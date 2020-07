Vakio: Liverpool ei horju, vaikka panosta puuttuu

Liverpool on mestaruuden jo varmistaneenakin jättisuosikki kotiottelussa Burnleyta vastaan. Myös Manchester Cityltä voi edelleen odottaa vahvoja otteita.

1 Liverpool–Burnley (1)

Valioliiga: Liverpoolin mestaruuden varmistuminen on näkynyt viimeisimmissä peliesityksissä. Kotiottelu Aston Villaa vastaan päättyi 2–0, mutta pelitapahtumat olivat loppulukemia tasaväkisempiä. Burnley tasasi pisteet kotonaan Sheffieldin kanssa 1–1 ja pistejakoa voi pitää myös pelitapahtumiin nähden reiluna.

Vähäisestä motivaatiosta huolimatta Liverpool ansaitsee 80 prosenttisen suursuosikkiaseman.

2 Sheffield U–Chelsea (2)

Valioliiga: Sheffield tasasi pisteet Burnleyn vieraana 1–1. Pistejakoa voi pitää tarkkana kuvauksena tasaisista pelitapahtumista. Chelsea kaatoi viimeksi kotonaan Watfordin 3–0, loppulukemien kuvatessa kentällä nähtyä tasoeroa tarkasti.

Sheffield on kärsinyt loukkaantumisista ja joutuu otteluun päivän lyhyemmällä palautumisajalla. Noin 60 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierasvoitto kelpaa varmaksi.

3 Brighton–Manchester C (2)

Valioliiga: Brighton ansaitsi niukan 1–0-voittonsa viimeksi Norwichin vieraana, vaikkei ottelussa laadukkailla maalipaikoilla juhlittukaan. City hävisi viimeksi Sotonin vieraana 0–1, vaikka hallitsi pelitapahtumia suvereenisti.

Isännille voi antaa etua motivaatiosta, mutta Cityn täytyy pitää virettä yllä Mestarien liigaa ajatellen. Hieman yli 70 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierasvoitto varmaksi.

4 Middlesbrough–Bristol C (1)

Championship: Middlesbrough valahti ensimmäisen putoajan paikalle kärsittyään 0–1-tappion kotona QPR:lle. ”Boro” olisi ansainnut peliesityksellään vähintään pisteen luotuaan laadukkaimmat maalipaikat. Bristol kärsi jo neljännen tauon jälkeisen tappionsa, kun kotiottelu Cardiffia vastaan päättyi 0–1.

Isännät nauttivat motivaatioetua ja noin kerran kahdesta toteutuva kotivoitto nostetaan kohteessa varmaksi.

5 QPR–Sheffield W (12)

Championship: QPR otti ensimmäisen tauon jälkeisen voittonsa kaataessaan Middlesbroughin vieraissa 1–0. Voitto ei kuitenkaan ollut pelitapahtumiin nähden selviö, sillä maalipaikat jakautuivat joukkueiden välillä tasaisesti. Sheffield hävisi Swansean vieraana 1–2, mutta pistejakoa olisi voinut pitää tasaisesta ottelusta reilumpana lopputuloksena.

Kummankin joukkueen motivaatio on kysymysmerkki tässä ottelussa. QPR ansaitsee marginaalisen suosikkiaseman.

6 Barnsley–Wigan (1X)

Championship: Barnsley kärsi viimeksi ruman 0–4-tappion Stoken vieraana. Loppulukemat eivät jättäneet epäselvyyttä kentällä nähdystä tasoerosta. Wiganin pitkä tappioton putki tuli päätökseen sen hävitessä vieraissa Brentfordille 0–3.

Wigan on joukkueista laadukkaampi, mutta sen noustua putoamiskurimuksesta motivaatioetu on päivän pidempään levänneillä isännillä. Kotivoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä.

7 Hull–Millwall (12)

Championship: Hull hävisi jälleen ansaitusti, kun vierasottelu WBA:ta vastaan päättyi isäntien hyväksi 2–4. Millwall otti ensimmäisen tauon jälkeisen voittonsa vieraissa Charltonia vastaan 1–0. Myös ottelun pelitapahtumat puolsivat Millwallin selvää voittoa.

Putoamista vastaan taisteleville isännille voi laskea etua motivaatiosta, mutta Millwall ansaitsee laadukkaampana joukkueena hieman yli 40 prosentin suosikkiaseman.

8 Preston–Nottingham (2)

Championship: Prestonin heikot otteet saivat jatkoa sen tasattua pisteet Huddersfieldin vieraana maalittomassa tasapelissä. Forest oli onnekas saadessaan pisteen mukaan 1–1 päättyneestä ottelusta viimeksi Derbyn vieraana, sillä isännät hallitsivat pelitapahtumia selvästi.

Forest haluaa pitää paikkansa kuuden parhaan joukossa ja on viikkokierroksen jäljiltä levännyt päivän pidempään.

9 Blackburn–West Bromwich (2)

Championship: Blackburn kärsi kolmannen peräkkäisen tappionsa hävittyään kotona Leedsille 1–3. WBA otti toisen tauon jälkeisen voittonsa kaadettuaan kotona Hullin 4–2.

Rovers pääsee otteluun päivää pidempää levänneenä, mutta vieraiden motivaatio on isäntiä korkeammalla. Laadukkaampi ja motivoituneempi WBA voittaa ottelun hieman alle 60 prosentin todennäköisyydellä.

10 Juventus–Atalanta (12)

Serie A: Juventus marssii kohti yhdeksättä peräkkäistä mestaruuttaan. Viimeksi kaadettiin paikallisvastustaja Torino vaivattomasti 4–1. Atalanta voitti viimeksi Cagliarin vieraissa 1–0, ja lukemat olisivat voineet olla bergamolaisten hyväksi selvemmätkin.

Serie A:n tämän kauden kaksi parasta joukkuetta ovat vastakkain tässä ottelussa. Juventus on kotonaan päivää pidempään levänneenä 50 prosentin suosikki, mutta myös Atalantan menestys on syytä rastittaa mukaan.

11 Lazio–Sassuolo (12)

Serie A: Lazion haaveet mestaruudesta kaatuivat, kun kotiottelu Milania vastaan päättyi 0–3-tappioon. Peliesitys ei olisi juuri enempään oikeuttanutkaan. Sassuolo on saanut pelata tauon jälkeen paineitta, mikä on näkynyt otteluiden maalimäärissä. Viimeksi kaatui kotona Lecce 4–2.

Päivän pidempää levännyt Lazio on kotonaan noin 65 prosentin suosikki, mutta myös vieraiden menestystä on syytä harkita mukaan.

12 Osasuna–Celta (X2)

La Liga: Sarjanousija Osasunan kausi on ollut menestys, eivätkä tulokset ole notkahtaneet, vaikka kilpailullista motivaatiota ei ole juurikaan jäljellä. Celta ei ole vieläkään turvassa putoamiselta ja peliesitysten laatu on ollut vaihtelevaa.

Todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välillä tasaisesti, mutta peli-ideaa on syytä harkita päivän pidempää lepoaikaa sekä motivaatioetua nauttivien vieraiden laidasta.

13 Valladolid–Barcelona (2)

La Liga: Valladolidin sarjapaikka on viimeistä silausta vaille varmaa. Viimeksi kaatui Alaves 1–0, vaikka pelitapahtumat puolsivat pistejakoa. Barcelonan otteet ovat ailahdelleet. Ennen taukoa hyvin todennäköiseltä näyttänyt mestaruus on karkaamassa Madridiin. Viimeisin 4–1-vierasvoitto Villarrealista oli kuitenkin laadukas esitys ”Blaugranalta”. Vieraat ansaitsevat ottelussa noin 75 prosentin suosikkiaseman sekä paikan varmana.