Yksi maali riitti FC Hakalle voittoon Pirkanmaan derbyssä.

Ilves – FC Haka 0–1

– Huima fiilis. Karvatkin nousevat pystyyn. Huomaan, että nyt olen oikeassa paikassa, hehkuttaa FC Hakan kannattajaksi tunnustautuva Marko.

Alkamassa on jalkapallon Suomen cupin puolivälieräottelu Ilves–Haka. Se pelataan tiistaina Tammelan stadionin kauniissa kesäillassa: tiedossa on suomalaisen huippujalkapallon kauneutta, tunteita, paineita ja jännitystä.

Päivä oli Tampereella ensimmäinen, kun Ilves esiintyi pitkän koronatauon jälkeen yleisölle.

Kentällä on tosi kyseessä: katsomoon asti kuuluvat säärisuojien kopsahdukset, pelaajien yksittäiset tunteenpurkaukset ja valmentajien ohjeistukset. Kentän laidalla voi haistaa vastaleikatun nurmenkin tuoksun.

Tätä hetkeä on moni jo odottanut.

– Onhan tätä odotettu jo todella pitkään. Tykkään erityisen paljon katsoa pelejä Tammelassa, koska onhan täällä omanlaisensa fiilis, miettii Jaakko Bashmakov.

– Pitkään tätä on odotettu. Nyt saa taas näitä fiiliksiä, minkä takia tätä hommaa tehdään. Arki on osittain koittanut, ja se on vielä näin hienoa, nautiskeli Hakan päävalmentaja Teemu Tainio.

Aivan kaikki ei kuitenkaan ollut niin kuin ennen.

Ilveksen Tuure Mäntynen ja FC Hakan Jacob Bushue pääpallossa.

Teemu Tainio luotsasi FC Hakan peräsimessä ensimmäisen korkamman tason ottelunsa.

Pirkanmaan derby myi Tammelan stadionin täyteen päiviä etukäteen – niin kuin kuuluukin. Koronarajoitusten takia loppuunmyyty Tammela tarkoitti tällä kertaa noin 450 katsojaa.

Korona-aika iski vasten kasvoja jokaista stadionin porteista sisälle astellutta. Muistutus turvaväleistä ja käsidesipullo pöydän päällä olivat ensimmäisiä asioita, jotka tervehtivät yleisöä.

Kevään ja alkukesän tuttu elementti oli myös Tammelassa vastassa.

Karu muistutus stadionin ulkopuolisesta nykyhetkestä ei silti latistanut tunnelmaa. Intoa piisasi niin katsojilla, valmentajille kuin pelaajillakin.

Fanit odottamassa Tammelan legendaariselle stadionille pääsyä.

Tunnelma oli lämmin, rajoituksista huolimatta.

Pelillisesti ottelu ei ymmärrettävästi vielä tarjonnut jalkapallon hienouksia: intoa oli ehkä liikaakin, minkä lisäksi kova hellekin vaati veronsa.

Mutta nähtiin ottelusta silti maailmanluokan suorituksia, sillä Hakan maali oli komeaa katseltavaa. Anton Popovitch antoi loistavan pitkän syötön Jonni Thusbergille, joka oli kuin varkain hiipinyt tamperelaisten maalille ja puski pallon taitavasti ohi Mika Hilanderin.

Hakan Jonni Thusberg tulettaa osumaansa Ilveksen verkkoon.

Ilves oli ottelussa kuskin paikalla, mutta ei löytänyt kärsivällisyyttä valkeakoskelaisten puolustusmuurin murtamiseen. Haka nappasi ensimmäisen kiinnityksen tämän kesän Pirkanmaan herruuteen ja jatkaa Suomen cupissa välieriin maalein 1–0.

Ilveksen kannattajia se ymmärrettävästi harmitti. Mutta kaikki ei illassa kuitenkaan mennyt pieleen.

– Ehkä on omalla tavallaan oppinut arvostamaan enemmän sitä, että pääsee ylipäänsä paikan päälle peleihin. Toisaalta pitää muistaa, että kyse on vain urheilusta. Vaikkakin se on melkoisen iso asia, miettii Jarno Tuokkola.

– Onhan tämä eri asia kuin katsoa peliä Ruudusta. Jalkapallo on parasta paikan päällä, lisää Veijo Tuokkola.

Koronakaan ei katsojia Tampereella pelottanut.

– Ei oikeastaan. Menin päätyyn istumaan, jossa on vähän väljempää. Myöhästyin vielä ottelun alusta, niin ei ollut ruuhkaa, naurahtaa Jarno Tuokkola.

– Ei pelottanut tulla paikalle. Koronatilanne on Tampereella jo parempi, ja täällä on muutenkin järjestelyt hoidettu hyvin, kertoo Jaakko Bashmakov ja viittasi esimerkiksi siihen, että yleisö saapui paikalle eri porteista ruuhkien välttämiseksi.

Juttua päivitetty kello 21.22.

Katsomot täyttyivät hiljalleen sallittuihin mittoihinsa ennen ottelun alkua.