Kommentti: Tästä on kyse Miika Juntusen potkuissa – jatko voi päättyä KPV:n tragediaan

Kokkolassa lyödään nyt ylävitosia, muttei välttämättä enää kauaa, kirjoittaa Janne Oivio.

Miika Juntunen tuli, Miika Juntunen meni. Kemin Ikaroksen vahasiivet sulivat ennätysvauhtia hienon debyyttivoiton jälkeen.

Juntunen itse kertoi saaneensa kymmenessä päivässä aikaiseksi kolmen kuukauden työt. Tulevat viikot ja kuukaudet kertovat tästä varmasti totuuden. Silti vaikka Ouluun, Tampereelle ja Poriin lähtemättömän jäljen jättänyt Taikalanne onkin nimellisesti tämän tarinan päähenkilö, löytyy taustalta paljon tärkeämpiä asioita.

Lue lisää: Miika Juntusen potkuista nousi täysi kalabaliikki Kokkolassa – osa pelaajista nousi päävalmentajaa vastaan

Niistä mikään ei mairittele Kokkolan Pallo-Veikkoja tai lupaa hyvää tulevaisuutta. Ja Kokkolassa saavutettiin vasta aivan viime vuosina edustustasolla edes jonkinlainen tasapaino taustanokittelun ja kentän tapahtumien välillä.

Tuoreessa Pallokerhon jaksossa keskusteltiin Juntusen lähdöstä Kokkolasta sekä KPV:n haastavasta tulevaisuudesta.

Liike Juntusen erottamiseksi syntyi noin viisi minuuttia sen jälkeen, kun KPV tiedotti Juntusen palkkaamisesta. Syitä on monta ja osa niistä on varsin päteviä. Vastustuksen syynä olivat muun muassa Juntusen oikeudessa saamat tuomiot kirjanpitorikoksesta ja veropetoksesta.

KPV:n rahoittaja Matti Laitinen ja Miika Juntunen ovat hyviä ystäviä. Juntuseen kohdistunut kova paine oli lopulta Laitiselle liikaa.

Subjektiivisemmalla puolella syyt löytyivät Juntusen maineesta seuravaikuttajana. Kun hän on lähtenyt vuorollaan TPV:stä, AC Oulusta tai OPS:sta, jäi taakse iso vyyhti ongelmia muiden selvitettäväksi.

Juntusta ei pidetty seuran arvoihin sopivana johtajana ja minun on mahdotonta sanoa, että he olisivat täysin väärässäkään. Silti sanon samaan hengenvetoon, että yhtä lailla Juntusella oli täysi oikeus uuteen mahdollisuuteen.

Voimakkaimmin Juntusen palkkaamista vastusti KPV juniorit ry, joka paitsi pyörittää seuran juniori- ja akatemiatoimintaa niin myös omistaa Ykkösessä pelaavan edustusjoukkueen sarjapaikan lisenssin.

Laitinen pysyi kiinni valinnassaan niin kauan kuin hänen kanttinsa kesti. Kaikki muuttui alkuviikolla, kun muun muassa Twitteristä alkoi levitä huhuja Juntusen harjoituksissa peluuttamasta hippaleikistä. Oliko sillä taktinen tarkoitus? Käytettiinkö pelistä vanhaa, rasistista nimitystä ”Kuka pelkää mustaa miestä?”

Kokkolan futisväki otti liigapaikasta kaiken riemun irti. Iloa kesti kuitenkin vain yhden kauden verran. Pikapaluu näyttää juuri nyt epätodennäköiseltä.

Viime kädessä näillä asioilla ei ole tapahtuneen kannalta merkitystä, koska huomattava osa pelaajista koki harjoitteen muuna kuin pelkkänä taktisena elementtinä. Se – enemmän kuin Juntusen mainitsema somepainostus – vaikutti pelaajien näkemykseen Juntusesta.

Juri Kinnunen jo lähti seurasta omista syistään ja tiettävästi muitakin olisi voinut seurata perässä, jos Juntunen olisi jatkanut. Heillä oli oma roolinsa osakeyhtiön päärahoittajan ja vahvan miehen Matti Laitisen painostamisessa.

Junioriyhdistys oli kuitenkin näytelmän päätoimija, sillä se uhkasi Laitisen johtamaa osakeyhtiötä sillä, että sarjapaikkaa ei tulevina vuosina välttämättä enää vuokrattaisi oy:lle. Sopimus on katkolla kauden jälkeen.

Juntunen vahvisti IS:n useasta eri lähteestä saaman tiedon ry:n painostuksesta torstaina. Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Vierimaa kiisti asian.

Sarjapaikan hallinnointi antaa yhdistykselle kuin yhdistykselle suomalaisessa jalkapallossa paljon vaikutusvaltaa, mutta se on olemassa hyvästä syystä. Sen yksi funktio on suojella satojen tai jopa tuhansien junioripelaajien seuroja siltä, että yli varojensa elävät osakeyhtiöt – kaikki muistavat varmasti monta tapausta vuosien varrelta – pystyisivät upottamaan kokonaisen seuran toiminnan.

Sarjapaikkaa on ennenkin käytetty kiistatilanteissa vallan välineenä ja pelinappulana. Aiemmin muun muassa Hongan ajauduttua viime vuosikymmenellä vaikeuksiin nähtiin hieman samanhenkinen näytelmä, aikana ennen nykyomistajan Esportin astumista espoolaisseuran rahoittajaksi. Se koitui lopulta Hongan eduksi.

Aina niin ei käy.

Kokkolassa ry:n vallankäyttö toi junioripuolelle sen kaipaaman muutoksen, mutta siellä kannattaa varautua pohtimaan KPV:n pitkän tähtäimen tulevaisuutta. Isku on raju Laitiselle, sillä hän ja Juntunen ovat hyviä ystäviä. Juntunen oli Laitisen mies, ja eroon johtanut paine jättää varmasti juovan osakeyhtiön ja juniorien välille.

Laitinen puhui ensimmäisen kerran jo kauden 2018 aikana siitä, että hän ei aio rahoittaa KPV:n edustusjoukkuetta loputtomiin, jos liigapaikkaa ei kuulu tai asiat muutenkaan etene. Nyt KPV on taas Ykkösessä ja nousu näyttää kierros kierrokselta epätodennäköisemmältä. Kun samaan aikaan junioriyhdistys laittaa hänelle niin kovasti kampoihin niin en yllättyisi, jos Laitinen alkaisi pohtia panostustensa järkevyyttä.

En sano, että kellään olisi edes rahan voimin oikeutta olettaa voivansa toimia yksinvaltiaan tavoin missään seurassa. Raha ei tee ketään autuaaksi eikä anna oikeutta kohdella ihmisiä huonosti – kuten voisi katsoa Laitisen toimineen esimerkiksi edellistä päävalmentajaa Jani Uotista erottaessaan.

Silti tosielämän totuus on, että se joka maksaa myös useimmiten asioista päättää. Ry haluaa tiiviimmin päätöksentekoon mukaan, mutta se saattaa toimintatyylillään kammeta Laitisen samalla seurasta ulos. Silloin he joutuvat ottamaan rahankeruuvastuun kontolleen. Se, että suomalainen jalkapallo on niin riippuvainen mattilaitisista, raimosarajärvistä ja kumppaneista kertoo, miten vaikeasta hommasta on kyse.

Lopputulos mitä todennäköisimmin olisi, että KPV:n liigaunelmat olisivat mennyttä pitkäksi aikaa, ja historiaa vilkaisemalla Ykkösessä pelaaminenkin olisi erittäin haastavaa. Jos seuraväki on sinut tämän asian kanssa, niin en voi kuin nostaa hattua siitä, että pitävät aatteistaan kiinni. Seuraukset voivat silti olla heillekin arvaamattomia.

Meneillään on näytelmä, joka on nähty suomalaisessa seuratoiminnassa – lajista riippumatta – aivan liian usein viime vuosikymmeninä.

Hiekkalaatikkoleikki ei liki koskaan pääty onnellisesti. Varmasti jokainen tämänkin jutun lukija tietää seuroja, jotka ovat kaatuneet sisäiseen kinasteluun. Kuinka moni seuraansa rakastava intohimoinen futisihminen on joutunut kuoppaamaan suosikkinsa – ja sitten perään kerrotaan, että tässä on uusi fuusiojengi, osta lippis!

Suomalaisen futisväen kaapit alkavat olla täynnä eri seurojen lippiksiä. Toivottavasti Kokkolassa saavutetaan linnarauha ennen kuin on liian myöhäistä.