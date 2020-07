Vakio: Elämästään taistelevat Aston Villa ja Bournemouth kannattavia pelivalintoja

Manchester Unitedin vierasvoitto Valioliigan ratkaisuottelussa on jäämässä alipelatuksi.

1 Leicester–Manchester U (2)

Valioliiga: Leicester kärsi viimeksi 0–3-tappion vieraissa Tottenhamia vastaan, mutta pistejako olisi kuvannut tasaista peliä tarkemmin. Leicester ei ole ollut tauon jälkeen parhaimmillaan ja UCL-paikka uhkaa livetä käsistä viime metreillä. Viimeiselle ja ratkaisevalle kierroksella päästään vastustajaa tuoreemmilla jaloilla, mutta poissaolot ovat rasitteena. Sivussa optimiavauksesta ovat pelikieltoaan kärsivä Caglar Soyuncu sekä loukkaantuneet Ricardo Pereira, James Maddison ja Ben Chilwell.

United tasasi keskiviikkona pisteet West Hamin vieraana 1–1. Peliesitys ei ollut parasta nähtyä Unitedia, mutta otteluruuhka ja panokset huomioiden pistettä voi pitää riittävänä suorituksena. Hurjalla tahdilla pisteitä tauon jälkeen kerännyt United tarvitsee ottelusta vähintään pisteen pitääkseen paikkansa neljän parhaan joukossa.

Ottelun panoksena on paikka neljän parhaan joukossa ja ensi kauden Mestarien liigan lohkovaiheessa. Lähtökohdat otteluun ovat, että isäntien tulee voittaa päästäkseen takaisin neljän joukkoon, kun vieraille riittää pistekin paikan varmistamiseen. Noin 45 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierasvoitto on jäämässä Vakiossa viitisen pinnaa alipelatuksi.

2 Chelsea–Wolverhampton (12)

Valioliiga: Chelsea eteni FA-cupin finaaliin kaatamalla viikonloppuna Manchester Unitedin Wembleyllä 3–1. Keskiviikkona tuli Liverpoolin vieraana 3–5-tappio. Chelsean on ennen viimeistä kierrosta pisteen Leicesteriä edellä, mutta maaliero on heikompi. Wolvesia vastaan täytyy siis menestyä ja toivoa Unitedilta apuja, jotta paikka neljän parhaan joukossa varmistuu.

Wolves kaatoi viimeksi kotonaan Palacen 2–0. Otteet ovat tauon jälkeen olleet vakuuttavia. Myös Wolvesilla riittää ottelussa panosta, sillä Tottenham hengittää niskaan kilpailussa viidennestä ja kuudennesta sijasta. Kävi viimeisellä kierroksella mitä tahansa, voi Wolvesin kautta pitää varsin onnistuneena joukkueen jatkaessa pelejään elokuussa vielä Eurooppa liigan pudotuspeleissäkin.

Chelsea on joukkueista pykälän verran laadukkaampi, mutta vieraat nauttivat merkittävästi pidempää palautumisaikaa pelattuaan viimeksi viikonloppuna. Kotivoitto toteutuu hieman useammin kuin kerran kahdesta. Vakiossa ykkönen on kerännyt kymmen prosenttia liikaa peliä puoleensa, joten edullisin merkki löytyy vieraiden venymisestä täysiin pisteisiin.

3 Newcastle U–Liverpool (2)

Valioliiga: Newcastle jatkaa Valioliigassa myös ensi kaudella, vaikka kuuluisi peliesitystensä puolesta putoajien joukkoon. Viimeksi pisteet tasattiin Brightonin vieraana maalittomaksi jääneessä ottelussa, jossa pistejako kuvasi myös pelitapahtumia tarkasti. Oletettavasti Newcastle on jo ensi kaudella uudessa omistuksessa, joten odotukset lienevät korkealla.

Liverpool raivasi tiensä 30-vuoden odotuksen jälkeen mestaruuteen reilulla marginaalilla, vaikka todellisuudessa taistelu mestaruudesta oli selvästi sarjataulukkoa tasaväkisempi. Liverpool kaatoi keskiviikkona Chelsean 5–3 ja pääsi ottelun jälkeen nostelemaan mestaruuspokaalia. Nähtäväksi jää millä kokoonpanolla täysin panoksettomaan Newcastle-otteluun mestaruuden varmistanut Pool sunnuntaina matkaa.

Liverpool on panoksettomassa ottelussa suursuosikki joukkueiden pelatessa normaaleilla avauskokoonpanoillaan. Panoksettomuuden aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta kannattaa pelivalinta suunnata kohteessa vieraiden suuntaan, sillä vierasvoitto on Vakiossa kohtuullisessa 60 prosentin kannatuksessa.

4 West Ham–Aston Villa (X2)

Valioliiga: West Hamin ei pitänyt joutua tälläkään kaudella taistelemaan putoamista vastaan, mutta niin vain Hammersin sarjapaikka säilyy vähintään maalieron turvin. Keskiviikon kotiottelu Manchester Unitedia vastaan päättyi pelitapahtumiin nähden ansaitusti 1–1. Viimeisten kierrosten peliesitykset ovat olleet laadultaan kelvollisia.

Villa tarrasi kiinni paikkaansa Valioliigassa voittamalla tiistaina kotonaan Arsenalin 1–0 tasaisista pelitapahtumista huolimatta. Villa säilyy Valioliigassa, mikäli se säilyttää viimeisellä kierroksella piste- ja maalieronsa parempana Watfordiin ja Bournemouthiin nähden. Perinteikkään Villan säilyminen Valioliigassa ilahduttaisi, mutta peliesitystensä valossa Villa taistelee ansaitusti putoamista vastaan.

West Hamin selkeästi takana olevia joukkueita parempi maaliero riittää tappioasemassakin sarjapaikan säilyttämiseen. Villa laittaa ottelussa kaiken likoon ja ammentaa motivaatiota viikon Arsenal-voitostaan. Villan sarjapaikka säilyy pistejaollakin, mikäli kilpailijat eivät yllätä samaan aikaan pelattavissa otteluissaan. Motivaatio etu on Villan hyväksi niin radikaali, että vierassuosikista puhuminen on perusteltua.

5 Everton–Bournemouth (2)

Valioliiga: Evertonin tauon jälkeiset otteet ovat olleet odotuksiin nähden heikkoja ja niistä on paistanut myös panoksettomuus. Kokonaisuudessaan managerivaihdoksen sisältänyttä kautta voi pitää odotuksiin nähden pettymyksenä. Peliesityksiinsä nähden Toffees on joka tapauksessa alisuorittanut ja onni on ollut useammin vastaan kuin myötäinen.

Bournemouth jatkaa pelejään ensi kaudella sarjaporrasta alempana, mikäli täyttä pistepottia ei Evertonin vieraana pystytä saalistamaan. Bournemouth kärsi sunnuntaina 0–1-tappion kotonaan Southamptonia vastaan. Myös Bournemouth on ollut aavistuksen epäonninen peliesityksiinsä nähden ja runsaat loukkaantumiset ovat olleet yksi syy odotusten alittumiseen kuluvalla kaudella.

Tasoero on hyväksi kiistaton, mutta motivaatio määrittelee tässäkin kohteessa todennäköisyyskentän jakautumista. Evertonin suosikkiasema on noin 45 prosentin pinnassa, mutta on vaikea arvioida etukäteen, miten panoksettomuus tulee pelihaluissa näkymään. Pelivalinnat kaiken likoon laittavan vierasjoukkueen suuntaan.

6 Burnley–Brighton (X2)

Valioliiga: Burnley on pelannut seitsemän ottelua tappiotta ja voittanut näistä neljä. Sijoitus kymmenen parhaan joukkoon toisena kautena peräkkäin on mustaa magiaa, johon vain Sean Dyche pystyy. Maaliodottamien valossa joukkue on viime kauden tapaan ollut varsin keskinkertainen. Yksilöiden heikkoudet hyvin naamioiva selkeä pelitapa on mahdollistanut selvästi tiheämmän pisteiden kerryttämisen.

Brightonin kausi on ollut jälleen odotuksiin nähden pettymys. Syyskausi oli selvästi tuloksia laadukkaampi, mutta kuluvan vuoden puolella ja etenkin tauon jälkeen pelin taso on kärsinyt. Sarjapaikka hyvin todennäköisesti säilyy, sillä maaliero on kilpailijoihin nähden kymmenisen maalia plussan puolella.

Burnley lähtee kauden viimeiseen otteluunsa noin 45 prosentin suosikkiasemassa, eikä hyvin tauon jälkeen esiintyneen Burnleyn otteista ole juurikaan panoksettomuus paistanut. Vakiossa kotivoitto on merkattu lähes 20 prosenttia yli todennäköisyytensä, joten vähintäänkin paperilla motivoituneempaa Brightonia on valittava kupongille.

7 Manchester C–Norwich C (1)

Valioliiga: Cityn kausi kotimaan kentillä on ollut pettymys, vaikka sijoitus onkin sarjassa toinen. Katseet on suunnattu kohti elokuussa jatkuvaa Mestarien liigaa ja osa pelaajista tavoittelee henkilökohtaisia meriittejä viimeisellä kierroksella.

Norwich ei päässyt lähellekään taukoa edeltänyttä tasoaan, joka elätteli toiveita sarjassa säilymisen suhteen. Pelit jatkuvat sarjaporrasta alempana ja nähtäväksi jää, ketkä nykyisen projektin avainpelaajista jatkavat joukkueessa. Usean hyökkäyspään pelaajan, Teemu Pukki mukaan lukien, uskotaan siirtyvän.

City-legenda David Silva pelaa viimeisen ottelunsa taivaansinisissä ja miehelle halutaan varmasti järjestää hienot jäähyväiset, vaikka kotiyleisö paikalta puuttuukin. Suursuosikki City kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

8 Crystal P–Tottenham (2)

Valioliiga: Palace on hävinnyt kuusi ottelua peräkkäin ja tehnyt näissä vain yhden maalin päästäen omiin peräti 15. Kausi on ollut ohi jo hyvän aikaa. Roy Hodgson onnistui jälleen toimittamaan sarjapaikan seuraavalle kaudelle ja tällä kertaa normaalia suuremmalla marginaalilla. Projektissa on potentiaalia jopa parantaa ensi kaudella.

Tottenham on kerännyt pisteitä viime viikkojen voitoillaan ja noussut mukaan taisteluun Euroopan liigan sijoituksista. Wolves on ennen viimeistä kierrosta pisteen edellä, mutta Tottenhamilla on muutaman maalin marginaalilla parempi maaliero. Viimeksi Spurs kaatoi kotona Leicesterin 3–0, mutta pelitapahtumat olivat selvästi loppulukemia tasaisemmat.

Spurs on joukkueista laadukkaampi, eikä isännillä ole ottelussa pelattavaa. Isäntien kokoonpanossakin voidaan nähdä normaalista poikkeavia nimiä. Noin 60 prosentin suosikkiaseman ansaitseva Tottenham kuuluu Vakiossa kierroksen runkomerkkeihin.

9 Southampton–Sheffield U (1)

Valioliiga: Soton pelasi jo kuudennen tappiottoman ottelunsa peräkkäin voittaessaan sunnuntaina Bournemouthin 1–0. Erinomaisen kevätkauden pelannut Southampton saa olla kauteensa tyytyväinen, vaikka peliesitykset oikeuttaisivat muutaman pykälän nykyistä korkeampaan sijoitukseen. Onnistuneella siirtoikkunalla Southamptonin voisi kamppailla jopa paikoista viimeisille eurosijoituksille.

Sheffield kärsi toisen peräkkäisen tappion, kun kotiottelu Evertonia vastaan hävittiin 0–1. Pistejako olisi kuvannut pelitapahtumiltaan tasaista ottelua paremmin. Sarjanousijan kausi on ollut kaikilla mittareilla mitattuna menestys joukkueen hyytyessä vasta viimeisillä kierroksilla ulos kamppailusta kuuden parhaan joukkoon.

Soton on joukkueista hieman laadukkaampi, vaikka sarjataulukko kertoo toisin. Isännät päättävät kautensa voitokkaasti kerran kahdesta. Vakiossa vaille riittävää arvostusta jäämässä oleva kotivoitto merkataan varmaksi.

10 Arsenal–Watford (12)

Valioliiga: Arsenal kärsi tiistaina 0–1-tappion vieraissa Aston Villaa vastaan. Pistejako olisi kuvannut pelitapahtumiltaan tasaista ottelua paremmin. Tykkimiehillä ei ole viimeisellä kierroksella panosta ja katseet on käännetty kohti viikon päästä pelattavaa FA-cupin finaalia. Myös poissaolijoita piisaa, kun sivussa ovat loukkaantuneet Mesut Özil, Berndt Leno, Martinelli, Pablo Marin ja Shkodran Mustafi.

Watford kärsi viikolla kotonaan 0–4-tappion Manchester Cityä vastaan. Neljän maalin tappio tarkoitti myös tärkeän maalieroedun menettämistä putoamiskamppailussa Aston Villaa vastaan. Watfordin ainoaksi mahdollisuudeksi säilyä jää menestyä viimeisellä kierroksella Aston Villaa ja Bournemouthia paremmin.

Arsenal on ilman panostakin pelatessaan hieman useammin kuin kerran kahdesta voittava suosikki. Vakiossa kotivoitto on kerännyt runsaasti peliä puoleensa jättäen isoin panoksin pelaavan Watfordin selkeästi alipelatuksi. Kaikki riippuu ottelussa Arsenalin motivaatiosta, joten runsas rastitus on kohteessa tarpeen.

11 FC Haka–FC Inter (12)

Veikkausliiga: Hakan kausi on alkanut ainakin odotuksiin nähden haasteellisesti, kun neljän pelatun ottelun jälkeen se on vielä ilman voittoa. Keskiviikkona pisteet tasattiin IFK Mariehamnin vieraana 2–2, mutta peliesitys olisi oikeuttanut niukkaan voittoon. Haka tuntuu etsivän edelleen parasta avauskokoonpanoaan.

Interin kausi on alkanut isossa kuvassa vahvasti. Voitto kotikentällä HJK:ta vastaan oli iso nostatus itseluottamukselle. Viikolla tasattiin pisteet Tapiolassa Honkaa vastaan 1–1. Kummallakin joukkueella oli ottelussa hetkensä, eikä pistejakoa voi pitää kummankaan kannalta erityisen epäoikeudenmukaisena.

Kummallekin joukkueelle on kertynyt reissukilometrejä tuplaviikon aikana. Isännillä on vielä reilusti lunastamatonta potentiaalia varastossaan. Vieraat ansaitsevat selvästi laadukkaampana joukkueena noin 45 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa Interin kannatus on nousemassa liian korkeaksi, joten isäntien venymisen voi mahduttaa mukaan riveihin.

12 IFK Mariehamn–HIFK (X2)

Veikkausliiga: IFK Mariehamn on pelannut avausottelun jälkeen tappioitta. Viikolla pisteet tasattiin kotona Hakaa vastaan 2–2. Vieraat loivat ottelussa laadukkaimmat maalipaikat, eikä IFK:n niukka tappiokaan olisi ollut pelitapahtumiin nähden vääryys. Kokonaisuutena saarelaiset ovat kuitenkin esiintyneet hieman talven cup-otteluiden asettamia odotuksia paremmin.

HIFK teki yllättävän suoraviivaisen ratkaisun erottaessaan viikonlopun FC Lahti -ottelun tappion jälkeen päävalmentaja Tor Thodesenin. Viikon kotiottelu SJK:ta vastaan toi 2–1-voiton, mutta valmentajavaihdoksen ansioksi voittoa on vaikea laittaa. Pelitapahtumiin nähden HIFK oli kentällä parempi osapuoli, vaikkakin sai pelata miesylivoimalla viimeisen puolituntisen.

HIFK on joukkueista laadukkaampi, vaikka kauden ensimmäiset peliesitykset eivät ole viime kauden tasolle toistaiseksi yltäneet. Isännät saavat pientä etua vältettyään matkustamisen, mutta suosikkiasema jää 38 prosenttiin. Vakiossa isäntien kannatus on kivunnut yli 50 prosentin, joten kotivoiton ohitus tarjoaa parhaan edun.

13 KuPS–SJK (1)

Veikkausliiga: KuPS esiintyi jälleen edukseen kotiyleisönsä edessä, kun FC Lahti kaatui keskiviikkona 3–0. Myös pelitapahtumien hallinta meni kuopiolaisten hyväksi läpi ottelun, eikä vieraille jätetty saumaa pisteisiin. KuPS:in vahvuuteen palannut Petteri Pennanen nähtiin kentällä viimeisen 20 minuutin ajan. Viime kaudella kapteenin nauhaa kantanut pelimies on ehdoton vahvistus jo ennestään laadukkaaseen kuopiolaisryhmään.

SJK kärsi toisen peräkkäisen tappionsa keskiviikkona HIFK:n vieraana 1–2. Peliesitys ei tälläkään kertaa mairitellut. SJK pelasi ottelun viimeisen puoli tuntia vajaamiehisenä, mutta oli tasakentällisinkin vaikeuksissa maalipaikkojen luomisen kanssa. HIFK:ta vastaan ulosajon saanut puolustaja Tero Mäntylä on pelikieltoisena sivussa.

Kuopiolle mestaruuden viime kaudella luotsannut Jani Honkavaara otetaan varmasti lämpimästi vastaan Kuopiossa, mutta kentällä SJK:lle tarjotaan viimeisimpien peliesitysten tasolla kylmää kyytiä. Matkustamisen peliruuhkassa välttänyt kotijoukkue lähtee otteluun lähes 70 prosentin suosikkiasemassa. Ykkönen kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.