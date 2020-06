Vakio: Alipelatut Werder Bremen, Wolfsburg ja Celta varmoiksi

Bayern Münchenin kotivoitolle varmistus. Dortmundiin, Barcelonaan ja Real Madridiin ei kannata tuhlata vaihtomerkkejä.

1 SC Paderborn–Werder Bremen 2

Bundesliiga: Paderborn yllätti viimeksi hakiessaan vieraspisteen Leipzigia vastaan 1–1-tasapeliin päättyneestä ottelusta. Paderbornin säilymisen todennäköisyydet ovat pienentyneet kauden jatkuttua peli peliltä ja mahdollisuudet ovat enää marginaaliset. Pakkovoiton edessä otteluun lähteviltä isänniltä puuttuu pelikieltojana kärsivät Uwe Hünemeier ja Streli Mamba.

Bremenin peliesitys jäi viimeksi varsin vaatimattomaksi kotikentällä kärsityssä 0–1-tappiossa Wolfsburgia vastaan. Bremenin peliesitysten tasossa on riittänyt hajontaa kauden jatkuttua, mutta potentiaalia säilymiseen on edelleen. Poissaolot rasittavat edelleen, kun sivussa ovat pitkäaikaispotilaat Ömer Toprak ja Claudio Pizarro sekä epävarmalla statuksella joukkueen avainpelaajiin lukeutuva Milot Rashica.

Tasapeli ei tyydytä kumpaakaan putoamista vastaan taistelevaa joukkuetta. Bremen on joukkueista selvästi laadukkaampi ja ansaitsee vieraskentälläkin noin 45 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa vieraiden kannatus on jäämässä alakanttiin ja vierasvoitto nostetaan kohteessa aina varmaksi asti.

2 F. Düsseldorf–Bor. Dortmund 2

Bundesliiga: Düsseldorf ei onnistunut hyödyntämään ylivoimaansa Hoffenheimia vastaan, kun loppulukemiksi kirjattiin 2–2. Eroa edellä olevaan Mainziin on kolme pistettä, joten Dusseldorfilla on edelleen kaikki mahdollisuudet sarjapaikkansa säilyttämiseen. Bundesliigan palattua tauolta ovat myös Düsseldorfin peliesitykset olleet etenkin kotikentällä kelvollisia. Isäntien kokoonpanotilanne on hyvä, sillä ainoa poissaolija on pitkäaikaispotilas Zack Steffen.

Dortmund kaatoi viimeksi kotonaan Herthan rutiininomaisesti 1–0 ja ansaitsi voittonsa myös pelitapahtumien valossa. Voitto paransi merkittävästi Dortmundin asemia taistelussa UCL-paikoista, sillä kaikki muut kärkijoukkueet Bayernin takana menettivät pisteitä. Dortmundilta sivussa jatkavat pitkäaikaispotilaat Nico Schulz, Marco Reus ja Dan-Axel Zagadou.

Isäntiä voi pitää putoamisuhan alla pelatessaan Dortmundia motivoituneempana, mutta tasoero joukkueiden välillä on sarjan suurimpia. Hyvävireinen Dortmund ansaitsee ottelussa noin 70 prosentin suosikkiaseman ja oikein pelattu suursuosikki kelpaa riveihin varmaksi.

3 Hertha BSC–E. Frankfurt 12

Bundesliiga: Hyvin viime viikot esiintynyt Hertha joutui viimeksi nöyrtymään Dortmundin vieraana 0–1-tappioon. Myös ottelun pelitapahtumat puolsivat Herthan niukkaa tappiota. Herthan motivaatio loppukautta kohtaan on heikohko, sillä viiden pisteen takamatka viimeistä eurosijoitusta miehittävään Wolfsburgiin on liikaa. Myös poissaolot vaivaat Herthaa, sillä sivussa ovat loukkaantumisen vuoksi Javaira Dilrosun, Santiago Ascacibar, Matheus Cunha ja Matthew Leckie.

Frankfurtin peliesitys jäi kauas odotuksista, kun kotiottelu Mainzia vastaan hävittiin pelitapahtumiin nähden ansaitusti 0–2. Keskiviikkona Frankfurt kohtasi cupissa Bayernin vieraissa häviten pelitapahtumiin nähden ansaitusti 1–2. Rasitustila on kova, vaikka cupissa pelaajistoa pyrittiin kierrättämään. Sivussa viikonlopun Hertha ottelusta ovat loukkaantuneet Goncalo Paciencia ja Gelson Fernandes sekä pelikieltoaan kärsivä Sebastian Rode.

Hertha on esiintynyt kauden uudelleen käynnistyttyä joukkueista laadukkaammin ja nauttii lepoetua viikolla cupissa urakoineisiin vieraisiin nähden. Poissaolot rasittavat isäntiä, mutta kotivoitto toteutuu noin kerran kahdesta. Vakiossa kotivoitto on kerännyt todennäköisyyttään runsaammin peliä, mutta ohittaminen ei inspiroi. Vaihtomerkki asetetaan vieraiden täysiin pisteisiin venymiselle.

4 VfL Wolfsburg-SC Freiburg 1

Bundesliiga: Wolfsburgin kärsivällisyys palkittiin Bremeniä vastaan, kun toisen puoliajan vahva peliesitys toi lopulta ansaitun 1–0-voiton. Myös isossa kuvassa Wolfsburgin kautta voi pitää onnistuneena, sillä peliesitykset oikeuttaisivat hieman runsaampaankin pistesaldoon. Ensi kauden Eurooppa-liigaan oikeuttavan sijoituksen säilyttäminen pitää motivaation yllä aina viimeisin kierroksiin asti. Wolfsburgin ainoa avauskokoonpanon poissaolija on ennakkotietojen mukaan keskikenttäpelaaja Admir Mehmedi.

Freiburg oli viimeksi onnekas voittaessaan kotonaan Mönchengladbachin 1–0, sillä vieraat hallitsivat pelitapahtumia etenkin ensimmäisellä jaksolla suvereenisti. Freiburg on sarjataulukossa kahdeksas vain neljä pistettä Wolfsburgin takana. Peliesitysten oikeuttama sijoitus löytyy alemmasta keskikastista. Freiburgin puolustuksen ylisuorittaminen on jatkunut läpi kauden. Kokoonpanotilanne on hyvä, sillä ainoa poissaolija on loukkaantunut puolustaja Manuel Gulde.

Joukkueiden välinen tasoero on sarjataulukon osoittamaa neljää pistettä suurempi. Kauden jatkumisen jälkee vahvasti esiintynyt Wolfsburg ansaitsee kotonaan noin 60 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa isäntien kannatus on jäämässä viisi pinnaa alle todennäköisyytensä, joten kotivoitto tarjoaa edullisen varmavalinnan.

5 FC Köln–Union Berlin 12

Bundesliiga: Köln tasasi viimeksi pisteet Augsburgin vieraana 1–1, mutta esiintyi ottelussa kotijoukkuetta heikommin. Köln oli ensimmäisissä kauden uudelleen käynnistymisen jälkeisissä otteluissaan pelitapahtumiin nähden epäonninen, mutta kahdessa viimeisimmässä ottelussa myös peliesityksen taso on kärsinyt. Kölnin terveystilanne on hyvä, sillä ainoastaan vähälle peliajalle jääneet pitkäaikaispotilaat miehittävät lasarettia.

Union tasasi pisteet kotonaan Schalken kanssa niin ikään 1–1, mutta olisi ansainnut maalipaikkojen valossa täydet kolme pistettä. Union välttänee putoamisen debyyttikaudellaan, mitä voi pitää sen resursseihin nähden hyvänä suorituksena. Unionilta viikonlopun pelin väliin jättävät pelikieltoaan kärsivä Robert Andrich sekä loukkaantuneet Christopher Lenz ja Julian Ryerson.

Kölniä voi pitää joukkueista luokkaa laadukkaampana, mutta odotuksista jääneet peliesitykset antavat syyn epäillä joukkueen suoritustasoa. Kotivoitto toteutuu hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä. Isännät ovat Vakiossa aavistuksen ylipelattuja, mutta merkeistä todennäköisin on silti syytä mahduttaa mukaan riveihin heikon Unionin ollessa vastassa.

6 Bayern Munchen–Mönchengladb. 1X

Bundesliiga: Bayern kaatoi viime kierroksella Leverkusenin vieraskentällä 4–2 ja hallitsi myös pelitapahtumia selvään voittoon oikeuttavalla tavalla. Keskiviikkona Bayern kohtasi kotonaan cupin välierissä Frankfurtin, joka kaatui 2–1. Bayern joutuu tulemaan viikonloppuna toimeen ilman pelikieltojaan kärsiviä Robert Lewandowskia ja Thomas Mülleriä. Loukkaantumisten vuoksi ottelun väliin jättävät Philippe Coutinho, Mickaël Cuisance ja Corentin Tolisso.

Mönchengladbach koki viimeksi karvaan tappion, kun vierasottelu Freiburgia vastaan päättyi 0–1-tappioon. Gladbach hallitsi eritoten ottelun ensimmäistä puoliaikaa mielensä mukaan, mutta epäonnistui laatupaikoista toisensa perään. Vaikka turhautuminen paistoi lopulta toisen puoliajan peliesityksestä, ei kärsittyä tappiota voi pitää missään nimessä ansaittuna. Myös Gladbach kärsii poissaoloista. Hyökkäyspään avainpelaaja Alessanne Plea on pelikiellossa, ja loukkaantumisten vuoksi pelin väliin jättävät Denis Zakaria sekä Breel Embolo.

Bayernin haastajat ovat yksi toisensa jälkeen joutuneet toteamaan sarjakärjen tämänhetkisen tason liian kovaksi. Nyt puntteja tasoittaa hieman Bayernin poissaolot sekä viikon cupin ottelun tuoma rasitustila. Kotivoitto toteutuu joka tapauksessa noin 70 prosentin todennäköisyydellä, eikä sen pois jättäminen riveistä käy laatuun ylipelattunakaan. Vaihtomerkki mukaan rivien mahdollista arvoa nostamaan.

7 Mainz 05–FC Augsburg 12

Bundesliiga: Mainz otti viimeksi elintärkeät kolme pistettä voittaessaan Frankfurtin vieraissa 2–0. Mainz hallitsi myös ottelun pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla. Eroa ensimmäisen putoajan paikalla olevaan Düsseldorfiin on kolme pistettä, joten taistelu sarjapaikan säilyttämiseksi jatkuu viimeisille kierroksille asti. Mainz saa ennakkotietojen mukaan viikonlopun otteluun jalkeille parhaan mahdollisen kokoonpanonsa.

Augsburg tasasi pisteet kotonaan Kölnin kanssa 1–1. Peliesitys oli odotettua laadukkaampi, eikä niukkaa kotivoittoakaan olisi voinut pitää pelitapahtumiin nähden suurena vääryytenä. Augsburgillakin riittää pelattavaa sarjanpaikan turvaamiseksi, sillä sen eroa Düsseldorfiin on neljä pistettä. Augsburg joutuu otteluun ilman loukkaantumisista kärsiviä Sergio Cordovaa ja Daniel Baieria.

Joukkueiden välinen tasoero on niukasti vieraiden hyväksi, mutta kummankaan otteissa ei ole tauon jälkeen ollut liialti kehumista. Kotivoitto toteutuu hieman yli 40 prosentin todennäköisyydellä, eikä Vakion pelijakaumassa ole suurempia vääristymiä. Runsas rastitus on kohteessa valttia.

8 Schalke 04–Leverkusen 2

Bundesliiga: Schalke tasasi viimeksi pisteet Union Berliinin vieraana 1–1. Piste oli Schalkelle ensimmäinen sitten kauden uudelleen käynnistymisen, mutta peliesityksen taso ei tälläkään kertaa olisi oikeuttanut pisteisiin lainkaan. Runsaista poissaoloista kärsineen Schalken tilanne ei helpotu loukkaantumisrintamallakaan, kun uusia nimiä lisätään jonon jatkoksi. Viikonlopun kotiottelun Leverkusenia vastaan väliin joutuvat jättämään Suat Serdar, Matija Nastasic, Omar Mascarell, Rabbi Matondo ja Amine Harit.

Leverkusen joutui viime kierroksella toteamaan Bayernin paremmakseen hyvin alkaneen ottelun käännyttyä lopulta ansaittuun 2–4-tappioon. Tiistaina Leverkusen voitti cupissa neljänneksi korkeimmalla sarjatasolla pelaavan Saarbrucken vieraissa 3–0. Ottelu oli varhain selvä Leverkusenin hyväksi ja ottelun aiheuttamaa rasitusta voi pitää maltillisena. Myös Leverkusen joutuu kamppailemaan poissaolojen kanssa, kun vahvaa kautta pelaava Kai Havertz kärsii lihasvammasta ja epävarmoja osallistujia ovat Karim Bellarabi sekä Daley Sinkgraven.

Schalken tauon jälkeinen tekeminen on ollut sarjan heikointa ja loppukausi pyrittäneen pelaamaan alta pois vähälle peliajalle jääneiden pelaajien voimin. Leverkusenin täytyy pysyä muiden kärkijoukkueiden tahdissa metsästäessään paikkaa neljän joukossa. Leverkusen ansaitsee hieman yli 60 prosentin suosikkiaseman ja vain hieman ylipelattu vierasvoitto kelpuutetaan varmaksi.

9 Celta–Villarreal 1

La Liga: Viiden pelin tappioton jakso ennen taukoa kohensi putoamisuhassa olleen Celtan tilannetta. Kausi on ollut epäonninen, kun pistesaldo on seitsemän pinnaa alakanttiin peliesityksiin nähden. Putoaminen pystytään todennäköisesti välttämään, mutta laadukkaan pelaajamateriaalin potentiaali on paljon tämän kauden tasoa korkeammalla. Celtan kokoonpanotilanne kauden uudelleen käynnistymisen alla on hyvä, kun ainoa poissaolija on loukkaantunut kakkosmaalivahti Sergio Alvarez.

Villarreal kärsi ennen taukoa kolme peräkkäistä tappiota, mutta kokonaisuutena sarjasijoitus kahdeksantena on linjassa peliesitysten kanssa. Eurosijoituksille yltäminen vaatii peliesitysten kohentumista, sillä ”Keltaisen sukellusveneen” otteluohjelma on yksi haastavimmista. Celtaa vastaan sivussa ovat pelikieltoaan kärsivä Ruben Peña sekä loukkaantuneet Ramiro Funes Mori ja Bruno Soriano.

Sarjataulukko ei kerro totuutta joukkueiden välisestä tasoerosta. Celta paransi peliään ennen taukoa, kun Villarrealin taukoa edeltäneet peliesitykset olivat varsin heikolla tolalla. Celta ansaitsee tyhjille katsomoillekin pelatessaan 43 prosentin suosikkiaseman ja vakiossa alipelattu kotivoitto nostetaan varmaksi asti.

10 Leganes–Valladolid 1X

La Liga: Leganes on yksi kauden epäonnisimmista joukkueista, kun pisteitä on kertynyt yhdeksän vähemmän mihin peliesitykset oikeuttaisivat. Tilannetta ei ainakaan helpottanut tammikuussa suurempiin seuroihin menetettyjen Martin Braithwaiten ja Youssef En-Nesyrin siirrot. Saumat sarjapaikan säilyttämiseen ovat yhä olemassa, mutta todennäköisyydet ovat rajusti Madridilaisia vastaan. Kokoonpanotilanne sen sijaan on erinomainen, kun kautta päästään jatkamaan koko miehistön voimin.

Valladolid on tälläkin kaudella onnistunut ulosmittaamaan potentiaalinsa ja välttämässä putoamisen ansaitusti. Hyökkäyspäässä Valladolidin tekeminen on tuskastuttavan vaisua, mutta puolustuksensa osalta se kestää vertailua moneen laadukkaampaankin joukkueeseen. Myös Valladolidin terveystilanne on moitteeton, mikä lupaa hyvää kahden pelin viikkotahdilla etenevää loppukautta ajatellen.

Leganesia voi pitää sarjatilanteesta huolimatta Valladolidia laadukkaampana ryhmänä, mutta putoamisuhka pakottaa ottamaan normaalia suurempia riskejä. Leganes ansaitsee tyhjille katsomoillekin pelatessaan noin 44 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa oikein pelattu kotivoitto varmistetaan vaihtomerkillä.

11 Mallorca–Barcelona 2

La Liga: Mallorca on esiintynyt hieman toteutuneita tuloksiaan paremmin, vaikka kuuluukin sarjan heikoimpiin. Sarjanousijalla on hyökkäyspäässä taitoa ja yllätysvalmiutta, mutta kollektiivisen tekemisen puute puolustussuuntaan on tehnyt pisteiden keräämisestä haasteellista. Haasteellinen on myös paluu pelikentille, kun vastaan asettuu sarjakärki Barcelona. Mallorca joutuu tulemaan ottelussa toimeen ilman Lumor Agbenyenua, joka on kerännyt isot minuutit laitapuolustajana.

Barcelonan kahden pisteen kaula Realiin kantaa todennäköisesti mestaruuteen asti, vaikka peliesitysten valossa Barça on ollut kärkikaksikosta heikompi. Barcelonan standardeihin nähden heikko pelillinen taso riitti seurajohdolle tammikuussa, kun jo vuosia Barçaan huhuiltu Quique Setien otti joukkueen vetovastuun. Barcelonalta paluuottelun väliin jättää pelikieltoaan kärsivä Clement Lenglet sekä pitkäaikaispotilas Ousmane Dembele.

Tasoero on vieraiden hyväksi kiistaton. Vierasvoitto toteutuu noin 75 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa kohde on oikein pelattu ja suursuosikki Barcelonaa on syytä painottaa riveissä varmana.

12 Athletic–At. Madrid X2

La Liga: Athleticin sarjasijoitus kymmenentenä on tismalleen peliesitysten oikeuttamalla tasolla. Bilbaolaisten puolustuslinja on pitänyt sarjan kolmanneksi parhaiten, mutta maalipaikkojen luominen jää usein hyökkääjien yksilösuoritusten varaan. Athletic pääsee kauden uudelleen käynnistävään otteluun ennakkotietojen mukaan ilman merkittäviä poissaoloja.

Atletico paransi peliään ennen taukoa, mutta useat kauden aikana kärsityt ja osin epäonnisetkin pistemenetykset voivat maksaa pahimmassa tapauksessa UCL-sijoituksen. Kilpailu neljännestä sijasta on äärimmäisen tiukka. Vaikka laatuero on Atleticon hyväksi, on kilpakumppanien pisteen etumatka tässä vaiheessa kautta arvokas. Atleticolta kauden uudelleen käynnistävästä ottelusta sivussa ovat Joao Felix sekä kertaalleen jo pitkästä loukkaantumisesta kuntoutunut, mutta tauon aikana uudelleen lasarettiin palannut Sime Vrsaljko.

Isäntien keskimääräistä suurempi kotietu kärsii katsojien puutteesta. Atletico ansaitsee laadukkaampana kaksi luokkaa laadukkaampana joukkueena noin 45 prosentin suosikkiaseman. Matalan maaliodotusarvon myötä todennäköinen tasapeli mukaan riveihin.

13 Real Madrid–Eibar 1

La Liga: Real Madrid on ollut xG:n valossa sarjan paras joukkue, mutta alkuvuodesta kärsityt pistemenetykset ovat päästäneet Barcelonan jo tässä vaiheessa kautta kahden pisteen johtoon. Real pelaa loppukauden evakossa harjoituskeskuksensa stadionilla, kun Santiago Bernabeun kunnostustyöt käynnistyivät tauon aikana. Realilta sivussa kauden uudelleen käynnistävästä ottelusta ovat Nacho ja Luca Jovic.

Piskuinen Eibar on sinnitellyt Espanjan pääsarjassa jo useamman kauden ajan, ja tehnyt aggressiivisesta prässipelistä tavaramerkkinsä. Täksi kaudeksi avainpelaajiaan menettäneen Eibarin taso on laskenut selvästi aikaisempiin kausiin nähden. Parhaillaan putoamisviivan alapuolella olevien joukkueiden epäonni on pitänyt Eibarin toistaiseksi kuivilla. Eibarilta sivussa kauden uudelleen käynnistävästä ottelusta ovat Gonzalo Escalante ja Ivan Ramis.

Tasoero joukkueiden välillä on sarjan suurimpia. Real Madrid ansaitsee poikkeusoloista huolimatta selkeän 80 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotivoitto on kerännyt vain pari pinnaa liikaa peliä, joten ykkönen on selkeä varmavalinta.

Järjestelmän (6+0) hinta 16,00 euroa.