Vakio: Bayern München vie Saksan cupin finaalin

Valioliigan otteluiden vahvoista kotisuosikeista varmoiksi valitaan Leicester ja Manchester United.

1 Leicester–Crystal P (1)

Valioliiga: Leicester kärsi FA cupissa 0–1-tappion Chelsealle. Taistelu neljän parhaan joukkoon pääsemiseksi pitää motivaation korkealla Valioliigassa. Palace kärsi paluuottelussaan 0–4-tappion Liverpoolille. Leicester on joukkueista laadukkaampi, eikä vierailla ole enää juurikaan pelattavaa. Hieman yli 60 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto varmaksi.

2 Manchester U–Bournemouth (1)

Valioliiga: Unitedin peliesitykset ovat olleet tauon jälkeen vakuuttavia. FA cupin ottelu Norwichia vastaan venyi jatkoajalle, mutta tuloksena oli lopulta ansaittu 2–1-voitto. Bournemouth on hävinnytmolemmat tauon jälkeiset ottelunsa. Viimeksi kärsittiin 0–1-tappio Wolvesin vieraana, eikä peliesitys mairitellut. United jahtaa paikkaa neljän parhaan joukossa. Noin 80 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto varmaksi.

3 Wolverhampton–Arsenal (12)

Valioliiga: Wolves on ilmoittautunut kolmella peräkkäisellä voitollaan mukaan taisteluun Mestarien liigaan oikeuttavista sijoituksista. Arsenal eteni FA cupin välieriin voittaessaan Sheffield Unitedin vieraissa 2–1. Wolves on esiintynyt kuluvalla kaudella Arsenalia paremmin, kuten sarjataulukkokin osoittaa. Isännät ansaitsevat noin 45 prosentin suosikkiaseman, mutta myös vaihtomerkillä on kohteessa paikkansa.

4 Chelsea–Watford (1X)

Valioliiga: Chelsea voitti viimeksi Valioliigassa kotonaan Cityn 2–1 ja eteni myös FA cupin välieriin kaataessaan Leicesterin vieraissa 1–0. Watford on ohuesti putoamisviivan yläpuolella, joten pisteitä tarvitaan edelleen sarjapaikan turvaamiseksi. Viimeksi kärsittiin kotona 1–3-tappio Southamptonia vastaan. Vaikka ottelu oli loppulukemiaan tasaväkisempi, Watford ansaitsi tappionsa. Isännät lähtevät otteluun selkeänä noin 70 prosentin ennakkosuosikkina.

5 Blackburn–Leeds (2)

Championship: Blackburn kärsi viimeksi vierastappion Wigania vastaan 0–2, ollen myös pelitapahtumien valossa vastaanottavana osapuolena. Leeds voitti viimeksi kotonaan Fulhamin 3–0, ja vaikka viimeistelytehot olivat laadukkaisiin maalipaikkoihin nähden yläkantissa, voittoa voi pitää ansaittuna. Noin 57 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierasvoitto kelpaa peliprosenttien salliessa varmaksi.

6 Bristol C–Cardiff (X2)

Championship: Bristolin voitoton jakso venyi jo seitsemän ottelun mittaiseksi, kun kotiottelu Sheffieldia vastaan hävittiin 1–3. Cardiff on kivunnut mukaan nousukarsintaryhmään voitettuaan molemmat tauon jälkeiset ottelunsa, joista viimeisimmän Prestonin vieraana 3–1. Ainakin paperilla joukkueista motivoituneempi Cardiff ansaitsee ottelussa noin 45 prosentin suosikkiaseman.

7 Fulham–Birmingham (1)

Championship: Fulham hävisi viimeksi 0–3 Leedsin vieraana ja vaikka loppulukemat imartelevat isäntiä, tappio oli Fulhamin kannalta ansaittu. Birmingham tasasi viimeksi pisteet kotonaan Hullin kanssa 3–3. Maaleja syntyi laadukkaisiin maalipaikkoihin nähden runsaasti, mutta pistejakoa voi pitää oikeudenmukaisena lopputuloksena. Fulham on hoitanut itseään heikommat vastustajat rutiinilla. Kotivoitto toteutuu hieman alle 60 prosentin todennäköisyydellä.

8 Huddersfield–Preston (12)

Championship: Huddersfield on hävinnyt kummatkin tauon jälkeiset ottelunsa. Viimeksi vierasottelu Forestia vastaan päättyi 1–3-tappioon. Preston hävisi niin ikään 1–3 sen isännöidessä Cardiffia. Kummankaan otteet eivät ole vakuuttaneet tauon jälkeen. Preston on joukkueista laadukkaampi, mutta tauon jälkeiset peliesitykset ovat olleet heikkoja. Ottelun todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välillä tasaisesti.

9 Stoke–Barnsley (12)

Championship: Stoke hävisi Middlesbroughille tämän kauden trendilleen uskollisesti 0–2, vaikka hallitsi pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla. Barnsley tasasi viimeksi pisteet kotonaan Millwallin kanssa maalittomana päättyneessä ottelussa. Stoke on joukkueista laadukkaampi, mutta paluu tauolta on sujunut nihkeästi. Noin kerran kahdesta toteutuvan kotivoiton rinnalle nostetaan motivoituneen Barnsleyn menestys.

10 Luton–Reading (1X)

Championship: Luton haki viimeksi 1–0-voiton Swansean vieraana, mutta pistejako olisi kuvannut tasaisen ottelun pelitapahtumia tarkemmin. Reading kärsi viimeksi Derbyn vieraana tappion 2–1. Niukka tappio oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu. Isännät ovat palanneet tauolta paremmassa vireessä. Kotivoitto toteutuu noin 40 prosentin todennäköisyydellä ja kelpaa peliprosenttien salliessa varmaksi.

11 Brentford–Wigan (1)

Championship: Brentford on ottanut kaksi tärkeää voittoa palattuaan tauolta. Viimeksi kaatui kärkijoukkueiden välisessä kohtaamisessa WBA 1–0. Wigan on voittanut niin ikään kummatkin ottelunsa tauon jälkeen. Viimeksi kotiottelu Blackburnia vastaan päättyi 2–0. Nousua Valioliigaan jahtaavan Brentfordin suosikkiasema kipuaa noin 65 prosentin tuntumaan.

12 Juventus–Torino (1)

Serie A: Juventus on voittanut kaksi peräkkäistä ottelua cupin finaalissa koetun pettymyksen jälkeen. Viimeksi kaatui kotona Lecce 4–0, loppulukemien kuvatessa tarkasti kentällä nähtyä tasoeroa. Torino kärsi viimeksi tylyn, mutta pelitapahtumiin nähden ansaitun 4–2-tappion Cagliarin vieraana. Paikallisotteluun 75 prosentin ennakkosuosikkina lähtevä Juventus kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

13 Leverkusen–Bayern München (2)

Saksan cup: Leverkusen sijoittui viidenneksi juuri päättyneessä Bundesliigassa. Bayern voitti ansaitusti kahdeksannen peräkkäisen mestaruutensa ja nyt tähtäimessä on himoittu tripla. Joukkueiden kohdatessa kesäkuun alussa Bayern oli parempi 4–2. Bayern ansaitsee puolueettomalla kentällä pelattavassa finaalissa noin 75 prosentin suosikkiaseman.