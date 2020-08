Vakio: VPS on kerännyt liikaa pelimerkkejä kotiottelussa

Inter on selkeä suosikki Turun derbyssä. HJK ja eurokarsinnat aloittava KuPS ovat kierroksen todennäköisimmät voittajat.

1 TPS–FC Inter (X2)

Veikkausliiga: Valmentajavaihdos ei ole toistaiseksi tuonut TPS:n peliin kaivattua muutosta. Viimeisin 0–1-tappio Mariehamnin vieraana oli kolmas peräkkäinen. Inter oli osin onnekas voittaessaan kahden sen hyväksi tuomitun rangaistuspotkun myötä HIFK:n 3–2. Inter rasittuu pelatessaan rästipelin viikolla, mutta ansaitsee paikallisottelussa selkeän 60 prosentin suosikkiaseman.

2 KuPS–IFK Mariehamn (1)

Veikkausliiga: KuPS palasi kolmen voitottoman ottelun jälkeen kiinni voittokantaan kaatamalla Hakan vieraissa 4–2. IFK Mariehamn voitti jo kolmannen ottelunsa peräkkäin, kun kotiottelu TPS:aa vastaan päättyi pelitapahtumiin nähden ansaittuun 1–0-voittoon. IFK Mariehamn on parantanut otteitaan, mutta myös vastustajat ovat olleet kahdessa viimeisimmässä pelissä suotuisia. KuPS lähtee otteluun kotonaan selkeänä 70 prosentin ennakkosuosikkina.

3 RoPS–HJK (2)

Veikkausliiga: RoPSin tilanne sarjan hännillä synkkeni entisestään, kun vierasottelu Lahtea vastaan päättyi 0–3-tappioon. HJK joutui viimeksi tyytymään Metroderbyssä Honkaa vastaan 1–1-pistejakoon. Kumpikin joukkue urakoi tiistaina rästiotteluissa. Joukkueiden välinen tasoero on sarjan suurin, ja HJK ansaitsee ottelussa vieraskentälläkin massiivisen 80 prosentin suosikkiaseman sekä paikan riveissä varmana.

4 Ilves–FC Lahti (1X)

Veikkausliiga: Ilves tasasi viimeksi pisteet kotonaan SJK:n kanssa maalittomana päättyneessä ottelussa. Myös ottelun pelitapahtumat puolsivat pistejakoa. Lahti jatkoi vakuuttavia otteitaan kaadettuaan kotonaan RoPSin odotetusti 3–0. Ilves on perustasoltaan pykälän edellä, mutta tuskailee maalinteon ja loukkaantumisten kanssa. Vieraat adaptoivat peliään vastustajan mukaan. Isäntien 53 prosentin todennäköisyydellä toteutuva voitto varmistetaan.

5 VPS–MP (X2)

Ykkönen: VPS kärsi KTP:n vieraana 0–2-tappion. Vaikka sillä oli ottelussa hetkensä, ei tappiota voi pitää pelitapahtumiin nähden ansaitsemattomana. MP tasasi viimeksi pisteet kotonaan EIF:n kanssa 1–1. Kummankin joukkueen peliesitykset ovat jääneet toistaiseksi odotuksista. Isännät ansaitsevat hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman, mutta kerätessään peliä on peli-ideaa syytä hakea vieraiden suunnasta.

6 AC Kajaani–KTP (2)

Ykkönen: Kajaanin vaikeudet saivat jatkoa, kun kotiottelu KPV:tä vastaan päättyi 0–1-tappioon. Kajaani ei pystynyt hyödyntämään toisen puoliajan miesylivoimaansa, eikä tappiota voi pitää pelitapahtumiin nähden ansaitsemattomana. KTP kaatoi kotonaan VPS:n 2–0 ja ansaitsi voittonsa myös pelitapahtumien valossa. KTP on ottelussa vieraskentälläkin marginaalinen suosikki.

7 KPV–Gnistan (1)

Ykkönen: KPV haki itseluottamuksensa kannalta tärkeän 1–0-voiton Kajaanin vieraana ja ansaitsi niukan voittonsa myös pelitapahtumien perusteella. Gnistan otti kauden avausvoittonsa kotona MyPasta 3–2, mutta peliesitys ei tälläkään kertaa ollut etenkään puolustuksen osalta riittävän laadukas. KPV:tä on heikoista tuloksistaan huolimatta syytä pitää useamman luokan laadukkaampana kokonaisuutena. Kotisuosikki varmaksi.

8 MYPA–SJK Akatemia (1X)

Ykkönen: MyPa kärsi kauden kuudennen tappionsa Gnistanin vieraana 2–3. SJK Akatemia ei pystynyt liigajoukkueesta saaduista avuista huolimatta haastamaan Jaroa 0–3-tappioon päättyneessä ottelussa. MyPa on pystynyt kotikentällään haastamaan itseään laadukkaampia joukkueita ja nyt jaossa on säilymistä ajatellen merkittävät pisteet. MyPa ansaitsee ottelussa noin 50 prosentin suosikkiaseman, mutta vaihtomerkki on syytä asettaa kotivoiton suojaksi.

9 SalPa–GrIFK (12)

Kakkonen: SalPa onnistui kääntämään viimeksi vierasottelun PIF:ä vastaan edukseen 3–2. GrIFK:n peliesitys jäi jälleen odotuksista joukkueen tasatessa pisteet Espoon vieraana 2–2. SalPa on arvostettava joukkueista hieman laadukkaammaksi, vaikka kummankin otteissa on nähty runsaasti vaihtelua. Isännät lähtevät otteluun hieman alle 50 prosentin suosikkeina, mutta runsasmaalisessa kohtaamisessa ei vieraidenkaan menestystä jätetä huomiotta.

10 JyPK N–PK-35 Vantaa N (2)

Kansallinen liiga: JyPK:n kausi on ollut muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta murheellinen. Viimeksi kärsitty niukka 0–1-tappio PK:n Helsingin joukkuetta vastaan oli kauden seitsemäs. PK-35 Vantaa on petrannut otteitaan viime viikkoina, kun alla on kolme tappiotonta ottelua. Vierasjoukkue on toistaiseksi odotuksiin nähden vaikeasta kaudesta huolimatta selkeä ennakkosuosikki ottelussa.

11 Djurgården–IFK Göteborg (1)

Allsvenskan: Djurgården kaatoi viimeksi vieraissa Örebron 3–0 ja lopputulos kuvasi tarkasti kentällä nähtyä tasoeroa. Göteborgin kausi on ollut toistaiseksi haastava, eikä runsaat tasapelit ole kerryttäneet pistesaldoa odotetulla tavalla. Isännät ovat luokkaa laadukkaampi kokonaisuus ja ansaitsevat kotonaan noin 55 prosentin suosikkiaseman.

12 Sirius–Hammarby (12)

Allsvenskan: Sirius kaatoi viimeksi kotonaan Helsingborgin 3–1 ja peliesitys oli odotusten mukaisella tasolla. Hammarby pelasi kuudennen ottelunsa tappioitta, kun kotiottelu Elfsborgia vastaan päättyi 2–2. Hammarby on joukkueista laadukkaampi, vaikka toistaiseksi ero sarjataulukossa on vain kaksi pistettä. Vieraat ansaitsevat ottelussa noin 45 prosentin suosikkiaseman.

13 Molde–Odd (1)

Eliteserien: Molde kärsi jälleen tappion vastoin pelitapahtumia, kun vierasottelu Sarpsborgia vastaan päättyi 1–2. Odd nappasi jo peräti viidennen peräkkäisen voittonsa, kun kotiottelu Kristiansundia vastaan päättyi 2–1. Molde on perustasoltaan vieraita luokkaa laadukkaampi ja on ärsytetty kahden epäonnisen tappion jäljiltä. Noin 60 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto piikiksi.