Vakio: Vaikeuksia luvassa loukkaantumisten runtelemalle Arsenalille?

Ykköskohteen Brightonin ohella juhannuksen vakiokierroksen parhaita pelivalintoja ovat QPR:n ohitus ja Betiksen vierasvoitto.

1 Brighton–Arsenal (1)

Valioliiga: Brightonin kausi on sujunut alakanttiin niin odotuksiin kuin peliesityksiin nähden. Ennen taukoa tahkottiin peräti kymmenen ottelua voitoitta, vaikkeivat otteet olleet läheskään niin heikkoja mitä tulokset antavat ymmärtää. Putoamisuhka kummittelee vain kahden pisteen päässä, joten tosissaan loppukausi joudutaan rannikolla puristamaan. Kokoonpanotilanne on tauon jäljiltä hyvä, kun pitkäaikaispotilas Jose Izquierdo on ainut poissaolija.

Arsenalin otteet kohenivat joulukuussa valmentajavaihdoksen myötä ja taukoa edelsi kolme peräkkäistä voittoa Valioliigassa. Tauko näytti tehneen tehtävänsä Arsenalin palatessa keskiviikkona tositoimiin hallitsevaa mestaria Manchester Citya vastaan. Vierasottelu päättyi tylyyn 0–3-tappioon ja ottelu sai ikäviä sävyjä kummankin joukkueen menettäessä pelaajiaan loukkaantumisten vuoksi. Arsenalilta sivussa lauantaina ovat loukkaantuneet Calum Chambers, Lucas Torreira, Pablo Mari, Granit Xhaka sekä pelikieltoaan kärsivä David Luiz.

Arsenalin palautuminen jää keskiviikolta lyhyeksi ja poissaolot iskevät tuntuvasti etenkin puolustusosastoon, joka on jo ennestäänkin Arsenalin heikkous. Tasoero ja normaalia pienempi kotietu pitää kuitenkin Arsenalin noin 40 prosentin suosikkina. Vakiossa vieraat ovat keränneet yli 50 prosentin kannatuksen. Brightonin hieman useammin kuin kerran kolmesta toteutuva voitto tarjoaa maistuvan ideavarman.

2 West Ham–Wolverhampton (2)

Valioliiga: Hammersin kausi on ollut vaikea ja taso on laskenut kevätkaudella entisestään. Myös loukkaantumiset ovat näytelleet ajoittain suurta roolia. Materiaali on hyökkäyspainotteinen ja ennen kauden uudelleen käynnistymistä maaliero pitää joukkueen putoamisviivan yläpuolella. Ennakkotietojen mukaan avauskokoonpanon toppari Angelo Ogbonna on ainoa poissaolija lauantain kotiottelussa Wolvesia vastaan.

Wolves on jatkanut siitä mihin viime kaudella jäi, tavoitellen eurosijoitusta toisella peräkkäisellä kaudellaan Valioliigassa. Sijoitus on sarjataulukossa seitsemäs, mutta peliesitykset oikeuttaisivat jopa pari pykälää korkeampaan sijoitukseen. Viime kaudella Wolves kunnostautui etenkin itseään suurempien kaatajana, mutta kuluvalla kaudella peli on toiminut hyvin myös aloitteellisempana osapuolena. Myös Wolves pääsee starttaamaan kauden ilman kokoonpanohuolia ja paluuotteluun saadaan jalkeille paras mahdollinen miehistö.

Joukkueiden välinen tasoero on vieraiden hyväksi selvä. Pelaamattomuus tulee näkymään pelin tasossa, mutta laadukkaampi Wolves ansaitsee ottelussa hieman alle 50 prosentin suosikkiaseman. Luotetaan laatuun ja merkataan oikein pelattu Wolves varmaksi.

3 Bournemouth–Crystal Palace (1X)

Valioliiga: Viime kauden lopulta asti runsaista loukkaantumisista kärsinyt Bournemouth on ensimmäisen putoajan paikalla, eikä peliesityksetkään juuri parempaan oikeuta. Potentiaalia joukkueessa riittäisi parempaan, mutta Eddie Howen ja Bournemouthin tarina näyttää päättyvän kuluvaan kauteen ilman potentiaalin ulosmittausta. Laatu riittänee sarjapaikan säilyttämiseen ilman suurempia haasteita. Pelaajisto on saatu tauon aikana parsittua kasaan, kun pitkäaikaispotilas Charlie Daniels on ainoa poissaolija.

Palace voitti ennen taukoa kolme peräkkäistä ottelua sille tärkeitä vastustajia vastaan. Sijoitus keskikastissa on silti reilusti yläkanttiin peliesityksiin nähden ja Palace onkin viihtynyt läpi kauden koreammilla sijoituksilla kuin mihin sen peliesitykset oikeuttaisivat. Myös Palace pääsee otteluun ilman poissaolohuolia.

Bournemouthia voi pitää putoamisuhan myötä motivoituneempana. Pitkän aikavälin tilastoissa keskimääräistä suurempaa kotietua nauttivan Cherriesin paras etu on tyhjien katsomojen myötä poissa ja suosikkiasema 40 prosentin tuntumassa. Maaliodottama jää sarjan keskimääräistä matalammaksi. Kohde on Vakiossa oikein pelattu ja runsas rastitus tarpeen.

4 West Bromwich–Birmingham (1)

Valioliiga: WBA on sarjassa toisena, mutta kalpenee maaliodottaman (xG) valossa selvästi sarjaa johtavalle Leedsille. Läpi kauden sarjan kärkisijaa halussaan pitänyt WBA menetti sarjajohtonsa juuri ennen taukoa Leedsille. Albion kuuluu kuitenkin kiistatta sarjan terävimpään kärkeen, ja paluu Valioliiga kentille kahden kauden tauon jälkeen näyttää kauden uudelleen käynnistyessä todennäköiseltä.

Birminghamin kausi on sujunut varsin odotetusti, kun sijoitus alemmassa keskikastissa vastaa tarkoin myös ennen kauden alkua vedonlyöntimarkkinan asettamia odotuksia. Ennen taukoa tahkottiin viisi ottelua voitoitta. Isossa kuvassa sarjasijoitusta voi myös pitää melko tarkkana kuvauksena peliesitysten tasosta.

WBA on kuluvalla kaudella hoitanut itseään heikommat joukkueet rutiinilla, mutta pitkä tauko tuo otteluun taatusti oman mausteensa. West Bromwich ja Birmingham ovat naapurikaupunkeja, joten paikallisottelu on kyseessä vaikkakin yleisön puuttuessa lataus ei ole normaalilla tasolla. WBA ansaitsee laadukkaampana joukkueena noin 60 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa isäntien kannatus on laukalla, mutta selkeiden suosikkien ollessa kortilla on kotivoittoa painotettava varmana ylipelattunakin.

5 Sheffield W–Nottingham (1)

Championship: Sheffield W on sarjataulukossa vasta sijalla 15, mutta ansaitsisi peliesitystensä perusteella jopa paikan kuuden parhaan joukossa. Tosin taukoa edeltäneet peliesityksetkin olivat heikkoja ja mukaan mahtui useampi ruma tappio kuten viimeisin 0–5-tappio Brentfordin vieraana. Epäonnea on ollut matkassa, eikä motivaatio loppukautta kohtaa ole välttämättä kovinkaan korkealla.

Forest on sarjassa viidentenä, mutta on ylisuorittanut peliesityksiinsä nähden. xG-lukujen valossa paikkaa nousukarsintoihin oikeuttavilla sijoituksilla ei voi pitää missään nimessä perusteltuna. Ennen taukoa myös tulokset palautuivat kohti keskiarvoa, kun kotiottelu Millwallia vastaan hävittiin 0–3.

Isännät ovat koko kauden peliesitysten tasoa mitattaessa esiintyneet paremmin, mutta motivaatio on kauden uudelleen käynnistyessä kysymysmerkki. Sheffield ansaitsee ottelussa noin 40 prosentin suosikkiaseman ja pari pinnaa alipelattu ykkönen kelpaa kohteessa varmaksi.

6 Luton–Preston (X2)

Championship: Lutonin yltiörohkea pelityyli on pitänyt pistesaldon odotetun laihana läpi kauden. Omissa on soinut lähes kahdesti per ottelu tahdilla. Manageria vaihdettiin tauon aikana, joten myös taktinen lähestymistapa voi muuttua. Ennen taukoa nähtiin pientä kohennusta otteissa, kun pisteitä napatiin useammalta laadukkaammalta joukkueelta perätysten.

Preston on sarjassa kuudentena ja sijoitus on linjassa myös peliesitysten kanssa. Kausi on sujunut toistaiseksi odotuksiin nähden erinomaisesti ja paikka nousukarsinnoissa kruunaisi sen. Ennen kauden alkua vedonlyöntimarkkina hinnoitteli Prestonin sijalle 14. Ennen taukoa North Endin peliesitysten tasossa nähtiin notkahdus, kun viidestä viimeisestä ottelusta hävittiin neljä.

Vieraat ovat useamman luokan laadukkaampi kokonaisuus ja ansaitsevat noin 45 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa Preston on kerännyt hieman liikaa peliä puoleensa ja vierasvoiton rinnalle nostetaan selvästi alipelatuksi jäämässä oleva tasapeli.

7 Blackburn–Bristol (1X)

Championship: Blackburn on kivunnut sarjataulukossa aina kymmenenneksi, mutta peliesitysten oikeuttama taso löytyy keskikastista. Kauden aikana kerätyistä pisteistä 60 prosenttia on kerätty kotikentällä, joten esiintyminen Ewood Parkilla on ollut vahvaa. Nyt kausi ainakin aloitetaan ilman yleisöä, joten täysin vastaavaa menestystä ei välttämättä kotikentällä enää nähdä.

Myös Bristol on ylisuorittanut suhteessa peliesityksiinsä, mutta paluuta keskiarvoon nähtiin jo ennen taukoa joukkueen pelatessa viisi ottelua voitotta. Noiden otteluiden taso oli vielä kauden aikana totutuksi tullutta heikompaa, joten paikka kuuden parhaan joukossa tullaan todennäköisesti menettämään kauden pyörähtäessä jälleen käyntiin.

Joukkueiden välinen tasoero on marginaalinen. Isännät ansaitsevat leikatullakin kotiedulla noin 45 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotivoittoon kerännyt hieman todennäköisyyttään runsaammin peliä ja vaihtomerkille on kohteessa käyttöä.

8 Hull–Charlton (12)

Championship: Hyvin kauden aloittaneen Hullin taso laski dramaattisesti kevätkaudella ja myös ykköskärki Bowen menetettiin West Hamiin. Ennen taukoa Tiikerit pelasivat peräti 11 ottelua voitoitta ja mukaan mahtui useampi runsaslukuinen tappio. Tauko lienee tehnyt Hullille hyvää, sillä peliesitysten kehitys oli taukoa edeltävinä viikkoina jyrkässä laskussa.

Charlton nappasi alkukaudesta voittoja voiton perään vaikkei esiintynyt järin mairittelevasti. Kauden edetessä myös tulokset alkoivat vastata peliesityksiä ja joukkue on nyt ansaitusti ensimmäisen putoajan paikalla. Taukoa edeltäneet kierrokset sujuivat synkästi, kun kaikki kolme viimeisintä ottelua hävittiin maalierolla 0–6.

Tauko on antanut kotijoukkueelle mahdollisuuden kasata rivejään ja voitto materiaaliltaan selvästi heikompaa Charltonia vastaan loisi turvaa putoamisuhkaa vastaan. Kotivoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa ykkönen on kerännyt lähes 10 prosenttia liikaa peliä, joten vaihtomerkki on syytä asettaa kotivoiton suojaksi.

9 QPR–Barnsley (X2)

Championship: Ennen kauden alkua ohuesti putoamisen välttäväksi joukkueeksi kaavailtu QPR on ollut yksi kauden positiivisimmista yllättäjistä. Ennen taukoa joukkue oli erityisen kovassa nosteessa pelaten kuusi ottelua tappioitta ja kaataen useamman itseään laadukkaammankin joukkueen vahvoin peliesityksin. QPR:n sarjasijoitusta keskikastissa voi myös pitää peliesityksiin nähden ansaittuna.

Sarjanousija Barnsleyn on viettänyt putoamisviivan alapuolella lähes koko sesongin, ja putoaminen alkaa olla viimeistä silausta vaille varmaa. Ennen taukoa kärsittiin kaksi selvää tappiota, muta sitä edelsi kolme peräkkäistä voittoa ja noissa otteluissa myös joukkueen peliesitykset olivat odotettua laadukkaampia.

Tasoero on isäntien hyväksi selkeä, vaikka vieraiden motivaatio loppukautta kohtaan on putoamisuhan myötä suurempi. Kotivoitto toteutuu hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa isännät ovat keränneet lähes 80 prosenttisen kannatuksen, joten pelivalinnaksi ei jää muuta vaihtoehtoa kuin isäntien tyly ohitus.

10 Reading FC–Stoke (2)

Championship: Reading on ansaitusti keskikastissa, vaikka joukkuetta pidettiin ennen kautta yhtenä todennäköisimmistä putoajista. Eroa putoamisviivaan on kauden uudelleen käynnistyessä kahdeksan pistettä, joka kantanee sarjapaikan säilyttämiseen asti ilman suurempia haasteita.

Stoken kausi on ollut toisinto viime vuodelta – kelvolliset peliesitykset eivät realisoidu sarjapisteiksi kirveelläkään. Sijoitus on sarjataulukossa seitsemästoista, vaikka peliesitykset oikeuttaisivat kevyesti paikkaan kymmenen parhaan joukossa. Ennen taukoa myös tulokset alkoivat seurata peliesitysten tasoa Stoken pelatessa neljä ottelua tappioitta.

Vieraat ovat kiistatta laadukkaampi kokonaisuus ja ansaitsevat marginaalisen 38 prosentin vierassuosikkiaseman. Stoke on tuttuun tapaan jäämässä Vakiossa vaille riittävää arvostusta ja lähes kymmenen pinnaa alipelattu vierasvoitto nostetaan aina varmaksi asti.

11 Huddersfield–Wigan (X2)

Championship: Huddersfieldin kausi sarjaporrasta alempana on ollut odotettuakin haasteellisempi. Sarjasijoitus on kauden uudelleen käynnistyessä 18. – eivätkä peliesitykset ainakaan tätä parempaan oikeuttaisi. Terrierien heikkous on ehdottomasti puolustuspelaaminen, joka on ollut läpi kauden lähes vastaavalla tasolla putoamisviivan alapuolella olevien joukkueiden kanssa. Putoamisuhka on konkreettinen.

Tauko katkaisi Wiganin vahvan vireen, kun kuuden tappiottoman ottelun sarjaan mahtui mm. 1–0-vierasvoitto silloisen sarjakärki WBA:n kustannuksella. Wigania ennustettiin ennen kauden alkua yhdeksi todennäköisimmistä putoajista ja sitä se tulosten valossa on ollutkin. Joukkue on kuitenkin ollut varsin epäonninen peliesityksiinsä nähden ja mikäli taukoa edeltänyt vire jatkuu, pystytään putoaminen välttämään selvällä marginaalilla.

Wigania voinee pitää aavistuksen laadukkaampana kokonaisuutena. Kotiedun ollessa vähintään puolittunut normaaliin nähden jää isäntien suosikkiasema hieman yli 40 pinnan tuntumaan. Vakiossa Huddersfield on kerännyt lähes 50 prosentin kannatuksen, joten pelivalinnaksi muodostuu ohitus isännistä.

12 Middlesbrough–Swansea (1)

Championship: Boron kausi on ollut pettymys. Sarjasijoitus kolme pistettä putoamisviivan yläpuolella on kaukana potentiaalista. Boro ei myöskään ole esiintynyt niin heikosti mitä tulokset antavat ymmärtää eikä putoamisen pitäisi koitua selvästi muita putoamista vastaan taistelevia joukkueita laadukkaammalle ryhmälle ongelmaksi.

Swansea on viihtynyt sarjataulukon paremmassa puoliskossa läpi kauden, mutta on ylisuoriutunut peliesityksiinsä nähden. Matkaa nousukarsinta sijoituksiin Swansealla on vain kolmen pisteen verran, joten siihen suuntaan peli on vielä auki. Peliesitykset eivät kuitenkaan ennen taukoa olleet sillä tasolla, että nousukarsintoihin olisi asiaa. Motivaation puute voi alkaa pian näkyä, mikäli tulevilla kierroksilla pistesaldo ei kartu.

Swanseaa voinee pitää hieman laadukkaampana joukkueena, mutta putoamisuhasta väljemmille vesille pääsy motivoi isäntiä. Boron suosikkiasema jää ottelussa kuitenkin vain 40 prosentin tuntumaan tyhjille katsomoille pelattaessa. Vakiossa tyydytään Boron oikein pelattuun kotivoittoon varman muodossa.

13 Athletic–Betis (2)

La Liga: Athletic Bilbao tasasi pisteet jo toisessa peräkkäisessä ottelussaan, kun keskiviikon vierasottelu Eibaria vastaan päättyi 2–2. Pistejakoa voi pitää myös pelitapahtumiin nähden oikeudenmukaisena lopputuloksena. Athleticin puolustus on yksi sarjan laadukkaimmista, mutta ei missään nimessä niin vahva kuin päästettyjen maalien sarake antaa ymmärtää. Onnea on ollut matkassa useasti. Saumat eurosijoille ovat yhä olemassa, mutta pistemenetyksiin ei ole varaa.

Betisin paluu tauolta ei ole sujunut suunnitellusti. Avausottelussa kohdattiin rakas paikallisvastustaja Sevilla, tuloksena kirvelevä mutta pelitapahtumiin nähden ansaittu 0–2-tappio. Maanantai-illan kotiottelu Granadaa vastaan päättyi 2–2. Granadaakaan vastaan Betis ei hallinnut pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla, vaikka voitto vesittyikin vasta lisäajalla.

Joukkueiden välistä tasoeroa ei ole juuri nimeksikään. Athletic nauttii normaalisti keskimääräistä suurempaa kotietua, mutta tyhjille katsomoille pelattaessa etu kaventunee merkittävästi. Tiivis ottelutahti saattaa pakottaa isännät kierrättämään pelaajistoaan. Kierrätystä tai ei, vieraat nauttivat merkittävää lepoetua eikä isäntien suosikkiasema ole kuin korkeintaan marginaalinen. Vakiossa isännät on pelattu 66 prosentin suosikkiasemaan. Vain 13 pinnaa pelattu Betis on kierroksen parhaita ideavarmoja.