Maajoukkuepelaaja katosi ja löytyi – kertoi kipuilustaan masennuksen ja alkoholin kanssa: ”Kärsin hiljaisuudessa todella pitkään”

Irlantilaisen jalkapalloilijan Clare Shinen katoaminen huolestutti hänen seuraansa ja brittiläistä jalkapalloyhteisöä.

Jalkapalloseura Glasgow City FC huolestui toissa viikon lopulla, kun heidän pelaajansa Clare Shine, 25, oli kadonnut. Irlannin maajoukkuepelaaja löytyi lopulta katoamispäivän iltana. Hän julkaisi tuolloin kuvan itsestään sairaalan sängyllä.

Seura ilmoitti pelaajansa katoamisesta Twitterissä ja pyysi samalla apua kadonneen löytämiseen. Syytä Shinen katoamiseen ei ole kerrottu julkisuuteen.

– Pelaajamme ja hyvä ystävämme Clare Shine katosi kello 9.30 tänä aamuna. Hänet nähtiin viimeksi Roslinissa Midlothianissa, mutta hän on voinut matkustaa minne tahansa, seura twiittasi tuolloin skottimedia Glasgow Liven mukaan.

Julkaisu on sittemmin poistettu seuran Twitter-tililtä.

Seuraavana päivänä Glasgow City FC kiitti jalkapalloyhteisöä saamastaan tuesta ja ilmoitti pelaajan löytyneen.

– Claren ja seuran puolesta, sydämelliset kiitokset kaikista eilen lähetetyistä viesteistä, puheluista, rakkaudesta ja hyvistä toivotuksista. Edessä on pitkä tie ja olemme sataprosenttisesti Claren tukena joka askeleella. Nyt on toipumisen aika ja tiedämme kaikkien kunnioittavan siihen tarvittavaa yksityisyyttä, seura twiittasi.

The Irish Sun kertoi seuran myös tiedottaneen Twitterissä, että mielenterveysongelmista kärsinyt Shine saa nyt apua ongelmiinsa.

Pelaaja itse twiittasi katoamisensa jälkeisenä päivänä kuvan itsestään sairaalassa.

– Kiitos kaikille. Minulla on vaikeaa, ja se on ihan ok. Tulen takaisin. Pitäkää huolta itsestänne, Shine kirjoitti irlantilaislehden mukaan sittemmin poistetussa twiitissään.

Irlannin ikäkausimaajoukkueet läpi kahlannut lahjakkuus puhui tammikuussa Irish Examinerille mielenterveysongelmistaan.

Hän on kärsinyt masennuksesta, valtavasta unenpuutteesta ja alkoholin väärinkäytöstä. Lokakuussa 2018 Shine yritti itsemurhaa.

– Kärsin hiljaisuudessa todella pitkään ja tavallaan kielsin ongelmani. Kun ymmärsin sen ja sain tilanteeni hallintaan, tunsin että voisin välittää kokemukseni muille samassa tilanteessa olleille, Shine perusteli lehdessä päätöstään puhua ongelmistaan julkisesti.

Seitsemän maaottelua Irlannin paidassa pelannut Shine siirtyi viime vuonna kotimaastaan Cork Citystä takaisin Glasgow Cityn joukkueeseen. Hän teki maalin ensimmäisessä paluunsa jälkeisessä ottelussa Stirling Universityn joukkuetta vastaan.