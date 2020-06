Vakio: Bayern, Dortmund, Barcelona ja Real Madrid kierroksen runkovarmat

Kupongilla Espanjan La Ligan ja Saksan Bundesliigan otteluja.

1 SC Paderborn–Werder Bremen X2

Bundesliiga: Paderborn yllätti hakemalla vieraspisteen Leipzigia vastaan 1–1-tasapeliin päättyneestä ottelusta. Bremenin peliesitys jäi vaatimattomaksi kotikentällä kärsityssä 0–1-tappiossa Wolfsburgia vastaan. Isäntien tulisi voittaa loput pelinsä ja muiden epäonnistuttava sopivassa suhteessa sarjapaikan säilyttämiseksi. Bremen ansaitsee laadukkaampana joukkueena noin 40 prosentin vierassuosikkiaseman, ja myös pelivalinta kohdistuu vieraisiin.

2 F. Düsseldorf–Bor. Dortmund 2

Bundesliiga: Düsseldorf ei onnistunut hyödyntämään ylivoimaansa Hoffenheimia vastaan, kun loppulukemiksi kirjattiin 2–2. Dortmund kaatoi viimeksi kotonaan Herthan rutiininomaisesti 1–0. Voitto paransi merkittävästi Dortmundin asemia muiden kärkijoukkueiden Bayernin takana menettäessä pisteitä. Hieman yli 70 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierasvoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

3 Hertha BSC–E. Frankfurt 1

Bundesliiga: Hyvin viime viikot esiintynyt Hertha joutui nöyrtymään Dortmundin vieraana 0–1-tappioon. Myös ottelun pelitapahtumat puolsivat Herthan niukkaa tappiota. Frankfurtin peliesitys jäi kauas odotuksista, kun kotiottelu Mainzia vastaan hävittiin pelitapahtumiin nähden ansaitusti 0–2. Hertha on esiintynyt joukkueista laadukkaammin kauden uudelleen käynnistyttyä. Kerran kahdesta toteutuva kotivoitto peliprosenttien salliessa varmaksi.

4 VfL Wolfsburg-SC Freiburg 1

Bundesliiga: Wolfsburgin kärsivällisyys palkittiin Bremeniä vastaan, kun toisen puoliajan vahva peliesitys toi ansaitun 1–0-voiton. Freiburg oli viimeksi onnekas voittaessaan kotonaan Mönchengladbachin 1–0, sillä vieraat hallitsivat pelitapahtumia. Joukkueiden välinen tasoero on suurempi kuin sarjataulukko osoittaa. Wolfsburgin hieman alle 60 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto nostetaan varmaksi.

5 FC Köln–Union Berlin 1X

Bundesliiga: Köln tasasi viimeksi pisteet Augsburgin vieraana 1–1, eikä peliesitys ollut parhaasta päästä. Union tasasi pisteet kotonaan Schalken kanssa niin ikään 1–1. Unionin peliesitys oli vieraita laadukkaampi, eikä voitto olisi ollut vääryys. Köln on joukkueista vähintään luokkaa laadukkaampi ja ansaitsee noin 50 prosentin suosikkiaseman.

6 Bayern Munchen–Mönchengladbach 1

Bundesliiga: Bayern kaatoi viimeksi Leverkusenin vieraskentällä 4–2. Mönchengladbach hävisi Freiburgin vieraana vastoin pelitapahtumien kulkua 0–1. Bayernin haastajat ovat yksi toisensa jälkeen joutuneet toteamaan sarjakärjen tämänhetkisen vaatimustason liian korkeaksi. Hieman yli 70 prosentin todennäköisyydellä toteutuva kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

7 Mainz 05–FC Augsburg 1X

Bundesliiga: Mainz otti viimeksi sille elintärkeät kolme pistettä voittaessaan Frankfurtin vieraissa 2–0. Augsburg tasasi pisteet kotonaan Kölnin kanssa 1–1, ja peliesitys oli hieman odotettua laadukkaampi. Joukkueiden välillä on niukalti tasoeroa ja jaettavat pisteet tärkeitä sarjapaikan säilyttämistä ajatellen. Kotivoitto toteutuu noin 40 prosentin todennäköisyydellä, mutta kaipaa vaihtomerkin rinnalleen.

8 Schalke 04–Leverkusen 2

Bundesliiga: Schalke tasasi viimeksi pisteet Union Berliinin vieraana 1–1. Piste oli Schalkelle ensimmäinen sitten kauden käynnistyttyä uudelleen, mutta peliesityksen taso ei tälläkään kertaa olisi oikeuttanut pisteisiin lainkaan. Leverkusen joutui toteamaan Bayernin paremmakseen hyvän alun kääntyessä lopulta ansaittuun 2–4-tappiooon. Leverkusen ansaitsee hieman yli 60 prosentin suosikkiaseman ja paikkansa riveissä varmana.

9 Celta–Villarreal 12

La Liga: Viiden pelin tappioton jakso ennen taukoa kohensi putoamisuhassa olleen Celtan tilannetta. Kausi on ollut epäonninen, kun pistesaldo on seitsemän pinnaa alakanttiin peliesityksiin nähden. Villarreal kärsi ennen taukoa kolme peräkkäistä tappiota, mutta kokonaisuutena sarjasijoitus kahdeksantena on linjassa peliesitysten kanssa. Celta ansaitsee 43 prosentin suosikkiaseman, mutta runsas rastitus on kohteessa valttia.

10 Leganes–Valladolid 1X

LaLiga: Leganes on peliesityksiinsä nähden yksi kauden epäonnisimmista, eikä tilannetta helpottanut kahden avainhyökkääjän menetys kesken kauden. Valladolid on tälläkin kaudella onnistunut ulosmittaamaan potentiaalinsa ja välttämässä ansaitusti putoamisen. Leganes on sarjatilanteesta huolimatta vieraita laadukkaampi ja ansaitsee 45 prosentin suosikkiaseman.

11 Mallorca–Barcelona 2

La Liga: Mallorca on esiintynyt hieman toteutuneita tuloksiaan paremmin, vaikka kuuluukin sarjan heikoimpiin. Barcelonan kahden pisteen kaula Real Madridiin kantaa todennäköisesti mestaruuteen asti, vaikka peliesitysten valossa Barcelona on ollut kärkikaksikosta heikompi. Tasoero on vieraiden hyväksi kiistaton, ja 75 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierasvoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

12 Athletic–At. Madrid X2

La Liga: Athleticin sarjasijoitus kymmenentenä on tismalleen peliesitysten oikeuttamalla tasolla. Atletico paransi peliään ennen taukoa, mutta useat pistemenetykset voivat maksaa pahimmassa tapauksessa UCL-sijoituksen. Isäntien keskimääräistä suurempi kotietu kärsii katsojien puutteesta. Atletico ansaitsee laadukkaampana joukkueena 40 prosentin suosikkiaseman. Matalan maaliodotusarvon myötä todennäköinen tasapeli mukaan riveihin.

13 Real Madrid–Eibar 1

La Liga: Real Madrid on ollut xG:n valossa sarjan paras joukkue. Kausi pelataan loppuun harjoituskeskuksen stadionilla Santiago Bernabeun ollessa remontissa. Eibar on ollut sarjan heikoimpia joukkueita. Muiden epäonni on pitänyt Eibarin toistaiseksi putoamisviivan yläpuolella. Real ansaitsee normaalista kotiedun puutteesta huolimatta 79 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman.

Järjestelmän (6+0) hinta 16,00 euroa.