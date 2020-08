Suomalaislupaus vaihtaa seuraa Lontoossa – AFC Wimbledon lainasi Jaakko Oksasen

Englannin kolmostasolla toiveissa - ja luvassa - peliaikaa.

Suomalaisjalkapalloilija Jaakko Oksanen, 19, pelaa tulevan kauden Englannin kolmannella sarjatasolla eli Ykkösliigassa palloilevassa AFC Wimbledonissa, lontoolaisseura kertoi sivuillaan. Muuttomatkaa tulee kymmenisen kilometriä, sillä Oksanen on kirjoilla Englannin toiseksi ylimmän sarjatason eli mestaruussarjan Brentfordissa. Wimbledon-siirto on lainasiirto.

Puolustavana keskikenttämiehenä viihtyvä Oksanen lähti Englantiin talvella 2018 HJK:n organisaatiosta. Brentfordissa hän on pelannut reserviryhmässä, ja edustusjoukkueessa esiintymisiä on tullut kahden kauden aikana kolmessa pelissä.

AFC Wimbledonissa piisaa kokemusta Brentfordin miehistä, sillä Oksanen on jo kolmas Bees-pelaaja lainalla Wimbledonissa vuoden sisään. Suomalaishyökkääjä Marcus Forss pelasi Wimbledonissa viime syksynä ja teki 18 liigapelissä 11 osumaa. Tanskalaistoppari Mads Bech Sörensen puolestaan tuli Brentfordista Wimbledoniin talvella.

– Kaksi aiempaa pelaajaa Brentfordista olivat loistavia, ja nyt meillä on toinen täällä uraa luova nuori poika Suomesta. Meillä on hieno linkki Brentfordiin, heidän pelityylinsä sopii meille ja Brentford sijaitsee ihan meidän kynnyksellä, joten miksipäs ei, AFC Wimbledonin päävalmentaja Glyn Hodges selvitteli seuran sivuilla seurojen yhteistyötä.

Hodges pelasi urallaan Walesin maajoukkueessa ja Valioliigassakin keskikenttäpelaajana, ja piipahtipa mies 18-vuotiaana nuorukaisena kesällä 1981 Suomenkin SM-kentillä Kopareissa. Oksasesta Hodges uskoo saavansa hyvän avun tulevalle kaudelle.

– Hän tuo ryhmään jotain, siitä olen varma. Hän on puolustava keskikenttäpelaajana, joten hänellä on kuria ja taistelua puolustuksen edessä, mutta hän on myös hyvä jalkapalloilija. Menee tilanteisiin ja kestävyyttä riittää, mutta pallon kanssa omaa myös silmää, Hodges arvioi.

– Pidän skandinaaveista, koska heillä on samantyyppinen mentaliteetti kuin meillä. Samantyyppistä huumoria myös. He ovat lisäksi vahvoja ja kilpailuhenkisiä, joten hän sopii meille hyvin ja on jälleen yksi palanen palapeliimme.

"Valtava askel"

Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkueessa oleva Oksanen iloitsee lainasiirrosta. Forssilta kuulemansa tiedot Wimbledonista helpottivat Oksasen päätöstä alemmalle tasolle lähdöstä. Toki nuori mies myöntää, että askel on "valtava".

– Englantiin tuloni jälkeen ainoa tavoitteeni on ollut pelata ja nauttia pelistä, ja siihen pyrin täälläkin. Brentford on huolehtinut minusta hyvin, se on hienoa. En kuitenkaan saanut kovinkaan paljon peliaikaa (edustusjoukkueessa) viime kaudella, joten toivottavasti peliaikaa tulee nyt Wimbledonissa. On valtava askel tulla B-joukkueesta ammattilaisporukkaan, jossa taistellaan pisteistä viikko toisensa jälkeen, Oksanen toteaa.

Oksanen kuvaa itseään pelaajaksi, joka haluaa pitää pelin ohjat jaloissaan ja joka tekee kentällä paljon töitä.

– Suurin roolimallini on Juventuksen Miralem Pjanic. Hän on niin viileän rauhallinen pallon kanssa, todella vaikuttavaa, Oksanen paljastaa vielä.