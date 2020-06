Rami leveili suhteellaan povipommi Pamela Andersoniin: ”Harrastivat seksiä 12 kertaa yössä”

Ranskalaispuolustaja Adil Ramin ura on ollut viime vuosina monella tapaa laskusuhdanteessa.

Ranskalainen keskuspuolustaja Adil Rami on ehtinyt saavuttaa jalkapallourallaan esimerkiksi maansa mestaruuden, Eurooppa-liigan voiton sekä kruununa MM-kultaa 2018 Venäjän kisoissa.

Suurimmat otsikot 34-vuotias Rami on kerännyt kuitenkin muilla ansioillaan. Parisen vuoden ajan, kesäkuuhun 2019 asti, hän seurusteli maailmankuulun näyttelijä-mallin Pamela Andersonin, 52, kanssa.

Kuluvan vuoden alussa Rami siirtyi turkkilaisesta Fenerbahcesta venäläiseen PFC Sotshiin. Nyt ilman seurajoukkuetta oleva Rami kuitenkin jätti Sotshin, ilmeisesti polvivaivojen vuoksi, pelaamatta Venäjän liigassa otteluakaan.

Pamela Anderson (ylhäällä keskellä) kuvattiin keväällä 2018 katsomassa Marseillessa pelanneen Adil Ramin Eurooppa-liigan ottelua RB Salzburgia vastaan.

Venäläisseurassa ranskalaistoppari ehti joka tapauksessa leveillä suhteellaan povipommi Andersoniin, ainakin jos on uskominen Sotshin hyökkääjää Aleksandr Kokorinia.

– Rami kertoi meille paljon asioita Pamela Andersonista. Kaikki olivat tietenkin kiinnostuneita, millainen heidän suhteensa oli sängyssä, Kokorin laukoi The Sunin mukaan.

– Rami sanoi, että Pamela on paras nainen, joka hänellä on elämässään ollut. Hän kertoi, että he harrastivat seksiä 12 kertaa yössä.

The Sunissa pohditaan, oliko tuo kenties syy, miksi Ramin peliesitykset ranskalaisseura Marseillessa heikkenivät niin rajusti.

Adil Rami pääsi kesällä 2018 juhlimaan MM-kultaa muun muassa Paul Pogban (vas.) ja Samuel Umtitin (oik.) kanssa. Sen jälkeen ura on ollut laskusuhdanteessa niin viheriöllä kuin siviilipuolella.

Ramin ero aikoinaan Playboy-lehden ja Baywatch-sarjan kautta julkisuuteen nousseesta Andersonista oli myrskyisä.

Anderson syytti miestä pettämisestä. Lisäksi Andersonin kertoman mukaan Rami oli käyttäytynyt häntä kohtaan väkivaltaisesti.

Rami on kiistänyt syytökset omilla sosiaalisen median kanavillaan.

Kotimaansa Marseillesta Rami puolestaan sai kenkää parisuhdeskandaalin jälkeen myöhemmin kesällä 2019.

Rami oli nimittäin jättänyt joukkueensa harjoitukset väliin jalkavammaan vedoten. Myöhemmin paljastui, että hän oli kuitenkin ollut Suomessakin esitetyn Fort Boyard -ohjelman Ranskan version kuvauksissa.

Euroopan huippuseuroista Rami on edustanut Fenerbahcen ja Marseillen lisäksi espanjalaisia Sevillaa ja Valenciaa sekä italialaista Milania.