Italian Serie A:n jatkosuunnitelmat selvillä

Juventuksen Cristiano Ronaldo ja muut Italian Serie A:n pelaajat pääsevät piakkoin vauhtiin pelikentillä.

Avausviikonloppuna pelataan neljä ottelua.

Italian miesten jalkapallon pääsarjan Serie A:n pelit jatkuvat koronaviruksen aiheuttaman reilun kolmen kuukauden tauon jälkeen lauantaina 20. kesäkuuta.

Liiga vahvisti maanantaina, että avausviikonloppuna pelataan kaikkiaan neljä ottelua yhden ottelun muita vähemmän pelanneiden joukkueiden kesken. Lauantaina tyhjille katsomoille järjestetään ottelut Torino–Parma ja Hellas Verona–Cagliari, sunnuntaina Atalanta–Sassuolo ja Inter–Sampdoria.

Liigan täysi 27. ottelukierros järjestetään maanantaista keskiviikkoon 22.–24. kesäkuuta. Sarjan on tarkoitus päättyä elokuun 2. päivänä. Suurimmalla osalla joukkueista otteluita on jäljellä 12, joten jäljellä on 124 sarjaottelua pelattavaksi 43 päivässä.

Yhdeksättä perättäistä mestaruuttaan tavoitteleva Juventus johtaa sarjaa pisteen erolla Lazioon. Ottelun vähemmän pelannut Inter on kolmantena yhdeksän pistettä Juventusta perässä.

Kauden huipennukseen yleisöä?

Italiassa ei ole vielä varmistettu Italian cupin tulevia päivämääriä, mutta cup-kisa saatetaan pelata loppuun ennen pääsarjan jatkamista. Cupissa jäljellä ovat välierien Inter–Napoli ja Juventus–AC Milan toiset osaottelut ja loppuottelu.

Koronarajoituksiaan höllentäneessä Italiassa ottelut pelataan tyhjille katsomoille, mutta maan jalkapalloliiton puheenjohtaja Gabriele Gravina toivoo, että kauden huipennukseen lehtereille pääsee myös yleisöä.

– Tuntuu mahdottomalta, että 60 000:n tai 80 000 paikan stadioneilla ei ole tilaa minimaaliselle yleisölle, Gravina sanoi maanantaina.