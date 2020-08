Vakio: Pystyykö TPS venymään pisteille Turun derbyssä?

Ylipelatut VPS, KTP ja Djurgården ohitetaan tylysti. Ilves ja Hammarby nostetaan rohkeasti varmaksi.

1 TPS–FC Inter (X2)

Veikkausliiga: Valmentajavaihdos ei ole toistaiseksi tuonut TPS:n peliin kaivattua muutosta. Viimeisin 0–1-tappio Mariehamnin vieraana oli kolmas peräkkäinen. Myös pelitapahtumien valossa ottelu oli varsin yksipuolinen isäntien näytös.

Inter nappasi viime viikonloppuna keskustelua herättäneen rangaistuspotkutuomion siivittämänä 3–2-voiton kotona HIFK:ta vastaan, vaikka pelitapahtumien valossa pistejako olisi ollut oikeudenmukaisempi lopputulos. Viikolla Inter vieraili Rovaniemellä hakien mukaansa täydet kolme pistettä ansaitulla 2–0-voitollaan.

Ottelu lienee yksi Veikkausliiga kauden odotetuimmista. TPS syttynee heikoista tuloksistaan huolimatta taisteluun verivihollista vastaan, mutta tasoero on tällä hetkellä Interiin nähden merkittävä. Paikallisotteluasetelma sekä Interin rasitus antavat pientä etua TPS:lle, mutta Interin voittoon päädytään noin 60 prosentin todennäköisyydellä. Interin voitto on syytä varmistaa alipelatuksi jääneellä tasapelillä.

2 KuPS–IFK Mariehamn (1)

Veikkausliiga: KuPS palasi kolmen voitottoman ottelun jälkeen kiinni voittokantaan kaatamalla Hakan vieraissa 4–2. Keskiviikkona Mestarien liigan karsinnoissa Moldea vastaan oli norjalaisjätin laatu liikaa ja ottelu päättyi isäntien hyväksi 5–0. KuPSin peliesitysten taso on ollut viime viimeisen kuukauden ajan odotuksiin nähden laskussa, mutta joukkue kuuluu eittämättä sarjataulukon osoittamalla tavalla kärkikahinoihin.

IFKM voitti jo kolmannen ottelunsa peräkkäin, kun kotiottelu TPS vastaan päättyi pelitapahtumiin nähden ansaittuun 1–0-voittoon. IFKM on parantanut otteitaan, mutta myös vastustajat ovat olleet kahdessa viimeisimmässä pelissä varsin suotuisia.

KuPS:in palautumisaika jää Norjassa pelatun karsitaottelun jäljiltä lyhyeksi. Tasoeroa voi pitää joka tapauksessa varsin merkittävänä. Vieraiden mahdollisuudet lepäävät tuttuun tapaan vastahyökkäyksissä. KuPS ansaitsee kotonaan rasituksesta huolimatta hieman yli 70 prosentin suosikkiaseman. Viitisen prosenttia alipelattu ykkönen kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

3 RoPS–HJK (2)

Veikkausliiga: RoPSin tilanne sarjan hännillä synkkenee kierros kierrokselta. Viime perjantaina tuli 0–3-tappio Lahdessa ja viikon rästiottelussa joukkue hävisi Interille 0–2. Itseluottamus on koetuksella. Myös joukkueen pelillinen taso on viimeisen kuukauden aikana romahtanut varsin alavireiseksi, vaikka loukkaantumiset ovat hieman helpottaneet. Lauantain ottelussa HJK:ta vastaan useat HJK:sta lainalla olevat pelaajat eivät saa esiintyä omistajaseuraansa vastaan, joten sivussa ottelusta ovat Kalle Katz, Joonas Vaahtera, Enoch Banza ja Matias Niemelä, jotka on kaikki nähty usein avauskokoonpanossa.

HJK joutui viimeksi tyytymään metroderbyssä Honkaa vastaan 1–1-pistejakoon ja myös peliesitys jäi selvästi odotettua heikommaksi. Viikon rästiottelu Hakaa vastaan sujui sen sijaan jopa odotettua paremmin, kun Klubi haki komean 4–1-vierasvoiton hieman normaalista poikkeavalla avauskokoonpanolla.

Kumpikin joukkue urakoi tiistaina rästiotteluissa. Joukkueiden välinen tasoero on sarjan suurin ja HJK ansaitsee ottelussa vieraskentälläkin massiivisen 80 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa vieraat ovat jäämässä jopa aavistuksen alipelatuiksi, joten HJK kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

4 Ilves–FC Lahti (1)

Veikkausliiga: Ilves tasasi viimeksi pisteet kotonaan SJK:n kanssa maalittomana päättyneessä ottelussa. Myös ottelun pelitapahtumat puolsivat pistejakoa. Viimeisen kuukauden aikana runsaasti loukkaantumisista kärsineen Ilveksen pistesaldo on jäänyt laihaksi. Edellinen voitto on kolmen kierroksen takaa 1–0 heikkoa RoPSia vastaan, eikä tuolloinkaan viimeistely toiminut lukuisista maalipaikoista huolimatta.

Lahti jatkoi vakuuttavia otteitaan kaadettuaan kotonaan RoPSin odotetusti 3–0. Alla on viisi tappiotonta ottelua peräkkäin ja mukaan on mahtunut laadukkaita vastustajia, kuten HJK ja Honka, joita vastaan pisteet tasattiin ansaitusti.

Ilves on perustasoltaan pykälän edellä, mutta tuskailee maalinteon ja loukkaantumisten kanssa. Vieraat adaptoivat peliään vastustajan mukaan. Ilves lähtee otteluun hieman alle 50 prosentin suosikkiasemassa. Vakiossa tupsukorvien kannatus on jäämässä alle 40 pinnan joten isäntiin tartutaan rohkeasti varman muodossa.

5 VPS–MP (X2)

Ykkönen: VPS kärsi viimeksi KTP:n vieraana 0–2-tappion. Vaikka joukkueella oli ottelussa hetkensä, ei tappiota voi pitää pelitapahtumiin nähden ansaitsemattomana. VPS on taantunut Ykkösen keskikastin joukkueeksi. Vaikka pistetilanne kärjen takana on tasaista, ei Vaasassa voida olla kovinkaan optimistisia Veikkausliiga paluun suhteen.

MP tasasi viimeksi pisteet kotonaan EIF:n kanssa 1–1. Pistejakoa voi pitää tasaisesta ja niukasti tapahtumia sisältäneestä ottelusta loogisena lopputuloksena. MP:n taso on jäänyt jälkeen ennakko-odotuksista. Varsinkin maalipaikkojen luominen on ollut joukkueelle merkittävästi vaikeampaa kuin se oli korkeampia odotuksia asettaneessa Suomen supissa.

Kummankin joukkueen peliesitykset ovat jääneet toistaiseksi odotuksista. Isännät ansaitsevat hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa viitisen prosenttia ylipelattu kotivoitto jätetään tylysti ulos riveistä.

6 AC Kajaani–KTP (1X)

Ykkönen: Kajaanin vaikeudet saivat jatkoa, kun kotiottelu KPV:tä vastaan päättyi 0–1-tappioon. Kajaani ei pystynyt hyödyntämään toisen puoliajan miesylivoimaansa, eikä tappiota voinut pitää pelitapahtumiin nähden ansaitsemattomana. Kajaani on pystynyt kauden edetessä tilkitsemään puolustuspäätään, mutta samalla joukkueen hyökkäystehot ja vastahyökkäysten uhka on kärsinyt. Myös loukkaantumiset ovat vaivanneet Kajaania ja joukkue tiedottikin kahden uuden hankinnan saapumisesta, kun hyökkääjä Christopher Bibaku ha keskuspuolustaja Baurax Amiri liittyivät joukkueen vahvuuteen.

KTP kaatoi viimeksi kotonaan VPS:n 2–0 ja ansaitsi voittonsa myös pelitapahtumien valossa. KTP on päästänyt viime otteluissaan vastustajat aikaisempaa useammin laadukkaille maalipaikoille, mihin Kotkassa varmasti halutaan puuttua tulevissa otteluissa.

KTP:tä voi pitää peliesitystensä perusteella selvästi laadukkaampana joukkueena. KTP ansaitsee vieraskentälläkin noin 40 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa vieraiden kannatus on nousemassa yli 50 prosentin, jolloin pelivalintaa on syytä harkita isäntien laidalta sekä tasapelistä.

7 KPV–Gnistan (1)

Ykkönen: KPV haki itseluottamuksensa kannalta tärkeän 1–0-voiton Kajaanin vieraana. KPV ansaitsi niukan voittonsa myös pelitapahtumien valossa, vaikka joutuikin pelaamaan lähes koko toisen puoliajan vajaamiehisenä. Heikosti sujuneen alkukauden ja viime viikkojen sekavien vaiheiden jälkeen Kokkolassa kaivataan työrauhaa ja tasapainoisten peliesitysten jatkumoa.

Gnistan otti kauden avausvoittonsa kotona MyPaa vastaan 3–2, mutta peliesitys ei tälläkään kertaa ollut etenkään puolustuksen osalta erityisen laadukas. Runsaasti loukkaantumisista alkukaudesta kärsinyt Kipinä on rekrytoinut uusia pelaajia kovalla tahdilla, ja parhaan avauskokoonpanon löytyminen on avainasemassa sarjapaikan säilyttämistä ajatellen.

KPV:tä on heikoista tuloksistaan huolimatta syytä pitää useamman luokan laadukkaampana kokonaisuutena. Kotivoittoon päädytään lähes 80 prosentin todennäköisyydellä. Suursuosikki on jäämässä Vakiossa alipelatuksi, joten kotivoitto kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

8 MYPA–SJK Akatemia (12)

Ykkönen: MyPa kärsi kauden kuudennen tappionsa Gnistanin vieraana 2–3. Tappio oli myös ottelun pelitapahtumiin nähden ansaittu ja myllykoskelaisten heikko puolustuspelaaminen maksoi jälleen tehdyistä maaleista huolimatta sarjapisteet.

SJK Akatemia ei pystynyt liigajoukkueesta saaduista avuista huolimatta haastamaan Jaroa 0–3-tappioon päättyneessä ottelussa. Akatemia pelaa otteluiden sisällä ajoin laadukkaasti ja on esiintynyt muutamissa yksittäisissä oteluissa loppulukemia laadukkaammin.

MyPa on pystynyt kotikentällään haastamaan itseään laadukkaampiakin joukkueita. Nyt jaossa on säilymistä ajatellen merkittävät pisteet, kun MyPalla on pelattuna kaksi ottelua suoria haastajia vähemmän. MyPa ansaitsee ottelussa noin 53 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa hieman alipelattu kotivoitto on kuitenkin syytä suojata vaihtomerkillä.

9 SalPa–GrIFK (12)

Kakkonen: SalPa onnistui viimeksi kääntämään vaikean vierasottelun PIF:iä vastaan edukseen 3–2. Runsaasti muuttunut SalPa on odotetusti heikentynyt viime kauteen nähden. Tämänhetkinen sarjasijoitus seitsemäntenä kuvastaa melko hyvin joukkueen tasoa.

GrIFK:n peliesitys jäi jälleen odotuksista joukkueen tasattua pisteet Espoon vieraana 2–2. Jo viime kaudella vaikeuksissa ollut GrIFK on saanut surkeasti alkaneen kauden jälkeen peliinsä tasapainoa, mutta puolustus on edelleen virhealtis.

SalPa on arvostettava joukkueista hieman laadukkaammaksi, vaikka kummankin otteissa on nähty runsaasti vaihtelua. Isännät lähtevät ennakkoon varsin runsasmaaliselta vaikuttavaan otteluun noin 50 prosentin suosikkeina. Hieman alipelatuksi jääneestä kotivoitosta on hyvä aloittaa kohteen rastitus, mutta vieraiden venyminen mahdutetaan mukaan riveihin.

10 JyPK N–PK-35 Vantaa N (2)

Kansallinen liiga: JyPK:n kausi on ollut muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta murheellinen. Viimeksi tullut niukka 0–1-tappio PK:n Helsingin joukkuetta vastaan oli kauden seitsemäs. Etenkin päästettyjen maalien osalta tilastot näyttävät huolestuttavilta, kun omissa on soinut keskimäärin 2,5 kertaa ottelua kohden.

PK-35 Vantaa on petrannut otteitaan viime viikkoina ja alla on kolme tappiotonta ottelua. Viimeksi kaatui kotona Ilves niukasti 1–0. PK hallitsi myös pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla.

Vieraat ovat odotuksiin nähden vaikeasti sujuneesta kaudesta huolimatta selkeä 60 prosentin ennakkosuosikki. Vakiossa pelaajien rahat ovat jakautuneet liiaksi kotijoukkueen laidalle, joten selkeä suosikki PK-35 nostetaan kohteessa varmaksi.

11 Djurgården–IFK Göteborg (X2)

Allsvenskan: Djurgården kaatoi viimeksi vieraissa Örebron 3–0 loppulukemien kuvatessa tarkasti kentällä nähtyä tasoeroa. Viikolla Djurgården vieraili Unkarissa kohdattuaan Mestarien liigan karsinnoissa Ferencvarosin. Isännät veivät ottelun nimiinsä 3–0, eikä jossitelluille jäänyt sijaa.

Göteborgin kausi on ollut toistaiseksi haastava, eivätkä runsaat tasapelit ole kerryttäneet pistesaldoa odotetulla tavalla. Maanantai-illan kotiottelu Norrköpingiä vastaan päättyi 1–3-tappioon tasaisista pelitapahtumista huolimatta.

Isännät ovat luokkaa laadukkaampi kokonaisuus, mutta Mestarien liigan karsintaottelu matkustamiseen jättää palautumisajan lyhyeksi. Göteborg on onnistunut kuluvalla kaudella vieraskentällä kotiotteluita paremmin. Kotivoitto toteutuu hieman yli 50 prosentin todennököisyydellä. Vakiossa Djurgården nauttii lähes 70 prosentin suosikkiasemaa, joten reissusta rasittuneet isännät asetetaan kohteessa ohituskaistalle.

12 Sirius–Hammarby (2)

Allsvenskan: Sirius jatkoi voitokkaana, kun maanantai-illan vierasottelu Helsingborgia vastaan päättyi 2–1. Sirius hallitsi myös ottelun pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla. Siriuksen edellinen tappio on miltei kuukauden takainen kotiottelu Malmöä vastaan ja myös joukkueen peliesitykset ovat puoltaneet hyviä tuloksia.

Hammarby pelasi jo kuudennen ottelunsa tappioitta, kun kotiottelu laadukasta Elfsborgia vastaan päättyi 2–2. Viime kauden pääteeksi kolmanneksi sijoittautunut Hammarby on tiputtanut pisteitä muita kärkijoukkueita enemmän, mutta joukkue on edelleen syytä arvostaa sarjan laadukkaimpien kokonaisuuksien joukkoon.

Hammarby on joukkueista laadukkaampi, vaikka joukkueiden välinen ero sarjataulukossa on vain kaksi pistettä. Vieraat ansaitsevat runsasmaaliseen kallellaan olevassa ottelussa noin 45 prosentin suosikkiaseman. Hammarby on jäämässä Vakiossa kymmenisen pinnaa alipelatuksi. Vierasvoitto nostetaan rohkeasti varmaksi.

13 Molde–Odd (1)

Eliteserien: Molde kärsi viikonloppuna toisen peräkkäisen tappion, kun vierasottelu Sarpsborgia vastaan päättyi 1–2. Keskiviikkona Molde kohtasi kotonaan Mestarien liigan ensimmäisen kierroksen karsintaottelussa KuPSin vieden ottelun nimiinsä 5–0. Moldella on ollut epäonnea loukkaantumisten kanssa, mutta kahdessa tappioon päättyneessä sarjaottelussa se on luonut vastustajaansa runsaammin maaliodottamaa.

Odd venytti peräkkäisten voittojensa sarjan jo viiteen otteluun, kun kotiottelu Kristiansundia vastaan päättyi 2–1. Niukkaa voittoa voi pitää myös pelitapahtumiin nähden ansaittuna. Odd on kivunnut sarjataulukossa viime kuukauden voittojensa myötä kolmanneksi. Koko kuluvan kauden peliesitysten tasoa arvioidessa on joukkue kärkikolmikon ulkopuolella selvällä marginaalilla.

Molden viimeaikaiset pistemenetykset ovat olleet pelitapahtumiin nähden ansaitsemattomia. Viikonlopun kohtaamista ajatellen kahden päivän lepoaika sekä puolustuspään poissaolot syövät kotivoiton todennäköisyyttä. Kotivoittoon päädytään kuitenkin noin 53 prosentin todennäköisyydellä. Hieman alipelatuksi Vakiossa jäänyt ykkönen nostetaan piikiksi.