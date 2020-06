Vakio: Brittifutis palaa kupongille

West Bromwich on lauantain vakiokierroksen pankki. Stoke poimitaan maksavaksi varmaksi Readingin vieraana.

Kohde 1: Brighton–Arsenal (12)

Valioliiga: Brightonin kausi on sujunut alakanttiin niin odotuksiin kuin peliesityksiin nähden. Ennen taukoa tahkottiin peräti kymmenen ottelua voitoitta. Arsenalin otteet kohenivat joulukuussa valmentajavaihdoksen myötä ja taukoa edelsi kolme peräkkäistä voittoa Valioliigassa. Arsenalin palautuminen jää keskiviikolta lyhyeksi, mutta suosikkiasema nousee tasoeron myötä noin 45 prosenttiin.

2: West Ham–Wolverhampton (2)

Valioliiga: Hammersin kausi on ollut vaikea ja taso on laskenut entisestään kevätkaudella. Myös loukkaantumiset ovat näytelleet suurta roolia ajoittain. Wolves on jatkanut siitä mihin viime kaudella jäi, tavoitellen eurosijoitusta toisella peräkkäisellä kaudellaan Valioliigassa. Wolves on joukkueista useamman luokan laadukkaampi ja ansaitsee ottelussa 45 prosentin suosikkiaseman.

3: Bournemouth–Crystal Palace (1X)

Valioliiga: Runsaista loukkaantumisista Viime kauden lopulta asti kärsinyt Bournemouth on ensimmäisellä putoajan paikalla, eikä peliesitykset juuri parempaan oikeuta. Palace voitti ennen taukoa kolme peräkkäistä ottelua tärkeitä vastustajia vastaan, mutta sijoitus keskikastissa on silti yläkanttiin peliesityksiin nähden. Bournemouth on putoamisuhan myötä motivoituneempi loppukautta kohtaan ja ansaitsee ottelussa marginaalisen suosikkiaseman.

4: West Bromwich–Birmingham (1)

Valioliiga: WBA on sarjassa toisena, mutta kalpenee maaliodottaman valossa selvästi sarjaa johtavalle Leedsille. Birminghamin kausi on sujunut odotetusti ja joukkue on sarjataulukossa ansaitusti alemmassa keskikastissa. WBA on hoitanut itseään heikommat joukkueet rutiinilla ja ansaitsee paluuottelussa hieman yli 60 prosentin suosikkiaseman. Kierroksen suurin suosikki varmaksi.

5: Sheffield W–Nottingham (12)

Championship: Sheffield on sarjataulukossa vasta sijalla 15, mutta on ansaitsisi peliesitystensä perusteella jopa paikan kuuden parhaan joukossa. Forest on vastaavasti ylisuoriutunut lähes vastaavalla tavalla ollessaan ansaitsemattomasti viidentenä. Sheffield ansaitsee tyhjille katsomoillekin pelatessaan marginaalisen suosikkiaseman, mutta runsas rastitus on kohteessa enemmän kuin tarpeen.

6: Luton–Preston (2)

Championship: Lutonin yltiörohkea pelityyli on pitänyt pistesaldon odotetun laihana läpi kauden. Omissa on soinut lähes kaksi kertaa per ottelu -tahdilla. Preston on sarjassa kuudentena. Sijoitus on linjassa peliesitysten kanssa. Vieraat ovat luonnollisesti useamman luokan laadukkaampi kokonaisuus ja ansaitsevat hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman.

7: Blackburn–Bristol (12)

Championship: Blackburn on kivunnut sarjataulukossa kymmenenneksi, mutta peliesitysten oikeuttama taso löytyy alemmasta keskikastista. Myös Bristol on ylisuorittanut suhteessa peliesityksiinsä, mutta paluuta keskiarvoon nähtiin jo ennen taukoa joukkueen pelatessa viisi ottelua voitotta. Joukkueiden välistä tasoeroa ei ole nimeksikään. Isännät ansaitsevat maltillisen 40 prosentin suosikkiaseman, mutta runsas rastitus on kohteessa valttia.

8: Hull–Charlton (1)

Championship: Hyvin kauden aloittaneen Hullin taso laski kevätkaudella. Ykköskärki Bowen menetettiin West Hamiin. Charlton on ansaitusti putoamassa. Tauko on antanut kotijoukkueelle mahdollisuuden kasata rivejään ja voitto selvästi heikompaa Charltonia vastaan loisi turvaa putoamisuhkaa vastaan. Noin 45 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto nostetaan varmaksi.

9: QPR–Barnsley (1)

Championship: QPR oli ennen taukoa kovassa nosteessa. Sarjasijoitusta keskikastissa voi pitää peliesityksiin nähden ansaittuna. Sarjanousija Barnsley on viettänyt putoamisviivan alapuolella lähes koko sesongin ja putoaminen alkaa olla loppusilausta vaille varmaa. Tasoero on selkeä isäntien hyväksi, vaikka vieraiden motivaatio loppukautta kohtaan on suurempi. Hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto varmaksi.

10: Reading–Stoke (2)

Championship: Reading on ansaitusti keskikastissa, vaikka joukkuetta pidettiin ennen kautta yhtenä todennäköisimmistä putoajista. Stoken kausi on ollut toisinto viime vuodelta. Kelvolliset peliesitykset eivät realisoidu sarjapisteiksi kirveelläkään. Vieraat ovat kiistatta laadukkaampi kokonaisuus ja ansaitsevat marginaalisen 38 prosentin vierassuosikkiaseman. Mikäli vanhat merkit pitävät paikkaansa, Stoke jää alipelatuksi vakiossa.

11: Huddersfield–Wigan (1X)

Championship: Huddersfieldin kausi sarjaporrasta alempana on ollut odotettuakin haasteellisempi. Tauko katkaisi Wiganin vahvan vireen, kun kuuden tappiottoman ottelun sarjaan mahtui mm. 1–0-vierasvoitto silloisen sarjakärjen WBA:n kustannuksella. Putoamisuhka kummittelee kummankin joukkueen osalta kolmen pisteen päässä. Isännille suodaan leikatullakin kotiedulla noin 45 prosentin suosikkiasema.

12: Middlesbrough–Swansea (1)

Championship: Boron kausi on ollut pettymys. Sarjasijoitus kolme pistettä putoamisviivan yläpuolella on kaukana potentiaalista. Swansea on viihtynyt sarjataulukon paremmassa puoliskossa läpi kauden, mutta on ylisuorittanut peliesityksiinsä nähden. Kotietu on normaalia pienempi suljetuin katsomoin, mutta motivaatio on isännillä vieraita korkeampi. Noin 40 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto varmaksi.

13: Athletic–Betis (12)

La Liga: Athletic palasi tauolta tasaten pisteet kotonaan Atletico Madridin kanssa pelinkuvan mukaisesti 1–1. Betis kärsi 0–2-tappion paikalliskamppailussa Sevillaa vastaan, jääden myös pelitapahtumien valossa täysin telineisiin. Athleticin palautumisaika jää viikkokierrokselta lyhyeksi, mutta vieraiden motivaatio on kysymysmerkki.