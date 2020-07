Vakio: Rohkea ohipeli Juventuksesta

Valioliigan kohteiden suuret suosikit Liverpool, Manchester City ja Chelsea ovat kaikki hyviä varmavalintoja myös pelijakauman valossa.

1 Liverpool–Burnley (1)

Valioliiga: Liverpoolin mestaruuden varmistuminen on näkynyt viimeisimmissä peliesityksissä. Kotiottelu Aston Villaa vastaan päättyi 2–0, mutta pelitapahtumat olivat loppulukemia tasaväkisempiä. Sama kaava toistui tiistain vierasottelussa Brightonia vastaan, jonka Pool hoiti nimiinsä 3–1, mutta luovutti Brightonille selvästi odotettua enemmän laadukkaita maalipaikkoja.

Burnley pelasi jo neljännen peräkkäisen ottelunsa tappioitta sen voittaessa keskiviikkona vieraissa West Hamin 1–0. Ottelun pelitapahtumat puolsivat jälleen kerran Burnleyn vastustajan paremmuutta, mutta niin vain ”The Clarets” naarasi jälleen kolme pistettä mukaansa Lontoosta. Poissaolot rasittavat Burnleyta lauantaina, kun sivussa ovat alustavasti avauskokoonpanon pelaajat Ashley Barnes, Jack Cork, Matthew Lowton sekä Ben Mee.

Kummallakaan joukkueista ei ole ottelussa ole pelattavaa, mutta isäntien perustaso nostaa kotivoiton todennäköisyyden lähes 80 pinnaan. Burnleyn ja Sean Dychen musta magia ei voi jatkua loputtomiin ja oikein pelattu kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

2 Sheffield U–Chelsea (2)

Valioliiga: Sheffield United on kärsinyt tauon jälkeen loukkaantumisista, mutta peliesitysten taso ei ole heikentynyt odotetulla tavalla. Keskiviikon kotiottelu Wolvesia vastaan voitettiin niukasti lisäaikamaalilla 1–0, mutta pistejako olisi ollut pelitapahtumiin nähden oikeutetumpi lopputulos. Sivussa jatkaa ennakkotietojen mukaan tärkeä keskikenttäpelaaja John Fleck sekä mahdollisesti niin ikään keskikenttää miehittävä John Lundstram.

Chelsea on hävinnyt tauon jälkeen pelaamistaan kuudesta ottelusta yhden ja voittanut loput viisi. Tiistain vierasottelu Crystal Palacea vastaan ei ollut ehkä laadukkain tauon jälkeinen peliesitys, mutta 3–2-voittoa voi pitää silti pelitapahtumiin nähden ansaittuna. Paikka seuraavankin kauden Mestarien liigassa näyttää jo todennäköiseltä. Eroa viidentenä olevaan Manchester Unitediin on viisi pistettä, kun sarjaa on pelaamatta neljä kierrosta.

Sheffield on ansaitusti mukana taistelussa eurosijoituksista, mutta materiaalin rajallisuus alkaa tulla vastaan tiiviissä ottelutahdissa. Chelsea pääsee otteluun päivän pidempään levänneenä ja ansaitsee hieman yli 60 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Selvästi alipelattu vierasvoitto kuuluu kierroksen edullisimpiin varmavalintoihin.

3 Brighton–Manchester C (2)

Valioliiga: Brighton ansaitsi niukan 1–0-voittonsa viikonloppuna Norwichin vieraana, vaikka laadukkailla maalipaikoilla ei ottelussa juhlittukaan. Tiistaina vastaan asettui kotikentällä Liverpool. 1–3-tappiosta huolimatta Brighton haastoi mestaruutensa varmistaneet vierailijat jopa tasapeliin oikeuttavalla tavalla. Brightonin kausi on ollut tulosten valossa pettymys, mutta peliesitykset oikeuttaisivat selvästi parempaan eikä sarjapaikan säilyttämisen kanssa pitäisi koitua enää haasteita.

City kärsi viikonloppuna pelitapahtumiin nähden vaikeasti uskottavan 0–1-tappion Southamptonin vieraana. Keskiviikon kotiottelu Newcastlea vastaan oli peliesitykseltään vastaavalla tasolla Cityn juhliessa ottelun päätteeksi 5–0-voittoa. Cityn täytyy Valioliigan ratkeamisesta huolimatta pitää virettään yllä, sillä vajaan kuukauden päästä vieraaksi Mestarien liigassa saapuu tauon jälkeen hyvässä vireessä ollut Real Madrid.

Brightonille voi ainakin teoriassa laskea etua motivaatiosta, mutta Cityn viimeisimpiä peliesityksiä arvioidessa ei voi sanoa joukkueen pelaavan ilman motivaatiota. Vierasvoiton todennäköisyys nousee 75 prosentin tuntumaan. Hieman yli 70 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierasvoitto varmaksi. Aavistuksen alipelattu ”Citizens” tarjoaa kohteessa usein osuvan sekä edullisen varmavalinnan.

4 Middlesbrough–Bristol C (1)

Championship: Middlesbrough palasi kahden peräkkäisen tappion jälkeen voittojen tielle, kun Millwall kaatui vieraissa 2–0. ”Boro” ansaitsi täydet pisteet myös pelitapahtumien hallinnan valossa. Tasaisessa putoamiskamppailussa Boro on jälleen kahden pisteen turvin viivan yläpuolella, kun kilpakumppanien pelit viikolla sujuivat sen kannalta suotuisasti.

Bristol sai viikolla yhdeksän ottelun mittaiseksi venyneen tappiottoman putkensa poikki voittaessaan kotonaan Hullin 2–1. Ottelu oli pelitapahtumiltaan tasainen ja pistejakoa olisi voinut pitää niitä kotivoittoa tarkemmin kuvaavana. Bristol keräsi etenkin syyskaudella runsaasti peliesitystensä oikeuttamaa määrää runsaammin pisteitä. Pitkä voitoton putki on ollut odotettua taantumista kohti keskiarvoa.

Loppukausi on vieraille panokseton, mutta isäntien panokset ottelussa eivät voisi olla juuri korkeammat. Perustasoltaan vieraat ovat edellä, mutta motivaatiosta laskettava etu tekee Borosta hieman useammin kuin kerran kahdesta voittavan ennakkosuosikin. Vakiossa oikein pelattu ykkönen kelpuutetaan varmaksi.

5 QPR–Sheffield W (12)

Championship: QPR on voittanut tauon jälkeisistä otteluistaan yhden ja hävinnyt neljä. Viikolla joukkue kärsi 0–1-tappion Wiganin vieraana, eikä vaisuksi jääneellä peliesityksellä olisi kuulunutkaan ansaita pisteitä. Putoamisviivaan on matkaa kahdeksan pistettä, joten ilman täydellistä romahdusta sarjapaikka säilyy tauon jälkeen nähdyillä otteillakin.

Sheffield Wednesday oli jälleen pelitapahtumiin nähden epäonninen, kun viikkokierroksen kotiottelu Prestonia vastaan päättyi tasaisista pelitapahtumista huolimatta 1–3-tappioon. Sheffieldin kausi on ollut pettymys. Ylempään keskikastiin ennen kauden alkua kaavaillut Pöllöt ovat taantumassa uhkaavasti kohti sarjan häntäpäätä.

Kummankin joukkueen motivaatio ottelua kohtaan on kysymysmerkki. Sarjapaikka vaatii matemaattisen varmistuksen, mutta marginaali takana tuleviin joukkueisiin tekee säilymistä todennäköistä. QPR ansaitsee ottelussa marginaalisen suosikkiaseman, mutta kahden heikosti esiintyneen joukkueen kohtaamisessa runsas rastitus on suositeltavaa.

6 Barnsley–Wigan (1X)

Championship: Barnsley tasasi viikolla pisteet Lutonin vieraana 1–1 putoamiskamppailun kannalta äärimmäisen tärkeässä ottelussa. Piste tuskin tyydytti kumpaakaan joukkuetta eikä etenkään Barnsleyta, sillä se hallitsi pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla. Suomalaisittain hienoa väriä otteluun toi Aapo Halmeen onnistumien maalinteossa.

Wigan palasi jälleen voittojen tielle ja kaatoi viikkokierroksella kotonaan QPR:n 1–0. Voitto oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu. Wigan on noussut tauon jälkeisellä hurmoksellaan jo melko turvallisen etäisyyden päähän putoamisviivasta. Sarjapaikan varmistuminen on enää viimeistä silausta vaille.

Wigan on joukkueista laadukkaampi, mutta sen noustua putoamiskurimuksesta motivaatioetu on päivän pidempään levänneillä isännillä. Kotivoitto toteutuu noin 40 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa oikein pelatun kohteen pelivalinta on syytä rakentaa enemmän pisteitä tarvitsevan kotijoukkueen varaan.

7 Hull–Millwall (12)

Championship: Hull kärsi toisen peräkkäisen tappionsa, kun viikkokierroksen vierasottelu Bristolia vastaan päättyi isäntien hyväksi 2–1. Ottelu oli loppulukemiaan tasaväkisempi eikä tappiota voi pitää pelitapahtumiin nähden täysin perusteltuna. Hullin kevätkauden romahdus näyttää johtavan putoamiseen. Vaikka tilanne putoamisviivan tuntumassa on tasainen, Tiikereiden tauon jälkeisissä peliesityksissä ei ole ollut kehumista.

Millwallin peliesitys jäi selvästi odotettua heikommaksi sen hävittyä viikolla kotonaan Middlesbroughille 0–2. Myös ottelun pelitapahtumat puolsivat vieraiden voittoa selvällä marginaalilla. Millwallin kausi on ollut odotuksiin nähden menestys. Juuri ja juuri putoamisen välttäväksi joukkueeksi ennustetulla ryhmällä on teoriassa mahdollisuudet vielä nousukarsintoihin asti. Tauon jälkeiset peliesitykset ovat kuitenkin jääneet tämän kauden parhaista näytöistä eikä nouseminen kuuden parhaan joukkoon näytä todennäköiseltä.

Putoamista vastaan taisteleville isännille voi laskea etua motivaatiosta, mutta Millwall ansaitsee laadukkaampana joukkueena hieman yli 40 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa Hull on rastitettu vastaavaan suosikkiasemaan, joten kohteen rastitus on hyvä aloittaa alipelatuista vieraista.

8 Preston–Nottingham (2)

Championship: Preston sai seitsemän ottelun mittaiseksi venyneen voitottoman jaksonsa päätökseen ja haki viikolla täydet pisteet Sheffieldin vieraana 3–1. Ottelu oli selvästi loppulukemiaan tasaväkisempi eikä voittoa voi pitää peliesityksiin nähden ansaittuna. Prestonin otteet olivat jo ennen taukoa heikkoja, eikä suurta muutosta tasossa ole nähty tauon jälkeisessä tiiviissä ottelutahdissakaan.

Forest kärsi viikolla 0–1-tappion kotonaan Fulhamia vastaan. Laadukkaat maalipaikat olivat kummankin joukkueen osalta kortilla ja onnistunut kaukolaukaus ratkaisi lopulta ottelun vieraiden hyväksi. Forest on menossa vahvasti kohti nousukarsintoja, vaikka sijoitus kuuden parhaan joukossa on peliesityksiin nähden onnekas.

Forest haluaa pitää paikkansa kuuden parhaan joukossa ja on viikkokierroksen jäljiltä päivää pidempää levännyt. Prestonin tauon jälkeiset otteet ovat olleet haluttomia, vaikka viikkokierroksella voitto onnekkaasti saatiinkin. Vieraat ansaitsevat ottelussa hieman alle 40 prosentin suosikkiaseman ja oikein pelattu kakkonen nostetaan rohkeasti varmaksi.

9 Blackburn–West Bromwich (2)

Championship: Blackburn ehti kärsiä kolme peräkkäistä tappiota ennen viikkokierroksen 3–2-vierasvoittoa Cardiffista. Blackburnin voitto oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu, sillä Rovers onnistui luomaan useita korkean todennäköisyyden maalipaikkoja. Rovers näytti ennen taukoa pystyvän nousemaan jopa kuuden parhaan joukkoon, mutta isossa kuvassa peliesitysten taso ei ole vakuuttanut tauon jälkeen.

WBA on parantanut nihkeän alun jälkeen ja voittanut kolme viimeisintä otteluaan. Viikolla kaatui kotiottelussa Derby 2–0. Myös pelitapahtumien hallinta meni selvästi WBA:n nimiin ja voitto selvällä marginaalilla oli peliesitykseen nähden ansaittu. Pistemenetyksiin ei kauden viimeisillä kierroksilla ole varaa, sillä tauon jälkeen pelillisesti parhaassa vireessä ollut Brentford hengittää niskaan viiden pisteen päässä.

Rovers pääsee otteluun päivää pidempää levänneenä, mutta vieraiden motivaatio on isäntiä korkeammalla. Laadukkaampi ja motivoituneempi WBA voittaa ottelun noin 60 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa oikein pelattu vierasvoitto käy varmaksi.

10 Juventus–Atalanta (X2)

Serie A: Juventus johtaa sarjaa seitsemän pisteen erolla Lazioon. Yhdeksäs peräkkäinen mestaruus näyttää toteutuvan suurella todennäköisyydellä, mutta ottelut Atalantaa sekä Laziota vastaan voivat olla käänteentekeviä. Juventus menetti viikolla kahden maalin johtoasemansa, kun vierasottelu Milania vastaan päättyi lopulta 2–4-tappioon.

Atalanta on voittanut kaikki ottelunsa sarjan palattua tauolta. Viimeksi kaatui kotona Sampdoria pelitapahtumiin nähden ansaitusti 2–0. Atalantan resursseilla kahtena vuotena peräkkäin neljän parhaan joukkoon yltäminen on täysin poikkeuksellinen suoritus. Poikkeuksellista on myös se että bergamolaiset ovat Mestarien liigassakin kahdeksan parhaan joukossa.

Vastakkain ovat kaksi tämän kauden parasta joukkuetta. Peliesitysten tasosta kertovien tunnuslukujen valossa Atalanta on suoriutunut selvästi isäntiä paremmin, vaikka eroa sarjataulukossa joukkueiden välillä on peräti yhdeksän pistettä. Päivää pidempään levännyt Juventus ansaitsee kotonaan noin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa Juventus on kerännyt yli 60 prosenttisen kannatuksen, joten kotivoitto asetetaan tylysti ohituskaistalle.

11 Lazio–Sassuolo (12)

Serie A: Lazion haaveet mestaruudesta kokivat kolauksen viikonloppuna kotiottelun Milania vastaan päätyttyä 0–3-tappioon, eikä peliesitys juuri enempään olisi oikeuttanutkaan. Motivaation menettämisestä oli havaittavissa viitteitä myös tiistain vierasottelussa Lecceä vastaan, joka päättyi ansaitusti putoamista vastaan taistelevien isäntien 2–1-voittoon.

Sassuolo on saanut pelata tauon jälkeen paineitta, mikä on näkynyt niin otteluiden maalimäärissä kuin yllättävän positiivisina tuloksinakin. Sassuolo kaatoi keskiviikkona vieraissa Bolognan 2–1. Voitto oli jo kolmas perättäinen ja vahvisti Sassuolon asemia kymmenen parhaan joukossa entisestään.

Lazio ansaitsee kiistatta paikkansa neljän parhaan joukossa ja ensi kauden Mestarien liigassa, mutta Juventuksen haastaminen mestaruustaistelussa on yksinkertaisesti liikaa pyydetty. Luvassa on vauhdikas ottelu, mikäli joukkueiden rasitustila ei laske tempoa. Maaliodottama nousee lähes neljään maaliin. Päivää pidempään levännyt Lazio ansaitsee noin 65 prosentin suosikkiaseman, mutta hieman alipelattu vierasvoitto on syytä nostaa mukaan riveihin.

12 Osasuna–Celta (X2)

La Liga: Sarjanousija Osasunan kausi on ollut menestys. Tulokset eivät ole merkittävästi notkahtaneet, vaikka joukkueella ei tauon jälkeen ole ollut juurikaan kilpailullista motivaatiota. Kauden keskivaiheilla vakavan loukkaantumisen takia menetetyn ykköshyökkääjä Chimy Avilan saappaita ei pystytty täyttämään, mutta isossa kuvassa pamplonalaisten taso on säilynyt odotettua korkeampana.

Celtan kausi on ollut pettymys. Kesällä pelaajistoon panostanut seura ei ole pystynyt ulosmittaamaan potentiaaliaan. Vastikään Celta pelasi sinällään ansaitut tasapelit Barcelonaa ja Atletico Madridia vastaan, mutta hävisi näiden välissä sarjanousija Mallorcalle 1–5. Eroa ensimmäisen putoajan paikalla olevaan Mallorcaan on vain neljä pistettä, joten pisteitä on lähtökohtaisesti pakko kairata kauden kolmesta viimeisestä ottelusta.

Osasuna pelaa ottelussa vailla panosta ja kotiyleisön tukea. Celta nauttii päivää pidempää palautumisaikaa viikolta, joten vieraiden voiton todennäköisyyteen on syytä tehdä roima korotus normaali tilanteeseen nähden. Celta lähtee otteluun paperilla noin 40 prosentin suosikkina. Vastaavaan suosikkiasemaan vakiossa rastitettu kotijoukkue ohitetaan.

13 Valladolid–Barcelona (2)

La Liga: Valladolid kärsi tiistaina pelitapahtumiin nähden ansaitun 1–2-tappion Valencian vieraana. ”Pucelan” kautta voi pitää joka tapauksessa onnistuneena, sillä sarjapaikka La Ligassa säilyy suurella todennäköisyydellä toista kautta peräkkäin. Valladolid puolustaa perustasoonsa nähden laadukkaasti, mutta laadukkaille maalipaikoille murtautuminen on haasteellista.

Tauon jälkeinen aika ei ole sujunut Barcelonassa suunnitellusti. Kahden pisteen johto ja todennäköiseltä näyttänyt mestaruus on kääntynyt neljän pisteen taka-ajoasemaksi. Pistemenetykset ovat aiheuttaneet kuohumista myös seuran kulisseissa ja päävalmentaja Quique Setienin tulevaisuus seurassa on vaakalaudalla. Keskiviikon paikallisottelu Espanyolia vastaan voitettiin 1–0, mutta peliesitys oli jälleen odotuksiin nähden vaisu.

Isäntien sarjapaikka vaatii vielä sinetöinnin, mutta seitsemän pisteen etumatkan menetys vaatisi todella huonoa onnea monella eri tapaa. Vierailevalla ”Blaugranalla” ei sen sijaan ole muuta vaihtoehtoa kuin voittaa selvästi heikompi vastustajansa. Barcelona ansaitsee ottelussa selkeän 75 prosentin suosikkiaseman ja vakiossa oikein pelattu kakkonen kelpaa varmaksi.