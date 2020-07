Vakio: Motivaatiotekijät isossa roolissa päätöskierroksella

Chelsea ja Manchester United hoitanevat paikkansa Mestarien liigaan. Haka voi aiheuttaa kotona Interille ongelmia.

1 Leicester–Manchester U (X2)

Valioliiga: Leicester kärsi viimeksi 0–3-tappion vieraissa Tottenhamille, mutta pistejako olisi kuvannut tasaista peliä tarkemmin. United jäi voiton päähän FA-cupin finaalista, kun Chelsea oli Wembleyllä pelatussa välierässä parempi 3–1. Ottelun panoksena on paikka ensi kauden Mestarien liigassa. United ansaitsee ottelussa marginaalisen suosikkiaseman ja myös pelivalintaa on syytä harkita vieraiden suunnalta.

2 Chelsea–Wolverhampton (1)

Valioliiga: Chelsea eteni FA-cupin finaaliin kaatamalla viikonloppuna Manchester Unitedin Wembleyllä 3–1. Sinisten täytyy vielä selvittää paikkansa neljän parhaan joukossa ja kautta voidaan pitää odotuksiin nähden varsin onnistuneena. Wolves on kiinni Euroopan liigan karsintoihin oikeuttavassa sijoituksessa. Viimeksi pisteet tasattiin Burnleyn vieraana 1–1. Chelsea ansaitsee ottelussa hieman yli 50 prosentin suosikkiaseman.

3 Newcastle U–Liverpool (2)

Valioliiga: Newcastle jatkaa Valioliigassa myös tulevalla kaudella, vaikka kuuluisi peliesitystensä puolesta putoajien joukkoon. Liverpool raivasi tiensä 30 vuoden odotuksen jälkeen mestaruuteen reilulla marginaalilla, vaikka todellisuudessa taistelu mestaruudesta oli selvästi sarjataulukkoa tasaväkisempi. Liverpool on panoksettomassa ottelussa suursuosikki joukkueiden pelatessa normaaleilla avauskokoonpanoillaan.

4 West Ham–Aston Villa (12)

Valioliiga: West Hamin ei pitänyt joutua tälläkään kaudella taistelemaan putoamista vastaan, mutta niin vain Hammers joutuu urakoimaan viimeisille kierroksille asti sarjapaikkansa puolesta. Villan kautta sävyttivät ikävät avainpelaajien loukkaantumiset ja kohtaloksi näyttää koituvan välitön paluu takaisin alas. West Ham ansaitsee ottelussa hieman alle 50 prosentin suosikkiaseman, mutta myös Villan menestystä on syytä harkita mukaan.

5 Everton–Bournemouth (X2)

Valioliiga: Evertonin tauon jälkeiset otteet ovat olleet odotuksiin nähden heikkoja ja otteista on paistanut myös otteluiden panoksettomuus. Bournemouth jatkanee pelejään ensi kaudella sarjaporrasta alempana kärsittyään sunnuntaina 0–1-tappion kotonaan Southamptonia vastaan. Everton päättää kautensa voittoon hieman yli 50 prosentin todennäköisyydellä. Kotivoitto on syytä ohittaa, mikäli vieraat voivat säilyttää paikkansa sarjassa.

6 Burnley–Brighton (1)

Valioliiga: Burnley on pelannut seitsemän ottelua tappiotta ja voittanut näistä neljä. Sijoitus kymmenen parhaan joukkoon toisena kautena peräkkäin on mustaa magiaa, johon vain Sean Dyche pystyy. Brightonin kausi on ollut odotuksiin nähden pettymys, mutta myös peliesityksiin nähden epäonninen. Burnley lähtee kauden viimeiseen otteluunsa noin 45 prosentin suosikkina.

7 Manchester C–Norwich C (1)

Valioliiga: Cityn kausi kotimaan kentillä on ollut pettymys, vaikka sijoitus onkin sarjassa toinen. Norwich ei päässyt lähellekään taukoa edeltänyttä tasoaan, joka elätteli toiveita sarjassa säilymisen suhteen. Pelit jatkuvat sarjaporrasta alempana. Viimeisellä kierroksella voidaan nähdä normaalista poikkeavia avauskokoonpanoja, mutta suursuosikki City kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

8 Crystal P–Tottenham (2)

Valioliiga: Palace on hävinnyt kuusi ottelua peräkkäin ja tehnyt näissä vain yhden maalin päästäen omiin 15. Kausi on ollut ohi jo hyvän aikaa. Tottenham on kerännyt pisteitä viime viikkojen voitoillaan ja noussut mukaan taisteluun eurosijoista. Viimeksi kotona kaatui Leicester 3–0, mutta pelitapahtumat olivat selvästi loppulukemia tasaisemmat. Spurs lähtee otteluun noin 55 prosentin suosikkina ja ansaitsee paikan riveissä varmana.

9 Southampton–Sheffield U (12)

Valioliiga: Soton pelasi jo kuudennen peräkkäisen tappiottoman ottelunsa voittaessaan sunnuntaina Bournemouthin 1–0. Sheffieldin neljän ottelun tappioton jakso tuli puolestaan päätökseen, kun vierasottelu Leicesteriä vastaan hävittiin 0–2. Soton on joukkueista hieman laadukkaampi, vaikka sarjataulukko kertoo toisin. Kerran kahdesta toteutuva kotivoitto suojataan vaihtomerkillä.

10 Arsenal–Watford (1)

Valioliiga: Arsenal eteni viikonloppuna FA-cupin finaaliin voittaessaan kotonaan Cityn 2–0. Maaliodottamat kirjattiin selvällä marginaalilla vastustajan nimiin, joten voittoa on vaikea pitää ansaittuna. Watford taistelee edelleen putoamista vastaan, mutta voi säilyä sarjassa tappiosta huolimatta. Noin 60 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto merkataan varmaksi.

11 FC Haka–FC Inter (X2)

Veikkausliiga: Hakan kausi on alkanut haasteellisesti. Viimeksi tasattiin pisteet Rovaniemellä 2–2, mutta selvästä ennakkosuosikkiasemasta ei pelitapahtumien valossa ollut tietoakaan. Inter onnistui kaatamaan kotonaan HJK:n 1–0, mutta pistejako olisi kuvannut tasaisen ottelun tapahtumia paremmin. Inter ansaitsee ottelussa noin 40 prosentin suosikkiaseman, mutta vaihtomerkkiä on syytä harkita mukaan.

12 IFK Mariehamn–HIFK (1X)

Veikkausliiga: IFK Mariehamn on aloittanut kauden odotettua paremmin. Viimeisin 2–1-vierasvoitto SJK:sta oli hyvä osoitus joukkueen potentiaalista. HIFK on ollut kolmella ensimmäisellä kierroksella kaukana viime kauden tasostaan, mistä kertoo varsin ansaittu 0–3-tappio kotona FC Lahtea vastaan. Isännät ansaitsevat kotonaan noin 40 prosentin suosikkiaseman ja saavat pientä etua pelatessaan viikon kummatkin ottelunsa saarella.

13 KuPS–SJK (1)

1 Veikkausliiga: KuPSin kausi on alkanut tuloksellisesti hyvin, mutta peliesityksissä riittää vielä parannettavaa. SJK:n tilanne on isäntien kaltainen, sillä jälleen isoin odotuksin kauteen lähtenyt Kerho on toistaiseksi esiintynyt vaatimattomasti. Isännät ovat useamman luokan vahvempi kokonaisuus ja välttyvät matkustamiselta tuplapeliviikolla. Kuusi kertaa kymmenestä toteutuva kotivoitto varmaksi.