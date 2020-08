Vakio: Jatkuuko KPV:n ponneton taaperrus Ykkösessä?

Bodo/Glimt ja Malmö jyräävät Norjan ja Ruotsin liigojen kärjessä. JJK palannee murheellisen viikon jälkeen voittokantaan.

1 IFK Mariehamn–TPS (12)

Veikkausliiga: Mariehamn haki tärkeät kolme pistettä voittaessaan RoPSin vieraissa 3–2. Niukka voitto oli myös vaiherikkaan ottelun pelitapahtumiin nähden ansaittu. TPS:n peliesitys jäi maanantaina HIFK:ta vastaan vaisuksi ja tuloksena oli ansaittu 0–2-tappio. Tärkeä ottelu kummallekin joukkueelle. Isännät ansaitsevat runsasmaaliseen kallellaan olevassa kohtaamisessa marginaalisen 40 prosentin suosikkiaseman.

2 AC Kajaani–KPV (12)

Ykkönen: Kajaani pelasi jo kolmannen peräkkäisen tasapelin, kun vierasottelu VPS vastaan päättyi 1–1. KPV romahti viimeksi kotonaan paikallispelissä Jaroa vastaan 0–4-tappioon, eikä lopputulos jättänyt jossiteltavaa. Isännillä on omat haasteensa maalipaikkojen luomisessa, mutta samalla oma pää on tiivistynyt. Kajaani pyrkinee hyödyntämään KPV:n heikkouksia Jaron esimerkin tapaan. Vieraat on edelleen pakko nostaa ottelussa suosikiksi, mutta runsas rastitus on kohteessa tarpeen.

3 MP–EIF (X2)

Ykkönen: MP kärsi kauden neljännen tappionsa, kun vierasottelu SJK-Akatemiaa vastaan päättyi tasaisista pelitapahtumista huolimatta 0–1. EIF palasi kahden tappion jälkeen kiinni voittokantaan, kun kotiottelu Gnistania vastaan päättyi 2–1. MP:n peliesitykset ovat jääneet hieman jälkeen odotuksista, kun taas EIF on nostanut tasoaan merkittävästi kauden startattua. Vieraat on syytä asettaa ottelussa marginaaliseen suosikkiasemaan.

4 FF Jaro–SJK Akatemia (1)

Ykkönen: Jaro otti Ykkösen pohjanmaan herruuden haltuunsa voittaen kaksi paikallispeliä viikon sisään maalierolla 10–1. SJK Akatemia nappasi kauden ensimmäisen voittonsa, kun kotiottelu MP:tä vastaan päättyi 1–0. SJK Akatemia on pystynyt hieman parantamaan peliään kauden edetessä, mutta sarjan ylemmän kastin joukkueisiin nähden tasoero on merkittävä. Jaro lähtee otteluun lähes 80 prosentin suosikkiasemasta.

5 Gnistan–MYPA (12)

Ykkönen: Valmennusta vaihtanut Gnistan hävisi maanantaina Ekenäsin vieraana 1–2, eikä kyennyt loppulukemiltaan niukasta tappiosta huolimatta haastamaan isäntiä taisteluun sarjapisteistä. MyPa kärsi Porissa MuSa:n vieraana ruman 1–4-tappion loppulukemien kuvatessa melko tarkasti pelitapahtumien kulkua. Tärkeä ottelu kummallekin joukkueelle. Gnistan ansaitsee kotonaan noin 45 prosentin suosikkiaseman.

6 Honka Akatemia–FC Viikingit (1)

Kakkonen: Honka pelasi jo kolmannen peräkkäisen tasapelin, kun paikallisottelu EPS vastaan päättyi maalittomana. Viikingit tasasi viimeksi pisteet kotonaan Kiffenin kanssa 2–2. Honka on hävinnyt toistaiseksi vain kertaalleen. Viikinkien kausi on ollut odotetun haastava. Isännät ovat useamman luokan laadukkaampi ja lähtevät otteluun lähes 60 prosentin suosikkiasemasta.

7 JJK Jyväskylä–KuFu 98 (1)

Kakkonen: JJK kärsi kaksi tappiota viikon sisään hävittyään ensin paikalliskamppailun FCV:tä vastaan 2–3 ja viikonloppuna JIPPO:n vieraana 0–2. KuFu tasasi viikonloppuna pisteet kotonaan FCV:n kanssa 2–2 loppulukemien kuvatessa melko tarkasti ottelussa nähtyä tasoeroa. JJK:ta voi pitää peliesitystensä perusteella hieman laadukkaampana kokonaisuutena. Kotivoitto toteutuu hieman useammin kuin kerran kahdesta.

8 Mjällby–Malmö FF (2)

Allsvenskan: Sarjanousija Mjällby jatkoi vakuuttavia otteitaan, kun viikonloppuna kaatui AIK 3-1. Malmön voittoputki venyi jo seitsemän ottelun mittaiseksi, kun vierasottelu Falkenbergia vastaan päättyi 1–0. Isännät ovat esiintyneet selvästi yli odotusten, mutta tasoero sarjaa johtavaan Malmöön nähden on merkittävä. Malmö ansaitsee vieraissakin selkeän suosikkiaseman ja paikan riveissä varmana

9 Sandefjord–Bodo/Glimt (2)

Eliteserien: Sandefjord pääsi viimeksi juhlimaan 4–3-vierasvoittoa Godsetin kustannuksella, vaikka isännät hallitsivat pelitapahtumia. Glimt tasasi viimeksi pisteet Vålerengan vieraana 2–2, ja pistejakoa voi pitää myös tasaisen kamppailun pelitapahtumiin nähden loogisena. Joukkueiden välinen tasoero on sarjan suurimpia. Glimt ansaitsee ottelussa lähes 75 prosentin suosikkiaseman.

10 Haugesund–Strömsgodset (1)

Eliteserien: Haugesund kärsi viimeksi 0–1-tappion Mjondalenin vieraana. Strömsgodset oli epäonninen hävitessään viimeksi kotonaan pelitapahtumien hallinnasta huolimatta sarjanousija Sandefjordille 3–4. Haugesund on joukkueista pykälän verran laadukkaampi, vaikka sarjataulukossa joukkueet ovat rinnan. Isännät lähtevät kohtaamiseen noin 45 prosentin ennakkosuosikkeina.

11 Odd–Kristiansund (X2)

Eliteserien: Odd haki viimeksi 1–0-voiton Stabaekin vieraana ansaiten voittonsa myös pelitapahtumien valossa. Kristiansund kaatoi viimeksi kotonaan sarjanousija Startin 3–2, mutta peliesitys jäi voitosta huolimatta odotettua heikommaksi. Pelivoimaltaan samaan kastiin kuuluvien joukkueiden kohtaamisessa isännät ovat marginaalisia 40 prosentin ennakkosuosikkeja.

12 Brann–Mjöndalen (1)

Eliteserien: Brann sai viiden ottelun mittaiseksi venyneen voitottoman jaksonsa päätökseen voittaessaan Molden vieraissa 2–1. Pelitapahtumiin nähden Brannin voitto tasaisesta ottelusta ei ollut täysin ansaittu, mutta tehnee hyvää itseluottamukselle vaikean jakson jälkeen. MIF sai peräti seitsemän ottelun mittaiseksi venyneen tappioputkensa poikki, kun kotiottelu Haugesundia vastaan voitettiin 1–0. Kotivoitto toteutuu noin 53 prosentin todennäköisyydellä.

13 Viking–Stabaek (1X)

Eliteserien: Viking tasasi viimeksi pisteet sarjanousija Aalesundin vieraana 2–2, eikä Vikingin tappiokaan olisi ollut pelitapahtumiin nähden vääryys. Stabaek joutui nöyrtymään kotonaan Oddia vastaan 0–1-tappioon, ansaiten tappionsa myös pelitapahtumien valossa. Joukkueiden välillä ei ole merkittävää tasoeroa. Isännät ansaitsevat kotikentällään noin 45 prosentin suosikkiaseman.