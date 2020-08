Vakio: IFK Mariehamnin kotivoitto TPS:sta räikeästi ylipelattu

Vaikeasti arvioitava KPV on jäämässä selkeästi alipelatuksi. Brannista otetaan rohkea ohipeli nostamaan rivin arvoa.

1 IFK Mariehamn–TPS (X2)

Veikkausliiga: Mariehamn haki tärkeät kolme pistettä voittaessaan RoPSin vieraissa 3–2. Niukka voitto oli myös vaiherikkaan ottelun pelitapahtumiin nähden ansaittu. Kaksi peräkkäistä voittoa on tehnyt joukkueen itseluottamukselle hyvää, mutta isossa kuvassa Mariehamnia on syytä pitää edelleen melko vaatimattomana kokonaisuutena.

TPS:n peliesitys jäi maanantaina HIFK:ta vastaan vaisuksi ja tuloksena oli lopulta varsin ansaittu 0–2-tappiio. Valmennustaan vaihtaneen joukkueen suunta ei ainakaan vielä ole merkittävästi muuttunut. Maalinteko tuottaa TPS:lle tuskaa, mutta aivan niin heikkona joukkueen hyökkäyspelaamista ei voi pitää kuin tehtyjen maalien sarake antaa ymmärtää.

Todella tärkeä ottelu kummallekin joukkueelle. IFKM on sarjataulukossa selvästi edellä, mutta joukkueiden välistä tasoeroa ei ole juuri nimeksikään. Isännät ansaitsevat runsasmaaliseen kallellaan olevassa ottelussa marginaalisen 40 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotivoitto on kerännyt käsittämättömän 65 prosentin kannatuksen, joten pelivalinta kohdistuu vieraiden venymiseen pisteille.

2 AC Kajaani–KPV (X2)

Ykkönen: Kajaani pelasi jo kolmannen tasapelin perätysten, kun vierasottelu VPS vastaan päättyi 1–1. Ottelu oli myös pelitapahtumiltaan varsin tasainen. Vaikka VPS loik ottelussa hieman enemmän maalipaikkoja, voi pistejakoa pitää oikeudenmukaisena lopputuloksena.

KPV:ssä keskittyminen on ollut reilun viikon ajan pelikentän ulkopuolisissa asioissa. Miika Juntunen sai väistyä päävalmentajan tehtävistä oltuaan virassa vain 10 päivää. Tilannetta voi pitää kaikin puolin sekavana. Valmentajana jatkaa Manu Kalliokoski, joka otti vetovastuun myös viime kesänä Jarmo Korhosen potkujen jälkeen.

Kajaanilla on omat haasteensa maalipaikkojen luomisessa, mutta samalla oma pää on tiivistynyt. Kajaani pyrkinee hyödyntämään KPV:n heikkouksia Jaron esimerkin tapaan, mutta muutokset vieraiden valmennuksessa vaikeuttavat jälleen KPV:n arviointia. Vieraat on edelleen pakko nostaa ottelussa 40 prosentin suosikkiasemaan. Vakiossa Kajaani on nostettu vastaavaksi suosikiksi, joten pelivalinta kohdistuu vieraiden menestykseen.

3 MP–EIF (X2)

Ykkönen: MP kärsi kauden neljännen tappionsa, kun vierasottelu SJK Akatemiaa vastaan päättyi tasaisista pelitapahtumista huolimatta 0–1. MP hallitsi ottelussa runsaasti palloa ja pystyi pitämään pelin hyökkäysalueella, mutta murtautumisyritykset ja laadukkaat maalipaikat loistivat poissaolollaan. Joukkueen ykköshyökkääjä Irfan Sadik loukkasi ottelussa polvensa ja joutuu jättämään pelikentät pidemmäksi aikaa.

EIF palasi kahden tappion jälkeen kiinni voittokantaan, kun kotiottelu Gnistania vastaan päättyi 2–1. Ottelu oli EIF:ltä kurinalainen esitys. Voittoon tarvittavat maalipaikat saatiin luotua, vaikka Gnistan vetäytyi lähes koko joukkueen voimin pallon alle. Kokonaisuudessaan EIF:n vuosi ja sarjakausi ovat sujunut yli odotusten ja joukkuetta voi pitää varsin potentiaalisena haastajana muiden kärkijoukkueiden ohella.

MP:n peliesitykset ovat jääneet hieman jälkeen odotuksista, kun taas EIF on nostanut tasoaan merkittävästi kauden startattua. EIF ansaitsee vieraskentästä huolimatta noin 40 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa pelaajien rahat ovat jakautuneet joukkueiden välillä oikein ja kohde rastitetaan vieraiden menestykseen nojaten.

4 FF Jaro–SJK Akatemia (1)

Ykkönen: Jaro otti Ykkösen pohjanmaan herruuden haltuunsa voittaen kaksi paikallispeliä viikon sisään maalierolla 10–1. Myös otteluissa luodut maaliodottamat olivat murskaavia, vaikka vastustajatkin saivat mahdollisuutensa. Jaron hyökkäyspelaaminen tuottaa laadukkaita maalipaikkoja pelistä toiseen, mutta oma pää vaatii lisää tiiviyttä, mikäli kärkijoukkueita vastaan halutaan tosissaan kamppailla sarjanoususta.

SJK Akatemia nappasi kauden ensimmäisen voittonsa, kun kotiottelu MP:tä vastaan päättyi 1–0. SJK loi ottelussa hieman enemmän maaliodottamaa, mutta kokonaisuudessaan varsin niukasti maalipaikkoja sisältäneestä ottelusta tasapeliä olisi voinut pitää oikeudenmukaisempana lopputuloksena.

SJK Akatemia on pystynyt hieman parantamaan peliään kauden edetessä, mutta sarjan ylemmän kastin joukkueisiin nähden tasoero on edelleen merkittävä. Jaro lähtee otteluun lähes 80 prosentin suosikkiasemasta, eikä paikallispeli asetelmasta tuskin heru vierasjoukkueelle etua.

5 Gnistan–MYPA (12)

Ykkönen: Valmennusta vaihtanut Gnistan hävisi maanantaina Ekenäsin vieraana 1–2, eikä kyennyt loppulukemiltaan niukasta tappiosta huolimatta haastamaan isäntiä taisteluun sarjapisteistä. Gnistan on saanut uuden valmennuksen alaisuudessa tiivistettyä puolustustaan, mutta samalla hyökkäysuhkaa on kadonnut. Nähtäväksi jää, saako uusi valmennustiimi yhdessä uusien hankintojen kanssa Kipinän nostamaan tasoa syksyn edetessä.

MyPa kärsi Porissa MuSan vieraana ruman 1–4-tappion loppulukemien kuvatessa melko tarkasti pelitapahtumien kulkua. Kaksi viimeisintä ottelua ovat olleet MyPalta todellisia riman alituksia, joissa joukkueen puolustuspelaaminen on ollut paikoin luokatonta. Peliesitykset eivät vielä oikeuta sarjan heikoimman joukkueen titteliin, mutta kehitys on MyPan kannalta huolestuttava.

Arvokkaat pisteet jaossa. Joukkueet ovat pelivoimaltaan hyvin lähellä toisiaan. Gnistan ansaitsee kotonaan noin 45 prosentin suosikkiaseman. Kotivoitto on jäämässä Vakiossa aavistuksen alipelatuksi, mutta runsasmaalisessa kohtaamisessa nostetaan myös MyPan venyminen mukaan kupongille.

6 Honka Akatemia–FC Viikingit (1)

Kakkonen: Honka Akatemia pelasi jo kolmannen peräkkäisen tasapelin, kun paikallisottelu EPS:aa vastaan päättyi maalittomana. Viime kaudella Kakkosen B-lohkossa hyvänä ylemmän keskikastin joukkueena esiintynyttä Honkaa on vaivannut kuluvalla kaudella tehottomuus. Pelejä pystytään hallitsemaan, mutta laadukkaiden maalipaikkojen luominen ja viimeistely takkuavat.

Viikingit tasasiviimeksi pisteet kotonaan Kiffenin kanssa 2–2, mutta vieraiden voitto olisi ollut pelitapahtumiin nähden oikeutettu. Viime kauteen nähden runsaasti heikentynyt Viikingit on ansaitusti lohkon jumbosijalla.

Honka on hävinnyt toistaiseksi vain kertaalleen. Viikinkien kausi on ollut odotetun haastava. Isännät ovat useamman luokan laadukkaampi kokonaisuus ja lähtevät otteluun noin 60 prosentin suosikkiasemasta. Vakiossa kotivoitto on kerännyt peliä runsaasti puoleensa, mutta tasoero joukkueiden välillä pitäisi riittää isäntien selvään voittoon.

7 JJK Jyväskylä–KuFu 98 (1)

Kakkonen: JJK kärsi kaksi tappiota viikon sisään hävittyään ensin paikalliskamppailun FCV:tä vastaan 2–3 ja viikonloppuna JIPPOn vieraana 0–2. JJK:n tilanne on tappioiden myötä käymässä tukalaksi, kun ajatellaan joukkueen mahdollisuuksia sarjanousuun. JJK:lla löytyy hyökkäyksestä luovuutta ja tulivoimaa, mutta puolustus on muihin nousua tavoitteleviin kärkijoukkueisiin nähden antelias.

KuFu tasasi viikonloppuna pisteet kotonaan FCV:n kanssa 2–2, ja loppulukemat kuvasivat melko tarkasti ottelussa nähtyä tasoeroa. KuFun peliesitysten taso ailahtelee, mikä selittyy osin eri joukkueiden välillä liikkuvista pelaajista. Viime kauteen nähden perustasonsa osalta merkittävästi heikentynyt KuPSin kakkosjengi pystyy kuitenkin parhaalla miehistöllään haastamaan sarjan kärkijoukkueet tasaväkisesti.

JJK:ta voi pitää peliesitystensä perusteella laadukkaampana kokonaisuutena. Maaleja nähtäneen Kakkosen ottelulle tyypillisen paljon ja maaliodotusarvo kipuaakin reilusti yli kolmen maalin. JJK ansaitsee kotiyleisönsä edessä noin 55 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa kohde on tarkasti oikein pelattu ja kotivoitto merkataan varmaksi.

8 Mjällby–Malmö FF (2)

Allsvenskan: Sarjanousija Mjällby on onnistunut ylittämään sitä kohtaan asetetut odotukset. Viikolla tuli 1–2-tappio Djurgårdenin vieraana, mutta pelillisesti joukkue haastoi jälleen laadukkaamman joukkueen taisteluun sarjapisteistä. Tätä edelsi neljä tappiotonta ottelua sekä viime viikonlopun komea 3–1-voitto AIK:sta.

Sarjan piikkipaikkaa miehittävä Malmö on kovassa iskussa. Kauden ainoa tappio tuli yli kuukausi sitten ja viimeiset kahdeksan ottelua joukkue on edennyt voitokkaasti. Viikolla kaatui kotona Örebro 2–1 peliesityksen ollessa vielä loppulukemiakin vakuuttavampi.

Vaikka Mjällby on osoittanut olevansa ennakko-odotuksia laadukkaampi, on tasoero sarjaa johtavien vieraiden hyväksi merkittävä. Malmö ansaitsee ottelussa noin 60 prosentin suosikkiaseman ja myös vakiossa peliprosentit ovat asettuneet vastaavalle tasolle. Oikein pelattu Malmö varmaksi.

9 Sandefjord–Bodo/Glimt (2)

Eliteserien: Sandefjord pääsi viimeksi juhlimaan 4–3-vierasvoittoa Godsetin kustannuksella, vaikka isännät hallitsivat pelitapahtumia. Voitto oli jo toinen peräkkäinen. Sandefjord on kivunnut sarjataulukossa varkain aina yhdeksänneksi. Onnea on ollut matkassa runsaasti, sillä peliesitysten valossa Sandefjord kuuluu muiden nousijajoukkueiden tapaan sarjan heikoimpiin.

Glimt tasasi viimeksi pisteet Vålerengan vieraana 2–2, ja pistejakoa voi pitää myös tasaisen kamppailun pelitapahtumiin nähden loogisena. Viime kaudellakin vahvasti esiintynyt Glimt on nostanut tasoaan entisestään ja suorastaan dominoinut sarjaa ensimmäisen 13 kierroksen aikana.

Joukkueiden välinen tasoero on sarjan suurimpia. Glimt ansaitsee ottelussa noin 75 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa vieraiden kannatus on jäämässä 20 pinnaa vajaaksi. Glimt kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

10 Haugesund–Strömsgodset (1)

Eliteserien: Haugesund kärsi viimeksi 0–1-tappion Mjondalenin vieraana tasaisista pelitapahtumista huolimatta. Haugesund on pystynyt hieman petraamaan otteitaan viime viikkoina, eikä aivan niin heikosta joukkueesta ole kysymys kuin sarjasijoituksesta voisi päätellä. Haugesund pelaa sarjan vähämaalisinta futista ja sen puolustaminen kestää vertailun sarjan ylemmän kastin joukkueisiin.

Strömsgodset oli epäonninen hävitessään viimeksi kotonaan pelitapahtumien hallinnasta huolimatta sarjanousija Sandefjordille 3–4. Godset löytyy taulukosta sijalta 10, eivätkä joukkueen peliesitykset oikeuta ainakaan nykyistä sijoitusta korkeammalle.

Haugesund on joukkueista pykälän verran laadukkaampi, vaikka sarjataulukossa joukkueet ovat rinnan. Isännät lähtevät kohtaamiseen noin 48 prosentin ennakkosuosikkeina. Vakiossa oikein pelattu kotivoitto kelpuutetaan kohteessa varmaksi.

11 Odd–Kristiansund (X2)

Eliteserien: Odd haki viimeksi 1–0-voiton Stabaekistä ja ansaitsi niukan voittonsa myös pelitapahtumien valossa. Neljännen peräkkäisen voiton myötä Odd on kivunnut sarjataulukossakin aina neljänneksi asti. Peliesitystensä puolesta Odd kuuluu sarjan terävimmän kärjen taakse jäävään haastajien ryhmään.

Kristiansund kaatoi viimeksi kotonaan sarjanousija Startin 3–2, mutta peliesitys jäi voitosta huolimatta odotettua vaisummaksi. Voitto oli KBK:lle kolmas perätysten ja sarjasijoitus on ennen viikonlopun kierrosta kuudes. Kuudetta sijaa voi pitää myös peliesityksiin nähden perusteltuna.

Joukkueiden välillä ei ole merkittävää tasoeroa, ja kuluvan kauden peliesityksistä kertovat tunnusluvut ovat hyvin lähellä toisiaan. Isännät ansaitsevat yleisörajoitusten takia leikatun kotiedun myötä noin 43 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotivoiton kannatus on karannut lähes 60 prosenttiin, joten kotivoiton ohitus on looginen pelivalinta.

12 Brann–Mjöndalen (X2)

Eliteserien: Brann päätti viiden ottelun mittaiseksi venyneen voitottoman jaksonsa kaatamalla itseään laadukkaamman Molden vieraissa 2–1. Pistejako olisi kuvannut pelitapahtumiltaan tasaisen ja vauhdikkaan ottelun kulkua vierasvoittoa paremmin. Brann on tulivoimainen joukkue, mutta usein heikon kenttätasapainon myötä haavoittuvainen vastaiskuille.

Mjöndalen päätti seitsemän peräkkäisen tappion sarjan voittamalla viimeksi kotonaan Haugesundin 1–0. MIF loi ottelussa hieman vieraita enemmän maalipaikkoja, mutta vastaavalla pelinkuvalla päädyttäisiin useammin pistejakoon kuin kotivoittoon. Mjondalen on melko ansaitusti sarjan häntäpään sijoituksilla, mutta tehtyjen maalien ja luodun maaliodottaman välinen suhde kertoo epäonnesta viimeistelyssä.

Kummankin joukkueen itseluottamus lienee kohonnut vaikean jakson päättäneen voiton jälkeen. Brann on luonnollisesti laadukkaampi kokonaisuus. Pelinkuva voi kuitenkin sopia vähiten palloa tällä kaudella sarjassa hallinneelle vierasjoukkueelle, joka ei ole niin aseeton hyökkäyspäässä kuin tehtyjen maalien sarake antaa ymmärtää. Kotivoitto toteutuu noin 55 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa yli 10 pinnaa ylipelatun kotivoiton ohitus on rohkea, mutta osuessaan hyvin maksava peli-idea.

13 Viking–Stabaek (1)

Eliteserien: Viking tasasi viimeksi pisteet sarjanousija Aalesundin vieraana 2–2. Ennakkosuosikkina otteluun lähteneen Viking peliesitys jäi odotuksista, eikä niukkaa tappiotakaan olisi voinut pitää pelitapahtumiin nähden vääryytenä. Viking on sarjassa vasta sijalla 13, mutta peliesitykset oikeuttaisivat korkeampaan sijoitukseen.

Stabaek pelasi jo neljännen peräkkäisen ottelun voitoitta, kun kotiottelu laatujoukkue Oddia vastaan päättyi tappioon loppulukemin 0–1. Stabaekin sijoitus kahdeksantena on peliesityksiin nähden yläkanttiin. Etenkin puolustuksen osalta on ylisuoriuduttu vastustajien luomaan maaliodottamaan nähden.

Viking on esiintynyt kuluvalla kaudella xG:n valossa paremmin. Sarjataulukko vääristää voimasuhteita. Isännät joutunevat kotikentällään aloitteellisemmaksi osapuoleksi, vieraiden keskittyessä tilanteenvaihtojen hyödyntämiseen. Kotivoitto toteutuu noin 48 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa isäntien kannatus on jäämässä vajaaksi, joten päätöskohde tarjoaa mainion varmavalinnan.