Vakio: HJK suosikki kotona Veikkausliigan kärkiottelussa

Kaksi viime peliä voittaneen HIFK:n venyminen voi olla hyvä peli-idea. RoPS ja TPS hakevat avausvoittoa keskinäisessä kohtaamisessa.

1 HJK–KuPS (1)

Veikkausliiga: HJK kaatoi viimeksi kotonaan Ilveksen 2–0 ja ansaitsi selvän voittonsa myös pelitapahtumien valossa. KuPS voitti kotonaan SJK:n 2–1, mutta ottelun pelitapahtumien kulku ei mennyt odotetulla tavalla isäntien komennossa. Vastakkain on kiistatta sarjan kaksi parasta kokonaisuutta. Tasoeroa on kuitenkin Klubin hyväksi siinä määrin, että kerran kahdesta toteutuva kotivoitto nostetaan varmaksi asti.

2 FC Inter–IFK Mariehamn (1)

Veikkausliiga: Inter jatkoi vakuuttavia otteitaan sen kaadettuaan vieraissa Hakan 2–0. Myös ottelun pelitapahtumat puolsivat turkulaisten kiistatonta paremmuutta. IFK Mariehamn romahti kotonaan HIFK:ta vastaan 0–3-tappioon, eikä heikoksi jääneellä peliesityksellä pisteitä olisi kuulunutkaan ansaita. Tasoero on isäntien hyväksi selvä ja lähes 70 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

3 Ilves–HIFK (12)

Veikkausliiga: Ilves ei pystynyt viimeksi haastamaan HJK:ta, kun Helsingissä pelattu ottelu päättyi ansaittuun 0–2-tappioon. HIFK on voittanut valmentajavaihdoksen jälkeen kahdesti. Viimeksi kaatui IFK Mariehamn vakuuttavalla peliesityksellä 3–0. Ilveksellä on kokoonpanohuolia alakerrassa. Kotivoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä, mutta vieraiden venyminen voi tarjota etua.

4 SJK–FC Haka (1X)

Veikkausliiga: SJK kärsi kolmannen peräkkäisen tappionsa KuPSin vieraana 1–2. SJK onnistui ottelussa tappiosta huolimatta ennakko-odotuksia paremmin. Haka hävisi kotonaan Interille 0–2 ja ansaitsi selvän tappionsa myös pelitapahtumien valossa. Kummankaan joukkueen kausi ei ole alkanut odotetusti. SJK ansaitsee kotonaan noin 45 prosentin suosikkiaseman, mutta myös vaihtomerkkiä on syytä harkita mukaan.

5 RoPS–TPS (12)

Veikkausliiga: RoPS kärsi viimeksi 0–1-tappion Hongan vieraana, eikä pystynyt haastamaan isäntiä taisteluun sarjapisteistä. Valmentajaansa vaihtunut TPS hävisi kotonaan Lahdelle 1–3, mutta ottelu oli maalipaikkojen valossa huomattavasti loppulukemiatasaväkisempi. Kumpikin joukkue metsästää helpottavaa avausvoittoaan. Isännät ansaitsevat marginaalisen 39 prosentin suosikkiaseman, mutta vieraat on syytä nostaa mukaan kupongille.

6 VPS–KPV (2)

Ykkönen: VPS kaatoi viimeksi paikallisottelussa SJK Akatemian 3–1, mutta peliesitys jäi voitosta huolimatta kauas odotuksista. KPV hävisi viimeksi tasaisen kamppailun Oululle 0–1, mutta pistejako olisi kuvannut pelitapahtumia tarkemmin. KPV:tä on syytä arvostaa edelleen lähelle sarjan parasta kokonaisuutta, vaikka pistemenetyksiä on tullut odotettua runsaammin. Tasoeroa on vieraiden hyväksi siinä määrin, että 45 prosentin suosikkiasema ja paikka riveissä varmana on perusteltua.

7 AC Oulu–FF Jaro (1)

Ykkönen: Oulu on sarjan piikkipaikalla voitettuaan kaikki viisi otteluaan. Viimeksi kaatui vähintäänkin henkisessä kärkikamppailussa KPV 1–0. Jaro voitti viimeksi kotonaan MyPan niin ikään 1–0. Oulu on pitänyt jo talven otteluissa nähdyn tasonsa yllä, kun taas rajusti muutoksia käyneen Jaron otteet ailahtelevat ottelusta toiseen. Noin 65 prosentin ennakkosuosikkina otteluun lähtevä Oulu kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

8 MyPa–Kajaani (12)

Ykkönen: MyPa on hävinnyt kaikki kolme pelaamansa ottelua. Viimeksi tuli niukka 0–1-tappio Jaron vieraana. Kajaani hävisi myös toisen ottelunsa perän jälkeen, kun kotiottelu EIF vastaan päättyi vieraiden hyväksi 2–0. MyPa ei ole ollut niin huono kuin tappiosarake antaa ymmärtää ja pisteitä olisi peliesityksillä kuulunut ansaita enemmän. Isännät ansaitsevat ottelussa marginaalisen 38 prosentin suosikkiaseman.

9 NJS–JäPS (2)

Kakkonen, lohko A: NJS tasasi viimeksi pisteet paikallisottelussa Keski-Uusimaan kanssa 1–1 ja kausi on muutenkin alkanut melko odote­tusti. Vahvasti kauden aloittanut JäPS romahti viimeksi kärkijoukkueiden välisessä kamppailussa PK-35:ttä vastaan peräti 0–5-tappioon. JäPS kuuluu lohkon ehdottomiin kärkijoukkueisiin ja ansaitsee paikalliskamppailussa lähes 60 prosentin suosikkiaseman.

10 Reipas–PEPO (2)

Kakkonen, Lohko A: Reipas joutui viimeksi nöyrtymään kotikentällään 1–2-tappioon MiPK:ta vastaan. PEPO pelasi jo kolmannen tasa­pelin peräkkäin tasattuaan kotonaan pisteet Honka Akatemiaa vastaan maalittomana päättyneessä kohtaamisessa. PEPO ei toistaiseksi ole yltänyt ennen kauden alkua asetettuihin odotuksiin, mutta ansaitsee Lahdessakin selkeän vierassuosikkiaseman.

11 FC Jazz–P-Iirot (1)

Kakkonen, lohko B: Jazz metsästää edelleen kauden avausvoittoaan. Viimeksi tuli reissussa 0–2-tappio Klubi-04:n vieraana. Pallo-Iiroilla on tilillään yksi voitto, mutta tuota VIFK-voittoa lukuun ottamatta joukkueen peliesitykset ovat olleet sarjan heikoimpia. Kotijoukkue lähtee paikallisotteluun hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuvana ennakkosuosikkina.

12 Kemi City–RFA (X2)

Kakkonen, lohko C: Sarjanousija Kemi on voittanut kuuden kierroksen jälkeen kertaalleen. Viime kaudella kolmanneksi yltänyt RFA on heikentynyt, ja voittoja silläkään ei ole tilillään kuin kaksi. Lapin paikallisotteluksi miellettävä kohtaaminen on kummallekin viime viikot alavireisesti suoriutuneelle joukkueelle kasvojen pesun paikka. Ottelun todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välille tasaisesti, pelivalinta nojaa laadukkaampaan vierasjoukkueeseen.

13 Arsenal–Chelsea (1X)

FA-cup: Arsenalin kausi päättyi Valioliigassa kahdeksanteen sijaan. Kauden viimeisessä ottelussa kaatui Emiratesilla Watford 3–1. Chelsea piti paikkansa neljän parhaan joukossa voitettuaan viimeisessä kohtaamisessa Wolvesin 2–0. Tasoero on päättyneen Valioliigan sarjasijoituksia kapeampi. Chelsea ansaitsee puolueettomalla kentällä vain ohuen suosikkiaseman.