Vakio: Jättiläiset Juventus ja Bayern München ankkuroivat rivin

Cardiff ja Huddersfield ovat lauantain kierroksen ideapitoiset varmavalinnat.

1 Leicester–Crystal P (1X)

Valioliiga: Leicester on voittanut tauon jälkeen vain kertaalleen. Keskiviikkona joukkue kärsi 1–2-tappion Evertonin vieraana, vaikka xG-lukemien valossa loppulukemien olisi kuulunut asettua Leicesterin hyväksi. Taistelu neljän parhaan joukkoon ja ensi kauden Mestarien liigan lohkovaiheeseen pääsemiseksi pitää motivaation korkealla loppukautta ajatellen.

Crystal Palace palasi tauolta voitokkaasti kaadettuaan Bournemouthin vieraissa 2–0, mutta tämän jälkeen on kärsitty kaksi tappiota ilman tehtyä maalia. Viimeisin 0–1-tappio kotona Burnleyta vastaan oli kuitenkin epäoikeudenmukainen pelitapahtumiin nähden ja Palace olisi ansainnut vähintään pisteen peliesityksellään.

Leicester on joukkueista laadukkaampi, eikä vierailla ole enää juurikaan pelattavaa. Isäntien palautumisaika jää viikkokierrokselta päivää lyhyemmäksi, mikä tasoittaa väkisinkin voimasuhteita. Kotivoitto toteutuu noin 55 prosentin todennäköisyydellä ja hieman ylipelattu kotivoitto on syytä varmistaa vaihtomerkillä.

2 Manchester U–Bournemouth (1)

Valioliiga: Unitedin peliesitykset ovat olleet tauon jälkeen vakuuttavia. FA cupin ottelu Norwichia vastaan venyi jatkoajalle, mutta tuloksena oli lopulta ansaittu 2–1-voitto. Tiistaina kaatui Brighton vieraissa 3–0, loppulukemien kuvatessa melko tarkasti kentällä nähtyä tasoeroa. Unitedin paikka neljän parhaan joukossa ja ensi kauden Mestarien liigassa alkaa näyttää varsin todennäköiseltä.

Bournemouth on hävinnyt kaikki tauon jälkeiset ottelunsa. Viimeksi kärsittiin ruma 1–4-kotitappio vailla motivaatiota pelaavaa Newcastlea vastaan. Valioliigassa säilyminen ei näytä olevan enää realismia tauon jälkeisiin peliesityksiin peilaten.

United jahtaa paikkaa neljän parhaan joukossa ja vaikka vieraillakin pitäisi olla kaikki pelissä sarjapaikkansa puolesta, tauon jälkeisten peliesitysten taso on ollut luokatonta. Noin 80 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kuuluu oikein pelattuna kierroksen parhaisiin varmavalintoihin.

3 Wolverhampton–Arsenal (1X)

Valioliiga: Wolves on ilmoittautunut kolmella peräkkäisellä voitollaan mukaan taisteluun Mestarien liigaan oikeuttavista sijoituksista. Wolves on lähtenyt kaikkiin tauon jälkeisiin otteluihinsa puolustus edellä eikä ole päästänyt maaliakaan. Omien maalipaikkojen luominen on ollut hieman odotettua haastavampaa, mutta kaikkia voittoja voi pitää pelitapahtumiin nähden ansaittuina.

Arsenal eteni FA cupin välieriin voittaessaan Sheffield Unitedin vieraissa 2–1. Keskiviikkona Valioliigassa kaadettiin Norwich suvereenisti 4–0. Arsenalin takamatka kuuden parhaan joukkoon on ennen viikonloppua kuusi pistettä, eli mahdollisuudet päättää kausi positiiviseen yllätykseen ovat edelleen olemassa.

Wolves on esiintynyt kuluvalla kaudella Arsenalia paremmin, kuten sarjataulukkokin osoittaa. Isännät nauttivat merkittävää lepoetua pelattuaan viikko sitten, kun taas Arsenalilla on vain kahden päivän palautumisaika edellisen ottelunsa jäljiltä. Wolves ansaitsee ottelussa noin 45 prosentin suosikkiaseman, mutta vaihtomerkki on syytä asettaa kotivoiton suojaksi oikein pelatussa kohteessa.

4 Chelsea–Watford (1X)

Valioliiga: Chelsean tauon jälkeiset peliesitykset ovat jättäneet toivomisen varaa vaikkakin hallitseva mestari City kaadettiin pelitapahtumiin nähden ansaitusti 2–1. Keskiviikon vierasottelu West Hamia vastaan päättyi 2–3-tappioon, ja myös pelitapahtumat puolsivat Bluesin maalin tappiota. Tämänhetkinen sijoitus oikeuttaisi paikan Mestarien liigassa, mutta takana niskaan hengittävät kilpakumppanit ovat esiintyneet tauon jälkeen vakuuttavammin.

Watford on pisteen turvin putoamisviivan yläpuolella. Tauon jälkeiset peliesitykset eivät ole vakuuttaneet. Viimeisin 1–3-tappio kotikentällä Southamptonia vastaan hävittiin varsin ansaitusti eikä sitä edeltäneessä tappiossa Burnleyta vastaankaan saatu parasta irti.

Kummankin joukkueen motivaatio on korkealla. Watford saa edun pelattuaan edellisen ottelunsa sunnuntaina, kun Chelsea joutuu kotiotteluunsa vain kahden päivän palautumisajalla West Ham ottelunsa jälkeen. Kotivoiton todennäköisyys on 65 prosentin tietämissä ja reilusti ylipelattu ykkönen on vähintäänkin varmistettava vaihtomerkillä.

5 Blackburn–Leeds (2)

Championship: Blackburn on kärsinyt kaksi peräkkäistä tappiota, joista viimeisimmän tiistaina vieraissa Barnsleyta vastaan 0–2. Pelitapahtumat puolsivat Roversin tappiota, kuten myös viime kierroksella vastaaviin loppulukemiin päättyneessä vierastappiossa Wigania vastaan. Asiaa nousukarsintoihin ei Roversilla pitäisi enää olla ja motivaatio kauden kuutta viimeistä kierrosta kohtaan lienee koetuksella.

Leeds kärsi tyylilleen uskollisen pistemenetyksen, kun viikkokierroksen kotiottelu Lutonia vastaan päättyi selkeästä pelitapahtumien hallinnasta huolimatta 1–1. Joukkue johtaa edelleen sarjaa pisteen erolla toisena tulevaan West Bromwichiin nähden ja suora nousu Valioliigaan näyttää hyvin todennäköiseltä.

Tasoero joukkueiden välillä on kiistaton ja Leeds nauttii ainakin paperilla selkeää motivaatioetua. Isännät ovat menestyneet tällä kaudella kotonaan, mutta yleisön puuttuessa ei kotietukaan voi olla normaalilla tasolla. Vierasvoitto toteutuu hieman alle 60 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa viitisen pinnaa alipelattu Leeds kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

6 Bristol C–Cardiff (2)

Championship: Bristolin voitoton jakso venyi jo kahdeksan ottelun mittaiseksi, kun vierasottelu Nottinghamia vastaan hävittiin 0–1. Pelitapahtumiltaan tasaisesta ottelusta Bristol olisi kuitenkin ansainnut pisteen. Bristol kuului pitkään sarjan eniten ylisuorittaneisiin ryhmiin, mutta pitkä voitoton jakso on tiputtanut joukkueen peliesitysten oikeuttamalle tasolle.

Cardiff on noussut varkain mukaan nousukarsintaryhmään. Alla on viisi peräkkäistä tappiotonta ottelua ja tauon jälkeiset peliesitykset ovat olleet laadukkaita. Viikkokierroksella pisteet tasattiin kotona Charltonia vastaan maalittomana päättyneessä ottelussa, mutta Cardiff loi niukkaan voittoon oikeuttavan määrän enemmän maaliodottamaa.

Bristolin motivaatio loppukautta kohtaa lienee mennyttä, vaikkei eroa kuudentena olevaan Cardiffiinkaan ole kuin seitsemän pistettä. Cardiff on kaikilla osa-alueilla askeleen edellä ja kotiedun ollessa normaalia pienempi nousevat vieraat noin 45 prosentin suosikkiasemaan. Vakiossa vierasvoitto on jäämässä hivenen alipelatuksi, joten hyvävireinen Cardiff nostetaan varmaksi.

7 Fulham–Birmingham (X2)

Championship: Fulham otti ensimmäisen tauon jälkeisen voittonsa sen kaataessa viikkokierroksella QPR:n vieraissa 2–1. Pelitapahtumiin nähden voittoa ei voinut pitää täysin ansaittuna, sillä isännät loivat ottelussa laadukkaimmat maalipaikat Fulhamin onnistuessa kahdesti kaukolaukauksilla. Tällä kaudella 23 maalia iskenyt Aleksandr Mitrovic kärsii kolmen ottelun mittaista pelikieltoa käytettyään epäurheilijamaisia otteita 0–3-tappioon päättyneessä ottelussa Leedsiä vastaan.

Birminghamin tauon jälkeiset otteet ovat olleet heikkoja. Viikolla kärsittiin ruma 0–3-tappio kotikentällä heikompaa Huddersfieldia vastaan. Motivaation puutteen piikkiin heikkoja otteita ei voi laittaa, sillä eroa putoamisviivaan on vain kuusi pistettä, kun kautta on jäljellä kuusi kierrosta.

Fulham on hoitanut itseään heikommat vastustajat tällä kaudella rutiinilla, mutta tauon jälkeiset otteet ovat jääneet kauas odotuksista. Mitrovicin puuttuminen on kolaus joukkueen hyökkäysvoimaan. Kotivoitto toteutuu noin 55 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa kotivoitto on kerännyt reilusti liikaa peliä ja ohitus tarjoaa kohteessa edullisimman peli-idean.

8 Huddersfield–Preston (1)

Championship: Huddersfield otti ensimmäisen tauon jälkeisen voittonsa sen kaataessa viikolla vieraissa Birminghamin 3–0. Myös ottelun pelitapahtumat puolsivat ”Terriersin” selvää voittoa. Kolme pistettä tuli tarpeeseen, sillä Hudds on mukana tasaisessa putoamiskamppailussa. Eroa ensimmäisen putoajan paikkaa miehittävään Stokeen on ennen viikonlopun kierrosta vain kaksi pistettä.

Prestonin otteet olivat jo ennen taukoa murheellisia ja sama kaava on toistunut tauon jälkeisissä kolmessa ottelussa. Viikolla kärsittiin kotikentällä 0–1-tappio Derbyä vastaan. Ottelu oli pelitapahtumiltaan tasainen ja pistejakoa olisi voinut pitää niihin nähden oikeudenmukaisena lopputuloksena. Prestonin otteista on paistanut heikko motivaatio loppukautta kohtaan, eivätkä joukkueen menestysmahdollisuudet nousukarsintoihin yllettäessäkään olisi kuin korkeintaan marginaaliset.

Preston on joukkueista laadukkaampi, mutta tauon jälkeiset peliesitykset ovat olleet heikkoja. Huddersfield pystynee ammentamaan viikkokierroksen hyvällä peliesityksellä ansaitusta voitostaan energiaa ja on sarjatilanteen puolesta motivoituneempi. Isännät ansaitsevat ottelussa hieman yli 40 prosentin suosikkiaseman ja kohteessa mennään motivaatio edellä – muutaman prosentin alipelattu Hudds nostetaan varmaksi.

9 Stoke–Barnsley (12)

Championship: Stoken peliesitysten taso ei ole tauon jälkeen vakuuttanut. Viime viikonloppuna kotikentällä Boroa vastaan kärsitty 0–2-tappio oli täysin vastoin pelitapahtumia. Viikolla taasen tuli lunta tupaan urakalla Wiganin vieraana, kun peliesitys jäi odotuksista, tuloksena ansaittu 0–3-tappio. Kahden peräkkäisen tappion myötä Stoke on valahtanut ensimmäisen putoajan paikalle ja kaikki ainekset ”Sunderland-skenaariolle” ovat loppukauden osalta ilmassa.

Barnsley on herännyt viime hetkellä taistelemaan sarjapaikkansa puolesta, kuten muutkin tämän kauden sarjanousijat. Tauon jälkeisissä kolmessa ottelussa on kaikissa pystytty välttämään tappio, vaikka vastustajat ovat olleet perustasoltaan laadukkaampia. Tiistaina kaadettiin kotona Blackburn 2–0 ja voittoa voi pitää myös pelitapahtumiin nähden ansaittuna.

Stokea on pakko arvostaa perustason puolesta pykälän korkeammalle. Normaalia pienempää kotietua nauttiessaan kotivoiton todennäköisyys nousee vain hieman yli 40 prosentin. Vakiossa pelaajien rahat ovat jakautuneet joukkueiden välillä oikein ja runsas rastitus on kohteessa paikallaan.

10 Luton–Reading (12)

Championship: Luton on kääntämässä kurssiaan valmentajavaihdoksen myötä. Konservatiivisemman pelitavan takaisin tuonut Nathan Jones on toistaiseksi edennyt tappioitta uusimassa pestissään. Viikkokierroksen 1–1-pistejako Leedsin vieraana oli pelitapahtumiin nähden todella onnekas, mutta muissa tauon jälkeisissä otteluissaan Luton on pystynyt haastamaan vastustajansa laadukkaasti.

Readingin tauon jälkeiset otteet ovat olleet vaisuja. Kolmesta pelatusta ottelusta on kertynyt vain piste, eivätkä peliesitykset olisi enempään oikeuttaneetkaan. Viikolla kärsittiin kotikentällä ruma 0–3-tappio Brentfordia vastaan. Ero putoamisviivaan kaventuu uhkaavasti ja on ennen viikonlopun kierrosta kuusi pistettä.

Reading on perustasoltaan kiistatta laadukkaampi, mutta joukkueiden peliesitysten kehitys kulkee vastakkaiseen suuntaan. Isäntien tekeminen näyttää tällä hetkellä siltä, että putoaminen on täysin vältettävissä, mikäli tekemisen taso säilyy samana. Todennäköisyyskenttä jakautuu leikatun kotiedun myötä joukkueiden välillä tasaisesti. Vakiossa isännät ovat keränneet liikaa peliä, mutta ykköstä ei tee mieli jättää ulos kupongilta.

11 Brentford–Wigan (1)

Championship: Brentford on palannut tauolta ryminällä. Alla on kolme peräkkäistä voittoa maalierolla 6–0. Viikolla kaadettiin selvästi heikommaksi joukkueeksi lukeutuva Reading 3–0. Tätä ottelua edeltäneitä voittoja WBA:ta sekä Fulhamia vastaan voi pitää myrskyvaroituksena muille noususta haaveileville joukkueille.

Wigan on Brentfordin tapaan esiintynyt vakuuttavasti, kuten jo ennen taukoa. Alla on yhteensä yhdeksän peräkkäistä tappiotonta ottelua. Tauon jälkeen Wigan on voittanut kaikki kolme otteluaan maalierolla 7–0. Tiistaina kaatui kotikentällä Stoke vakuuttavan peliesityksen siivittämänä 3–0. Wigan on kuronut eroa putoamisviivaan tappiottomalla putkellaan jo seitsemän pisteen verran ja motivaatiota riittänee ainakin sarjapaikan matemaattiseen varmistamiseen asti.

Vaikka vieraat ovat numeroiden valossa esiintyneet jopa Brentfordia paremmin tauon jälkeen, laatuero isäntiin nähden on merkittävä. Wigan on perustasoltaan alempaa keskikastia eikä ulospuhallus pitkän tappiottoman jakson päätteeksi yllättäisi, kun vastaan asettuu sarjan terävimpään kärkeen lukeutuva Bees. Brentford ansaitsee ottelussa hieman yli 60 prosentin suosikkiaseman ja oikein pelattu ykkönen kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

12 Juventus–Torino (1)

Serie A: Juventus on esiintynyt rangaistuspotkukilpailulla hävityn cup-finaalin jälkeen vakuuttavammin kuin kenties koko kaudella aikaisemmin. Alla on kolme peräkkäistä voittoa ja kaikissa näistä otteluissa peliesitykset ovat olleet jopa odotettua laadukkaampia. Tiistaina Juventus kaatoi Genoan vieraissa suvereenisti 3–1.

Torinon kausi on ollut pettymys. Viime kauden päätteeksi Euroopan liigan karsintoihin asti yltänyt torinolaisryhmä on esiintynyt alle kaikkien odotusten ja on peliesityksiin nähden ansaitusti kuusi pistettä putoamisviivan yläpuolella. Ensimmäinen tauon jälkeinen ottelu Parmaa vastaan oli lupauksia herättävä, mutta tämän jälkeen peliesitykset ovat palanneet kuluvalta kaudelta tutulle heikolle tasolle. Viikolla kärsittiin tappio kotikentällä Laziota vastaan 1–2, loppulukemien kuvatessa tarkasti kentällä nähtyä tasoeroa.

Yleisön puuttuminen legendaarisesta Derby della Molesta latistaa tunnelmaa sekä normaalisti paikallisottelua koskevia erityispiirteitä, joista altavastaaja voisi ammentaa itselleen etua. Joukkueiden viime aikojen peliesitykset ovat kasvattaneet tasoeroa isäntien hyväksi entisestään. Paikallisotteluun 75 prosentin ennakkosuosikkina lähtevä Juventus kuuluu kierroksen runkomerkkeihin, vaikka vakiossa kannatus onkin noussut muutaman pinnan todennäköisyyttään korkeammalle.

13 Leverkusen–Bayern Munchen (2)

Saksan cup: Leverkusen sijoittui juuri päättyneessä Bundesliigassa viidenneksi. Mestarien liigan lohkovaiheeseen oikeuttavan sijoituksen uusiminen jäi kivuliaan pienestä marginaalista kiinni, mutta kokonaisuudessaan päävalmentaja Peter Boszin ensimmäistä kokonaista kautta voi pitää onnistuneena. Pelit jatkuvat lauantaina cup-finaalin merkeissä sekä elokuussa Euroopan liigan neljännesvälierien toisessa osaottelussa Rangersia vastaan.

Bayern voitti kahdeksannen peräkkäisen mestaruutensa. Suoritusta voi pitää olosuhteisiin nähden erinomaisena. Lieneekin sattumaa, että juuri Hans Flick on useiden eri päävalmentajakokeilujen jälkeen mies, joka on saanut Bayernin vireeseen, jollaista ei ole nähty vuosiin. Himoittu triplamestaruus on realismia, jota kohtaan ensimmäinen askel otetaan lauantaina Berliinin olympiastadionilla.

Joukkueiden kohdatessa kesäkuun alussa Bayern oli parempi 4–2, eivätkä pelitapahtumat juuri poikenneet loppulukemista. Bayern ansaitsee puolueettomalla kentällä pelattavassa finaalissa hieman yli 75 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa pelikansa ei luota Bayernin laatuun täysimääräisesti ja noin kymmenen prosenttia alipelattu kakkonen on kierroksen edullisimpia varmavalintoja.