Koronavirus sysäsi Roman Eremenkon seuran täyskaaokseen – koko kausi valumassa käsien lävitse

Venäläismedian mukaan Roman Eremenko on yksi kuudesta FK Rostovin pelaajasta, jolla on todettu koronavirus.

Koko FK Rostovin joukkue on karanteenissa. Varamiehistöllä voi olla tartunta, eikä vastustaja ole halukas ottelusiirtoon.

Venäjän jalkapalloliigan jatkon ylle pelmahti tyhjästä hyvin synkkiä pilviä juuri ennen viikonlopun sarja-avausta kolmen kuukauden tauon jälkeen. Suomalaispelaaja Roman Eremenkon edustama FK Rostov on asetettu 14 päivän karanteeniin vain päivää ennen ottelua Sotshia vastaan.

Rostovin joukkueessa on todettu kuusi koronavirustartuntaa. Venäläislehti Sport-Expressinin mukaan Eremenko on yksi tartunnan saaneista.

Rostovin kannalta tilanne on katastrofaalinen, sillä kesäkuun alussa liigapomo Sergey Pryadkin varoitti seuroja siitä, ettei tiukassa otteluohjelmassa ole tilaa ottelusiirroille. Rajuimmillaan Pryadkinin linjaus tarkoitti, että karanteeniin joutuva joukkue joutuisi luovuttamaan kaikki ottelunsa karanteenin aikana.

Rostoville tämä tarkoittaisi kolmen ottelun luovuttamista, ja kuoliniskua haaveille pääsystä Mestarien liigaan. Rostov on sarjassa neljäntenä, kolme pistettä Mestarien liigaan karsijan paikkaan oikeuttavasta kolmossijasta.

Venäjän liiga on tarkoitus pelata loppuun pikavauhtia 22. heinäkuuta mennessä, jotta uusi kausi voi alkaa ajallaan 10. elokuuta. Kuluvaa kautta on pelaamatta kahdeksan kierrosta.

Varasuunnitelma puuttuu

Rostovin täytyy etsiä tilanteeseen nopea ratkaisu, mutta varasuunnitelmakin uhkaa kuihtua omaan mahdottomuuteensa. Rostov voisi lähettää Sotshiin pelaamaan kakkos- tai juniorijoukkueensa. Venäläismedian mukaan juniorijoukkue on kuitenkin ehtinyt kohdata karanteeniin joutuneen ykkösjoukkueen harjoitusottelussa päivää ennen positiiviseksi todettuja koronavirustestejä. Näin ollen myös varamiehistö olisi karanteenissa.

Venäjän jalkapalloliitto on väläyttänyt mahdollisuutta Sotshi–Rostov-ottelun siirtämisestä pelattavaksi heinäkuun 19. päivä, joka on varattu Venäjän cupin välieräotteluille. Ottelusiirto vaatii molempien joukkueiden hyväksynnän, mutta putoamista vastaan kamppaileva Sotshi on jo julkaissut oman kantansa: he haluavat pelata ottelun alkuperäisenä ajankohtana perjantaina 19. kesäkuuta.

Venäjällä on kolmanneksi eniten todettuja koronavirustartuntoja koko maailmassa ja uusia tartuntoja tulee päivittäin noin 7 500. Muutamilla jalkapalloliigan joukkueiden pelaajilla todettiin tartuntoja toukokuussa, mutta Rostovin positiiviset testitulokset olivat liigassa ensimmäiset kahteen viikkoon.