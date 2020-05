Robert Lewandowski mahtivireessä – puolalaistykki tulitti tilastokummajaisen historiaan

Bayern München jyrää kohti Saksan mestaruutta.

Robert Lewandowski on ollut vuosia jalkapallomaailman vaarallisimpia maalintekijöitä, mutta vasta lauantaina hän teki uransa avausosumat Fortuna Düsseldorfia vastaan.

Lewandowski viimeisteli kaksi osumaa, kun Bayern München jyräsi Saksan Bundesliigassa 5–0-kotivoittoon Düsseldorfista. Lewandowski oli kohdannut Düsseldorfin seurajoukkueurallaan ennen lauantaita kuudesti. Otteluista viisi oli ollut Bundesliigassa.

Tilastoerikoisuus pyyhkiytyi historiaan avausjakson lopussa, kun Lewandowski viimeisteli 3–0-osuman komean sommitelman päätteeksi. Toisen puoliajan alussa hän teki 4–0-maalin näppärästi takajalallaan.

Bayern siirtyi varttitunnin pelaamisen jälkeen johtoon Mathias Jörgensenin omalla maalilla. Benjamin Pavard puski 29. minuutilla 2–0. Alphonso Davies viimeisteli loppunumerot toisella jaksolla.

Messeviä maalimääriä

Lewandowski on tehnyt tällä kaudella Bundesliigassa 29 osumaa ja johtaa maalipörssiä. Puolalaistähti on viimeistellyt tällä kaudella kaikki kilpailut mukaan lukien peräti 43 maalia.

Maaliverkko on jälleen venynyt. Lewandowski ja Alphonso Davies juhlivat.

Bayern johtaa Bundesliigaa kymmenen pisteen erolla toisena olevaan Borussia Dortmundiin. Bayernilla on jäljellä viisi ja Dortmundilla kuusi ottelua.

Jos Bayern voittaa Bundesliigan, mestaruus on sille kahdeksas peräkkäinen.

Marraskuussa päävalmentajaksi tulleen Hansi Flickin alku Bayernissa on ollut väkevä, sillä joukkue on kerännyt hänen komennossaan 25 ottelustaan 22 voittoa. Tilasto on jopa parempi kuin aikoinaan Pep Guardiolan alku Bayernissa 2013.

– Tilastot ja ennätykset eivät kiinnosta minua. Tärkeintä on, että kautemme on menestyksekäs, Flick kuittasi uutistoimisto AFP:lle.