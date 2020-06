Video: Pelaaja nöyryytti vastustajaa 6–0-voitossa – valmentaja: ”Olisi maalin toisinkin voinut tehdä”

KuPSin ja TPS:n välisen ottelun päätöshetket aiheuttivat pahennusta.

Kuopion Palloseuran Lavdije Begollin tekemä maali lauantaisessa murskavoitossa Turun Palloseuraa vastaan on aiheuttanut närää. KuPS johti jalkapallon Kansallisen liigan avausotteluaan kotikentällään jo 5–0 pelin loppuhetkillä.

Sitten TPS:n maalivahti Inkeri Niemi menetti pallon Begollille. Keskikenttäpelaaja kuljetti pallon maaliviivalle, kumartui kontilleen ja sysäsi pallon päällään verkkoon. Heti perään tuomari vihelsi pelin päättyneeksi KuPSin voittoon 6–0.

Voit katsoa maalin jutun yllä olevalta videolta.

Joidenkin Twitterin käyttäjien mukaan Begolli nöyryytti vastustajaa, mikä ei sovi jalkapallon arvoihin.

– Murskavoittamisessa tai vastustajan virheiden hyödyntämisessä ei tietenkään ole vikaa, mutta näin sitä ei tehdä. Ei todellakaan. Vastustajan kunnioittaminen on yksi futiksen tärkeimmistä arvoista ja tässä se loistaa poissaolollaan, twiittasi esimerkiksi jalkapalloselostaja Mikko Aaltonen.

KuPSin päävalmentaja Ollipekka Ojala kertoo Ilta-Sanomille, että käsitteli Begollin tekemän maalin sunnuntaina pelaajan itsensä kanssa. Asia on käyty läpi myös joukkueen kesken.

– Lähetämme TPS:n valmentajalle Begollin puolesta pahoittelut. Ei ollut tarkoitusta epäkunnioittaa vastustajaa tai peliä. Asian on sitten meidän osaltamme loppuunkäsitelty, Ojala sanoo.

KuPSin päävalmentaja Ollipekka Ojala välitti Turkuun rehdit pahoittelut.

Valmentajan mukaan Begolli teki ratkaisunsa hetken mielijohteesta.

– Pelaaja kertoi katsoneensa maalin uudelleen videolta. Häntä hävetti vähän sen jälkeen. Ei ollut aikomustakaan pahoittaa kenenkään mieltä.

IS kertoi TPS:n päävalmentajalle Sami Haltialle, että Kuopiosta on tulossa pahoittelut. Haltiasta ele on mukava.

– Ihan kiva, jos näin on. Emme me kokeneet, että mitään tarvitsisi tehdä. Pelaaja teki spontaanin päätöksen. Keskitytään seuraavaan peliin ja yritetään parantaa pelaamistamme, Haltia sanoo.

TPS:n päävalmentaja Sami Haltia kertoi joukkueen katsovan jo eteenpäin.

Haltian mukaan TPS:n valmennus tai pelaajat eivät ole edes puhuneet Begollin tempusta.

– Mitään ei jäänyt hampaankoloon, vaikka olisi maalin toisinkin voinut tehdä. Enemmän meitä harmitti meidän oma esityksemme.

KuPSin murskavoitto tarkoittaa, että se johtaa ensimmäisen kierroksen jälkeen Kansallista liigaa. TPS aloittaa vastaavasti peräpaikalta. Pelit jatkuvat ensi keskiviikkona täydellä kierroksella. TPS:n vieraaksi saapuu Åland United. KuPS matkustaa Jyväskylään JyPKin kohdatakseen.