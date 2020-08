Vakio: HJK on jäämässä jopa alipelatuksi Veikkausliigan kärkikamppailussa Kuopiossa

Ylipelattujen VPS:n, MiPK:n ja Djurgårdenin ohittaminen kotiotteluissaan kierroksen peli-idea.

1 RoPS–Mariehamn (12)

Veikkausliiga: RoPS kärsi viikolla 0–1-tappion Ilveksen vieraana. Pelitapahtumiin nähden maalin tappio imartelee RoPSia rankalla kädellä, sillä joukkue ei kyennyt haastamaan Ilvestä missään vaiheessa eikä millään pelin osa-alueella. Myös edellinen 2–3-kotitappio TPS:aa vastaan oli peliesitykseltään varsin luokaton. Poissaolot ovat osasyy heikkoihin otteisiin. RoPS kaipaisi kipeästi johtavien pelaajien, kuten Eetu Muinosen ja Aleksandr Kokon, paluuta vahvuuteen.

Mariehamn esiintyi edukseen, kun viikkokierroksen kotiottelu Interiä vastaan voitettiin 2–0. IFKM onnistui rokottamaan Interiä kahdesti kaukolaukauksilla, mutta pystyi pitämään tulivoimaisen vastustajan hyökkäyksen pitkiä aikoja pois vaarallisilta maalipaikoilta. Pistejakoa olisi voinut pitää pelitapahtumiin nähden loogisimpana lopputuloksena.

Vastakkain ovat alkukaudesta kaksi heikoiten esiintynyttä ryhmää. Vieraat ovat rankingissa pykälän korkeammalla, mutta kotietu pitää isännät kiinni marginaalisessa suosikkiasemassa. Runsas rastitus on oikein pelatussa kohteessa paikallaan.

2 KuPS–HJK (2)

Veikkausliiga: KuPS tasasi pisteet SJK:n vieraana vauhdikkaassa 1–1-tasapeliin päättyneessä ottelussa. Kummallakin joukkueella oli hetkensä. Vaikka KuPS loi enemmän maaliodottamaa, ei pistejakoa voi pitää suurena vääryytenä. KuPSin otteet ovat olleet talvikaudesta alkaen isossa kuvassa vakuuttavia ja kuopiolaiset ovat tällä hetkellä epäilemättä sarjan toiseksi paras ryhmä.

HJK joutui tyytymään torstaina pistejakoon Lahtea vastaan kotiottelun päätyttyä 1–1. HJK loi voittoon oikeuttavan määrän laadukkaita maalipaikkoja, muttei pystynyt pitämään intensiteettiä riittävän korkealla läpi ottelun. Myös pelaajiston kierrätystä nähtiin sunnuntain kärkikamppailua silmällä pitäen.

Joukkueiden välinen tasoero on HJK:n hyväksi selkeä. Viime viikon kohtaaminen jätti loppuhetkien hylätyn maalin osalta jossiteltavaa, ja vastaavalla pelinkuvalla ottelua toistettaessa HJK:n voitto toteutuisi noin kerran kahdesta. KuPS pääsee otteluun päivää pidempää levänneenä. Ottelun todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välillä tasaisesti. KuPS on keräämässä hieman liikaa peliä puoleensa, jolloin vieraiden menestys tarjoaa etua.

3 FC Inter–FC Haka (1X)

Veikkausliiga: Interin peliesitys jäi viikkokierroksella reilusti odotuksista, kun vierasottelu IFK Mariehamnia vastaan hävittiin 0–2. Pelitapahtumiin nähden tappiota ei kuitenkaan voi pitää kovin ansaittuna, sillä maaliodottama jakautui joukkueiden välillä tasaisesti. Muutamaa yksittäistä ottelua lukuun ottamatta Inter on esiintynyt varsin vahvasti ja kuuluu pelivoimaltaan muista erottuvaan kärkikolmikkoon.

Haka hakee yhä kauden ensimmäistä voittoaan. Viikolla hyvällä hallinnalla alkanut kotiottelu HIFK:ta vastaan päättyi lopulta ansaittuun 0–2-tappioon. Itseluottamus on Valkeakoskella koetuksella, eikä kausi ole missään nimessä vastannut esimerkiksi hyvin sujuneiden talvikauden otteluiden asettamia odotuksia. Myöskään avauskokoonpano ei tunnu vieläkään löytäneen parasta mahdollista muotoaan.

Inter lähtee otteluun selkeänä 65 prosentin ennakkosuosikkina. Vakiossa Interin kannatus on karannut lähes 80 pinnaan, joten vaihtomerkillä haetaan arvoa ylipelatun kotisuosikin rinnalla.

4 FC Lahti–Ilves (2)

Veikkausliiga: Lahti onnistui torstaina pelisuunnitelmassaan HJK:ta vastaan vierasottelun päätyttyä 1–1. HJK hallitsi ottelun pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla, mutta runsaasti avauskokoonpanoaan kierrättänyt Lahti onnistui luomaan odotettua laadukkaampia maalipaikkoja toisella puoliajalla.

Ilves kaatoi viikolla kotonaan RoPSin 1–0. Ottelun pelitapahtumiin nähden maalin voitto oli rajusti alakanttiin, sillä isännät hallitsivat pelitapahtumia varsin suvereenisti. Ilves on kärsinyt viime viikkoina runsaista loukkaantumisista ja puutteita saattaa olla kokoonpanossa sunnuntainakin. Tärkeä keskuspuolustaja Tatu Miettunen palasi Ilveksen onneksi kokoonpanoon RoPSia vastaan.

Lahti on ollut yksi alkukauden onnistujista. Pelisuunnitelmaa ja ajoittain ryhmitystäkin on rohkeasti vaihdettu vastustajan mukaan. Ilveksellä on tutut haasteet maalinteon kanssa, mutta perustaso pitää joukkueen tutusti terävimmän kärjen taakse jäävässä haastajaryhmässä. Päivää pidempää levännyt Ilves ansaitsee ottelussa noin 43 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa alipelatut tupsukorvat varmaksi.

5 KPV–FF Jaro (1)

Ykkönen: KPV nousi maanantaina välittömästi suomen jalkapallokeskustelun ykköspuheenaiheeksi nimittämällä päävalmentajakseen Miika Juntusen. Valintaa voi pitää vähintäänkin yllättävänä. Muutos tuli joka tapauksessa tarpeeseen, sillä peliesitykset eivät ole vastanneet KPV:tä kohtaan asetettuihin odotuksiin. Viikon kotiottelu SJK Akatemiaa vastaan hoidetiin tyylikkäästi 4–0, mutta vähempään ei sarjan heikompaa joukkuetta vastaan olisi ollut tyytyminenkään.

Jaro jatkoi tämän kauden peliesitysten trendiin sopivalla tavalla, kun viikkokierroksen kotiottelu VPS vastaan voitettiin 6–1. Jarolle tyypilliseen tapaan ison todennäköisyyden maalipaikkoja luotiin lähes liukuhihnalta, mutta myös vastustaja päästettiin useamman kerran vastaaville tonteille helpon oloisesti. Voitto oli ansaittu, mutta maalin tai kahden ero olisi kuvannut tarkemmin ottelun pelitapahtumia.

KPV:n valmentajavaihdoksesta on vaikea tehdä korjausta joukkueen pelivoimaan suuntaan tai toiseen. Joukkueen pelaajamateriaali on edelleen sarjan laadukkain ja itseluottamuksen kohentuessa voi peliesitysten suunta kääntyä nopeastikin oikeille raiteille. Isännät lähtevät paikallisotteluun selkeänä 60 prosentin ennakkosuosikkina. KPV kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

6 VPS–AC Kajaani (X2)

Ykkönen: VPS on ehtinyt samalla viikolla voittaa KPV:n 4–1 ja hävitä Jaron vieraana 1–6. KPV:tä vastaan peliesitys oli odotuksiin nähden hyvä, mutta loppulukemat imartelivat liiaksi. Jaroa vastaan peli menetettiin jo ensimmäisellä puoliajalla. Vaikka tappio oli pelitapahtumiin nähden ansaittu, ei joukkueiden välinen tasoero ollut ottelussa viittä maalia.

Kajaani tasasi viikolla pisteet kotonaan Oulun kanssa 1–1. Isännät olivat ottelussa maaliodottamien valossa odotetusti heikompi osapuoli, mutta ei pistejakoa kummankaan kannalta voi suurena vääryytenä pitää. Kajaanin pelivoima on laskenut kauden edetessä. Yksilötasolla laatua on useammalla pelipaikalla Ykkösen tasolle riittämiin, mutta kollektiivinen tekeminen jää jälkeen laadukkaampiin joukkueisiin nähden.

VPS on pelivoimaltaan vieraita pykälän verran edellä, vaikka peliesityksiin on mahtunut todella runsaasti hajontaa. VPS ansaitsee kotikentällään noin 54 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa peliprosentin ovat karanneet lähes 20 pinnaa laukalle. Kotivoiton ohitus on ainoa looginen pelivalinta.

7 MiPK–Reipas (X2)

Kakkonen: Kissat voitti toisen peräkkäisen ottelunsa, kun Kultsu kaatui vieraissa 3–1. Rajusti viime kauteen nähden muuttunut MiPK on esiintynyt hieman odotettua paremmin, sillä joukkueen odotettiin heikentyneen. Kaksi viimeisintä voittoa heikon jakson pääteeksi ovat luoneet uskoa Mikkeliläisiin.

Reipas vastasi yhdestä viime kierroksen yllätyksistä voitettuaan kotonaan PEPOn 4–1. Reipas viimeisteli paikkansa tehokkaasti pelattuaan lähes puolet ottelusta ylivoimalla. Reippaan tilanne kauteen lähdettäessä oli hyvin MiPK:n kaltainen ja paperilla joukkuetta pystyi pitämään edelliskautta heikompana. Voitot sarjan kärkijoukkue PEPO:sta ja PK35:stä kertovat kuitenkin venymiskyvystä.

Joukkueiden parin viikon takainen kohtaaminen päättyi MiPKin hyväksi 2–1, mutta ottelu oli tapahtumiltaan varsin tasainen ja mikkeliläiset hyötyivät miesylivoimasta. Kotivoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä. Maaliodottama on Kakkosen pelille tyypillisen korkealla. Vakiossa Kissat on keräämässä hieman liikaa peliä, joten peli-idean revanssin janoisen Reippaan suuntaan rakentaminen tarjoaa edun.

8 Djurgården–Hammarby (X2)

Allsvenskan: Hallitseva mestari Djurgården etenee kolmen peräkkäisen voiton putkessa. Viikolla haettiin 2–1-vierasvoitto Varbergista. Djurgården hallitsi myös ottelun pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla.

Hammarby tasasi pisteet jo toisessa peräkkäisessä ottelussa, kun keskiviikon kotiottelu Falkenbergia vastaan päättyi 1–1. Hammarby hallitsi pelitapahtumia, muttei hallinnastaan huolimatta pystynyt kääntämään ottelua voitoksi. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta kuluvalla kaudella, Hammarbytä voi pitää hieman sarjasijoitustaan laadukkaampana.

Tukholman paikallisottelu kärsii yleisörajoituksista, mutta erityislaatuisesta ottelusta puhutaan silti normaaliin kamppailuun verrattuna. Isäntien suosikkiasema jää hieman alle 50 prosentin. Vakiossa Djurgården on kerännyt yli 60 prosenttisen kannatuksen, joten ohitus on pelivalintana selkeä.

9 Mjällby–AIK (2)

Allsvenskan: Sarjanousija Mjällby on kerännyt alkukaudesta pisteitä odotettua tiheämmin. Viimeksi pisteet tasattiin kotona Siriusta vastaan 1–1. Mjällby hallitsi ottelua, eikä kotivoittoakaan olisi voinut pitää suurena vääryytenä.

AIK:n kausi on alkanut heikosti. Kasassa on vain kolme voittoa 12 pelatun kierroksen jälkeen, eivätkä peliesitykset juuri enempään ole oikeuttaneet. Viikolla tuli jälleen tappio, kun kotiottelu Elfsborgia vastaan hävittiin 1–2. Laadukkaiden maalipaikkojen luominen tuottaa tällä hetkellä AIK:lle tuskaa, eikä oma pääkään tahdo pysyä tiiviinä.

AIK:n peliesitysten taso ei ole antanut juhlimiselle aihetta ja odotuksista on jääty lähes poikkeuksetta. Mjällby on toistaiseksi ylittänyt odotukset. Vieraat ansaitsevat noin 40 prosentin suosikkiaseman ja oikein pelattu AIK nousee varmaksi.

10 Östersunds FK–Elfsborg (2)

Allsvenskan: Östersundissa on nähty melko jyrkkä alamäki sen jälkeen, kun menestyksekkäästi joukkuetta luotsannut Graham Potter jätti valmentajapestin. Graham nosti Östersundin neljänneltä sarjatasolta Allsvenskaniin ja aina Euroopan liigan pudotuspeleihin Arsenalia vastaan. Viime kauden sarjasijoitus oli 12., eikä kuluva kausikaan ole alkanut ruusuisesti. Östersund pelasi jo viidennen peräkkäisen tasapelin, kun vierasottelu Göteborgia vastaan päättyi viikolla 2–2.

Elfsborg kaatoi torstaina vieraissa AIK:n 2–1. Elfsborg oli ottelussa myös loppulukemia vastaavalla tavalla vahvempi ja voitto nosti joukkueen sarjataulukossa kolmannelle sijalle. Kausi on toistaiseksi sujunut yli odotusten, mutta myös peliesitysten taso puoltaa korkeaa sarjasijoitusta.

Vieraat ovat perustasoltaan useamman luokan edellä ja peliesitysten kehitys kulkee vastakkaisiin suuntiin Elfsborgin hyväksi. Noin 55 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierasvoitto on jäämässä Vakiossa aavistuksen alipelatuksi. Vierasvoitto varmaksi.

11 Strömsgodset–Sandefjord (1)

Eliteserien: Strömsgodset kärsi viimeksi 2–3-tappion sarjakärki Glimtin vieraana. Peliesitys oli odotettua laadukkaampi ottaen huomioon, että vastustaja on dominoinut sarjaa suvereenisti koko alkukauden. Godsetin pelivoiman kehitys on ollut nousujohteista, mutta rankingissa sijoitus löytyy sarjasijoituksen tapaan alemmasta keskikastista.

Sarjanousija Sandefjord otti viimeksi ison päänahan kaataessaan kotonaan kärkijoukkue Molden 2–1. Sandefjord pääsi pelaamaan ottelun toisen puoliajan miesylivoimalla ja teki voittomaalin lisäajalla rangaistuspotkusta. Peliesitys ei miesylivoimasta huolimatta imarrellut, eikä voittoa voi pitää erityisen ansaittuna. Sarjan selvästi pienimmällä budjetilla operoiva Sandefjord on saanut raavittua viime viikkoina useammankin voiton, mutta pelivoimaltaan joukkuetta on syytä pitää edelleen yhtenä sarjan heikoimmista.

Sarjataulukossa joukkueiden välillä on eroa vain kaksi pistettä. Joukkueiden tasoeroa on syytä pitää hieman tätä suurempana. Strömsgodset ansaitsee kotonaan noin 55 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotivoitto on kerännyt liikaa peliä puoleensa, mutta varmavalintojen ollessa kortilla kelpuutetaan Godset yksinäiseksi piikiksi.

12 Mjondalen–Haugesund (1X)

Eliteserien: Mjondalen hävisi viimeksi vieraissa sarjanousija Startille 0–3, vaikka pelitapahtumien puolesta pistejakoa olisi voinut pitää perusteltuna. Isossa kuvassa MIF on esiintynyt melko odotetusti, vaikka tappiota on alla jo seitsemässä peräkkäisessä ottelussa. Joukkue kuuluu pelivoimaltaan kolmen sarjanousijan yläpuolelle nousevaan ryhmään, eikä ole niin heikko kuin sarjataulukko antaa ymmärtää.

Haugesund esiintyi viimeksi vahvasti kaataessaan kotonaan Stabaekin 3–1 ansaiten selkeän voittonsa myös pelitapahtumien valossa. Haugesund on sarjataulukossa kymmenes. Sijoitusta voi pitää myös melko tarkkana kuvauksena joukkueen tämänhetkisestä tasosta. Alkukausi on jäänyt selvästi jälkeen odotuksista, mutta viime viikkojen peliesitykset ovat antaneet syytä varovaiseen tason nostoon.

Haugesund on rankingissa pykälän verran edellä ja joukkueiden kuntokäyrät osoittavat päinvastaisiin suuntiin. Siitä huolimatta vieraiden suosikkiasema jää varsin marginaaliseen 39 prosenttiin. Vakiossa vieraat ovat nousseet lähes kaksi kertaa viidestä voittaviksi suosikeiksi, joten pelivalinta nojaa isäntien suuntaan.

13 Stabaek–Odd (1)

Eliteserien: Stabaekin peliesitysten laatu on heikentynyt viime viikkoina hyvin sujuneiden ensimmäisten kierrosten jälkeen. Pisteitä on kertynyt peliesityksiin nähden hieman liikaa. Viimeksi tuli ansaittu 1–3-tappio Haugesundin vieraana.

Odd etenee kolmen peräkkäisen voiton myötätuulessa ja on sarjataulukossa kolmas. Aivan kärkikolmikkoon Odd ei peliesitystensä perusteella vielä yllä. Viimeksi joukkue otti henkisesti tärkeän 2–1-voiton Rosenborgista. Odd menetti ykköshyökkääjä Torgeir Borvenin juuri RBK:n riveihin. Borven ehti iskemään alkukaudesta jo kuusi maalia Oddin paidassa.

Vieraat ovat perustasoltaan useamman luokan edellä. Norjassa tiukkojen yleisörajoitusten vuoksi kotietu ei ole normaalilla tasollaan. Isännät ansaitsevat ottelussa marginaalisen suosikkiaseman. Vakiossa peliprosentit ovat kallistumassa liiaksi vieraiden laidalle, joten kotivoitosta napataan pientä etua tarjoava varmavalinta.