Junioriottelu päättyi kaaokseen Helsinki Cupissa – poliisilta paikalle useita partioita

17-vuotiaiden pudotuspeliottelu päättyi kannattajien kentälle ryntäykseen.

Helsingin poliisilla oli perjantai-iltapäivänä tehtävä Töölön jalkapallostadionilla, Bolt-stadionilla, noin kello 15. Käynnissä oli Helsinki Cupin ottelu. Paikalla kävi useita partioita.

– Ensitietojen mukaan ihmisiä on hyppinyt aitojen yli kentälle. Paikalla on ollut järjestyksenvalvojia, mutta tilanne ei ole ollut hallinnassa, vaan paikalle on kaivattu poliiseja rauhoittamaan tilannetta, Helsingin poliisista kerrotaan Ilta-Sanomille.

– Eli jonkin tyyppistä häiriökäyttäytymistä on ollut, ja poliisille on ollut tarvetta.

Helsinki Cupin toimitusjohtaja Kirsi Kavanne vahvistaa IS:lle, että poliisia tarvittiin jalkapallon junioriturnauksen ottelussa.

– Kentällä oli (puoli)välieräottelu LePa–Sexypöxyt. Kannattajat eivät noudattaneet ohjeistustamme, että vain 500 henkeä per katsomo. Tuli ruuhkaa. Soitimme virkavallan paikalle, Kavanne kertoo.

Joukkueiden pelaajat olivat 17-vuotiaita poikia.

– Kun LePa voitti ottelun, kannattajat olivat syöksyneet kentälle.

Ottelun päätyttyä stadionilla kuulutettiin, että areena pitää tyhjentää.

– Olin ottelun jälkeen areenan ulkopuolella eikä siellä mitään hässäkkää ollut. Kaikki lähtivät pois. Poliisi tuli rauhoittelemaan, Kavanne kertoo.

Kiinniottoja ei tehty.

Kavanne sanoo turnausjärjestäjän olevan toiminnassaan hyvin herkkä valitsevassa koronavirustilanteessa.

– Ymmärrämme, että halutaan tulla kannattamaan ja se on hieno asia. Mutta elämme poikkeusoloja, ja meidän on myös mentävä säännösten mukaan. Tähän asti olemme pystyneet toimimaan todella hyvin normien mukaan, toimitusjohtaja selittää.

Helsinki Cup reagoi puolivälieräottelun tapaukseen siirtämällä B17-ikäluokan loput välierät Talin halliin, jossa ne pelataan tyhjille katsomoille. Ikäluokan loppuottelu järjestetään kuitenkin huomenna normaalin ohjelman mukaisesti Töölön pallokentällä, jossa 500 hengen katsomo on käytössä.

Oletteko lisänneet varautumista huomiselle?

– En ole ihan niin epätoivoinen tässä vaiheessa. Ehkä tämän päivän toimenpiteet rauhoittavat heidän kannattajiaan. Meillä on järjestyksenvalvojat paikalla. He ottavat ihmiset sisälle, Kavanne kertoo.

– Aitojen yli hyppimistä on vaikea vahtia. Ehkä pallokentällä on helpompi seurata tilannetta, ja aidat ovat korkeammat.

45. kertaa järjestettävä Helsinki Cup on yksi Euroopan suurimmista juniorijalkapalloturnauksista. Turnaukseen osallistuu tänä vuonna noin 16 000 pelaajaa ympäri Suomen.

Töölön jalkapallostadion on Veikkausliiga-joukkueiden HJK:n ja HIFK:n kotistadion.