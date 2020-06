Kuvat ei herkille: Sairaalavuoteella makaavan Johanin luut katkesivat pelissä – tältä paljas jalka näyttää leikkauksen jälkeen

Johan Brunellin kausi päättyi holtittoman taklauksen seurauksena.

Puolustaja Johan Brunell loukkaantui vakavasti lauantaina pelatussa jalkapallon Ykkösen ottelussa Kajaanissa.

Jaron topparin Brunellin oikean jalan pohje- ja sääriluut katkesivat kontaktitilanteessa AC Kajaanin Jules Yves Samndan kanssa.

Brunell kiidätettiin sairaalaan ja hänet leikattiin sunnuntaina. Ilta-Sanomat tavoitti leikkauksista toipuvan Brunellin maanantai-iltapäivänä. Vakavan loukkaantumisen kärsineeksi ihmiseksi toppari vaikutti yllättävän hyväntuuliselta.

– No, ihan hyvin menee nyt, kun sain paljon särkylääkettä, Brunell murjaisi.

– Kipu eilen oli ihan sanoin kuvaamaton. Se sattui niin paljon. En löydä sanoja.

Johan Brunellin jalka on yltä päältä paketissa. Keskiviikkona on edessä seuraava operaatio.

Brunell loukkaantui kulmapotkun jälkitilanteessa. Hyökkäyspään kulmapotku pomppasi lupaavaan tekopaikkaan topparille, joka lähti laukomaan. Samnda sukelsi väliin.

Sitten rusahti.

– Yritin vetää oikealla jalalla hyvästä paikasta. Kajaanin pelaaja laittoi jalat eteen ja nappasi oikean jalkani. Tiesin heti, että se jalka on ihan poikki.

Jaron valmentaja Nicklas Käcko piti taklausta törkeänä. Brunell muistaa tilanteen hyvin ja on samaa mieltä.

– Ihan törkeä taklaus. En tiedä, miten tilanteeseen voi mennä tuolla tavalla. Miten voi hypätä noin, molemmat jalat napit edellä? Totta kai laukaus pitää yrittää blokata kun vastustaja laukoo, mutta ei sitä noin voi tehdä, Brunell päivitteli.

AC Kajaanin kapteeni lähetti Jaron pelaajalle tsemppiviestin ja pahoitteli tilannetta. Taklaajasta ei ole kuulunut mitään.

– En tiedä, mitä hänelle sanoisinkaan. Parempi, etten sano nyt mitään.

Leikkaus sujui Brunellin mukaan hyvin, ja lääkäri ennusti toipumisajan olevan ainakin puoli vuotta. Siinä menee toki pidempään, että Brunell on täydessä futiskunnossa. Vamma ei vienyt 29-vuotiaan pelihaluja.

– Aion palata kyllä, se on ihan varmaa – sitten kun tämä jalka on valmis. Jos olen talvella terve niin siinä on pitkä preseason, jonka aikana ehdin treenata itseni kuntoon.

Keskiviikkona on edessä vielä toinen operaatio, jonka jälkeen toipilasaika voi kunnolla alkaa.

Brunell on monella tapaa suomalaisen jalkapallon outolintu.

Hän nousi futisväen tietoisuuteen kotikaupunkinsa seuran Jaron paidassa viime vuosikymmenen alussa Aleksei Eremenko seniorin alaisuudessa.

Brunell nousi 2010-luvun alkupuolella liigatasolla kovan luokan toppariksi. Kuvassa hän painii maalikuningas Tim Väyrysen kanssa.

Brunellin hyvä otteet herättivät huomiota, mutta jo nuorena vammat – eritoten kiusallinen nilkkavamma – pitivät miehen pitkään sivussa.

Silti Brunell oli aina pelatessaan kentän parhaimmistoa. Monelle jäi arvoitukseksi, miksi hän ei koskaan lähtenyt Pietarsaaresta – vaan jäi Ykköseen sen jälkeen kun FF Jaro putosi pääsarjasta.

– Minulle perhe on etusijalla. Minulla on kaksi poikaa ja avovaimo. Jos lähden johonkin toiseen seuraan, minun pitäisi saada koko paketti: avovaimolle pitäisi löytyä töitä ja lapset pitäisi voida ottaa mukaan. Suomessa ei makseta niin hyviä palkkoja, että olisin valmis lähtemään yksin, Brunell alleviivasi.

Vuosien varrella liki kaikki liigaseurat paitsi HJK ovat kosiskelleet Brunellia, mutta ”koko pakettia” ei ole tullut tarjolle.

Siispä Brunell on pysynyt tiukasti kotiseudullaan – paitsi kerran vuonna 2017, kun unelmien jättipotti oli todella lähellä.

Brunell sai tilaisuuden lähteä koeajalle MLS-seura Toronto FC:n harjoitusleirille.

Hän onnistui täydellisesti ja sai 1+3-mallisen sopimuksen huippusarjaan, jonne on päässyt vain kourallinen Suomen maajoukkuetason pelaajia kuten Alexander Ring, Teemu Tainio ja Jukka Raitala.

Sopimuksen solmimisen jälkeen Brunellin perhe kokosi kamppeensa ja muutti Torontoon.

– Olin todella hyvässä vireessä. Sain paljon positiivista palautetta. Joukkueen isot tähdet kuten Jozy Altidore ja Benoit Cheyrou kehuivat, että olen niin hyvässä kunnossa, että pääsen seuraavassa pelissä avauskokoonpanoon.

Kyseisen viikon torstain harjoituksissa seurajohdon jäsen huikkasi Brunellille, että valmentajalla on asiaa. Suomalainen oli varma siitä, että nyt hänelle kerrottaisiin avauksen paikasta lauantaina pelattavaan otteluun.

Toisin kävi.

– Joukkueen maalivahti oli loukkaantunut, ja meidän piti hankkia toinen. Koska rosteri oli täynnä, piti yksi pelaaja vapauttaa, jotta saataisiin hankittua maalivahti. Valmentaja pahoitteli asiaa, mutta heidän oli irtisanottava sopimukseni.

MLS:n monisäikeiset kokoonpanosäännöt ja ulkomaalaisraja koituivat Brunellin kohtaloksi.

Heidän perheensä oli vasta muuttanut kaupunkiin. Yht’äkkiä unelma oli ohi.

Brunell palasi takaisin kotiin. Liigafutiksen tai MLS-sauman menemiseen ohi hän ei tuhlaa energiaa.

– Perhe on aina ykkönen. Toivottavasti nousemme Jaron kanssa, mutta minulla on täällä hyvä elämä ja viihdyn hyvin.