Vakio: Malmö selkeä suosikki Allsvenskanin kärkiottelussa

1 HJK–IFK Mariehamn (1)

Veikkausliiga: HJK joutui odottamaan helpottavaa voitto-osumaa Rovaniemellä aina lisäajalle asti voittaessaan RoPSin 1–0. IFK Mariehamnin orastava voittoputki katkesi odotetusti KuPSin vieraana 1–2-tappioon päättyneessä ottelussa. Kumpikin joukkue urakoi viikkokierroksella, mutta isännät välttyvät matkustukselta. Lähes 90 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto ei jätä avauskohteen rastituksen suhteen valinnanvaraa.

2 KTP–Jaro (12)

Ykkönen: KTP onnistui hyödyntämään kahden miehen miesylivoimansa voittaessaan Kajaanin vieraissa 3–2. Kotkalaisten peliesitys jätti ylivoimasta huolimatta runsaasti toivomisen varaa. Jaro jatkoi hurjaa virettään kaataessaan kotonaan MuSan 5–2. Voitto oli neljäs peräkkäinen ja näiden otteluiden maaliero on hurja 18–3. KTP ansaitsee kotonaan marginaalisen 40 prosentin suosikkiaseman.

3 Gnistan–VPS (12)

Ykkönen: Gnistanin kurssi ei ottanut kauden avausvoitosta huolimatta kääntyäkseen. Paluu arkeen koitti KPV:n vieraana 1–6-tappion muodossa. VPS tasasi pisteet kotonaan MP:tä vastaan 2–2, mutta peliesitys oli jälleen kaikkea muuta kuin vakuuttava. Isännät ovat perustasoltaan heikompia, mutta vieraidenkaan vireessä ei ole kehumista. VPS ansaitsee ottelussa noin 45 prosentin suosikkiaseman.

4 SJK Akatemia–AC Kajaani (X2)

Ykkönen: SJK Akatemia kärsi jälleen ruman tappion, kun vierasottelu MyPaa vastaan päättyi 2–4. Kajaani kärsi puolestaan 2–3-tappion KTP:tä vastaan. Ottelua sävyttivät ikävällä tavalla Kajaanin kaksi ulosajoa sekä KTP:n pelaajan vakava loukkaantuminen. Kajaani kärsii useista poissaoloista, mutta perustasoltaan vieraat ovat selvästi edellä. Kajaani ansaitsee ottelussa noin 45 prosentin suosikkiaseman.

5 MP–AC Oulu (2)

Ykkönen: MP tasasi viimeksi pisteet VPS:n vieraana lisäajan vapaapotkuosuman myötä 2–2-loppulukemiin päättyneessä ottelussa. Pelitapahtumien valossa mikkeliläisten voittokaan ei olisi ollut suuri vääryys. Oulu joutui tyytymään 1–1-tasapeliin isännöidessään EIF:ää. MP on parantanut otteitaan viime otteluissa, mutta kärsii poissaoloista ja viikkopelin rasituksesta. Noin 60 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierasvoitto varmaksi.

6 PK-35 Vantaa N–FC Honka N (1X)

Kansallinen liiga: PK-35 joutui viimeksi tyytymään pistejakoon, kun vierasottelu JyPK:a vastaan päättyi 4–4. Hongan loppuminuuttien maalit siivitti sen viimeksi 3–2-voittoon Ilveksen vieraana, vaikkei peliesitys täyteen pistepottiin olisi oikeuttanutkaan. Peräkkäisillä sijoilla sarjataulukossa olevat joukkueet kamppailevat paikasta ylempään jatkosarjaan. Peli-idea rakennetaan viime aikoina vahvemmin esiintyneiden vieraiden venymisen varaan.

7 TiPS–Ilves N (1)

Kansallinen liiga: TIPS kärsi kauden ensimmäisen tappionsa kotonaan kärkikamppailussa Åland Unitedia vastaan 0–3, vaikka ottelu oli loppulukemiaan tasaväkisempi. Ilves kärsi jo kolmannen peräkkäisen tappion, kun kotiottelu Honkaa vastaan päättyi 2–3. Ilves saa viikkokierroksen jäljiltä päivän pidemmän palautumisajan. TIPS ansaitsee rasituksesta huolimatta noin kuusi kertaa kymmenestä toteutuvan ennakkosuosikkiaseman.

8 TPS N–PK-35 N (2)

Kansallinen liiga: TPS:n vaikeudet saivat jatkoa, kun kotiottelu KuPSia vastaan päättyi 0–6-murskatappioon. Yhdeksän pelin saldona on yksi piste ja kaksi tehtyä maalia. PK joutui viimeksi taipumaan Olympiastadionilla pelatussa paikallisottelussa HJK:lle 0–2. TPS saa viikkokierroksen jäljiltä päivän pidemmän palautumisajan, mutta tasoero on vieraiden hyväksi merkittävä. Selkeä vierassuosikki varmaksi.

9 KuFu 09–JJK Jyväskylä (12)

Kakkonen, lohko C: KuFu löytänyt viime peleissä tekemiseensä rytmiä ja saanut apuja myös edustusjoukkueesta. Kaksi peräkkäistä voittoa ovat nostaneet kuopiolaiset lohkon kakkossijalle. Viimeksi kaatui GBK vieraissa 3–2. Tauko tuli JJK:lle hyvään saumaan, sillä alla oli kolme perättäistä tappiota. Viimeksi tuli tappio kotona juuri KuFua vastaan 0–3. Ottelu starttaa tasaisista lähtökohdista.

10 RFA–OLS (1X)

11 NJS–PK-35 (2)

Kakkonen, lohko A: NJS onnistui ennen taukoa hakemaan täydet pisteet Keski–Uusimaan vieraana 2–1-voitollaan. PK otti niin ikään tärkeän voiton, kun JäPS kaatui kärkikamppailussa 1–0. Voitto oli nousua tavoittelevalle PK:lle jo kuudes peräkkäinen. NJS on hävinnyt kotonaan vain kertaalleen. Tasoeroa on kuitenkin vieraiden hyväksi siinä määrin, että 60 prosentin vierassuosikkiasema on perusteltu.

12 GrIFK–HJK Klubi 04 (2)

Kakkonen, lohko B: GrIFK tasasi pisteet viimeksi SalPan vieraana 1–1, vaikka loi ottelussa selvästi isäntiä niukemmin maalipaikkoja. Klubi-04 kaatoi ennen kahden viikon hengähdystaukoa Atlantiksen vieraissa 4–0. Klubi–04:n otteet ovat olleet vakuuttavia, kun viidessä viimeisessä ottelussa vastustaja on kaatunut vähintään kahden maalin erolla. Vieraskentälläkin suursuosikkina otteluun lähtevä Klubi-04 varmaksi.

13 Malmö FF–Elfsborg (1)

Allsvenskan: Malmö kaatoi viimeksi kotonaan Falkenbergin 2–1 kasvattaen sarjajohtonsa seitsemään pisteeseen. Elfsborg kärsi viime kierroksella kauden toisen tappionsa, kun kotiottelu Östersundia vastaan päättyi 0–1. Malmö on joukkueista luokkaa laadukkaampi ja ansaitsee kärkikamppailu asetelmasta huolimatta selkeän 60 prosentin suosikkiaseman. Kotivoitto naulataan päätöskohteessa varmaksi.