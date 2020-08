Miika Juntusen potkuista nousi täysi kalabaliikki Kokkolassa – osa pelaajista nousi päävalmentajaa vastaan

KPV:ssä kulisseissa kuohuu Miika Juntusen lähtöpassien ympärillä.

Miika Juntusen aika Kokkolassa KPV:n päävalmentajana jäi kymmenen päivän mittaiseksi. Tunnettu ja mielipiteitä jakava persoona Juntunen auttoi Pallo-Veikot yhteen voittoon ja tappioon lyhyen rupeamansa aikana.

Torstaina KPV tiedotti Juntusen lähtevän päävalmentajan paikalta.

Ilta-Sanomat tavoitti Juntusen, joka lähetti lämpimät kiitokset seuran rahoittajalle ja johtajalle Matti Laitiselle.

– Kiitän Matti Laitista. Hän on upea ihminen, hyvä johtaja ja tekee parhaansa Kokkolassa. Hän teki rohkean vedon palkatessaan minut. Hoidin hommaa kymmenen päivää. Vedin neljät treenit ja kaksi peliä ja sen aikana nostin pelaajien päät veden pinnan yläpuolelle. Nyt on seuraajan helppo jatkaa, Juntunen painottaa.

Juntusen seuraajaksi nimettiin pitkäaikainen KPV:n pelaaja ja valmentaja Niko Kalliokoski.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan Juntusen palkkaaminen aiheutti välittömästi voimakasta vastustusta seuran sisällä, eritoten KPV:n junioripuolella. Vastustuksen syynä oli mm. Juntusen oikeudessa saamat tuomiot kirjanpitorikoksesta ja veropetoksesta.

Tiistain kohu harjoitusten hippaleikistä kärjisti tilanteen äärimmilleen, ja osa edustusjoukkueen pelaajista ryhtyi myös vastustamaan Juntusen asemaa päävalmentajana.

Kovinta kulissipeliä pelasi Ilta-Sanomien tietojen mukaan KPV juniorit ry. Kuten Palloliiton sääntöihin kuuluu, edustusjoukkueen sarjapaikkaa hallinnoi yhdistys, ei toimintaa pyörittävä osakeyhtiö. Normaaliin tapaan kuuluu, että yhdistys vuokraa sarjapaikkaa yhtiölle joko vuosi kerrallaan tai pidemmällä sopimuksella.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan junioriyhdistys teki viikon aikana selväksi Laitiselle, että yhdistys asettaisi sarjapaikan vuokraamisen jatkossa kyseenalaiseksi, mikäli Juntunen jatkaisi seuran päävalmentajana.

Ilta-Sanomat tavoitti keskiviikkona ennen Juntusen potkuja KPV juniorit ry:n puheenjohtajan Jouko Vierimaan. Hän kiisti asian. Juntunen sen sijaan vahvistaa tiedon IS:lle.

– Laitisen ongelma on, että hän johtaa osakeyhtiötä ja Palloliiton vanhan säännön mukaan yhdistyksellä on sarjapaikka hallussa. Syntyi tilanne, jossa vastakkain ovat ammattilaiset ja amatöörit. Mattia uhattiin, kiristettiin ja painostettiin oman ry:n taholta. Se oli iso tekijä (potkuissa), se oli heidän pelikorttinsa, Juntunen lataa.

IS tavoitti Vierimaan uudelleen Juntusen kommenttien jälkeen. Hän kiisti asian toistamiseen.

– Ei pidä paikkaansa alkuunkaan. Ihmisillä voi olla erilaisia mielipiteitä, mutta KPV:n juniorien hallituksessa tällaisesta asiasta ei ole puhuttu, Vierimaa vastaa.

Vierimaan mukaan hänellä on hyvä keskusteluyhteys Laitiseen.

– Emme ole esittäneet Juntusesta mitään mielipiteitä. Kun Juntunen palkattiin, Matti teki sen päätöksen itsenäisesti ja kun hänet erotettiin, Matti teki sen ratkaisun myös täysin itse.

Juntusen mielestä paineet kävivät liian koviksi Laitiselle ja pelaajille, mutta hän ei moiti kumpiakaan seuranneista toimenpiteistä.

Juntusen mukaan nimettömät sosiaalisen median viestit tiistain harjoitusten jälkeen päätyivät myös pelaajien nähtäviksi, ja somepaine vaikutti hänen asemaansa seurassa.

– Eilen Matin kanssa käteltiin ja halattiin. Hän tekee hyvää työtä kokkolalaisen jalkapallon eteen. Lopputulos oli, että Matti myönsi, ettei hän kestänyt mediapainetta. En minäkään arvannut, että kahden ja puolen vuoden poissaolon jälkeen se olisi näin kovaa. Kiinnostusta minua kohtaan on näköjään edelleen, kiitos medialle, että pidätte esillä.

Juntunen jatkaa korostamalla, että hänelle ei jäänyt mitään hampaankoloon Laitista, KPV:tä tai pelaajia kohtaan. Hän ei aio riitauttaa potkujaan.

– Matti maksaa sopimukseni, sillä hyvä. Meillä on erittäin hyvät välit. Kiitän myös faneja ja yleisöä tuesta, Kokkolassa on hienoa jalkapallokulttuuria. Valitettavasti joukossa ei ole vain ammattilaisia vaan myös amatöörejä, ja he voittivat nyt tämän kisan. Sosiaalisen median vaikutuksella puheenjohtaja saatiin suggestoitua niin, että ry:n oli helppo iskeä. He saivat, mitä halusivat.

KPV on Ykkösessä yhdeksäntenä. Seura tavoittelee paluuta Veikkausliigaan ensi kaudeksi.