. Kajaanin kannalta positiivista oli uuden kärkimiehen Christopher Bikakun onnistuminen maalinteossa heti ensimmäisessä otellussaan.

Kajaani kärsii pelikieltojen ja loukkaantumisten myötä useista poissaoloista, mutta perustasoltaan vieraat ovat noin kaksi luokkaa edellä. Kajaani ansaitsee ottelussa noin 50 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa Kajaani on kerännyt vain 40 prosentin kannatuksen, joten vieraat nostetaan kohteessa varmaksi.

5 MP–AC Oulu (2)

Ykkönen: MP on pelannut kolme viimeisintä otteluaan tappioitta. Viikolla mikkeliläiset hakivat 1–0-vierasvoiton MyPasta, ja peliesitystä voi pitää juuri ja juuri niukkaan voittoon oikeuttavana. Tappioton jakso on seurausta myös peliesitysten kohentumisesta surkean SJK Akatemiaa vastaan kärsityn tappion jälkeen.

Oulu joutui tyytymään 1–1-tasapeliin EIF:n isntänä. Pistejako oli myös odotuksiin nähden niukasti maalipaikkoja sisältäneestä ottelusta oikeudenmukainen lopputulos. Oulu on ansaitusti sarjan piikkipaikalla ja esiintynyt myös pelillisesti sarjassa parhaiten jo talven Suomen cupista alkaen. Himoittu nousu Veikkausliigaan näyttää kauden puolivälin tienoilla varsin todennäköisestä.

MP on parantanut otteitaan, mutta kärsii poissaoloista ja viikkopelin mukanaan tuomasta rasituksesta. Oulu on suoriutunut etenkin sarjan heikoimpia joukkueita vastaan rutiinilla. Vierasvoitto toteutuu noin 60 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa liian pienelle kannatukselle jäämässä oleva Oulu nostetaan kohteessa piikiksi.

6 PK-35 Vantaa N–FC Honka N (X2)

Kansallinen liiga: PK-35 palasi pikaisesti voittokantaan kaataessaan PK:n Helsingin joukkueen vieraskentällä 2–1. Voitto oli tasaisiin pelitapahtumiin nähden ansaitsematon. Tuloksellisesti PK on esiintynyt viimeisen kuukauden ajan vahvasti, kun viisi viimeistä sarjapeliä on pelattu tappioitta.

Hongan loppuminuuttien maalit siivittivät sen viimeksi 3–2-voittoon Ilveksen vieraana, vaikkei peliestys täyteen pistepottiin olisi oikeuttanutkaan. Viikkokierroksella pisteet tasattiin TiPSin kanssa pelitapahtumiin nähden reilusti 2–2.

Peräkkäisillä sijoilla sarjataulukossa olevat joukkueet kamppailevat paikasta ylempään jatkosarjaan. Honka on joukkueista laadukkaampi, vaikka PK:n hyvät tulokset ovat nostaneet sen sarjataulukossa jo espoolaisten ohi. Ottelun todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välillä tasaisesti. Vakiossa PK on nostettu selkeään suosikkiasemaan, joten kotivoiton ohitus palvelee järkipelaajaa.

7 TiPS–Ilves N (1X)

Kansallinen liiga: TiPS kärsi kauden ensimmäisen tappionsa kotonaan kärkikamppailussa Åland Unitedia vastaan 0–3, vaikka ottelu oli selvästi loppulukemia tasaväkisempi. Viikolla pisteet tasattiin paikallisottelussa Hongan vieraana 2–2. Ennakkosuosikkina otteluun lähtenyt TiPS loi vastustajaansa runsaammin maaliodottamaa, mutta pistejakoa voi pitää ottelusta oikeudenmukaisena lopputuloksena.

Ilveksen vaikeudet saivat jatkoa, kun tiistain vierasottelu HJK:ta vastaan päättyi 0–1-tappioon. Tappio oli tamperelaisille jo neljäs peräkkäinen. Ilves ei ole niin heikko kuin viimeaikaisista tuloksista voisi äkkiseltään päätellä. Neljässä tappioon päättyneessä ottelussa on kohdattu laatujoukkueita ja näistä jokainen on hävitty niukasti maalin erolla.

Ilves saa viikkokierroksen jäljiltä päivän pidemmän palautumisajan. TiPS on vailla voittoa kolmesta viimeisestä ottelustaan ja kiistatta joukkueista laadukkaampi kokonaisuus. Tasoero on kuitenkin pienempi kuin sarjataulukko antaa ymmärtää. Kotivoitto toteutuu hieman yli 60 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa runsasta kannatusta nauttiva kotivoitto on syytä varmistaa vähintään tasapelillä.

8 TPS N–PK-35 N (2)

Kansallinen liiga: TPS koki viikkokierroksella karvaan 0–1-tappion sarjakärki Åland Unitedin vieraana. Isäntien voittomaali syntyi vasta lisäajan neljännellä minuutilla. Åland hallitsi pelitapahtumia selvään voittoon oikeuttavalla tavalla. TPS on kerännyt kymmenestä pelaamastaan ottelusta vain yhden pisteen ja onnistunut maalinteossa kahdesti.

PK-35 Helsinki joutui taipumaan viikkokierroksella kotikentällään PK:n Vantaan joukkuetta vastaan 1–2. Helsinkiläiset hallitsivat hienokseltaan pelitapahtumia, eikä tappiota voi pitää niihin nähden ansaittuna. Viikonloppuna olympiastadionilla tullut 0–2-tappio HJK:ta vastaankaan ei ollut odotuksiin nähden heikko esitys, vaikka vastustaja ottelussa laadukkaammin esiintyikin.

Sarjan pohjille valahtanut TPS saa viikkokierroksen jäljiltä päivän pidemmän palautumisajan, mutta on joutunut matkustamaan Ahvenanmaalle. Tasoeroa voi pitää kuluvan kauden peliesityksillä vieraiden hyväksi merkittävänä. Hieman alle 70 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierasvoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

9 KuFu 09–JJK Jyväskylä (12)

Kakkonen: KuFu on löytänyt viime peleissä tekemiseensä rytmiä, mutta saanut apuja myös edustusjoukkueen rinkiin kuuluvista pelaajista. Kaksi peräkkäistä voittoa ovat nostaneet kuopiolaiset lohkon kakkossijalle. Viimeksi kaatui GBK vieraissa 3–2, mutta kuopiolaisten viimeistely onnistui laadukkaisiin maalipaikkoihin nähden yläkanttiin.

Tauko tuli JJK:lle hyvään saumaan, kun alla oli kolme peräkkäistä tappiota. Viimeksi tuli tappio kotona juuri KuFua vastaan 0–3. Pelitapahtumiltaan ottelu oli selvästi loppulukemia tasaväkisempi, ja pistejakoa olisi voinut pitää oikeudenmukaisena. JJK:n havittelema nousu Ykköseen vaikuttaa karkaavaan kriittisessä vaiheessa kärsittyjen perättäisten tappioiden myötä.

KuFun arvioinnissa haastavaksi tekee pelaajien liikkuminen edustusjoukkueen ja farmijoukkueen välillä. Edelliseen joukkueiden väliseen kohtaamiseen nähden kuopiolaisten kokoonpano on heikentynyt ainakin VPS:n riveihin siirtyneen Eetu Rissasen verran. Isännät lähtevät otteluun suosikkeina, mutta Vakiossa yli 60 prosentin kannatusta nauttiva kotivoitto on varmistettava.

10 OLS–RFA (1X)

Kakkonen: Kohteen oikea merkki arvotaan. Arvonta on niin sanottu painotettu arvonta, jossa kukin merkki saa arvontayksiköitä sen mukaan, kuinka paljon kyseistä merkkiä on veikattu. Vihjeen kirjoitushetkellä jakauma on varsin tasainen, jolloin useamman merkin käyttö kohteeseen on tarpeen. Lähempänä kohteen sulkeutumista pelinsä jättävien pelaajien on syytä tarkkailla pelijakauman kehitystä.

11 NJS–PK–35 (2)

Kakkonen: NJS onnistui ennen taukoa hakemaan täydet pisteet Keski-Uusimaan vieraana 2–1-voitollaan. Viime kaudella niukasti putoamisen välttänyt ”Palokärjet” on toistaiseksi onnistunut odotettua paremmin. Sijoitusta kahdeksantena voi pitää peliesityksiin nähden ansaittuna ja etenkin kotikentällä NJS on ollut vaikeasti voitettava.

PK otti niin ikään tärkeän voiton, kun JäPS kaatui kärkikamppailussa 1–0. Voitto oli nousua tavoittelevalle PK:lle jo kuudes peräkkäinen. Sarjanousijaksi runsaasti resursseja joukkueensa käyttänyt PK-35:n nousu Ykköseen näyttää kauden puolivälin tienoilla jo melko todennäköiseltä.

NJS on hävinnyt kotonaan vain kertaalleen. Tasoeroa on kuitenkin vieraiden hyväksi siinä määrin, että noin 65 prosentin vierassuosikkiasema on perusteltu. Vakiossa oikein pelattu vierasvoitto merkataan riveihin piikiksi.

12 GrIFK–HJK Klubi 04 (2)

Kakkonen: GrIFK tasasi viimeksi pisteet SalPan vieraana 1–1, vaikka loi ottelussa selvästi isäntiä niukemmin maalipaikkoja. GrIFK on saanut peliään katastrofaalisen alkukauden jälkeen parempiin uomiin, mutta virhealtis puolustus tekee edelleen voittamisesta haastavaa. Hyökkäyksestä löytyy onneksi hieman pahimpia kilpakumppaneita runsaammin tehoja Daniel Langhoffin johtaessa lohkon maalipörssiä yhdeksällä osumallaan.

Klubi-04 kaatoi ennen kahden viikon hengähdystaukoa Atlantiksen vieraissa 4–0. Klubi-04:n otteet ovat olleet vakuuttavia, sillä viidessä viimeisessä ottelussa vastustaja on kaatunut vähintään kahden maalin erolla. Joonas Rantasen luotsaama Klubi-04 onkin menossa vahvasti kohti nousua Ykköseen ja paljon muutoksia viime kauteen kokenut joukkue tuntuu hitsautuneen pelillisesti hyvin yhteen.

Tasoero on vieraiden hyväksi useamman luokan verran. Kahdessa kauden aikaisemmassa kohtaamisessa Klubi-04 on vienyt pisteet vakuuttavilla esityksillä yhteenlasketun maalieron ollessa helsinkiläisten hyväksi 11–2. Klubi-04 lähtee otteluun hieman alle 70 prosentin ennakkosuosikkina. Vakiossa vain hieman ylipelattu vierasvoitto pidetään riveissä varmana.

13 Malmö FF–Elfsborg (1)

Allsvenskan: Malmö voitti viimeksi sarjassa kotonaan Falkenbergin 2–1 ja kasvatti johtoansa seitsemään pisteeseen. Viikolla Eurooppa liigan neljännesvälierissä vastaan asettui Puolalainen Cracovia. Malmö hoiti kotikentällään pelatun ottelun nimiinsä tyylikkäästi 2–0.

Elfsborg kärsi viime kierroksella kauden toisen tappionsa, kun kotiottelu Östersundia vastaan päättyi 0–1. Kuten vain kahdesta tappiosta voi päätellä, on Elfsborgin kausi sujunut toistaiseksi erinomaisesti. Viime kaudella sarjassa kahdeksanneksi sijoittautunut joukkue on ylittänyt odotukset kirkkaasti ja on ansaitusti sarjataulukon kärkisijoilla.

Malmö on ollut kuluvalla kaudella suvereeni. Elfsborg on esiintynyt odotuksiin nähden vahvasti, mutta tasoero Malmöön nähden on edelleen merkittävä. Malmön voiton todennäköisyyttä kaventaa torstaina pelattu euro-ottelu, mutta kotivoiton todennäköisyys kipuaa siitä huolimatta noin 60 prosenttiin. Oikein Vakiossa pelattu kotivoitto naulataan päätöskohteessa varmaksi.