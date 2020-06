Vakio: Teemu Pukin Norwichille taas kylmää kyytiä?

Veikkaajien kannattaa huomioida, että peli sulkeutuu totuttua aikaisemmin lauantaina.

Peliaika päättyy ennakkotiedoista poiketen lauantaina jo kello 14.28, kun viidennen kohteen ottelu Charlton–QPR aikaistui.

1 Norwich –Manchester U (2)

FA cup: Norwichin kärsi paluuottelussa Southamptonia vastaan selkeän tappion lukemin 0–3. Keskiviikon kotiottelussa Evertonia vastaan kärsittiin tappio 0–1, vaikka kumpikin joukkue loi ottelussa maalipaikkoja harvakseltaan. Norwichin sarjapaikan säilyttäminen on vielä teoriassa mahdollista, mutta tauon jälkeisillä peliesitysten tasolla ei pisteitä välttämättä kerry viimeisellä seitsemällä kierrokselle ensimmäistäkään.

United peliesitys Tottenhamin vieraana oli odotetulla tasolla, kun pisteet jaettiin pelitapahtumiin nähden reilusti 1–1. Keskiviikkona kaadettiin puolestaan kotikentällä Sheffield United 3–0, sekin pelitapahtumiin nähden oikeutetusti. Unitedilla riittää vielä pelattavaa Valioliigan neljännestä sijasta, mutta myös FA cup arvostettaneen niukasti viime vuosina menestystä nauttineessa seurassa korkealle.

Kumpikin joutuu cup-otteluun lyhyellä palautumisajalla. Perustaso sekä materiaalin laajuus nostavat Unitedin hieman yli 60 prosentin suosikkiasemaan, joka voi kasvaa entisestään, jos joukkueet kierrättävät normaaleja avauskokoonpanojaan. Vakiossa United on reilusti ylipelattu, mutta epävarmuus avauskokoonpanoissa sekä selkeä suosikkiasema kohdistaa pelivalinnan vierasvoittoon.

2 Leeds–Fulham (1)

Championship: Leeds kärsi viimeksi pelitapahtumien vastaisen 0–2-tappion Cardiffin vieraana. Joukkue saa syyttää tappiosta omaa huolimattomuuttaan. Vastaavia pistemenetyksiä Leedsiltä on nähty pitkin kautta, vaikka eri tunnuslukujen valossa se on ollut täysin omassa kastissaan mitä tulee peliesityksiin. Yltiörohkeat valinnat pelinavaamisessa ovat johtaneet useisiin vastustajan maaleihin.

Fulham hävisi niin ikään 0–2 kotiottelussaan Brentfordia vastaan, ollen myös maalipaikkojen valossa ottelun heikompi osapuoli. Ottelua voi pitää hyvänä osoituksena Fulhamin takamatkasta tämän kauden laadukkaimpiin ryhmiin, vaikka se on itsekin viihtynyt sarjataulukon kärkisijoilla läpi kauden ja oli ennen taukoa hyvässä vireessä pelaten neljä peräkkäistä ottelua tappioitta. Rahkeet tuskin riittävä Valioliiga nousuun sillä kovimmat kilpakumppanit ovat esiintyneet selvästi laadukkaammin.

Jaettavat pisteet tulevat kummallekin tarpeeseen. Leedsiä on syytä pitää joukkueista luokkaa kaksi luokkaa laadukkaampana, vaikka ero sarjataulukossa onkin vain seitsemän pistettä. Isännät ansaitsevat ottelussa hieman alle 60 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa oikein pelattu kotivoitto merkataan varmaksi.

3 Birmingham–Hull (1X)

Championship: Birmingham taisteli itselleen pisteen WBA:n vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa, vaikka isännät pelitapahtumia selvästi hallitsivatkin. Birminghamin sarjapaikan uusiminen tuskin tulee osoittautumaan ongelmaksi. Sarjasijoitus on 16 ja eroa putoamisviivaan tässä kohtaa kautta turvallisen tuntuiset seitsemän pistettä. Täysin motivaatiotta ei silti kuitenkaan vielä pelata.

Hull jatkoi siitä mihin se ennen taukoa jäi, häviten kotonaan tärkeän kuuden pisteen ottelun Charltonia vastaan 0–1. Tappion myötä tiikerit valahtivat myös sarjataulukossa ensimmäisen putoajan paikalle muidenkin kilpailijoiden kartuttaessa pistesaldojaan.

Hullin tekeminen on sanolla sanoen luokattomalla tasolla. Isännät ansaitsevat ottelussa noin 56 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Kotivoitto on keräämässä todennäköisyyttään runsaammin peliä, joten kotivoiton suojaaminen vaihtomerkillä on suotavaa.

4 Wigan–Blackburn (1)

Championship: Wigan palasi pelikentille voitokkaasti, kun Huddersfield kaatui vieraissa 2–0. Myös ottelun pelitapahtumat puolsivat Wiganin niukkaa voittoa. Voitto jatkoi Wiganin jo taukoa edeltäneitä vakuuttavia otteita ja joukkue eteneekin seitsemän tappiottoman ottelun sarjassa kohti lauantain kotiottelua Blackburnia vastaan.

Blackburn voitti kauden uudelleen käynnistäneessä ottelussa kotonaan Bristolin 3–1, mutta harvakseen nähdyt maalipaikat jakautuivat joukkueiden välillä selvästi loppulukemia tasaisemmin. Blackburn on sarjataulukossa kahdeksantena ja omaa vielä saumat nousukarsintoihin, mutta peliesitysten oikeuttama sijoitus löytyy alempaa taulukosta.

Tiedossa varsin lienee tasaväkinen kohtaaminen, jossa paremmin pelikentille palanneet isännät ansaitsevat noin 40 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kohde on melko tarkoin oikein pelattu ja rivit rakennetaan kotivoiton kautta.

5 Charlton–QPR (12)

Championship: Charlton otti ison askeleen kohti sarjapaikkansa säilyttämistä voittaessaan Hullin vieraissa 1–0. Alkukaudesta onnekkaasti kerätyt pisteet saattavat muodostua ratkaisevaksi sarjapaikan säilyttämisen kannalta sillä Charlton nousi Hull voitollaan tasaiseen putoamisviivan yläpuolelle asettuvaan ryhmään, jotka kaikki ovat pisteen ensimmäisen putoajan paikalla majailevaa Hullia edellä.

QPR kärsi kotikentällään 0–1-tappion Barnsleylle, mutta pistejako olisi kuvannut tarkemmin tasaväkisen ottelun pelitapahtumia. QPR on sarjassa sijalla 13, ja sarjapaikan matemaattinen varmistaminen vaatii vain muutaman pisteen jäljellä olevilta kahdeksalta kierrokselta.

QPR on kiistatta laadukkaampi kokonaisuus, mutta isännillä voi laskea etua motivaatiosta. Vieraat ansaitsevat ottelussa noin 40 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotijoukkue on pelattu lähes vastaavaan suosikkiasemaan mikä motivaatiota ajatellen voi osoittautua oikeaksikin arvioksi. Kohde on silti suositeltavaa rakentaa vierasvoiton kautta, jota täydennetään vaihtomerkillä.

6 Stoke–Middlesbrough (1X)

Championship: Stoke tasasi pisteet Readingin vieraana 1–1. Tasoitusmaalia saatiin odottaa aina lisäajalle saakka ja vaikka Stoke loi lopulta hieman enemmän maaliodottamaa voi pistejakoa pitää oikeudenmukaisena tuloksena. Stoke on pelannut viisi peräkkäistä otteluaan tappioitta, mutta matkaa putoamisviivaan ei silti ole kuin kaksi pistettä.

Boro jäi kotonaan täysin Swansean jalkoihin kärsiessään tylyn 0–3-tappion. Boron harvat voitot ovat tulleet lähinnä sitä selvästi heikommilla materiaalilla operoivia sarjanousijoita vastaan ja tuolloinkaan joukkue ei ole pystynyt hyökkäystehoilla mässäilemään. Maaliero pitää Boron toistaiseksi ensimmäisen putoajan paikalla olevan Hullin edellä. Marginaalit ovat pieniä ja putoamista vastaan taistellaan todennäköisesti aina viimeisille kierroksille asti.

Kumpikin joukkue tarvitsee kipeästi pisteitä. Isäntien paluu pelikentille sujui huomattavasti vieraita paremmin vaikkei sekään täysin asetettuja odotuksia pystynyt lunastamaan. Stoke ansaitsee ottelussa kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa kannatus on karannut kymmenisen pinnaa yli, mutta ykkönen on syytä säilyttää mukana riveissä – niin heikko oli Boron paluuottelun peliesitys Swanseaa vastaan.

7 Celta–Barcelona (X2)

La Liga: Celta on saamassa läpi kauden kateissa ollutta itseluottamustaan takaisin. Viimeksi kotikentällään pelatessaan Celtan maalihanat aukesivat toden teolla, kun Alaves kaadettiin 6–0. Keskiviikon vierasottelu Real Sociedadia vastaan puolestaan voitettiin 1–0, vaikka juurikaan voittomaalin mahdollistanutta rangaistuspotkua enempää Celta ei ottelussa hyökkäyssuuntaan luonut. Celtan odotetaan pääsevän otteluun ilman merkittäviä poissaoloja.

Barcelona tasasi juhannusaattona pisteet Sevillan vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa, eikä peliesityskään ollut odotetulla tasolla. Viikolla voitettiin kotikentällä Athletic Bilbao 1–0 ja myös peliesitys oli suuseuran standardien mukainen. Taistelu mestaruudesta heräsi Barcan pistemenetyksen myötä henkiin ja läpi kauden paremmin esiintynyt Real Madrid on nyt yhden maalin paremmalla maalierollaan menossa kohti mestaruutta. Barcelonalta sivussa ovat pelikieltoaan kärsivä Sergio Busquets sekä loukkaantuneet Ousmane Dembele ja Frenkie de Jong.

Celta on tehnyt pesäeroa putoamisviivaan tauon jälkeen keräämillään seitsemällä pisteellä. Barcelonalla ei ole varaa tiputtaa pistettäkään, mikäli se mielii pitää asemansa hallitsevana mestarina. Päivän pidempää palautumisaikaa nauttiva Barcelona ansaitsee ottelussa noin 60 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kannatus on karannut jo yli 70 pinnan, joten vaihtomerkkiä Celtan pisteille venymiseen voi harkita.

8 Osasuna–Leganes (X2)

La Liga: Osasuna voitti ensimmäisen ottelunsa sitten tauon hakiessaan 1–0-voiton Alavesin vieraana. Pelitapahtumiltaan ympäripyöreästä ottelusta pistejakoa olisi voinut pitää kummankin osapuolen kannalta reiluna lopputuloksena. Osasunan kausi on jo ylittänyt sarjanousijaa kohtaan asetetut odotukset eikä motivaatio loppukautta kohtaan ole ilman kilpailullisia tavoitteita kovinkaan korkealla. Lauantaina Osasunalta sivussa ovat pelikieltoaan kärsivät runkopelaajat David Garcia sekä Oier.

Leganesin tilanne putoamisviivan alapuolella alkaa näyttää toivottomalta. Peliesitykset oikeuttaisivat sijoitukseen putoamisviivan yläpuolella, mutta varianssi on ollut vastainen läpi kauden. Onni ei ole kääntynyt suotuisaksi tauon jälkeenkään, kun pisteet tasattiin sekä Mallorcaa että Granadaa vastaan pelitapahtumien hallinnasta huolimatta. Leganesin hyökkäysarsenaali kapeni entisestään Guido Carillon loukkaannuttua Granadaa vastaan. Myös joukkueen kantajaksi noussut Real Madrid -laina Oscar Rodriguez saattaa olla sivussa Osasunaa vastaan.

Vieraat nauttivat sekä lepo- että motivaatioetua. Maalinteko tuottaa Leganesille tuskaa, mutta onnistuessaan ei Osasunalla ole motivaatiota takaa-ajoon. Isäntien poissaolot iskevät kumpikin puolustuspelaamiseen. Ilman motivaatiota ottelussa pelaavalle Osasunalle voi suoda hieman laadukkaampana joukkueena korkeintaan marginaalisen suosikkiaseman. Vakiossa isännät ovat keränneet 50 prosentin kannatuksen, joten ohitus on tässä kohtaa selkeä ja suuren todennäköisyyskentän kattava pelivalinta.

9 Brescia–Genoa (2)

Serie A: Brescian paluu sarjatasoa alemmas näyttää väistämättömältä. Kauden uudelleen käynnistäneessä ottelussa pisteet tasattiin Fiorentinan vieraana 1–1, mutta vain Jesse Jorosen huipputorjunnat sekä Fiorentinan laatupaikkojen runsas tuhlailu mahdollistivat pistejaon. Seuran kanssa erimielisyyksiin tauon aikana ajautuneen Mario Balotellin sopimus on purettu ja sivussa on myös joukkueen runkopelaajiin tällä kaudella lukeutuneet Jhon Chancellor sekä Dimitri Bisoli.

Genoa esiintyi ennen taukoa kelvollisesti, mutta taistelee sekin edelleen putoamista vastaan. Paluu tositoimiin ei sujunut suunnitellusti, kun kotiottelussa Parmaa vastaan kärsittiin peräti 1–4-tappio. Peliesityksen laatu vastasi tylyjä loppulukemia ja viikonlopun kierrokselle lähdetään putoamisviivan yläpuolella vain maalieron turvin. Genoalta väliin ottelun jättää joukkueen kapteeni Domenico Criscito, joka loukkaantui Parmaa vastaan.

Genoan tulee arvostaa heikosta paluuottelustaan huolimatta vähintään kaksi luokkaa laadukkaammaksi kokonaisuudeksi. Vierasvoitto toteutuu noin 46 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa vieraiden kannatus on pari pinnaa alle todennäköisyytensä ja kohteessa tartutaan ennakkosuosikin voittoon varmana.

10 Cagliari–Torino (2)

Serie A: Alkukaudesta hurjalla tahdilla ja osin onnekkaastikin pisteitä keränneen Cagliarin peliesitysten taso romahti kevätkaudella. Ennen keskiviikon 1–0-vierasvoittoa SPAL:ista Cagliari ehti pelata 13 ottelua voitoitta häviten näistä peräti yhdeksän. Myös loukkaantumiset ovat vaivanneet Sardinialaisia pitkin kautta. Lauantaina sivussa on varmuudella avainpelaajiin lukeutuva Radja Naingollan.

Torinon kausi on ollut odotuksiin nähden katastrofaalinen. Viime kaudella seitsemänneksi sarjassa sijoittunut Toro oli kauden keskivaiheilla jopa putoamisviivan alapuolella. Hyvää työtä joukkueen kanssa useamman kauden ajan tehnyt Walter Mazarri sai väistyä tehtävästään helmikuussa, jonka jälkeen joukkue onkin noussut putoamisviivan yläpuolelle. Tiistaina Torino voitti kotonaan Udinesen 1–0, mutta vieraat loivat ottelussa selvästi enemmän maaliodottamaa eikä voittoa voinut pitää pelitapahtumiin nähden ansaittuna.

Cagliari on kevään heikoista esityksistään huolimatta kymmenentenä eikä motivaatio loppukautta kohtaan ole korkealla. Torinon täytyy sen sijaan pitää yllä eroa putoamisviivaan voidakseen hengittää rauhassa. Joukkueiden välille on tällä hetkellä vaikea muodostaa suurtakaan tasoeroa ja isännät ansaitsevat marginaalisen 40 prosentin suosikkiaseman. Pelivalinta nojaa motivaatioetuun ja hieman useammin kuin kerran kolmesta toteutuva vierasvoitto nostetaan varmaksi.

11 AC Oulu–Gnistan (1)

Ykkönen: Oulussa on viime kauden pettymyksen jälkeen tehty odotettuja muutoksia. Päävalmentajaksi syksyllä nimitetty Jyrki Ahola on tehnyt useita hankintoja, joista nimekkäimpiä lienevät Ekenäsissä läpimurron tehnyt Daniel Rantanen sekä 13 vuoden jälkeen Ouluun palaava Rafinha. Peliesitykset cupissa ovat olleet lupauksia herättäviä. Talven lohkovaiheessa AC Oulu oli maaliodottamien valossa Ykkösen joukkueista laadukkain. Alla on kesäkuulta 0–1-tappio Hongalle, mutta peliesitys oli olosuhteisiin nähden kelvollinen.

Gnistan palaa Ykköseen kahden kauden tauon jälkeen. Viime kaudella Kakkosen B-lohkoa dominoineen Kipinän runko on pysynyt hyvin kasassa ja vahvistuksia on saatu muutama täsmähankinnan muodossa. Yksi näistä on viime kaudella KTP:ssä vahvoja otteita esittänyt Kasperi Liikonen. Realiteetit ovat kuitenkin nousijajoukkueen kohdalla selvät. Talven cup-esityksissä nähtiin paljon vaihtelua ja puolustusta voi pitää joukkueen heikkona lenkkinä.

Oulu lähtee kauteen yhtenä sarjan suurimmista ennakkosuosikeista ja tasoeron pitäisi olla avausottelussa isäntien hyväksi selkeä. Kotivoitto toteutuu lähes 70 prosentin todennäköisyydellä ja oikein pelatusta ykkösestä saadaan riveihin laadukas runkomerkki.

12 KPV–KTP (1)

Ykkönen: Veikkausliigasta pudonnut KPV lähtee alkavaan Ykköseen suurimpana ennakkosuosikkina, mutta toistaiseksi tämän vuoden peliesitykset eivät ole olleet odotetulla tasolla. Joukkueessa on useita viime kauden Veikkausliiga joukkueenkin runkoon kuuluneita pelaajia, mutta useampi Ykkösen tasolle kova hankinta kuten viime kaudella avauskierroksen vastustajaa edustanut Aleksi Pahkasalo, jota kohtaan odotukset Kokkolassa ovat korkealla.

KTP on muuttunut jonkin verran edelliskaudesta, mutta oli talvella cupissa Ykkösen joukkueiden parhaimmistoa. Pahkasalon sekä Kalle Multasen lähtö joukkueen hyökkäyksestä on merkittävä heikennys, mutta viime kaudella selkeimpänä ongelmana esiintynyt puolustuslinja on saanut vahvistusta mm. Valtteri Vesiahon muodossa.

Isännät ovat kiistatta sarjan suurin ennakkosuosikki ja myös suosikki avaamaan kautensa voitolla. KPV ansaitsee ottelussa noin 60 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa pelaajien rahat ovat jakautumassa eri tulosvaihtoehtojen välillä oikein, joten kuusi kertaa kymmenestä toteutuva kotivoitto on turvallinen varmavalinta.

13 AC Kajaani–FF Jaro (12)

Ykkönen: Kajaanissa pelaajaruletti on käynyt talven aikana totutun tiheästi, mutta jalkeilla vaikuttaa olevan talven cup-otteluiden perusteella Ykkösen tasolle kelvollinen ryhmä. Viime kesäkuussa joukkueen päävalmentajaksi palannut Mika Lumijärvi jatkaa tehtävässään myös alkavalla kaudella.

Viime kaudella putoaminen vältettiin Kajaanissa niukalla kahden pisteen marginaalilla. Uuden kauden kynnyksellä odotukset ovat uusien pelaajahankintojen sekä cup-esitysten myötä hieman viime kautta korkeammalla.

Myös Jarossa pelaajaliikennettä on nähty kumpaankin suuntaan. Lähtijöiden puolelta merkittävimpinä muutoksina voi pitää usean kauden ajan joukkueen runkopelaajiin lukeutuneiden Pavle Milosavljevicin sekä Jonas Emetin lähtöä. Myös viime kaudella vakuuttavia otteita esittäneiden Luis Roblesin sekä Darvin Chavezin lähtö on miinus. Yksi mielenkiintoisimmista hankinnoista on kesän kynnyksellä sopimuksen tehnyt Will Inalien, joka iski viime kauden Kakkosessa 20 maalia JBK:n riveissä.

Jaroa on syytä arvostaa alkavalla kaudella pykälän verran isäntiä laadukkaammaksi, mutta kotietu tasoittaa yleisömäärää koskevista rajoituksista huolimatta puntteja. Todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välillä tasaisesti ja maaliodotusarvo on ensimmäisen kierroksesta huolimatta korkea. Vakiossa oikein pelattuun kohteeseen on syytä käyttää useampi merkki.