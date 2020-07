Vakio: Hakeeko TPS veikkausliigan avausvoittonsa Rovaniemeltä?

HIFK:n venyminen vierasottelussa Ilvestä vastaan voi olla hyvä rivin arvoa nostava peli-idea.

1 HJK–KuPS (1)

Veikkausliiga: HJK kaatoi viimeksi kotonaan Ilveksen 2–0 ja ansaitsi selvän voittonsa myös pelitapahtumien valossa. HJK:n kausi on alkanut odotetun vahvasti, vaikka Interiä vastaan tuli kaksi viikkoa sitten niukka vierastappio. HJK:n materiaalin laatu sekä leveys on muihin joukkueisiin nähden ylivertainen josta on eittämättä elokuussa kiristyvässä ottelutahdissa etua.

KuPS voitti viimeksi kotonaan SJK:n 2–1, mutta ottelun pelitapahtumien kulku ei mennyt odotetulla tavalla isäntien komennossa. KuPS on pelannut toistaiseksi tappioitta, mutta viimeisimmässä ottelussa sekä kahdessa kauden aikana pelatussa vierasottelussa se ei ole saanut itsestään parasta irti ja xG–lukemat ovat jääneet jälkeen ennakko–odotuksista.

Vastakkain ovat kiistatta sarjan kaksi laadukkainta kokonaisuutta. Fyysinen KuPS pyrkinee haastamaan HJK:n samoilla aseilla kuin Inter, horjuttaen HJK:n alakerran pelinavaamista korkealla prässillä. HJK lienee kuitenkin tehnyt läksynsä ja organisoimaton prässi voi koitua myös KuPSin kohtaloksi. Tasoeroa on HJK:n hyväksi siinä määrin, että kotivoitto toteutuu kerran kahdesta. Vakiossa oikein pelatussa kohteessa luotetaan HJK:n menestykseen varman muodossa.

2 FC Inter–IFK Mariehamn (1)

Veikkausliiga: Inter jatkoi vakuuttavia otteitaan sen kaadettuaan viimeksi vieraissa Hakan 2–0. Myös ottelun pelitapahtumat puolsivat turkulaisten kiistatonta paremmuutta. Interin odotettiin heikentyneen menetettyään useampia viime kauden avainpelaajiaan, mutta toistaiseksi Inter on esiintynyt selkeästi muista sarjan joukkueista erottuvan kärkikolmikon kolmanneksi parhaiten.

IFK Mariehamn romahti kotonaan HIFK:ta vastaan 0–3-tappioon, eikä heikoksi jääneellä peliesityksellä pisteitä olisi kuulunutkaan ansaita. Pallonhallinta oli ottelussa tehotonta ja laadukkaat maalipaikat loistivat poissaolollaan. Mariehamn on väläytellyt alkukaudesta hyökkäysosaamistaan osaamistaan pelinkuvan sopiessa sille, mutta kokonaisuutena se kuuluu sarjan heikoimpiin.

Tasoero on isäntien hyväksi selkeä. Kotivoitto toteutuu hieman yli 70 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa suursuosikki on kerännyt todennäköisyyttään runsaammin peliä, mutta vaihtomerkkien käyttäminen kohteeseen ei tunnu pienissä järjestelmissä edulliselta.

3 Ilves–HIFK (12)

Veikkausliiga: Ilves ei pystynyt viimeksi haastamaan HJK:ta, kun Helsingissä pelattu ottelu päättyi ansaittuun 0–2-tappioon. Myös suuremmalla otannalla Ilveksen tämän vuoden peliesitysten laatu kalpenee muille kärkijoukkueille selvällä marginaalilla. Ilveksen puolustuksen avainpelaajiin lukeutuvat toppari Tatu Miettunen ja maalivahti Mika Hilander jatkavat edelleen loukkaantumisten vuoksi sivussa.

HIFK on voittanut valmentajavaihdoksen jälkeen kahdesti. Viimeksi kaatui vieraissa IFK Mariehamn vakuuttavalla peliesityksellä 3–0. Matalaan blokkiin sekä vastahyökkäyksiin nojannut peliesitys oli taktisesti täysosuma.

Ilveksen alakerran kokoonpanohuolia ei sovi aliarvioida. HIFK pakottanee isännät kotikentällään aloitteellisemmaksi osapuoleksi ja yrittää horjuttaa jälleen vastustajaa nopeilla suunnan muutoksilla. Kotivoitto toteutuu hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä. Vakion peliprosentit ovat melkein kohdallaan, mutta vieraiden voitossa on tarjolla pientä etua.

4 SJK–FC Haka (1X)

Veikkausliiga: SJK kärsi kolmannen peräkkäisen tappionsa KuPSin vieraana 1–2. SJK onnistui ottelussa tappiosta huolimatta ennakko-odotuksia paremmin, eikä pistejakoakaan olisi voinut pitää vääryytenä. SJK:n peliesityksissä riittää runsaasti petrattavaa ja vaikka uuden projektin rakentaminen ottaa aikaa ovat otteet toistaiseksi olleet vielä odotettuakin heikompia.

Hakan kausi Veikkausliigassa on alkanut vähintäänkin haasteellisesti. Viime kaudella Ykköstä dominoineen joukkueen avauskokoonpano hakee edelleen muotoaan ja alkukauden peleissä on nähty useampaan variaatiota. Viimeksi kärsittiin 0–2-tapppio kotona Interiä vastaan ja tappio oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu. Salomo Ojala ja Max Tainio lähtevät hakemaan pelituntumaa AC Kajaanin riveistä.

Kummankaan joukkueen kausi ei ole alkanut missään nimessä odotetusti. SJK ansaitsee kotonaan noin 45 prosentin suosikkiaseman. Vakion peliprosentit ovat kohdallaan ja runsas rastitus on kohteessa paikallaan.

5 RoPS–TPS (X2)

Veikkausliiga: RoPS kärsi viimeksi 0–1-tappion Hongan vieraana eikä pystynyt haastamaan isäntiä taisteluun sarjapisteistä. Viime kauteen nähden monella osa-alueella heikentynyt RoPS on esiintynyt melko lailla odotetusti ja joukkue kuuluu kiistatta kuluvan kauden heikoimpiin joukkueisiin. Myös loukkaantumiset ovat asettaneet ylimääräisiä haasteita jo ennestäänkin kapealla materiaalilla pelaavan RoPSin alkukauteen.

Valmentajaansa heikon alkukauden jälkeen vaihtanut TPS hävisi viimeksi kotonaan Lahdelle 1–3. Ottelu oli kuitenkin huomattavasti loppulukemia tasaväkise. TPS:n otteet ovat olleet alkukaudesta heikkoja, mutta myös runsaat loukkaantumiset ovat vaikeuttaneet tekemistä viime viikkoina. Päävalmentajaksi nimitetyllä Jonathan Johanssonilla riittää haastetta sarjapaikan säilyttämisessä.

Kumpikin joukkue metsästää helpottavaa avausvoittoa. Joukkueiden välistä tasoeroa ei ole juuri nimeksikään. Isännät ansaitsevat marginaalisen 39 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotivoitto on saanut yli 50 prosentin kannatuksen, joten pelivalinta on syytä rakentaa vieraiden suuntaan nojaavaksi.

6 VPS–KPV (2)

Ykkönen: VPS kaatoi viimeksi paikallisottelussa SJK Akatemian 3–1, mutta peliesitys jäi kahden maalin voitosta huolimatta heikoksi. Tasapeli olisi kuvannut pelitapahtumia tarkemmin. Samaa voi sanoa muistakin VPS:n tämän kauden otteluista, sillä kahdeksasta kerätystä sarjapisteestä huolimatta joukkue ei ole esiintynyt juurikaan vastustajiaan paremmin.

KPV hävisi viimeksi pelitapahtumiltaan tasaisen kamppailun Oululle 0–1, mutta pistejako olisi kuvannut pelitapahtumia tarkemmin. KPV:n kausi on alkanut haasteellisesti ja toistaiseksi ennen kauden alkua asetetuista odotuksista on jääty reilusti jälkeen.

KPV:tä on syytä arvostaa edelleen lähelle sarjan parasta kokonaisuutta, vaikka pistemenetyksiä on tullut odotettua runsaammin. Tasoeroa on vieraiden hyväksi siinä määrin, että 45 prosentin suosikkiasema on perusteltua. Vakiossa VPS on pelattu lähes vastaavaan suosikkiasemaan, jolloin vieraiden voittoa selkeämpää pelivalintaa saa kohteessa hakea.

7 AC Oulu–FF Jaro (1)

Ykkönen: Oulu on sarjan piikkipaikalla voitettuaan viisi otteluaan. Viimeksi kaatui vähintäänkin henkisessä kärkikamppailussa KPV 1–0. Viime kauden pettymyksen jälkeen Oulussa on tehty paljon oikeita asioita ja joukkue on tänä vuonna pelattujen otteluiden peliesityksillä mitattuna kiistatta Ykkösen paras joukkue.

Jaro voitti viimeksi kotonaan MyPan 1–0, mutta loi xG:tä kolmen maalin edestä. Jaro on käynyt läpi runsaasti muutoksia viime kauteen nähden ja luottaa pelaajistossaan paikalliseen osaamiseen. Peliesityksissä on nähty melko rajuakin vaihtelua ja pisteitä on kertynyt alkukaudesta hieman liikaa peliesityksiin nähden.

Oulu on pitänyt jo talven otteluissa nähdyn tasonsa yllä, kun taas rajusti muutoksia käyneen Jaron otteet ailahtelevat. Kotivoitto toteutuu hieman alle 70 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa vain hieman ylipelattu Oulu on syytä pitää riveissä varmana.

8 MyPa–Kajaani (12)

Ykkönen: MyPa on hävinnyt toistaiseksi kaikki kolme pelaamansa ottelua. Viimeksi tuli 0–1-tappio Jaron vieraana, mutta maalipaikojen valossa isäntien olisi kuulunut voittaa useamman maalin marginaalilla. Viime kauden viimeisillä kierroksilla paikkansa Ykkösessä lunastanut MyPa on toistaiseksi esiintynyt paremmin kuin viime kaudella ja sitä voi ainakin toistaiseksi pitää tämän kauden nousijajoukkueita laadukkaampana.

Kajaanissa pelaajisto on vaihtunut viime kauteen nähden lähes täydellisesti. Kauden kolme ensimmäistä tappiotonta ottelua olivat myös peliesityksiltään vahvoja, Kahdessa viimeisessä tappioon päättyneessä ottelussa myös peliesitykset ovat jääneet odotuksiin nähden vaisuiksi. Kajaani saa yhteistyöseura Hakasta kaksi laadukasta vahvistusta, kun vähälle vastuulle Veikkausliigassa jääneet Salomo Ojala ja Max Tainio liittyvät ACK:n vahvuuteen vähintään MyPa ottelun ajaksi.

Kummankin joukkueen peliesityksissä on nähty alkukaudesta runsaasti hajontaa. Kajaania voi pitää joukkueista luokkaa laadukkaampana ja Hakasta saatavista vahvistuksista voi antaa vieraille extraa, vaikka vaikutuksia yksittäisen ottelun todennäköisyyksiin on haastava arvioida. Kajaani lähtee otteluun noin 40 prosentin suosikkina ja oikein pelatussa kohteessa on vaihtomerkille käyttöä.

9 NJS–JäPS (2)

Kakkonen: Kausi on alkanut Nurmijärvellä odotusten mukaisesti. Viime kaudella lohkossa kahdeksanneksi sijoittautuneen NJS:n taso ei vaikuta juuri muuttuneen edelliskauteen nähden. Viimeksi pisteet tasattiin paikallisottelussa Keski-Uusimaan kanssa 1–1, pistejaon kuvatessa tarkasti tasaisen kamppailun pelitapahtumia.

Vahvasti kauden aloittanut JäPS romahti viimeksi kärkijoukkueiden välisessä kamppailussa PK-35 vastaan peräti 0–5–-appioon. Vaikka viiden maalin marginaali oli pelitapahtumiin nähden liikaa ei joukkueiden välisestä paremmuudesta jäänyt epäselvyyttä.

JäPS kuuluu lohkon ehdottomiin kärkijoukkueisiin. Edellisottelu ruman tappion motivoiva JäPS ansaitsee paikalliskamppailussa hieman yli 60 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kakkonen on kerännyt liikaa peliä puoleensa, mutta maistuvien suosikkivarmojen ollessa kortilla rastitetaan kakkonen kohteessa varmaksi.

10 Reipas–PEPO (2)

Kakkonen: Reipas joutui viimeksi nöyrtymään kotikentällään 1–2-tappioon MiPKiä vastaan. Reipas hallitsi hienoiseltaan ottelun pelitapahtumia, mutta tunnin pelin kohdalla kärsitty ulosajo vesitti takaa-ajon sekä mahdollisuudet sarjapisteisiin. Reipas on heikentynyt viime kauteen nähden, mutta sarjapaikka Kakkosessa lienee turvattu.

PEPO pelasi jo kolmannen tasapelin peräkkäin sen tasatessa kotonaan pisteet Honka Akatemiaa vastaan maalittomana päättyneessä kohtaamisessa. PEPO on toistaiseksi jäänyt kauas ennen kauden alkua asetetuista odotuksista ja panostuksista huolimatta kausi tuntuu olevan toisinto viime vuodelta.

PEPO:n alkukausi on ollut nihkeä niin peliesitysten kuin tulostenkin valossa, mutta peruspelaaminen ja materiaali on silti lohkon kärkitasoa. Tasoeroa on PEPO:n hyväksi siinä määrin että kerran kahdesta toteutuva vierassuosikkiasema on perusteltu. Vakiossa vieraat ovat hädin tuskin suosikkeja, joten kakkonen tarjoaa oivan varmavalinnan.

11 FC Jazz–P–Iirot (1)

Kakkonen: Jazz metsästää edelleen kauden avausvoittoaan. Viimeksi kärsittiin reissussa 0–2–-appio Klubi 04:ää vastaan, eikä kärkijoukkuetta pystytty pelillisestikään haastamaan. Jazz on tuloksiaan parempi joukkue ja ilmassa on viime kaudeltakin tuttua alisuorittamista peliesityksiin nähden. Klubi 04:ää tappiota edelsi kolme tasapeliä sarjan ylempään kastiin kuuluvia joukkueita vastaan, joissa esiinnyttiin odotettua paremmin.

Pallo-Iiroilla on tilillään yksi voitto, mutta kyseistä TPV voittoa lukuun ottamatta joukkueen peliesitykset ovat olleet sarjan heikoimmalla tolalla. Kuudessa ottelussa on tehtynä neljä maalia, joista kolme syntyi TPV:tä vastaan. Ei ole väärin ennustaa raumalaisten pelien jatkuvan ensi kaudella kolmosessa.

Kotijoukkue lähtee otteluun paikallisotteluasetelmasta huolimatta selkeänä ennakkosuosikkina. Kotivoiton todennäköisyys kipuaa hieman yli 55 prosentin. Vakiossa kotivoitto on merkattu jo yli 60 prosentin kannatukseen, mutta ykköstä on syytä painottaa riveissä varmana hieman ylipelattunakin.

12 Kemi City – RFA (X2)

Kakkonen: Sarjanousija Kemi on voittanut kuuden kierroksen jälkeen kertaalleen. Joukkue koostuu pitkälti viime kaudella Kolmosessa sekä aikaisemmin PS Kemin vahvuudessa esiintyneistä pelaajista. Viimeksi tuli takkiin 1–3 FCV:n vieraana, eikä peliesityskään sarjapisteisiin olisi oikeuttanut.

Viime kaudella kolmanneksi yltänyt RFA on heikentynyt. Kausi avattiin kahdella peräkkäisellä voitolla, mutta neljä viimeisintä ottelua on edetty voitoitta. Viimeksi kärsittiin kotikentällä niukka 0–1-tappio GBK:ta vastaan, mutta tasapelikään ei olisi ollut pelitapahtumiin nähden vääryys. RoPSin loukkaantumisvaikeudet alkukaudesta ovat asettaneet haasteita myös farmijoukkueen menestykselle.

Lapin paikallisotteluksi miellettävä kohtaaminen on kummallekin viime viikot alavireisesti suoriutuneelle joukkueelle kasvojen pesun paikka. Ottelun todennäköisyys kenttä jakautuu joukkueiden välille tasaisesti. Vakiossa sekä vedonlyöntimarkkinoilla isännät nostetaan selkeään suosikkiasemaan, mikä pakottaa kotivoiton ohitukseen.

13 Arsenal–Chelsea (X2)

FA–cup: Arsenalin kausi päättyi Valioliigassa kahdeksanteen sijaan. Kauden viimeisessä ottelussa kaadettiin Emiratesilla Watford 3–1. Joulukuussa joukkueen vetovastuun ottanut Mikel Arteta toi Tykkimiesten pelaamiseen kaivattua muutosta ja joukkueen suoritustaso koheni kevätkaudella.

Chelsea säilytti paikkansa neljän parhaan joukossa voittaessaan kauden viimeisessä kohtaamisessa Wolvesin 2–0. Myös Chelsean peliesitykset oikeuttivat paikan neljän parhaan joukossa ja Sinisiä voikin pitää melko tarkasti Valioliigan neljänneksi parhaana kokonaisuutena.

Tasoero on päättyneen Valioliigan sarjasijoituksia kapeampi. Chelseaa voi joka tapauksessa pitää pykälän verran laadukkaampana. Ottelu pelataan Wembleyllä puolueettomissa olosuhteissa ja cup–finaalin ollessa kyseessä ovat riskitasot lähtökohtaisesti normaalia matalammat. Chelsea ansaitsee ottelussa maltillisen 40 prosentin suosikkiaseman.