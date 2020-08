Miltä Olympiastadion näytti 300 miljoonan euron remontin jälkeen? Ville, Risto ja Riikka samoilla linjoilla yhdestä asiasta

Ilta-Sanomat kysyi yleisöltä, mitä ajatuksia uudistettu Olympiastadion herätti.

Olympiastadionin perusparannuksen ja uudistuksen jälkeiseen keskiviikkoiseen avausotteluun oli saapunut hyväntuulinen ja toiveikas yleisö.

Avausottelun kunnian sai Kansallisen liigan eli Suomen jalkapallon naisten pääsarjan derby PK-35–HJK.

Samalla tietysti kiinnosti, että miltä kuuluisa urheilupyhättö näyttää neljän vuoden ja 300 miljoonan euron työn jälkeen.

Ilta-Sanomat kysyi ottelussa katsojilta, mitä mieltä he olivat uudistetusta Olympiastadionista.

– Olen tosi iloinen, että paikka on taas auki. Juuri laitoin ystävillenikin viestin, että ihana olla taas Stadikalla, Ville Leino sanoi.

Ville Leino oli seuraamassa uudistetun Olympiastadionin avausottelua.

Stadion on ollut miesten futismaajoukkueen eli Huuhkajien kannattajana Leinolle läheinen ja tärkeä paikka.

– Jalkapallo on palannut kotiin, Leino sanoi.

Hän ei pitänyt näkyvillä olevia uudistuksia dramaattisina.

– Katsojille tämä ei ole kauhean erilainen kuin ennen. Katto on tosi makea, ja penkit hyvät istua. Vessakin tuli testattua: selvä parannus aiempiin.

Naisten liigaotteluun saapuneella Risto Roineella on pitkä kokemus Olympiastadionilta. Hän muisteli käyneensä paikalla ensimmäisen kerran jo 1950-luvulla.

– Aika samannäköinen tämä on kuin vanhakin. Pikkuisen olen pettynyt, kun tätä ei ole tämän enempää muutettu ja modernisoitu. Odotin hienompaa ja uudempaa. Vanhan säilyttäminen on toki varmasti ollut tarkoituskin, Roine sanoi.

Risto Roine on vieraillut Olympiastadionille usealla vuosikymmenellä.

Myös Riikka Hirn piti näkyviä uudistuksia melko hillittyinä.

– Fiilis on hyvä. Ensin tosin katsoin, että mikä täällä on muuttunut. Vähän päällisin puolin on muuttunut. Tämä vastaa aika lailla odotuksiani, sanoi Hirn, joka muisteli käyneensä Stadikalla ensimmäisen kerran joskus 1990-luvulla.

Riikka Hirn uudistetulla Stadikalla.

Jari Kottonen oli stadionilla poikansa Mikaelin kanssa.

– On tämä tosi hienon näköinen. Nurmi on viimeisen päälle, ja muutenkin on hienoa, Kottonen sanoi.

Mikael ja Jari Kottonen.

Mikael-poika, 8, muisteli käyneensä stadionilla kerran aikaisemmin: HJK–Barcelona-ottelussa.

Isä Jarilta löytyy pidempi historia paikkaan.

– Kävin täällä jo (yleisurheilun) MM-kisoissa 1983.

Annika Kylander oli seuraamassa ottelua lapsenlapsensa Nellin kanssa.

– On tämä todella hieno. Katsomosta näkee hyvin kentälle. Kokonaisuudessaan stadion on parempi kuin ennen, Kylander sanoi.

Nelli ja Annika Kylander.

PK-35:n verryttelyasuun pukeutunut Nelli, 11, ei halunnut kommentoida stadionia, mutta yksi todella vankka mielipide häneltä irtosi.

– PK on paras!