Vakio: Ykkönen alkaa, kotijoukkueet vahvoilla

AC Oulu on vakiokierroksen pankkeja. Myös KPV avaa kauden vahvana kotisuosikkina.

Kohde 1: Norwich–Manchester U (2)

FA cup: Norwich kärsi paluuottelussa Southamptonia vastaan selkeän 0–3-tappion. Unitedin peliesitys Tottenhamin vieraana oli odotetulla tasolla, kun pisteet jaettiin pelitapahtumiin nähden reilusti 1–1. Kumpikin joutuu cupin otteluun lyhyellä palautumisajalla. Perustaso ja materiaalin laajuus nostavat Unitedin hieman yli 60 prosentin suosikkiasemaan, joka voi kasvaa entisestään, jos joukkueiden avauskokoonpanoissa nähdään kierrätystä.

2: Leeds–Fulham (1)

Championship: Leeds kärsi viimeksi pelitapahtumien vastaisen 0–2-tappion Cardiffin vieraana, mutta saa syyttää tappiosta huolimattomuuttaan. Fulham hävisi niin ikään 0–2 kotiottelussaan Brentfordia vastaan, ollen myös maalipaikkojen valossa ottelun heikompi osapuoli. Leeds on joukkueista luokkaa laadukkaampi ja ansaitsee kotonaan hieman alle 60 prosentin suosikkiaseman.

3: Birmingham–Hull (1)

Championship: Birmingham taisteli itselleen pisteen WBA:n vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa, vaikka isännät hallitsivat pelitapahtumia selvästi. Hull jatkoi siitä mihin se ennen taukoa jäi, häviten kotonaan todella tärkeän ottelun Charltonia vastaan pelitapahtumiin nähden ansaitusti 0–1. Hullin tekeminen on luokattomalla tasolla. Isännät ansaitsevat ottelussa noin 55 prosentin suosikkiaseman.

4: Wigan–Blackburn (1X)

Championship: Wigan palasi pelikentille voitokkaasti, kun Huddersfield kaatui vieraissa 2–0. Myös ottelun pelitapahtumat puolsivat niukkaa voittoa. Blackburn voitti kotonaan Bristolin 3–1, mutta harvakseen nähdyt maalipaikat jakautuivat joukkueiden välillä loppulukemia tasaisemmin. Tasaväkinen kohtaaminen, jossa isännät ansaitsevat marginaalisen suosikkiaseman. Runsas rastitus on tarpeen.

5: Charlton–QPR (12)

Championship: Charlton otti ison askeleen kohti sarjapaikkansa säilyttämistä voittaessaan Hullin vieraissa 1–0. QPR kärsi kotikentällään 0–1-tappion Barnsleylle, mutta pistejako olisi kuvannut tasaväkisen ottelun pelitapahtumia tarkemmin. QPR on laadukkaampi kokonaisuus, mutta isännillä riittää motivaatiota. Vieraat ansaitsevat noin 40 prosentin suosikkiaseman. Charltonin menestys on syytä mahduttaa mukaan riveihin.

6: Stoke–Middlesbrough (1X)

Championship: Stoke tasasi pisteet Readingin vieraana 1–1. Tasoitusmaalia saatiin odottaa aina lisäajalle saakka. Vaikka Stoke loi lopulta hieman enemmän maaliodottamaa, pistejakoa voi pitää oikeudenmukaisena tuloksena. Boro jäi kotonaan täysin Swansean jalkoihin kärsiessään tylyn 0–3-tappion. Stoke ansaitsee ottelussa kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman, mutta vähämaaliselta vaikuttavassa ottelussa myös tasapeli on usein toteutuva merkki.

7: Celta–Barcelona (2)

La Liga: Celta iski maaleja koko alavireisen kautensa edestä kaataessa kotonaan Alavesin peräti 6–0 sunnuntaina. Barcelona tasasi juhannusaattona pisteet Sevillan vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa, eikä peliesityskään ollut odotetulla tasolla. Barcelona pääsee otteluun päivän pidemmällä palautumisajalla. Hieman yli 60 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierasvoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

8: Osasuna–Leganes (2)

La Liga: Osasuna hävisi viikonloppuna Valencian vieraana 0–2. Tuossa sekä sitä edeltäneessä Atletico-tappiossa Osasunan otteissa paistoi motivaation puute. Leganes tasasi juhannuksena pisteet Mallorcan vieraana 1–1, vaikka hallitsi pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla. Sekä lepo- että motivaatioetu suosivat vieraita. Maalinteko tuottaa Leganesille tuskaa, mutta sen onnistuessa Osasunalla ei ehkä ole motivaatiota takaa-ajoon.

9: Brescia–Genoa (X2)

Serie A: Brescian paluu sarjatasoa alemmas näyttää väistämättömältä. Joukkue on sarjan viimeisenä ennen kauden uutta starttia. Genoa esiintyi ennen taukoa kelvollisesti, mutta taistelee sekin edelleen putoamista vastaan. Vieraat ovat siinä määrin laadukkaampi kokonaisuus, että ansaitsevat marginaalisen suosikkiaseman sekä pelivalinnan.

10: Cagliari–Torino (2)

Serie A: Cagliarin paluu tositoimiin sujui vaisusti. Vierasottelu Veronaa vastaan hävittiin 1–2, eikä peliesitys oikeuttanut enempään. Torino tasasi viimeksi pisteet Parman kanssa 1–1, mutta loi riittävästi laadukkaita maalipaikkoja voittaakseen. Isätien suosikkiasema jää karvan alle 40 pinnan ja peli-ideaa on syytä hakea tauon jälkeen paremmin esiintyneistä vieraista.

11: AC Oulu–Gnistan (1)

Ykkönen: Oulun otteet Suomen cupissa ovat olleet lupauksia herättäviä. Alla on kesäkuulta 0–1-tappio Hongalle, mutta peliesitys oli olosuhteisiin nähden kelvollinen. Gnistanin otteissa nähtiin cupissa rajuakin vaihtelua ja sarjanousija luonnollisesti kuuluu alkavan Ykkösen heikoimpiin. Oulun suosikkiasema nousee lähes 70 prosenttiin ja suursuosikki merkataan varmaksi.

12: KPV–KTP (12)

Ykkönen: Veikkausliigasta pudonnut KPV lähtee alkavaan Ykköseen suurimpana ennakkosuosikkina, mutta toistaiseksi tämän vuoden peliesitykset eivät ole olleet odotetulla tasolla. KTP on muuttunut jonkin verran edelliskaudesta, mutta oli talvella cupissa Ykkösen joukkueiden parhaimmistoa. Isännät ansaitsevat noin 60 pinnan suosikkiaseman, mutta vieraiden yllätystä voi peliprosenttien salliessa harkita mukaan.

13: AC Kajaani–Jaro (12)

Ykkönen: Kajaanissa pelaajaruletti on käynyt talven aikana totutun tiheästi, mutta jalkeilla vaikuttaa olevan talven cup-otteluiden perusteella Ykkösen tasolle kelvollinen ryhmä. Myös Jarossa pelaajaliikennettä on nähty kumpaankin suuntaan. Joukkuetta voi pitää pykälän verran viime kauden painosta heikompana. Ottelun todennäköisyyskenttä jakautuu tasaisesti ja runsasmaaliselta vaikuttavassa kohtaamisessa on käyttöä vaihtomerkille.