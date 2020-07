Vakio: Alipelattu Manchester City jyrää FA-cupin finaaliin

Sheffield Wednesdayn ja Birminghamin venyminen sekä Millwallin alipelattu vierasvoitto nostavat rivin arvoa.

1 Arsenal–Manchester C (2)

FA-Cup: Arsenalin peliesitys jäi vaatimattomaksi, kun Tottenham vei Pohjois-Lontoon paikallisottelun nimiinsä 2–1. Viikolla Tykkimiehet saivat ainakin näennäisesti positiivisen kenraaliharjoituksen tärkeälle cup-ottelulle, kun mestaruuden varmistanut Liverpool kaatui kotona 2–1 – osin Liverpoolin puolustuksen itse avustamana. Poissaolot rasittavat Arsenalia, kun sivussa ovat loukkaantuneet Bernd Leno, Martinelli, Pablo Mari, Mesut Özil sekä pelikieltoaan kärsivä Eddie Nketiah.

City teki mielenkiintoisella tavalla historiaa voittaessaan viikolla Bournemouthin 2–1. Ottelu oli ensimmäinen kerta Pep Guardiolan alaisuudessa, kun City laukoi kotikentällään pelatussa ottelussa vastustajaansa vähemmän. Cityltä ottelun väliin jättää edelleen polvivammastaan kärsivä Sergio Aguero.

Kumpikin joukkue mielii finaaliin jäädessään Valioliigassa tavoitteistaan. Ottelu pelataan puolueettomissa olosuhteissa Wembleyllä. Tasoeroa on Cityn hyväksi siinä määrin, että 70 prosentin suosikkiasema on perusteltua. Vakiossa reippaasti alipelatuksi jäänyt City kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

2 Norwich C-Burnley (2)

Valioliiga: Norwich on hävinnyt kaikki tauon jälkeiset ottelunsa ja visiitti Valioliigassa jäi kauden aikana nähdyistä hyvistäkin hetkistä huolimatta yhden kauden mittaiseksi. Viikolla kärsitty 0–1-tappio Chelsean vieraana oli niukalta vaikuttavista loppulukemista huolimatta varsin yksipuolinen näytös.

Burnley tasasi viikolla pisteet 1–1 kotonaan Wolvesia vastan ja pistejakoa voi pitää myös pelitapahtumiin nähden oikeutettuna. Clarets on pelannut peräti kuusi peräkkäistä otteluaan tappioitta, mutta ollut myös pelitapahtumiin nähden onnekas. Matkaa eurosijoituksiin on viisi pistettä, joten marginaaliset mahdollisuudet yllätykseen ovat edelleen olemassa.

Norwich pääsee otteluun päivää pidempään levänneenä, mutta heikot peliesitykset tuskin kokevat kohennusta putoamisen varmistuttua. Burnley ansaitsee ottelussa noin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa kohde on melko tarkasti oikein pelattu, eikä pelivalinnan asettaminen ilman motivaatiota ja kotiyleisön tukea pelaavia isäntiä vastaan voi pitää vääränä.

3 Blackburn-Reading FC (12)

Championship: Blackburn kärsi viikolla 0–1-tappion Millwallin vieraana menettäen samalla viimeisetkin mahdollisuutensa nousukarsintoihin. Tappio Millwallia vastaan oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu, sillä isännät loivat runsaasti enemmän laadukkaita maalipaikkoja.

Readingin kauteen on mahtunut niin ylä- kuin alamäkiä, mutta yhdeksi todennäköisimmistä putoajista ennen kauden alkua veikkailtu joukkue säilyttää sarjapaikkansa selvällä marginaalilla. Viikolla kotiottelu Boroa vastaan hävittiin 1–2, vaikka laadukkaat maalipaikat jakautuivat joukkueiden välillä lähes identtisen tasaisesti.

Blackburn on joukkueista laadukkaampi ja kotivoitto toteutuu normaalia pienemmästä kotiedusta huolimatta noin 50 prosentin todennäköisyydellä. Kummallakaan joukkueella ei ole ottelussa enää panosta, joten vaikeasti ennakoitavassa kohtaamisessa on runsas rastitus tarpeen.

4 Middlesbrough-Cardiff C (X2)

Championship: Boro otti viikolla tärkeät kolme pistettä Readingin vieraana, vaikkei hallinnutkaan pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla. Boron kausi on ollut odotuksiin nähden pettymys, eikä joukkueen materiaalilla kuuluisi taistella toiseksi viimeisellä kierroksella putoamista vastaan. Eroa putoamisviivaan on kuitenkin turvallisen tuntuiset viisi pistettä.

Cardiff puolustaa sitkeästi paikkaansa kuuden parhaan joukossa. Piste-eroa perässä tulevaan Millwalliin on vain kaksi pistettä, kun sarjaa on pelaamatta kaksi kierrosta. Viikolla kotitottelu Derbyä vastaan toi kriittiset kolme pistettä ottelun päätyttyä Cardiffin hyväksi 2–1. Voitto oli pelitapahtumiin nähden varsin ansaittu.

Kumpikin joukkue janoaa pisteitä, mutta etenkin vieraille kolmen pisteen potti itseään heikompaa vastustajaa vastaan on lähtökohtaisesti arvokkaampi. Boron täytyy vain pyrkiä välttämään tappio. Cardiff ansaitsee ottelussa marginaalisen suosikkiaseman. Oikein pelattu vierasvoitto suojataan tasapelillä.

5 Hull-Luton (12)

Championship: Hull romahti viikolla täysin, kun vierasottelu Wigania vastaan päättyi 0–8-tappioon. Hull on hävinnyt neljä peräkkäistä otteluaan. Murskatappiosta Wigania vastaan on turha vetää liian suuria johtopäätöksiä, sillä tuleva kohtaaminen Lutonia vastaan on sarjapaikan säilyttämistä ajatellen kriittisin. Viimeisellä kierroksella joukkue kohtaa nousukarsintoihin halavan Cardiffin, eikä ottelun pisteodottama ole Hullin osalta kovinkaan korkealla.

Luton on parantanut tauon jälkeen otteitaan ja pelannut kolme peräkkäistä otteluaan tappioitta. Viikolla tasattiin pisteet kotona QPR:ää vastaan 1–1, eikä kotivoittoakaan olisi voinut pitää pelitapahtumiin nähden vääryytenä. Viimeisellä kierroksella vastaan asettuu panoksetta pelaava Blackburn, joten siinä mielessä tilanne sarjapaikan säilyttämisen suhteen on edelleen toiveikas.

Vieraat ovat viimeaikaisten otteidensa perusteella isäntiä selvästi edellä, mutta kumpaakaan joukkuetta on vaikea nostaa selkeäksi suosikiksi. Ottelu on pakkovoitto molemmille, joten tasapeli on viisainta jättää ulos riveistä.

6 Fulham-Sheffield W (1X)

Championship: Fulham kasvatti tappiottomien otteluidensa sarjan viiteen tasattuaan pisteet nousukarsintoja ajatellen tärkeässä ottelussa WBA:ta vastaan. WBA:n kotikentällä käyty ottelu päättyi maalittomana, eikä Fulhamin tappiokaan olisi ollut pelitapahtumiin nähden vääryys. Ottelu oli Fulhamille jo neljäs peräkkäinen, jossa se pitää omassa päässään nollat.

Sheffieldin kausi on ollut jälleen odotuksiin nähden pettymys, kun kausi päätetään vaatimattomaan keskikastin sijoitukseen. Viikolla pisteet tasattiin kotona Huddersfieldia vastaan 0–0, mutta vieraat olivat ottelussa selvästi niskan päällä ja Sheffield olisi ansainnut tappion. Sheffieldin viimeisimmistä peliesityksistä on paistanut panoksettomuus, sillä joukkueen kausi tuli käytännössä päätökseen jo useampi kierros takaperin.

Fulham ansaitsee ottelussa noin 55 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa kotivoitto on rastitettu reippaaseen 70 pinnan kannatukseen, mutta vieraiden pelatessa täysin vailla motivaatiota ei kotivoittoa ole syytä jättää ulos riveistä ylipelattunakaan. Tasapeli ei ole isännillekään katastrofi, joten risti mukaan mahdollisten rivien arvoa nostamaan.

7 QPR-Millwall (2)

Championship: QPR tasasi viikolla pisteet Lutonin vieraana 1–1. Pelitapahtumien hallinta meni kuitenkin selvästi putoamista vastaan taistelevien isäntien nimiin, eikä tasapelipistettä voinut pitää Ärrien osalta ansaittuna. QPR on saanut pelata ilman panosta jo useamman kierroksen, eikä peliesitysten laadussa ole ollut kehumista.

Millwallia pidettiin ennen kauden alkua yhtenä todennäköisimmistä putoajista. Vaihderikas kausi on kaksi kierrosta ennen päätöstä siinä tilanteessa, että joukkue voi edelleen yltää jopa kuuden parhaan joukkoon. Viikolla Millwall hoiti kotonaan Blackburnin pelitapahtumiin nähden ansaitusti 1–0 ja paransi asemiaan taistelussa nousukarsintapaikasta merkittävästi.

Millwall on joukkueista laadukkaampi sillä on enemmän motivaatiota ilman panosta pelaaviin isäntiin verrattuna. Vierasvoitto toteutuu lähes 50 prosentin todennäköisyydellä. Millwall on jäämässä Vakiossa alipelatuksi, joten vierasvoitto nostetaan aina varmaksi asti.

8 Swansea-Bristol C (1X)

Championship: Swansea tasasi pisteet Forestin vieraana 2–2 tärkeässä ottelussa mahdollista nousukarsintapaikkaansa ajatellen. Vaikka kumpikin joukkue viimeisteli luotuihin maalipaikkoihinsa nähden turhankin tehokkaasti, voi pistejakoa pitää kummankin kannalta oikeudenmukaisena lopputuloksena.

Bristol pelasi jo kolmannen tappiottoman ottelunsa tasattuaan viikolla pisteet kotonaan Stokea vastaan 1–1. Pelitapahtumien hallinta meni kuitenkin ottelussa selvästi vierasjoukkueen nimiin, joten Bristolin kannalta tasapelipistettä on vaikea pitää ansaittuna. Bristol on luisunut ansaitusti ulos kuuden parhaan joukosta, jossa se onnekkaasti sinnitteli pitkälle kevääseen. Mahdollisuudet paluuseen ovat parin viime voiton myötä olemassa, mutta peliesityksiin nähden tämänkään hetkistä sijoitusta ei voi pitää ansaittuna.

Swansea on joukkueista pykälää laadukkaampi ja sillä on paremmat mahdollisuudet kuuden parhaan joukkoon. Kotijoukkue ansaitsee ottelussa noin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Hieman ylipelatun kotivoiton rinnalle nostetaan vaihtomerkki osuman todennäköisyyttä kasvattamaan.

9 Preston-Birmingham (X2)

Championship: Preston joutui viimeksi taipumaan Brentfordin vieraana 0–1-tappioon vaikka xG-lukemat jakautuivat ottelussa joukkueiden välillä tasaisesti. Kymmenestä viimeisestä ottelustaan Preston on onnistunut voittamaan vain yhden ja tauon jälkeiset otteet ovat olleet vaisuja. Tauon jälkeisillä peliesitysten tasolla ei nousukarsinnoista ole tarvinnut haaveilla, vaikka mahdollisuuksia olisi yhä teoriassa.

Birminghamin taso on Prestonin tapaan romahtanut kevätkaudella, kun joukkue on pelannut voitoitta peräti 12 ottelua peräkkäin. Viikolla mahdollisuus tärkeään kolmen pisteen pottiin menetettiin, kun kotiottelu toista putoajakandidaattia Charltonia vastaan päättyi 1–1. Piste-eroa putoamisviivaan on viisi pistettä, joten pistemenetyksiä tulee pyrkiä välttämään hinnalla millä hyvänsä.

Isäntien motivaation puute on näkynyt tauon jälkeisissä esityksissä, kun taas vieraiden on yritettävä varmistaa sarjapaikkansa. Selvästi laadukkaammalle Prestonille on suotava ottelussa noin 45 prosentin suosikkiasema, mutta kerättyään Vakiossa lähes 20 prosenttia liikaa peliä haetaan peli-ideaa pisteitä tarvitsevien vieraiden laidalta.

10 Hellas Verona-Atalanta (2)

Serie-A: Verona on tahkonnut neljä peräkkäistä ottelua voitoitta. Viikolla kärsittiin 1–2-tappio Roman vieraana ja myös ottelun pelitapahtumat puolsivat selkeää tappiota Veronalaisille. Veronan kautta voi pitää jo tässä vaiheessa varsin onnistuneena. Sarjanousija on haastanut ennakkoluulottomasti kaikki joukkueet ja on peliesityksiinsä nähden ansaitusti kymmenen parhaan joukossa.

Atalanta oli varsin epäonninen tasattuaan viikonloppuna Juventuksen kanssa pisteet 2–2, vaikka hallitsi ottelun pelitapahtumia. Viikolla bergamolaiset palasivat päiväjärjestykseen kaataessaan rakkaan paikallisvastustajan Brescian 6–2. Pistemenetys vesitti hyvin todennäköisesti saumat sensaatiomaiseen mestaruuteen, mutta sijoitusta neljän parhaan joukossa ja paikkaa Mestarien liigan kahdeksan parhaan joukossa täytyy arvostaa todella korkealle.

Verona on aiheuttanut prässipelaamisellaan useille itseään laadukkaammille joukkueille ongelmia pitkin kautta, mutta Atalantaa vastaan isännät joutuvat väkisinkin syvälle omalle alueelleen. Päivää pidempään levännyt Atalanta ansaitsee ottelussa noin 65 prosentin suosikkiaseman ja paikan riveissä varmana.

11 Milan-Bologna (1)

Serie-A: Milan on pelannut tauon jälkeen haastavasta otteluohjelmastaan huolimatta tappioitta. Viimeksi kaatui kotona Parma 3–1. Joukkue hallitsi myös ottelun pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla. Milan on tasapisteissä kuudentena olevan Napolin kanssa, joten eurosijoituksille yltäminen pitää motivaation korkealla viimeisille kierroksille asti.

Bologna tasasi viimeksi pisteet kotonaan Napolia vastaan 1–1. Pistejakoa voi pitää odotuksiin nähden niukasti tapahtumia sisältäneestä ottelusta kummankin osapuolen kannalta oikeudenmukaisena. Bolognan kautta voi pitää onnistuneena, sillä peliesitykset oikeuttaisivat jopa muutaman pykälän nykyistä korkeampaankin sarjasijoitukseen.

Milan on ollut yksi tauon jälkeen parhaiten esiintyneistä joukkueista Italiassa. Isännät saavat etua myös motivaatiosta, sillä Bolognan mahdollisuudet eurosijoituksille kymmenen pisteen takamatkalta ovat enää teoreettiset. Kotivoitto toteutuu hieman alle 60 prosentin todennäköisyydellä, eikä kotivoittoa lähdetä ylipelattunakaan varmistelemaan.

12 Cagliari-Sassuolo (2)

Serie-A: Cagliari kärsi viikolla ruman, mutta pelitapahtumiin nähden ansaitun 0–3-tappion Sampdorian vieraana. Cagliari keräsi syksyllä kovalla tahdilla pisteitä, mutta paljolti suotuisan varianssin siivittämänä. Koronatauon jälkeen otteet ovat jatkuneet ailahtelevina, eikä sardinialaisilla ole viimeisillä kierroksilla juurikaan pelattavaa. Cagliarin avainpelaajista sivussa ovat loukkaantuneet Radja Naingollan, Luca Pellegrini sekä pelikieltoaan kärsivä Artur Ionita.

Sassuolo ehti voittaa neljä peräkkäistä ottelua ennen viikkokierroksen kotiottelua Juventusta vastaan, joka päättyi vaiherikkaiden tapahtumien jälkeen 3–3. Sassuolon suoraviivainen hyökkäyspelaaminen on aiheuttanut ongelmia kaikkien joukkueiden puolustuksille, mutta myös omissa soi turhan useasti. Juventusta vastaan otetut varoitukset pitävät Francesco Mangnaellin, Mehdi Bourabian ja Domenico Berardin pelikiellossa Cagliaria vastaan.

Sassuolon tauon jälkeinen vire on tehnyt europaikoille yltämisestä mahdollista. Piste-ero kuudentena olevan Napoliin on kuusi pistettä, kun kautta on pelaamatta viisi kierrosta. Noin 45 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierasvoitto on jäämässä Vakiossa hieman alipelatuksi.

13 HIFK-FC Lahti (1)

Veikkausliiga: Helsingin IFK avasi viimeksi voittotilinsä 1–0-vierasvoitolla RoPSista. Niukka voitto oli myös pelitapahtumiin nähden perusteltu, vaikkei vieraat ennen avausmaaliaan laadukkailla maalipaikoilla määrällisesti juhlineetkaan. Viime kaudella odotukset ylittäneen IFK:n runko on pysynyt hyvin kassassa ja saumat kuuden parhaan joukkoon ovat tälläkin kaudella realistiset.

Lahti tasasi pisteet kotonaan maalittomassa tasapelissä SJK:n kanssa ja loppulukemia voi pitää tarkkana kuvauksena pelitapahtumista. Lahti on muuttunut rajusti viime kauteen nähden niin valmennuksen kuin pelaajistonsa osalta. Talven cup-ottelut olivat lupauksia herättäviä, mutta varsin kapealla materiaalilla operoiville kuhnureille voi loppukesän otteluruuhka tuottaa haasteita.

Isäntiä voi pitää kerran kahdesta toteutuvana suosikkina, vaikka uudistuneen Lahden taso ei vielä ole täysin selvillä. Vakiossa oikein pelattu Ykkönen nostetaan varmaksi asti.